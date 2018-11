Dha Yurt Bülteni-6

22 Kasım 2018 Perşembe 11:53



1)TBMM BAŞKANI YILDIRIM: PKK DA, FETÖ DE, DEAŞ DA HER TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTÜ BU ÜLKENİN BAŞINA BELADIRTBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) tarafından düzenlenen Ege Ekonomik Forumu 2018'e katıldı. Yıldırım, değişen dünyada bölgesel sorunların yeni tehditler yarattığını belirterek, "Bu bizim için beka meselesi. Bazı dostlarımız, Türkiye'ye cömertçe telkinleri ardı ardına sürdürüyorlar. Aslında istedikleri şey 'Terörle mücadelede bu kadar azimli olmayın. Bu ayrılıkçılara daha müsamahakar davranın. Ne olacak Türkiye bölünse de bir şey olmaz'. Vermeye çalıştıkları mesaj budur. Ben İzmir'den söylüyorum PKK da, FETÖ de, DEAŞ da her türlü terör örgütü bu ülkenin başına beladır" dedi.EGEV ortaklığı ile küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon yaratmak amacıyla 22-23 Kasım tarihinde düzenlenen Ege Ekonomik Forumu 2018 TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanarak katılamadığı toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri ile çok sayıda iş insanı ve kamu yöneticileri hazır bulundu. İsmi AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci de zirvede yer aldı.TBMM Başkanı Binali Yıldırım konuşmasına "Geçen yıl birincisi düzenlenen törene de o dönem başbakan olarak katılmıştım. 'O gün o toplantıda acaba neler söylemişiz' diye baktım. '2017 yıl sonundan itibaren küresel ekonomide toparlanma olacak. 2018'de tatmin edici bir seviyede olmasa da küresel ekonomik bir toparlanma söz konusu' demişim. İşler, bizleri mutlu edecek düzeyde gitmiyor. Özellikle ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, keyfi kararlar zaten küresel güç dengesi çoktan beri bozulmuştu. Dünyada her gün yeni krizlerin başlamasını da hızlandırdı.Bölgemize yönelik İran'a yaptırım kararı, Rusya'ya bu bölgeye uyguladığı ekonomik döviz kurunu kullanarak uyguladığı doğrudan ve dolaylı yaptırımlar, baskılar, bölgesel gelişmeleri çok olumsuz yönde etkilemektedir" diyerek başladı.'YENİ TEHDİTLER GETİRİYOR'TBMM Başkanı Binali Yıldırım, değişen dünyada bölgesel sorunların yeni tehditler yarattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mesela bugün 265 milyon insan kendi vatanında yaşamıyor, göçebe 70 milyon sığınmacı var. Olayların yoğunlaştığı bölgeye bakarsanız bizim bölgemiz. Türkiye'nin etrafındaki güney sınırlarımızda müthiş bir kaos, otorite boşluğu, terör var, kan, gözyaşı var. Türkiye'nin yanı başında olan bu olaylardan ülkemizin etkilenmemesi söz konusu değil. Çok fazla bedel ödüyoruz. 8 yıldır biz bu bedeli ödüyoruz ama her şeye rağmen biz değerlerimiz tarihimiz kültürümüz, ecdadımızdan bize kalana mirasın gereği biz bize yakışanı yapıyoruz. Darda zorda kalan insanlara 'Ne haliniz varsa görün' demiyoruz onlara kucak açıyoruz. Hayata tutunmalarına yardımcı oluyoruz. Bunu tamamen emperyal emelleri olan ülkeler, anlamakta zorlanıyorlar. Çünkü onlara her şeyi dolar olarak görüyorlar. Ama insanın olmadığı yerde hayat olmaz. Bunlar geçici olaylar. Mutlaka bu bölgelerde sorunlar çözülecek. Asıl ondan sonra bölgede ekonomik canlanma yeniden imar ve inşa çalışmaları başlayacak. Bugüne hazır olmamız lazım. Yani zenginlik merkezi 70'li yıllarda ABD'deydi. 1980'li yıllarda Avrupa'daydı. Şimdi artık bizimi bölgemize doğru geldi. Doğuya doğru gidiyor. Giderken de gelirken de geçtiği yer Anadolu toprakları. Cenabı Mevlam bize o kadar güzel ülke vermiş ki, hem Asya ile Avrupa arasındayız. Stratejik topraklar vermiş. Hani derler ya 'derdi olmayanlar ölülerle delilerdir'. Esasında bana sararsanız onlarında derdi vara ama ifade edemiyorlar. Sorunumuz olacak ama bu bizimi hayata tutunma azmimizi de geliştirecek."'TÜRKİYE'NİN 16 YILLIK BAŞARI ÖYKÜSÜ VAR'Türkiye'nin 16 yıllık başarı öyküsü olduğunu da vurgulayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin alt yapı gelişmişlik düzeyi ile dünyada 39'uncu sıradan2017 yılında 9'uncu sıraya yükseldiğini vurgulayarak, bölünmüş yollarla birlikte ölümlü trafik kazasında yüzde 63 azalma olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim zaten hedefimiz parmakla sayılan ülkelere arasına girmek. Demek ki alt yapı hizmetlerinde bunu şimdiden başarmışız. Sağlıkta bunu başardık. Peki bunun kime ne faydası var? Türkiye'nin bölünmüş yollarını, Türkiye'nin ekonomik sosyo yapısına etkisi. Bölünmüş yollarla birlikte ölümlü trafik kazasında yüzde 63 azalma oldu. Bununla beraber illerin kendi aralarındaki ticareti yüzde 40 arttı. Küresel ticarete doğrudan yüzde 1 artı katkı sağladı. Ayrıca illerde ihracat arttı. Türkiye'nin 15 yıl önce ihracat sayısı ne kadardı? Kaçtı Nihat Bey? Senin bilgilerin tazedir. 12- 13. Şimdi tamamına ihracat yapıyoruz. Türkiye'de elektronik ortamda ticaret yapılıyor."'BÖLGESEL TEHDİTLERİN YANINDA BÜYÜK FIRSATLARIMIZ VAR'TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin terörle mücadele gösterdiği azmin bazı ülkeleri rahatsız ettiğini belirterek, şöyle dedi:"Bu bizim için beka meselesi. Bazı dostlarımız, Türkiye'ye cömertçe telkinleri ardı ardına sürdürüyorlar. Aslında istedikleri şey 'Terörle mücadelede bu kadar azimli olmayın. Bu ayrılıkçılara daha müsamahakar davranın. Ne olacak Türkiye bölünse de bir şey olmaz'. Vermeye çalıştıkları mesaj budur. Ben İzmir'den söylüyorum PKK da, FETÖ de, DEAŞ da her türlü terör örgütü bu ülkenin başına beladır. Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi lazım. Bunları dolaylı ya da doğrudan destekleyenlerin kim olduğunu da biliyoruz. Amaçları insan kaynağımızı tüketmek. Bir yandan da ekonomik istikrarı ülkemizin öngörülürlüğünü tartışmaya açmak. Niye? Türkiye gıpta edilecek işler yapıyor. Bölgesel tehditlerin yanında büyük fırsatlarımız var. Bu bölgenin sıkıntılarını, yükünü doğrudan karşılayan ülke olarak bu bölgenin imarında, inşaasında, bizim işin merkezinde olmamız lazım. Buna hazır olmamız lazım. Ege Bölgesi her zaman Türkiye'nin üreten bölgesi olmuştur. Bu bugün de böyledir yarın da böyle olacaktır. Bunun için bölgenin her türlü alt yapısı hazır hale getirilmiştir."ÇANDARLI'YA OTOYOL YAPIYORUZ. BELKİ DE ÇOK İZMİRLİ'NİN HABERİ YOK.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'e yönelik yatırımlardan söz ederek şöyle dedi:"İzmir'e her zaman pozitif yaklaştım. İZBAN meselesi önümüze geldiğinde enkazdı. Geldik, hizmete geçirdik. Çevre Yolu'nu geldik ve hizmete açtık. Yetmedi Çandarlı'ya otoyol yapıyoruz. Belki de çok İzmirli'nin haberi yok. Yolun aksı ortaya çıktı. Bir yandan hızlı tren Ankara'dan Afyon'a, oradan bu tarafa geliyor. Birçok proje var. Bunların hepsi bir bir hayata geçirilecek. Çıkışımız budur. Gençlerimizin geleceği için buna ihtiyaç var. En büyük kaynak petrol değil. Doğal gaz değildir. İnsan kaynağı, bitmeyen tükenmeyen bir kaynaktır. O da bizde var. Kaynağı dışarıda aramaya gerek yok. İnşallah gençlerimizi hayata hazırlayacağız. İzmir'in üniversiteleri bunun için var. Önümüzdeki 15 sene içerisinde uzmanların tahminlerine bugün var olan mesleklerin yarısı ortadan kalkacak. Şaka değil. Eğer yerine gelecek mesleklere kendimizi hazırlamazsak bizi ne bekliyor? Bir yandan işini kaybetmiş insanlar. Bir yandan da gelişen teknolojinin gerisine düşmüş bir ülke. Birbirimizi yoran, yıpratan konulara değil. Ülkemizi daha da ileri taşıyacak konulara daha fazla zaman ayırmamız lazım. Dünyanın 200 yıllık şirketlerine bakın şimdi onlar nerede? Onlar küçüldü. Son 20 yılda ortaya çıkan internet tabanlı şirketlere bakın liste başını onlar oluşturuyor."İZMİR'DE ORTAK SİNERJİİkincisini düzenledikleri Ege Ekonomik Forumu ile ilgili İzmir ve Ege'den güçlü geri dönüşler aldıklarını belirten EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, konuşmasında öncelikle vakfın kuruluşu hakkında bilgi verdi. 26 yıl önce 10 Ege ilinin valisi, belediye başkanları, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteleri ile iş insanlarının katılımıyla vakfın kurulduğunu söyleyen Susam, şunları söyledi:"İşin içinde esnaf odaları ve ziraat odaları var. İş aleminin her kesiminin temsil edildiği bir vakıftan söz ediyoruz. Vakfın mütevelli heyet başkanı Vali Erol Ayyıldız. 10 ilin bulunduğu bölgemiz 8 bin yılı aşkın tarihsel geçmişiyle güçlü bir bölge. Bu bölge şehirlerin birbiriyle rekabet ettiği değil dayanışma içinde çalıştığı bir bölgedir. Güçlü bir bölgesel kalkınmayı hayata geçirmek için lobi yapan, hükümetin stratejik hedeflerine uyumlu bir vakıfız. Stratejik planlar çok önemlidir. Ama hayatın içindeki bileşenler tarafından yapıldığında doğru anlamlı ve katılımcı sonuçlar alınır. Ben başkan olduktan sonra İzmir'deki başkanlar kurulunun aktif katılımı oldu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte odalar arasında uyumu sağladık. STK'lar ile birlikte İzmir için ortak projelere imza atma anlayışı gelişti. Ege İhracatçılar birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Kalkınma Ajansı bölgesel kalkınma için birlikte çalışıyor. Bu organizasyonda da aynı emeği gördük. Ortak sinerjinin oluşmasında imkanları bir araya koydular. Burada küresel gelişmeler ışığında bölgesel değerlendirmeler yapılacak. İzmir tarım, ekonomi, üniversite, liman, turizm ve yenilenebilir enerjiler kenti. Büyük imkanlara sahibiz. Kentimizin önemi bugün anlaşılmadı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda düşmana ilk kurşunu atan kentteyiz. İzmir İktisat Kongresi burada düzenlendi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, o yılların ekonomik koşullarında 'kendi üretimimizi yapmazsak, bağımsızlık tehlikeye girer' diyerek hareket etmiştir."TÜRK MALI TÜKETİMİNE DİKKAT ÇEKTİKonuşmasında İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bazı kararlardan örnekler veren Susam, şöyle konuştu:"Bu ülke kendi üretmelidir, ürettiğini tüketmelidir, ihracat yapmalıdır, ithalatını azaltmalıdır. Üreterek milli hudutlarımızı koruyarak dünyanın saygın devleti olmak durumundayız. Yıllar önce çizilen bu vizyonunu daha ileri götürme isteğimiz var. Türkiye'nin ekonomik sorunları var. Dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Biz bu işten galip çıkmak zorundayız. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için katma değeri yüksek ürünleri üretmeliyiz, patent almalıyız. Türk malı tüketmeye özen göstermeliyiz. Dünyada oluşan gelişmeler ışığında bütün bunları konuşacağız. Misak-ı Milli sınırları bizim kutsal topraklarımız. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Adalet içinde kalkınarak ülkede sulhu egemen kılmaya çalışıyoruz. Burada Ege'nin, İzmir'in en önemli artı değeri kadınları konuşacağız. Başarılı kadınlara ödül vereceğiz. "'İZMİR REKABETTE AVANTAJLI KONUMDA'İzmir Valisi Erol Ayyıldız da İzmir'e yakın ilgi gösteren Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte bakanlara İzmir halkı adına teşekkürlerini iletti. Küresel ekonomideki gelişmeler bakımından uygun zamanda düzenlenen bu forumun yararlı geçmesini temenni eden Ayyıldız "İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem dünya ölçeğinde öne çıkan bir şehirdir. Tarihi boyunca önemli bir liman kenti olmuştur. Bu nitelik ve potansiyel hem sosyal hem ekonomik olarak İzmir'e rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu nitelik ve potansiyeli tam olarak değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar büyük önem arz ediyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------------TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerTaylan YILDIRIM - Nevra UÇKAÇ Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR=======================================================2)ZEYBEKCİ: İZMİR MAHALLENİN EN GÜZEL KIZI KİM İSTEMEZİZMİR'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na katılan Ekonomi eski Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, "İzmir mahallenin en güzel kızı kim istemez" dedi. Ege Ekonomik Forumu'na katılan Ekonomi eski Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğu hatırlatılıp, bu konudaki düşüncesi sorulan Zeybekci, "Henüz daha kesinleşen bir şey yok ama ola ki partimizin ve cumhurbaşkanımızın bu yönde bir teveccühü olur da bize böyle bir görev tevdi edilirse, bu bizim için öncelikli olarak bir onur olur, benim için şeref olur. Hizmetkar belediyeciliği de İzmir'e getirmek için son gayretimize kadar, enerjimizin sonuna kadar çalışacağımızı da bilmenizi isterim. En iyisini, hakkını vererek yapacağımızı bilmenizi isterim. Ama takdir edersiniz ki böyle şeylerin öncelikli olarak partimiz tarafından tebliğ edilmesi lazım. Bize şu anda yapılmış olan böyle bir teklif yok. Biz de sizler gibi görüşüldüğünü, konunun ciddi olarak değerlendirildiğini biliyoruz. İnşallah cumartesi günü hep birlikte göreceğiz. İzmir bu Anadolu coğrafyasının doğuştan en güzel şehridir. Hizmetin en güzelini hak ettiğine inanıyorum. İzmir'in geleceğini yeniden inşa etme adına en iyi hizmetkar kim olacaksa onun olmasını temenni ediyorum" " dedi.Basın mensuplarının "Siz İzmir'i istiyor musunuz" sorusunu da yanıtlayan Zeybekci, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez. İzmir Anadolu'nun en güzel kızı en güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------------Nihat Zeybekci'nin açıklamasından görüntüHaber-Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,=================================================3)ŞEMDİNLİ'DE ROKETATAR MÜHİMMATI VE PATLAYICI MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait roketatar mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, kablo, gıda maddesi ve sargı bezleri ele geçirildi.Hakkari Emniyet Müdürlüğü özel harekat timleri, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü İncesu mezrası kırlasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 roketatar mühimmatı, 1 ağzı kesik tüp, muhtelif uzunlukta kablo, 3 jelikan bidon içerisine bırakılmış çok miktarda gıda maddesi, 6 hücum yeleği, 1 askeri palaska, 1 AK-47 kalaşnikof dipçiği, 1 kar maskesi, 2 içi boş şarjör ve çok sayıda sargı bezi ele geçirildi. Soruşturmanın ve bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.HAKKARİ, -===================================================4)HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, MARKETTE PARA ÖDEMEYİNCE YAKALANDIKÜTAHYA'da 4 ayrı işyerine girerek hırsızlık yaptığı belirtilen 2 şüpheli, ertesi gün bir marketten alışveriş yapıp, para ödemeden kaçarken polis tarafından yakalandı.Sanayi Sitesi 31'inci Sokak'taki 2 büfe ve 2 lokantaya giren 2 şüpheli; televizyon, oto teybi, bıçak, sigara ve para çalarak kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Sabah, dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Ertesi gün, Adnan Menderes Caddesi'nde bir markete giren eli bıçaklı 2 kişinin kasiyeri korkutup, alışveriş yaptıktan sonra para ödemeden kaçtıkları ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine giderek çok sayıda suç kayıtları bulunan Y.A.(21) ve İ.K.(20)'yi yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında önceki gün Sanayi Sitesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında çalınan ve güvenlik kameralarına da yansıyan bıçak çıktı. Suçlarını itiraf eden Y.A. ve İ.K. çaldıkları malzemelerin yerini polise gösterdi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucuya el koyan polis, motosiklette bulunan 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.