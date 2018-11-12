Dha Yurt Bülteni-6

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:09



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:09

1)'DÜZENBAZLAR ÇETESİ' NE OPERASYONDA 100 ÇALINTI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİKOCAELİ polisinin 20 ilde düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçlarla değiştiren 'Düzenbazlar Çetesi' adı verilen çeteye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 100 araç ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 'Pert Oto' adı verilen ve 'Düzenbazlar Çetesi' adını verdiği çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını değiştirerek, çaldıkları araçların şase numaraları ile değiştiren, kendilerini galerici gibi gösterip araçları satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 20 ilde düzenlenen operasyonla yaklaşık 100 araç ele geçirildi. Araçlar, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nin otoparkına çekilirken, otopark araçlarla doldu. Polis yetkilileri, son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdiklerini, vatandaşların araç satın alırken servise giderek araçların şase numaralarını ruhsat bilgileri ile karşılaştırmalarını önerdi.Görüntü Dökümü---------------------Fuar merkezinde sergilenen araçlardan görüntüAraçlardan detaylarHaber: Ergün AYAZ-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),==================================================2)ERKEKLER, KADINLARLA BİRLİKTE 'SAVAŞIN ÇOCUKLARI' İÇİN ÖRDÜERZURUM İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Genç İHH birimi tarafından Suriye'deki çadır kentlerde barınan savaş mağduru çocuklar için başlattığı örgü kampanyasına erkeklerde katıldı. Kadın ve erkeklerin el emeği göz nuru dökerek ilmek ilmek işlediği örgüler kış gelmeden sahipleri ile buluşturulacak.Merkez Yakutiye ilçesinin Kent Meydanında kadınlarla yan yana oturarak gün boyu örgü ören erkekler vatandaşların ilgi odağı oldu. Savaş mağduru çocuklar için şapka, kaşkol, eldiven, yelek, bere ve kazak ördüklerini ifade eden Erzurum Genç İHH Kadın Başkanı Merve Kılınçel Ergat, "Kışa sayılı günler kaldı. Bizler sıcak yuvalarımızda otururken çevremizde zor günler geçirenleri unutmamamız gerek. Savaştan etkilenen Suriyeli çocukların barındıkları çadır kentlerde üşümemeleri için imece usulü örgü örmeye başladık. 30 Kasım'a kadar sürecek kampanyamızın tanıtımını yapmak için ilk günü açık havada yaptık. Bu kampanyaya erkeklerin de örgü örerek destek vermesi bizleri çok sevindirdi ve güzel bir farkındalık oluşturdu. Evde gerçekten yardım etmek isteyip de ellerinden bir şey gelmeyen ev hanımlarımızdan çok güzel bir destek göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.Kadınlarla birlikte ip ve şişleri ellerine alan erkekler istenildiği gibi öremeseler de büyük bir farkındalık oluşturdu. Yoldan geçenlerin dikkatini toplamayı başaran Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay, "Dünyanın birçok tarafında Suriye ve Irak'taki gibi savaşın mağduru çocuklarımız var. Bu açık havada oluşturduğumuz atölyede çalışmalarımızı başlattık. Burada hem farkındalık oluşturmak istedik hem de yaklaşan kış şartları ile birilikte bölgedeki kardeşlerimizi sıcak tutacak atkı ve eldiven gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Kadınların yaptığı etkinliğe biz erkeklerde katıldık. Onlar gibi öreme sekte farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum" dedi.Gün boyu örülenler kutlara doldurularak götürüldü. Kadınlar, 30 Aralık'a kadar evlerinde ördükleri el emeği göz nurlarını dernek sayesinde Suriye'ye gönderecek.Görüntü Dökümü:---------------------------Erkeklerin ve kadınların örgü örmesi-Kadın ve rekeklerle röp-Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay ile röpHaber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,Süre: 2.26/ 334 MB)==============================================3)BALIK FİYATLARI, TÜKETİCİYİ DE ESNAFI DA MEMNUN ETTİBURSA'da balık pazarındaki fiyatlar satıcıyı da müşteriyi de memnun etti. En ekonomik balıklar ise kilogram fiyatı 10 lira ile hamsi ve istavrit oldu. Havaların soğumasıyla düşen balık fiyatları müşteriyi de balıkçı esnafını da memnun etti. Hamsi ve istavrit 10 lira ile en ucuz balık olurken, uskumru 15, çinekop ise 20 - 25 lira arasında tezgahlarda yerini aldı. Balıkçı Coşkun İlhan, fiyatların oldukça uygun olduğunu belirterek. "Çinekop halen bol çıkıyor. Palamut biraz azaldı. Bu sene genel olarak balık bol. Müşteriden de talep var. Geçen sene balık da tamlep de biraz azdı, ama bu sene iyi durumda. Fiyatların düşük olması vatandaşa da bize de yarıyor. Balık ucuz olunca biz çok satıyoruz, vatandaşta rahat alıyor" dedi."HAMSİ ARTACAK"Havaların soğumaya devam etmesiyle hamsinin daha çok artacağını söyleyen İlhan, "Hamsiler yağlanacak. Hamsi kar suyunu sever. Biraz daha irileşecek. Ondan sonra daha güzel hamsiler de yiyeceğiz inşallah. Fiyatlar biraz daha düşer, ama hamsi için şu an olduğu gibi 10 lira da normal bir rakam" dedi.FİYATLAR GEÇEN YILDAN DÜŞÜKBalık fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olduğunu söyleyen İlhan, "Geçen yıl daha pahalıydı ve balık da azdı. Palamut, çinekop yoktu. Hamsi de yoktu. Bu sene iyi, fiyatlar da gayet normal" dedi. Balık alan vatandaşlar ise fiyatların geçen yıla göre düşük olduğunu, böylece daha çok balık tükettiklerini söyledi.Görüntü Dökümü:---------------------------Balık tezgahından detaylar-Balıkçı ve müşteri ile röportajSüre: 2.50 Boyut: 317 MBHaber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,==============================================4)KAMYONET KULLANAN ÇOCUK ŞAŞIRTTIKONYA'nın Kadınhanı ilçesinde tahminen 11-12 yaşlarında bir çocuğun trafikte kamyonet kullanması çevredekileri şaşırtırken, bu olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Görüntüler Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü çekildi. 11-12 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede kamyonet kullandı.Çocuk, kamyonet ile bir işyerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini bile takmadan hızla işyerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Görüntü dökümü:------------------------------------Çocuğun kamyoneti kullanması-Kamyoneti park edip bir iş yerine girmesi-Kamyonetle caddeden 2 kez geçmesiHaber: Tolga YANIK-Kamera: KONYA,DHA)==========================================5)BURDUR'DA USTALARA VEFA KONSERİBURDUR'da yerel sanatçıların yer aldığı 'Şu Burdur'un Çalgısı' projesi kapsamında 'Ustalara Vefa Konseri' düzenlendi.Burdurlu TRT Sanatçısı Uğur Önür'ün müzik yönetmenliğini yaptığı 'Şu Burdur'un Çalgısı' adlı projenin ilk gösterimi 'Ustalara Vefa Konseri' etkinliğiyle yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen konseri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Özdemir ile Burdurlular ilgiyle izledi.Projeye destek veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bizler Orta Asya'dan Yörük kültürüyle gelip, suyun kenarına yerleşip, kültürünü kaybetmeden sazına, sözüne sahip çıkıp üç telli bağlamasından, curasından kabak kemanesinden, sipsisinden ödün vermeden kültürünü bugünlere taşıyabilmiş bir kentin insanlarıyız. Bu kentin geçmişinde sanata imza atmış birçok şarkıya, türküye imza atmış insanları, Ustalara Vefa gecesiyle Burdur'un çalgılarını, Burdur'un sözlerini Burdur'un evladı olan Uğur Önür kardeşimizle birlikte çok özel bir projeyle sizlere yaşatmak için gayret ettik. İnsanlar yaşarken vefayı hak eder. İnsanlar yaptıkları güzel işlerin karşılığı verildiği sürece keyfini çıkartabilir" dedi.Projenin Koordinatörü Uğur Önür de "Bu proje aslında Burdur'un yerel müzik kültürünün ne kadar zengin olduğunu, Ağlasun'dan Dirmil'e kadar yayılan Yörüklerin Orta Asya'dan günümüze taşıdığı bu kültürün ne kadar farklı ve bir o kadar da zenginliklere sahip olduğunu gösteren bir çalışma. Aslında unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi aynı görüntü içinde bir araya getirmekti amacım. Belediye Başkanımızla gençlere, bilmeyenlere 'Burdur müziğini nasıl anlatabiliriz' tarzında istişare yaptık. Bunu yöresel ustalarımızla yapalım gibi bir fikir oluştu. Desteklerinden dolayı Burdur Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.Yerel sanatçıların yer aldığı 'Şu Burdur'un Çalgısı' projesinin ilk gösteriminin yapıldığı geceye Burdurlular yoğun ilgi gösterdi. İzleyicilerin zaman zaman söylenen türkülere eşlik ettiği gecede Aziziye Halk Oyunları Ekibi de bir gösteri sundu. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz projede yer alan sanatçılara plaket verdi.Görüntü Dökümü:-----------------------------------Salondan detayPlaket verilmesiBelediye Başkanının konuşmasıSanatçılardanSalondan görüntüUğur Önür'le röportajHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,