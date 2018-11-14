Dha Yurt Bülteni 6

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:17



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:17

DHA YURT BÜLTENİ 6Suuçtu şelalesi sonbaharda kartpostallık görüntü oluşturduBURSA'da 38 metre yükseklikten aka suyu ile kendine hayran bırakan kentin doğal güzelliklerinden Suuçtu Şelalesi, turistlerin uğrak noktası oluyor.Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki doğal güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bırakan Suuçtu Şelalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan 38 metrelik şelale, altında bulunan göleti ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Ziyaretçiler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edilen Suuçtu, etrafını saran kayın ağaçları arasında, temiz havası ve soğuk suyu ile dikkat çekiyor. Şelale, turistlerin yanı sıra fotoğraf meraklılarının ve düğün fotoğrafçılarının da tercih ettiği önemli doğal güzelliklerden oldu.Kilometrelerce uzaktan, Suuçtu Şelalesi'ni görmeye geldiklerini belirten Özkan Necip, "İstanbul Zekeriyaköy'den geldik. Eşim Bursalı, bu yüzden buraları biliyorduk. Doğa harikası bir yer. Bu ikinci gelişim, bu kez arkadaşlarımızla geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi. Ziyaretçilerden Mümin Övümce ise, "Tabiat güzelliği olarak harika bir yer. Ender bulunan güzelliklerden birisi. 100 kilometre yol yapıp, yalnızca burayı görmeye geldiysem, sebebi doğal güzelliğidir" diye konuştu.'SUUÇTU ŞELALESİ BURSA'NIN MARKASI OLDU"Suuçtu Şelalesi'nin Türkiye adına çok önemli bir tabit parçası olduğunu belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "38 metre yüksekten çağlayan şeklinde akan su, oluşturduğu güzellikler ile herkesi meftun ediyor. Dünyadaki en önemli kavramlardan biri olan çevre duyarlılığına dikkat ederek, orayı betonlaştırmadan ve bütün sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini alarak, yeni bir düzenlemeye tabi tuttuk. Eşsiz kayın ormanları ve şahane bir doğa parçası. Havası, suyu, güneşi ve toprağıyla insanların nefes alabileceği çok özel bir mekan oldu. Turizm ve ekonomiye katkısıyla Suuçtu, Bursa'nın bir markası oldu. Yerli ve yabancı birçok turistlerin uğrak mekanı haline geldi" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Suuçtu Şelalesinden görüntüler-Ormandan görüntülerGölden ve akan şeladen görüntülerZiyaretçilerden görüntüler-RöportajlarDosya adı: 1411selaleSÜRE: 4 dakika 16 saniye BOYUT: 477 MBHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Muammer İRTEM,BURSA,======================================Torosların son göçerleri, dönüş yolunda,MERSİN'in Bozyazı ilçesinden nisan ayında develerle yola çıkıp Konya ve Karaman'da Toros Dağları eteklerinde göçer hayatı süren Sarıkeçililer yörükleri, memleketlerine dönmek için yola çıktı. Sarıkeçililer yörüklerinden göçer hayatını sürdüren tek aile olan Ali Uçar, ailesiyle birlikte yaz aylarında gelip çadırda kalıp yaşamını sürdürüyor. Kış ayında ise memleketine tekrar geri dönüyor.Sarıkeçililer yörüklerinden Ali Uçar (60), atalarından gelen konar- göçer genelini ailesiyle birlikte sürdürmeye devam ediyor. Eşi, iki çocuğu, gelini ve torunlarıyla birlikte ilkbaharda Bozyazı'dan 20 devesi, onlarca küçükbaş hayvanıyla yola çıkan Ali Uçar, yol boyunca da çadır kurup mola vererek, Konya'nın Hadim ilçesindeki Aladağ'a kadar geliyor. Yaz ayını burada geçiren Uçar ailesi kış mevsimi yaklaştığı sırada tekrar Mersin'e dönmek için yola çıkıyor. Karaman'ın Ermenek ilçesinde mola veren Ali Uçar, 7 çocuk babası olduğunu kendisine sadece bir oğlu ile bir kızının eşlik ettiğini söyledi. Uçar, "Biz, konar- göçer yörüklerindeniz. Atalarımızdan itibaren konar- göçer hayatı sürdürüyoruz. Bu gelenek benden sonra kimde kalacak bilmiyorum. İçimden gelerek, severek yapıyorum. Gücümüz yettiği kadarıyla da konar-göçerliği devam ettireceğiz." diye konuştu.Ali Uçar'ın kızı Fatma Uçar (20) "8'inci sınıftan sonra okumadım. Sürekli konar- göçer bir hayat yaşıyoruz. Bu hayattan memnunum." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Uçar ailesinin dönüş yoluna geçmesiUçar ailesi fertlerinin hayvanları beslemesiÇadır hayatından detayRöportajlarHaber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN===========================================Marmaris'te darbeci askerleri yakalayan tim Karadeniz'de PKK'lıların kabusu olduKARADENİZ'de, 4 yıldır yürütülen başarılı operasyonlarla örgütün 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' tamamı etkisiz hale getirildi. Grupta yer alan 22 teröristin 15'i operasyonlarda öldürülürken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı olarak ele geçirildi. 15 Temmuz'da 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı'ndaki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri geçici görevle katıldıkları Karadeniz'deki operasyonlarda PKK'lı teröristlere karşı büyük başarı elde etti. JÖH timi, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun etkisiz hale getirilmesinde de büyük rol oynadı. Karadeniz Bölgesi'nde Giresun, Trabzon, Ordu ve Gümüşhane kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.Terör örgütü PKK tarafından son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ne, Tunceli üzerinden eylemler için sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 terörist gönderildi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında gruplara ayrılan teröristlerin sayısı, gönderilen takviyelerle 22'ye çıktı. İstihbarat birimleri tarafından alınan telsiz kestirmesi ve örgütsel dokümanların ele geçirilmesiyle, sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' Giresun Kümbet Yaylası kırsalında deşifre oldu. 2016 yılında eylemlerini artıran, mayıs ayında Giresun Çaldağ karakolu ile temmuz ayında Mesudiye Topçam bölgesinde operasyondaki askerlere saldırarak 1'i astsubay, 3'ü er olmak üzere 4 askeri şehit eden teröristler, operasyonların yoğunlaşması üzerine Ordu kırsalından Samsun ve Tokat'a kaçamayınca kış üstlenmesi için Sivas'a yöneldi. Karadeniz'e terörü taşımak isteyen ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bu amacına ulaşamayan PKK'lı teröristler, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede gücünü kaybetti. Örgütün, 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi.BORNOVA'DAN GELEN JÖH'LER KARADENİZ'DETeröristlerin etkisiz hale getirilmesi için takviye olarak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı'ndaki görevli JÖH timi de bölgeye gönderildi. Ordu Mesudiye ve Fatsa komandolarıyla birlikte ilk olarak Mesudiye kırsalında kaçan teröristlerin peşine düşen JÖH timleri, 18 Ağustos 2016'da Gölköy kırsalında PKK'lı 1 teröristi etkisiz hale getirdi. JÖH ve komandolar takibini sürdürerek, 30 Eylül 2016'da Mesudiye-Sivas sınır bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Karadeniz Bölge sorumlusunun da yer aldığı 6 teröristi aynı anda etkisiz hale getirdi. Öldürülen 6 teröristten 3'ünün de 300 bin lira ödülle aranan 'gri kategori'den olduğu belirlendi. Teröristlerin çantalarından çıkan haritalar ve örgütsel dokümanların incelenmesinin ardından, PKK'nın, Ordu kırsalındaki sığınak ve mühimmat depoları da tek tek bulunarak imha edildi. Bulunan sığınak ve depoların, Karadeniz'deki en büyük sığınak deposu olduğu da belirtildi. Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin kabusu olan Bornova JÖH timinin, bölgedeki diğer JÖH, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Operasyon Timi ile Ordu ve Giresun kırsalında operasyonlarda görev alarak, örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun etkisiz hale getirilmesinde de etkin rol aldı.GİRESUN VE GÜMÜŞHANE'DE DE DARBE YEDİLER18 Ekim 2016'da Ordu kırsalından kaçan 1 terörist, Erzincan'da etkisiz hale getirilirken, aynı operasyonda 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs'ta biri 300 bin lira ödülle 'gri kategori'de aranan 2 terörist öldürüldü. Gümüşhane Kürtün'de, 15 Temmuz'da PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 22 Ağustos'ta, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü. PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgedeki son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.YAYLALARA SIKI TAKİPÖte yandan Karadeniz kırsalında, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesinin önlenmesi için güvenlik güçleri, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonlarına devam ederken, erzak çalınmalarına karşı da yayla evleri ve çevrelerinin de sıkı takibe aldı. Bölgede birçok eyleme karışan PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bornova JÖH timi Mesudiye kırsalında operasyondayken görüntü (arşiv)-Mesudiye'de 6 teröristin öldürüldüğü operasyondan dönen JÖH timinin vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanması, zırhlı araçlardan görüntü (arşiv)-JÖH timinin Karadeniz kırsalındaki operasyonundan görüntü (arşiv)-Diğer detaylar (arşiv)(SÜRE: 3.56 Dk ) (BOYUT: 587 MB)Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,======================================Tokat'ta emniyet kemeri kullanımı yüzde 95 arttıTOKAT İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, yaptıkları uygulamalar sonucu il genelinde emniyet kemeri kullanımının yüzde 95 arttığını ve geçen yıla oranla trafik kazalarının kent merkezinde yüzde 25, şehirlerarası yollarda ise yüzde 23 azaldığını söyledi.İçişleri Bakanlığının talimatıyla trafik güvenliğini arttırmak amacıyla ülke genelinde 'Emniyet Kemeri' uygulamalarına ağırlık verilmeye başlandı. Bu kapsamda Tokat İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde emniyet kemeri, radar ve trafikte drift atan araçlara yönelik uygulamalarını arttırdı. Uygulamalar başlamadan 15 gün önce afiş, pankart ve broşürlerle halk bilgilendirildi. Yapılan çalışmalar başarılı sonuçlar vermeye başladı.'TRAFİK KAZALARI AZALDI'Trafik kazalarını en asgari seviyeye düşürmek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden İl Emniyet Müdürü Topaloğlu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir açıklaması olmuştu. 'Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını asgari seviyeye çekeceğiz. Buna da tüm arkadaşlarımız katılacaktır' şeklinde. Biz hem trafik görevlisi arkadaşlarımızla hem de asayişte görevli polis arkadaşlarımız ile trafik seferberliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız trafik kazalarını en asgari seviyeye çekmektir. Uygulamalarımızın 7/24 devam ediyor. Hem dronelerle hem de ekiplerimiz ile emniyet kemeri, radar ve trafikte drift uygulamalarımız hız kesmeden devam edecek. Bunlar da görüyoruz ki, çok faydalı bir uygulama oldu. Geçen sene ile bu seneyi karşılaştırdığımız zaman şehir içi trafikte trafik kazalarında yüzde 25, şehirlerarası yollarda ise yüzde 23'lük bir düşüşümüz oldu. Bu oranları daha da yükselteceğiz. Amacımız vatandaşın güvenli olarak kara yollarında seyir etmesini sağlamak" dedi.'AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL'Uygulamalara başlamadan önce halkı bilgilendirdiklerini kaydeden Topaloğlu, "Bizim amacımız ceza yazmak değil, kuralları uygulatmak. 15 gün boyunca bilboardlarda afişler hazırladık. Pankartlar astık. Yollarda uygulamalar yaparak vatandaşlarımızı el broşürlerimiz ile bilgilendirdik. Emniyet kemerinin önemini anlattık. Bu uygulamanın da sonucunu aldık. Yüzde 95 civarında sürücülerimiz kemerlerini taktı" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-Trafik uygulamalarından görüntüler-Drone görüntüleri-Emniyet Müdürünün açıklamalarıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,======================================