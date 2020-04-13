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DHA YURT BÜLTENİ - 5

KKTC'den gelip karantina altına alınan 473 kişi tahliye edildiKKTC'den getirildikten Karaman'da yurda yerleştirilen 473 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi.

13.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:27
DHA YURT BÜLTENİ - 5

KKTC'den gelip karantina altına alınan 473 kişi tahliye edildi

KKTC'den getirildikten Karaman 'da yurda yerleştirilen 473 kişi, 14 günlük karantina süreleri tamamlanması üzerine otobüslerle memleketlerine gönderildi.

KKTC'den gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na geldikten sonra Karaman'da KYK'ya bağlı 2 yurda yerleştirilen 473 kişiden ilk  kafilede yer alan 141'inin 14 günlük karantina süresi geçen cumartesi günü dolmuştu. 31 kentte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine ertelendi. Bugün sabah ise karantinadakilerin tamamı süreleri dolduğu ve yapılan 'Kovid-19' testleri negatif çıktığı için tahliye edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı tahliye işlemleri sırasında valizlerin, otobüslere yerleştirilmesi ve vedalaşma sırasında sosyal mesafe sınırının gözetilmediği görüldü. 473 kişi, 36 otobüsle memleketlerine gönderildi.

Karantina süresini tamamlayan Hüseyin Duymaz, "14 günlük karantina sürecimiz çok güzel geçti. Ben bu kadarını beklemiyordum ama çok iyi bakıldık. Devletimizden Allah razı olsun teşekkür ederim" dedi.

Ferit Turgut da, "Bize burada çok iyi baktılar, her şeyimiz çok güzeldi, çok memnun kaldık. Özellikle yemeklerimiz harikaydı. Pilates topundan, fitness bandına her şeyi verdiler. Devlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Karantina sürecinde sorun yaşamadıklarını belirten Filiz Yıldız da, "Bize ev ortamını arattırmadılar. Ben emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yurttan tahliye edilenlerden detay

Valizlerin yerleştirilmeleri

Vedalaşmaları

Röportajlar

Genel ve detay

Haber - Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Koronavirüsü yenen acil doktoru görevine alkışlarla döndü

SİVAS'ta yakalandığı koronavirüsü (Covid-19) yenen acil serviste çalışan Dr. Uğur Corut, görevine meslektaşları tarafından alkışlanarak döndü. Corut, "Bu hastalığı hep birlikte yeneceğimize inanıyorum" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Acil Hekimi Dr. Uğur Corut, 19 Mart'ta işten eve döndükten sonra gece ateşi çıktı. Ertesi gün hastaneye gelen Corut'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir hafta hastanede tedavi gören Corut'a son yapılan test negatif çıktı. Corut, 14 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek hastanedeki görevine geri döndü. Dr. Corut'u mesai arkadaşları alkışlarla karşıladı.

'KENDİMİ GAYET İYİ HİSSEDİYORUM'

Hastalığın kendisinde pozitif çıkmasına şaşırmadığını belirten Dr. Uğur Corut, "Acil serviste görevli en çok risk altında olan sağlık çalışanlarıyız. Ne kadar ekipman ve donanıma sahip olsak da bize de bulaşabiliyor. Sağlık çalışanları bu açıdan en risk gruptalar. Hastalık sürecinde moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Moral çok önemli. Hastalık sürecini atlatmakta da çok yardımcı oluyor. Çalışan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hep beraber bu virüsle savaşıyoruz. Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Koruyuculara rağmen hastalığın bulaşıcılığı yüksek olduğu için kendilerinden daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Süreci atlattım ve göreve başladım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bu hastalığı yeneceğiz, buna inanıyorum. Biz hekimler sizler için buradayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, asla pes etmeyip mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

'ASILSIZ BİLGİLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAYIN'

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ise, "Özellikle bu hastalık Türkiye'nin her yerinde var. Hekim arkadaşlarımızın sonuçlarının pozitif çıkması sonucunda özellikle sosyal medyada çok olumsuz geri bildirimler oldu. Doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlar gördük. Hem bizi hem de hekimimizin ailesini oldukça üzdü. Doğruluğuna emin olmadığınız, teyit edilmemiş bilgileri lütfen sosyal medyada paylaşmayınız. Çünkü moral ve motivasyona çok ciddi ihtiyacımız olduğu günlerden geçiyoruz. Ülkede ve dünyada sağlık çalışanları canı pahasına bu sağlık hizmetini sunuyorken bu tip asılsız haberleri üzüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Karaman, Kıbrıs, Güncel
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