Dha Yurt Bülteni 6

DHA YURT BÜLTENİ 6Sakarya- LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a silahlı saldırıSakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Abdullah Karacan ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan ve yaralanan kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Ambulansın gelişi-DetaylarAziz GÜVENER - SAKARYA/ YURT==================================================Müzikle oynama isteğini reddeden eşini, 2 çocuğunun önünde öldürdüGaziantep'te, alkollü olduğu öne sürülen Sezer S. (24), evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.Olay, dün gece Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Sezer S., müzik açarak 6 yıldır dini nikahlı birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Sabiha Sebil'den oynamasını istedi. Bu isteği kabul etmeyen Sebil ile Sezer S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezer S., evdeki av tüfeğini alarak 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde Sabiha Sepil'e peş peşe ateş etti. Sezer S., kanlar içinde yerde kalan Sepil'i bırakarak olay yerinden kaçtı.Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sabiha Sepil'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2012'de evden kaçarak Sezer S. ile dini nikahlı yaşamaya başladığı öğrenilen Sepil'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi teslim alan Sepil'in akrabalarından Faik Orhunlutaş, gece olayı duyunca eve gittiklerini belirterek, "Gece olayı duyarak eve gittiğimizde kadın yerde yatıyordu. Daha sonra alıp morga getirdiler. Çocuklara niye olduğunu sordum. Bana 'Babam anneme, kalk oyna, dedi, annem de, hayır, dedi'; bundan dolayı olduğunu söylediler. Tüfekle vurmuştu, ben gittiğimde saçmalar yerdeydi" dedi.Polisin, olayın ardından kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Sezer S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Sebiha Sepil'in fotoğrafı fotoğrafıAdli Tıp KurumuYakınlarının ağlamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEPGÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MB===========================================Bolu'da yayalar polisi dinlemeyip kırmızıda geçince ceza yediBolu'da, polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen 11 kişiye bin 118 TL ceza kesildi. Polis ve bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise şaşırttı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde bir yaya geçidinde kırmızı ışık ihlaline yönelik yayalar üzerinde uygulama yaptı. Ekipler, YSE kavşağındaki yaya geçidinde bekleyerek kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara ceza yazdı. Ekiplerin, kırmızı ışıkta geçmemeleri konusunda uyarıda bulunmasına rağmen dinlemeyip yolun karşısına geçen 11 yayaya toplam bin 118 TL ceza uygulandı.Bu arada yayaların, yanlarında kamera ile kayıt alan polislerin olmasına rağmen kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçme konusunda ısrar etmesi şaşırttı. Görüntüler, vatandaşların trafik ışıklarının yayalar için de geçerli olduğu konusunda bilgisiz olduğunu gösterdi. Bir vatandaş kırmızı ışık yanmasına rağmen yolda araç olmadığı için karşıdan karşıya geçmek isteyince polis, "Bekleyin yeşil yansın. Bakın karşıda kırmızı ışık yanıyor. Burada kamera çekiyorum. Kırmızı ışık yanıyor. Karşıya geçmek istiyorsun. Kırmızıda karşıya geçilir mi?" demesi üzerine vatandaş, "Nasıl olacak yani. Nasıl oluyor bu işler ben anlamadım?" diye cevap verdi. Polis bunun üzerine, "Ama bak kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı şekilde adam resmi var. 'Dur' diyor yani. Kırmızıda geçiyorsun. Kırmızı ışık sadece araçlar için değil. Yayalar için de kırmızı ışıklar geçerli. Bak şimdi yeşil yandı. Şimdi geç." dedi. Bu diyaloglar sırasında bir başka vatandaş da polislere aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Görüntüler, polis kamerasına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Yayaların polise rağmen yolun karşısına geçmesi-Yaşanan ilginç diyaloglar-Ceza kesilmesiSüre: 03.50-Boyut: 431 MBHaber: Murat KÜÇÜK/BOLU,=====================================20 yılda enstrüman koleksiyonuna bir ev parası harcadıAmasya'da müzik evi işleten ve müzisyenlik yapan Hakan Pazar, 20 yılda evinin bir odasında topladığı ve içlerinde 85 yıllık cümbüş ve 100 yıllık kemanın da yer aldığı enstrüman koleksiyonu için bir ev parası harcadığını söyledi.Amasya kent merkezinde müzik evi işletmeciliği yapan ve 13 yaşında başladığı müzisyenlik mesleğini 20 yıldır devam eden Hakan Pazar (33), evinin bir odasında aldığı müzik alatlerini biriktirdi. Pazar, içlerinde 85 yıllık cümbüş, 100 yıllık kemanın da yer aldığı ve viola, saksofon, tronpet, darbuka, tes, dijanbe, ud, bağlama, kabak kemane, mandolin, yan fülüt, cüra saz ve klarnet gibi 16 farklı çeşitte 50'nin üzerinde olan enstrüman koleksiyonuna 300 bin liranın üzerinde para harcadığını söyledi. Koleksiyon merakını dışında müzisyenlikte yapan Pazar, klarnet, cümbüş, keman, bağlama, ud, saksafon, darbuka, tambur gibi 8 farklı müzik aletini çalabiliyor.'KOLEKSİYONDA TARİHE MEYDAN OKUYAN ENSTRÜMANLAR VAR'Küçük yaşlarda bu işe başladığını, babasının da müzisyen olduğunu ve enstrümanın kendisinde bir aşk haline dönüştüğünü belirten Pazar, "El yapımı, kaliteli ve özel yapım enstrümanlara karşı bir ilgim oluştu. Yaklaşık 20 yıldır evimin bir odasında biriktirdiğim koleksiyonumu ileri ki yıllarda da genişletmeyi düşünüyorum. Şuan bu odanın içerisinde koleksiyonum da yer alan 50 çeşit enstrüman var. Bunlardan tarihe meydan okuyanlar var, çok eşli antika enstrümanlar, sonra ağaçları özel olan özel yapımlar var, mesela koleksiyonumda 1933 ve 1935 yıllarına ait orijinal 2 tane cümbüşüm yer alıyor. 100 yılı devirmiş kemanlarım mevcut, marka enstrümanlar, özel ağaçlardan yapılmış, buradaki her müzik aletinin benim için özel bir yeri anısı ve değeri bulunuyor" dedi. Enstürmanlar için 20 yılda bir ev parası harcadığını söyleyen Pazar, "Daha öncede birçok insan tarafından soruldu, enstrümanlarımın toplam değeri ben hesaplamamıştım, ama en son hesapladığımda 300 bin lirayı aşkın yani bir ev parasına ulaştığını tespit ettim. Bundan sonra da dünyada ve Türkiye'de özel yapım ve tarihe meydan okuyan orijinalliği bozulmamış müzik aletlerini bütçem ölçüsünde alarak koleksiyonuma katmaya devam edeceğim" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------Müzik evinden detayEnstrüman koleksiyonundan detay-85 yıllık cümbüşlerden detay-Müzisyen Hakan Pazar'dan detay-RöportajDiğer detaylar(SÜRE: 4.25 Dk) (BOYUT: 493 MB)Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,==============================================Adaylığını cami vaaz kürsüsünde duyuran imama tepkiSamsun'un Ayvacık ilçesindeki Merkez Camii imamı İmdat Atmaca, cuma namazı öncesi cami kürsüsünde dini konulardaki vaazının sonunda yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmak için istifa ettiğini duyurdu, hizmete talip olduğunu açıkladı. İmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde yaptığı adaylık konuşma görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Kürsüden yapılan adaylık açıklamasıyla ilgili konuşan Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark, cami kürsüsünü siyasete alet etmenin, dini, vicdani ve insani olmadığını belirterek, "Bu büyük vebaldir" dedi.Ayvacık'taki Merkez Camii'nde görev yapan 20 yıllık imam İmdat Atmaca, önceki hafta cuma namazı için kürsüde dini konularda vaaz verdi. Atmaca, vaazın sonunda yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerinde Ayvacık Belediye Başkanlığı için aday olacağını duyurdu. İmam Atmaca, "Sizlerle çok güzel günler geçirdik. Köylerde ve Ayvacık merkezde büyük hizmetler yaptık. Yoksullara ulaşmaya çalıştık, zor durumda olanlara yardım elini uzatmak için hep birlikte kenetlendik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü yapma nedenim 20 yıldan beri ilçemize hizmet ettiğimizi söyledik. Şimdi de Ayvacık merkez camisindeki hizmetimiz bugün itibari ile son buluyor. Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak sizlere hizmet edebilmek için istifa ettim. Nasip olursa farklı bir kurumda sizlere hizmet etmeye gayret edeceğim. Eğer ki nasip olmazsa başka bir camide görevimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİİmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. İmamın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşma bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İmam İmdat Atmaca, "Cemaatime veda konuşması yaptım. Bu bir veda konuşmaydı. Birileri bu veda konuşmamı saptırmak istiyor. Amaçları bizi yıpratarak siyasi rant sağlamak" dedi.Ayvacık halkı da İmam İmdat Atmaca'nın cuma namazı öncesinde vaaz kürsüsünde adaylığını duyurduğunu belirtti. Muhittin Köroğlu, "Hocayı camiden tanıyoruz, camide namaz kıldırıyordu. Kendisini camiden başka bir yerde tanımıyorum. Aday olduğunu duydum, yapar mı yapamaz mı bilmiyorum. Adaylığını duyurdu ama camide kalması daha uygun olurdu" dedi.ŞARK: CAMİ KÜRSÜSÜNÜ SİYASETE ALET ETMEK İNSANİ DEĞİLDHA'ya açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark da cami vaaz kürsüsünden siyasi içerikli konuşma yapılmasının caiz olmadığına dikkat çekti. Şark, "Camiler Allah'ın evleridir. Camilerde dini mevzulardan bahsedilir. Cami görevlileri aynı zamanda peygamber efendimizin vekilleridir. Cami küsülerinden 'Allah, peygamber buyurdu' izahatları verilir. Camiler insanları bir araya getiren Allah'ın evleridir. Her kesimden cemaat camiye ibadet için gelir. Cami görevlileri siyaset üstü kalmaları gerekir. Cami kürsüsünü siyasete alet etmek, dini, vicdani ve insani değildir. Bunun aksi davranışlar din adamlarına karşı olan saygınlığı ortadan kaldırmaya yönelik davranıştır. Bir insan aday olabilir. İstifa eder ve adaylığını açıklar. Çıkıp kürsüden cemaate ben 'Şu kadar zamandır imamlık yapıyorum, bundan sonra siyasi hizmetlerde bulunacağım' demesi o cemaatin onun şahsında din adamlarına olan saygısını ve inancını yitirir. Bir adamı günaha sevk etmeye vesile olduğundan da caiz değildir. Büyük vebaldir" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİmamın vaaz kürsüsünde konuşmasıCami detaylarıHalk roportajlarıAhmet Şark'ın açıklamalarıHaber-Kamera: Mehmet YAZICI SAMSUN-DHA==============================================Üstgeçit asansöründe mahsur kaldılarAntalya'da bindikleri asansörde mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi, itfaiye ve asansör görevlileri tarafından kurtarıldı.Olay öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçidin asansöründe meydana geldi. Eşref Toy ile Behiye Turba, üstgeçidin asansörü arızalanınca içerde mahsur kaldı. Eşref Toy, polisi ve itfaiye ekiplerini arayarak asansörde mahsur kaldıklarını söyledi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, Toy ile Turba'yı kurtarmak için uzun süre uğraştı. Olay yerine gelen asansörün yetkili servis ekibi, yaklaşık 15 dakikalık uğraşın ardından mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.Asansörden çıkartılan Eşref Toy, "Yaklaşık 1 saattir içerideyiz. Neredeyse havasızlıktan ölecektik" dedi. Ayakları ağrıdığı için asansöre bindiğini belirten Behiye Turba ise "İnsanlar yapılan hizmetin kıymetini bilmedikleri için hor kullanıyor. Sonra hemen arızalanıyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Kabinin görüntüsükabin içinde kalanların görüntüsü110 ekibinin kapıyı açma çalışmasıTeknisyenin kabini çalıştırma görüntüsüKabinde mahsur kalanların çıkartılmasıRÖP 1: Eşref ToyRÖP 2: Behiye Turbağa289 MB -- 02.36/// HDHaber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=========================================Öğrenci servisleri, gribal enfeksiyona karşı dezenfekte edildiYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, - KAYSERİ'de 820 öğrenci servisi, gribal enfeksiyonlara karşı ilaçlanıp, dezenfekte edildi.Kocasinan Belediyesi Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi, Kayseri merkezinde hizmet veren 820 öğrenci servisini insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gribal virüslere karşı temizledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Belediye olarak okulların genel temizliğini yapıyoruz. Çocuklarımız daha sağlıklı koşullarda eğitim görmelerini için bir duyarlılığın neticesinde okul servislerimizi dezenfekte ediyoruz. Belediyemizin temizlik ekibi gönüllük ilkesi ile servis araçlarını temizliyor. Çocuklarımız güzel olan her şeye layık. Geleceğimiz olan çocuklarımız için neler yapsak azdır" dedi.Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay ise, "Türkiye'de ilk defa yapılan bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. İl genelinde 820 öğrenci servisi ile hizmet etmekteyiz. Bizim için genel felsefe emniyeti, güvenliği ve sağlığı çok önemlidir. Yaklaşan kış ayları ile beraber oluşabilecek hastalıklara kendi adımıza söylemek gerekirse önüne geçmek adına yapılan bu hijyen uygulaması son derece yerinde ve kıymetlidir" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Okul servis araçlarının dezenfekte edilmesi- Okul servislerine yüksek basınç dezenfekte uygulaması yapılması- Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın açıklaması- Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay'ın konuşması- Diğer genel detay görüntülerHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ,5 dakika 50 saniye/ 654 MB======================================