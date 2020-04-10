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Apartmanda koronavirüs paniğine neden olmuştu, domuz yağı çıktıKAYSERİ'de, 12 katlı apratmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına kimyasal madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan Kezban M. (37) gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:24
DHA YURT BÜLTENİ - 5

Apartmanda koronavirüs paniğine neden olmuştu, domuz yağı çıktı

KAYSERİ'de, 12 katlı apratmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına kimyasal madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan Kezban M. (37) gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu, apartmanda oturan eşinin sevgilisini kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı ileri sürüldü.

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 12 katlı apartmanda görevli Baki Türkoğlu , önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri kimyasal bir madde sürüldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu'nun haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis , apartmanda koronavirüs paniğine neden olan kimyasalın sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Geceyi karakolda geçiren Kezban M, işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusunu yanıtlamayan Kezban M, 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sek edildi.

Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M.'nin, kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı iddia edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Melikgazi, Türkoğlu, Polis, Güncel
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