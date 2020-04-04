DHA YURT BÜLTENİ - 5

Gaziantep 'te kente giriş-çıkışlar kontrol altına alındı

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında, gece yarısından itibaren şehre araç giriş- çıkışı yasaklanırken, yoldayken yasağa takılan vatandaşlar, "İzin almak için geri döneceğiz. Uygulamaların yapılmasını destekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Gaziantep'te polis ekipleri, gece yarısından itibaren kente giriş- çıkış yapılan karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında araç trafiğine izin vermedi. İkameti Gaziantep olan vatandaşların ateş ölçümünü yaparak, kente girişine izin veren güvenlik güçleri, şehirlerarası seyahat eden vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini hatırlatarak geri gönderdi.

Genelgeden haberi olmayan yolcular, izin almak için geri döneceklerini ifade ederek, uygulamaları desteklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin araçları durdurması

Ateş ölçümü yapılması

Polislerin bilgilendirme yapması

Polisin araçları geri döndermesi

Yolcularla röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Zonguldak'ta denetimler sürüyor

ZONGULDAK'ta, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından, İstanbul ve Ankara Karayolu'nda yolu kapatan polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Gece saat 00.00 itibariyle polis ve jandarma ekipleri, İstanbul ve Ankara Karayollarındaki il sınırlarında yolu kapattı. Bariyer ve dubalarla yolları kapatan ekipler, araçların geçişine izin vermedi. Karardan önce yola çıkan ve gıda, inşaat gibi çeşitli malzemeler taşıyan araçların ise kayıtları alınarak geçişlerine izin verildi. Sürücülerin ateşleri ölçülerek sağlık durumları kontrol edildi. Sabah saatlerinde de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam etti. Düzce'ye bilgisayar almak için yola çıktığını söyleyen bir sürücü polis ekiplerince geri gönderildi. Fabrikalara malzeme taşıyan TIR'ların da geçişlerine izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmanın denetimi

-Polisin denetimi

-TIR'ların durdurulması

-Polisin bir sürücüüy geri göndermesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cem SÜRMENELİ/ ZONGULDAK

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İslahiye'de sosyal yardım paraları ile maaşlar evlere götürülüyor

İSLAHİYE İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşların evlerine giderek teslim etti.

İslahiye Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, PTT şubesinde vatandaşlar adına çekilen 1000'er liralık sosyal yardım ödemeleri ile 65 yaş üstü kişilerin emekli maaşlarını vatandaşların evlerine götürülerek tutanakla teslim ediyor. Jandarma ekiplerinin paraları eve getirmesinden memnun olduklarını söyleyen Hafize Ekiz (79), "Devlertimizden Allah razı olsun. Bu günlerimizi Rabbim unuttursun, Allah tüm dünyayı aydınlığa çıkarsın. Teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Göltepe Mahallesi

- Jandarmanın adrese gitmesi

- Jandarmanın teslimatı

Hafize Ekiz ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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21 yıllık dini nikahlı çiftin resmi nikahı 65 yaş yasağına takıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 21 yıldır dini nikahla yaşayan Sait Dursun (69) ve Canan Çoban'ın (45), 30 Mart günü kıyılmasını istedikleri resmi nikahları, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı nedeniyle gerçekleştirilemedi. Dursun ve Çoban çifti yetkililerden yardım istedi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yaşayan SGK'dan emekli Sait Dursun ile Canan Çoban, 1999 yılında, Mersin'in Silifke ilçesinde dini nikah kıyıp, birlikte yaşamaya başladı. Çift, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanabilecek bir olumsuzluk ihtimaline karşı resmi nikah yapmaya karar verdi. 30 Mart günü evraklarını hazırlayıp, Manavgat Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuran çifte, koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart'ta, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığı hatırlatılarak, Sait Dursun'un yaşı nedeniyle nikah yapılamayacağı bilgisi verildi.

'VİRÜS NEDENİYLE KABUL EDİLMEDİ'

Daha önceki 2 evliliğinden 2'si erkek 5 çocuğu ve 14 torunu bulunan Sait Dursun ile ilk evliliğinden 2 oğlu bulunan Canan Çoban, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den kendilerine yardımcı olmasını istediler. 21 senedir dini nikahla evli olduklarını söyleyen Sait Dursun, "21 senedir evliyiz, nikah için başvurduk. Virüs nedeniyle kabul edilmedi. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

'YAŞINIZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA GİRİYOR'

Nikah memurluğundan kendilerine 'Evrakları tamamlayıp gelin, gün verilecek' denildiğini aktaran Sait Dursun, "Gittiğimizde ise 'sizin yaşınız virüsten dolayı sokağa çıkma yasağına giriyor. Sizin nikahınızı virüs geçtikten sonra yapacağız' dediler" diye konuştu.

'SALGINA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DENK GELDİ'

Canan Çoban da nikahlarının kıyılmasını istediklerini söyleyerek, "1999 yılından bu yana dini nikahla evliyiz. Eşim, 'ne olur olmaz kıyalım' dedi. 21 senedir evliyiz. Bugüne kadar çeşitli sorunlarımız vardı, onları hallettik. Ama şimdi de salgına ve sokağa çıkma yasağına denk geldi. Nikahımızın kıyılmasını istiyoruz" dedi.

'SENİNLE EVLENMEK İSTİYORUM' DEDİM

Canan Çoban, Sait Dursun ile tanışmasını ise "Eşimin Silifke'de inşaat ve boya üzerine dükkanı vardı. Ben yanında sekreterlik yapmaya başladım, öyle tanıştık. O sırada ben ilk eşimden ayrılmıştım, Sait Bey'e, 'seninle evlenmek istiyorum' dedim. Ondan sonra da kendisi beni babamdan istedi. 21 senedir birlikte yaşıyoruz. 6 sene Silifke'de oturduk, 15 senedir de Manavgat'ta yaşıyoruz" diye anlattı

Aralarında olan yaş farkının önemli olmadığını kaydeden Çoban, "Aramızda yaş farkı var ama ben önemsemiyorum. Önemli olan saygı ve sevgi. Mutlu olması için bunlar yeterli" dedi.

'O ZAMAN EVLİYDİM, 2 TANE HANIMIM VARDI'

Sait Dursun da "O zaman evliydim, iki tane hanımım vardı. Onların üzerine geldi bu. 'Benim 2 eşim var' dedim, 'olsun' dedi ve onların üzerine geldi. Daha sonra onlardan ayrıldım, şimdi teke düştü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sait Dursun ve Canan Çoban çifti bahçeye çıkıyor

Sait Dursun eşine çiçek uzatıyor

Sait Dursun'un açıklaması

Canan Çoban'ın açıklaması

Canan Çoban'ın eşine kahve yapması

Detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor

MERSİN'de, koronavirüs için kullanılan test cihazlarının kritik bileşenleri üretilmeye başlandı.

Ürettiği yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve sistemleri 5 kıtada 72 ülkeye ihraç eden PMS Tıp Teknolojileri A.Ş., koronavirüs için kullanılan test kitlerinin önemli bir parçasını üretiyor. PMS Tıbbi Cihazlar Firması Genel Müdürü Özgür Güler, Roche Diagnostics İnternational tarafından üretilen 'Roche moleküler Sars- CoV-2' test cihazı için gerekli, yüksek ısıda buhar sterilizasyonuna uygun, tıbbi atık torbası üretimine ağırlık verdiklerini söyledi. Dünya devi Roche ile yıllardır çalıştıklarını, bu cihazın geliştirilmesi sırasında Ar-Ge çalışmalarında katkı koyduklarını ve cihaz validasyonuyla projeye ortak olduklarını dile getiren Güler, "Roche ile yaptığımız çalışma sonunda ortak bir ürün geliştirdik. Bu ürün ısıya dayanıklı bir çeşit tıbbi atık ambalajı. Roche'un moleküler Sars- CoV-2 test cihazı hızlı virüs teşhislerinde kullanılan koruyucu bir ürün. Yapılan testlerde kullanılan kitlerin, prob ve iğne başlıklarının steril edilip bertaraf edilmesinde kullanılan özel bir ambalaj. Firma bize yazdığı yazıda üretimini yaptığımız ambalajların, korona pandemisi ile mücadelede cihazlarının sürekli ve sürdürülebilir çalışması için kritik bir ürün olduğunu belirtip, operasyonların aralıksız devam edebilmesi için üretimine ağırlık vermemizi istedi. Bu noktada kesintisiz üretim için gerekirse devletimizden destek istememizi, bu konuda girişimlerimizde bize destek olabileceklerini belirtti. Biz de durumun öneminin farkındalığıyla kesintisiz üretime başladıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fabrikadan genel (drone) görüntü

-Üretimden görüntü

-PMS Tıbbi Cihazlar Firması Genel Müdürü Özgür Güler, ile röp

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Kocaeli'de toplu taşıma araçlarını kullananlara maske dağıtılıyor

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve tramvay kullanan vatandaşlara maske dağıtmaya başladı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara, 25 bin maske dağıtılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesinin yasaklanmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşımpark'a 25 bin adet maske teslim etti. Ulaşımpark şoförleri ile güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler, toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlara dağıtılıyor. Görevliler ayrıcda vatandaşları, toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyecekleri yönünde uyardı.

Kararı desteklediklerini belirten vatandaşlar, "Bizlerin ve toplum sağlığının göz önünde bulundurularak alınan kararı destekliyoruz. Bu sabah otobüse bindiğimizde maskemiz yoktu. Sağ olsun şoförler, bizlere maskeleri teslim etti. Bundan sonrada toplu taşıma araçlarına maskesiz binemeyeceğimiz konusunda uyardılar" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplu taşıma araçlarından görüntü

Maske dağıtılması

Araçların içinden görüntüler

HABER: KOCAELİ,

Kaynak: DHA