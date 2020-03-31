DHA YURT BÜLTENİ- 5

Raporda 'bulaşıcı hastalık' yazınca defnedilemeyen cenaze hastaneye teslim edildi

ADANA'da kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü özel hastanede hayatını kaybeden Yasin İregöl'ün (57) ölüm raporuna, ölüm nedeni 'Bulaşıcı hastalık (Doğal ölüm)' olarak yazıldı. Yakınları tarafından sırasıyla Buruk, Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürülerek toprağa verilmek istenilen cenezenin defnine, ölüm nedeni gerekçe gösterilerek, izni verilmedi. 2.5 saat boyunca cenaze arabasında dolaştırılan cenaze, toprağa verilecek mezarlık bulunamayınca hayatını kaybettiği hastaneye geri götürüldü. Ancak hastane de cenazeyi kabul etmedi. Yakınlarının tepkisi üzerine cenaze yeniden morga konuldu.

Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan, kalp ve diyabet hastası Yasin İregöl, iddiaya göre önceki gece kalp krizi geçirdi. İregöl, sürekli gittiği özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan 5 çocuk babası İregöl, hayatını kaybetti. Ölüm raporuna, ölüm nedeni 'Bulaşıcı hastalık (Doğal ölüm)' yazılan Yasin İregöl'ün cenazesi, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanmak üzere teslim alındı. Aile, cenazeyi Buruk Mezarlığı'nda defnetmek istedi. Ancak görevliler, ölüm raporundaki 'Bulaşıcı hastalık' ifadesi nedeniyle define izin vermedi. Bunun üzerine İregöl, sırasıyla Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürüldü. 2 mezarlıktaki görevliler de aynı gerekçeyle defin için izin vermedi. Cenaze aracıyla yaklaşık 2, 5 saat gezdirilen Yasin İregöl'ün cenazesi, hayatını kaybettiği hastaneye gei götürüldü. Ancak hastane de cenazeyi morga kabul etmedi. Yakınları, hastane yönetimine tepki gösterdi. Bunun üzerine cenaze yeniden morga konuldu. Bu sırada İregöl'ün eşi fenalaşınca hastanede tedavi altına alındı.

'KİMSEYİ KARANTİNAYA ALMADILAR'

Yasin İregöl'ün tedavi sürecinde yanında olan ağabeyi Nazım İregöl, yaşananları şöyle anlattı:

"Gece rahatsızlandıktan sonra hastaneye geldik. Zaten daha önce açık kalp ameliyatı olmuştu, aynı hastanede de diyalize giriyordu. Nefes alamıyordu, terini sildim, ağzını yüzünü sildim. Tahlil yapmadan 'Bu virüstür' dediler. İçeri alıp, müdahale edeceklerini söylediler. Daha sonra 'Hakkın rahmetine kavuştu, gidebilirsiniz. Sabah cenazeyi alabilirsiniz' dediler. Eğer koronavirüs ise ben kardeşimin terini sildim, eşime, gelinime, çocuklarıma sarılıp ağladım. Bize hiçbir karantina yapılmadı. Sabah cenazeyi aldık, mezarlık mezarlık gezdik, cenazemizi defnedemedik. Raporda bulaşıcı hastalık yazıyor. Götürdüğümüz mezarlıklar, 'Karantina için ayrılan mezarlığa 08.00-12.00 arası defnedebileceğimizi söyledi ama koronavirüslü cenazeler normalde hastanelerden ailelere teslim edilmiyor. Eğer koronavirüsten öldüyse cenazeyi hiçbir önlem almadan niye bize verdiler? Eğer kalp krizi geçirip de öldüyse raporda neden bulaşıcı hastalık yazıyor? Kendi imkanlarımızla ailemize başka hastanede test yaptırdık ama negatif çıktı. Eğer cenaze korona yüzündense bizden 100 kişiye virüs bulaşmıştır."

Tepkiler üzerine cenaze, defin işlemleri netleşene kadar morga alındı.

Görüntü Dökümü

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Nazım İnegöl ile röp.

Hastane önündeki cenazenin bulunduğu araç

Hasta yakınlarından genel görüntü

Güvenlik görevlileri

Polislerden görüntü

Acil tabelası

Acil önündeki kalabalık

Cenaze aracı

Ölen Yasin İnegöl'ün eşinin bayılması

Tekerlekli sandalye ile acile götürülmesi

Hasta yakınlarının çektiği video

Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Nurdağı'nda koronavirüs kontrolü

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçe girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında Polis ekipleri,koronavirüs tedbirleri kapsamında araç sürücüleri ile yolcuların ateşini ölçüyor.Şehirler arası otobüslerin izin belgeleri kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile koronavirüs salgının yayaılmasını engellemek amacıyla Nurdağı'nın giriş noktalarında uygulama noktası oluşturuldu.Uygulama noktasında Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçümüne başlandı.Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı,ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu kontrelleri yapıldı.Uygulama noktasında ayrı trafik eimleri de bakanlık genelgesi doğrultusunda Şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri ile toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyi aşıp aşmadığı ve yolcuların birbirleriyle sosyal mesafe kuralına göre oturup oturmadığı da kontrol ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nurdağı-Gaziantep Karayolu

Polis uygulaması

Ateşlerin ölçülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Adana 'da polis, otoyolda koronavirüs denetimi yaptı

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların ateşini ölçtü. Uygulama sırasında, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uygulama noktasına giren araç kuyruğunun drone görüntüsü

Trafik polisinin sürücüleri koronavirüse karşı uyarması

Sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerinin yapılması

Trafik ekibinden ve uygulama alanından genel görüntüler

SÜRE: 02'15" BOYUT: 414 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Valilik bahçesinde intihar edeceğini söyledi, polis vazgeçirdi

ADIYAMAN Valiliği'nin bahçesine gelen Yusuf D. (41), Atatürk büstüne çıkarak, elindeki bıçağı boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyledi. Polis ekiplerince ikna edilen Yusuf D., büstten indirildikten sonra emniyete götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Valiliği bahçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve daha önce birçok kez intihar teşebbüsünde bulunan Yusuf D., bahçeye girip, elinde bıçakla Atatürk büstüne çıktı. Boğazına bıçağı dayayıp, intihar edeceğini söyleyen Yusuf D.'nin yanına polisler geldi. İkna konuşması yapan polis ekipleri, Yusuf D.'yi kısa sürede eyleminden vazgeçirip, büstten indirdi. Yusuf D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Valiliği

Yusuf Doğan'ın Atatürk büsüne çıkması

Polis ekipleri

Polis ekiplerinin ikna edişi

Şüphelinin gözaltına alınması

Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 550 MB

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Çanakkale'de gırgır teknesiyle 15 ton hamsi avladılar

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, önceki gece tek seferde 15 ton hamsi avladı.

Bozcaada ilçesi açıklarında 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, önceki gece büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin reisi Nadir Karabiber'in, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca hamsi, hem reisin, hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalandı. Ağlardan 15 ton hamsi çıktı. Rıhtıma getirilen 15 ton hamsi, kamyonetlere yüklenerek Türkiye'nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ağların haznesindeki hamsi balıklarından görüntü.

Tekneye alınan hamsi balıklarından görüntü.

Haber-Görüntü: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Burdur'da yasağa uymayan araçlara ceza

BURDUR'da İl Trafik Komisyonu kararıyla park yasağı getirilen 4 ana caddede yasağa uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulanıyor.

Burdur Valiliği İl Trafik Komisyonu kararıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla Gazi, Atatürk, Kışla ve Cumhuriyet caddelerinde araçların duraklaması ve park etmesi yasaklandı. Ana caddeye çıkan sokaklara dubalar konuldu.

Polis ekipleri cadde girişlerinde araçları durdurarak vatandaşlara çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Ekipler yasağa rağmen dört ana caddede park eden otomobillerin fotoğraflarını çekerek cezai işlem uyguluyor ve otoparka çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin uyarıları

Çekilen otolar

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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İş yerinin önüne el yıkama istasyonu yerleştirdi

BURDURLU esnaf Alaettin Kalkan, koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek için iş yerinin önüne el yıkama istasyonu yerleştirdi. Alaettin Kalkan, "İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.

Burdur merkez Gazi Caddesi'nde otel işletmeciliği yapan Alaettin Kalkan, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında iş yerinin önüne lavabo ve sıvı sabun koyarak vatandaşların kullanımına sundu.

Kalkan, "Biz ilimizde işletme olarak ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bunu üzerimize düşen bir görev olarak bildik. Şehrimizin en kalabalık, en yoğun olan caddesindeki işletmemizin ön tarafında el yıkama istasyonu kurduk. İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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El yıkama istasyonu

Elini yıkayan vatandaşlar

RÖP: Alaettin Kalkan

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kaynak: DHA