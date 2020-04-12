DHA YURT BÜLTENİ - 5

Yasağa uymayıp, ceza yazan polislere saldıran 2 kişi gözaltında

ŞANLIURFA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, ceza yazan polislere saldırdı. Gözaltına alınan 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık ceza kesilirken, 'polise mukavemet' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının 2'nci ve son gününde polis ekipleri, yasağı ihlal eden 2 kişiye ceza uyguladı. Kendilerine ceza yazılmasına karşı çıkan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, polislere saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesilirken, 'polise mukavemet' suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı.