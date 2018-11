Dha Yurt Bülteni-6

18 Kasım 2018 Pazar 12:09



18 Kasım 2018 Pazar 12:09

1)TRABZON'DA YAYLARDA MAHSUR KALAN 6 KİŞİ VE 1750 HAYVAN KURTARILDITRABZON Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kar nedeniyle yolları kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi ile 1750 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurtarıldı. Trabzon 'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Köprübaşı Yaylası'nda vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma ile ekipler Köprübaşı ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaştı. Yaylada mahsur kalan 3 kişi ve yaklaşık bin küçükbaş hayvanın geri dönüşü sağlandı.Aynı şekilde Çaykara ilçesine 80 kilometre mesafede bulunan Uzuntarla Yaylası'nda mahsur kalan 3 kişi ile 750 küçükbaş ve büyükbaş hayvan da ekipler tarafından kurtarıldı.BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU: YAYLA VE MEZRALARI TERK ETMENİZİ İSTİRHAM EDERİMTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu , vatandaşlardan yayla ve mezraları terk etmelerini isteyerek "Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bu mevsimde yayla ve mezralarda bulunmak telafi edilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hemşehrilerimden yayla ve mezraları terk etmelerini, kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını istirham ediyorum diye konuştu.Aleyna KESKİN/TRABZON,======================================================(ÖZEL)2)DİCLE BEBEK, NEFES ALAMIYORMALATYA'da, 2 ay önce dünyaya gelen Dicle Şevval Kaplan'a, doğuştan gırtlak perdelenmesi (nefes alamama) teşhisi koyuldu. Doğumundan itibaren Turgut Özal Tıp Merkezi'nde solunum cihazıyla yaşama tutunmaya çalışan bebeğin öğretmen olan; ancak atanamadığı için şoförlük yapan babası Sinan ile annesi ev kadını Derya, kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.Kaplan çiftinin ikinci çocuğu olarak 2 ay önce dünyaya gelen ve Dicle Şevval ismi koyulan bebeğin boğazına, nefes alamadığı için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde solunum cihazı takıldı. Böyle nefes alabilen Dicle, riskli olduğu için hastaneden eve gönderilmedi ve yoğun bakım ünitesinde tutulmaya başlandı. Günlerdir hastanede yatan bebeğin riskli ve maliyetli meliyatla sağlığına kavuşabileceğini anlatan annesi Derya Kaplan, "Doğduğundan bu yana hastanede. Tek isteğimiz, kızımızı kucağımıza alarak, evimize götürmek" dedi.GÖZLERİYLE 'BENİ YAŞATIN' DİYORDerya Kaplan, kızının Beydağı Devlet Hastanesi'nde doğduğu sırada hastalığının doktorlar tarafından fark edildiğini ve o günden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu belirterek, şunları söyledi:"Bebeğimin doğum sırasında nefes alamadığı fark ediliyor ve gırtlağında perdelenme olduğu tespit ediliyor. Burada solunum cihazı takılarak, nefes alması sağlanıyor. Bize ameliyatın riskli olduğu ifade ediliyor. Zorlu ve maliyetli bir ameliyat olduğu söylendi. Ekonomik olarak sıkıntılı durumdayız. Öğretmen olan eşim ataması yapılmadığı için minibüs şoförlüğü yapıyor. Tek isteğimiz, gözleriyle 'Beni yaşatın' diyen bebeğimizin sağlığına kavuştuğunu görmek."Hastane yönetimince ise bebeğin ameliyatına çözüm arandığı ve sağlığına kavuşması için çalışıldığı açıklandı.Görüntü Dökümü------------------------------------Dicle bebekten görüntülerBebeğin nefes almakta zorlanmasıYoğun bakımBebeğin annesine gülmesi Anne Derya Kaplan röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 462 MB=====================================================3)YARALI TİLKİYE SAHİP ÇIKTIÇORUM'da bir sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği yaralı tilkiyi, bir başka sürücü kurtardı. Ahmet Kaabadayı, yol kenarında duran yaralı tilkiyi alıp veterinere götürdü. Dün gece saat 23.00 sıralarında Adana 'dan Samsun 'a gitmek için otomobiliyle yola çıkan Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı Çorum 'a 30 kilometre kala yol kenarında yatan tilkiyi gördü. Bir aracın çarptığı tilkiyi hemen aracına alıp Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı'nın nöbetçi veterinerine götürdü. Her iki ayağında kırık olan ve vücudunda ezilmeler bulunan yaralı tilki burada tedavi altına alındı.Görüntü Dökümü:-------------------------Yaralı tilkinin aracın bagajdan veteriner tarafından alınmasıVeterinerin ve diğer görevlinin tilkiye müdahale etmesi-Röportaj-Detaylar(SÜRE: 3.37 Dk ) (BOYUT: 348 MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,===================================================HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTIKÜTAHYA'da, girdikleri 2 iş yerinden hırsızlık yapan 5 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak, yakalandı.Paşam Sultan Mahallesi Kazancılar Çarşı Sokak ve Fuat Paşa Mahallesi 31'inci Sokak'taki 2 iş yerine giren M.K. (22), S.Ö (22), O.Ç. (19), T.Y. ve R.T. bakır malzeme, sigara, televizyon ile kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık anları, iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Emniyette çok sayıda suç kayıtları bulunduğu belirlenen 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., M.K. ve S.Ö., 'iş yerinden hırsızlık', 'mala zarar verme', 'suç eşyalarını satın alma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. T.Y. ve R.T.'nin ise sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi.Görüntü dökümü:----------------------Güvenlik kamerası görüntüleri,-Şüphelilerin adliyeye sevk edilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)Haber-Kamera: KÜTAHYA/DHABoyut: 593 MBOğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, -