Dha Yurt Bülteni 6

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:13



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:13

1)YALOVA'DAKİ VİLLADA KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ ARAMA (1)YALOVA'nın Samanlı köyünde, Arap iş insanına ait olduğu belirtilen villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılmaya başlandı. Samanlı köyündeki villaya sabah saatlerinde gelen jandarma ve polis ekipleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Villada arama yapan ekiplerin, çalışmalarında eğitimli köpekler ile drone da kullandığı görüldü. Yalova Valisi Muammer Erol, villadaki aramaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı köyünde bir Arap iş adamına ait olduğu öğrenilen villada arama yapılmaktadır. Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır" dedi.Villanın girişinde önlem alındığı görülürken, güvenlik güçleri, bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.BİTİŞİKTEKİ VİLLADA DA ARAMAYalova' nın Samanlı köyünde, Arap iş insanına ait olduğu belirtilen villanın bitişiğindeki villada da, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılmaya başlandığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin de sevkedildiği iki villada 50 kişilik bir arama grubunun çalışma yaptığı belirtildi.İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,==================================================2)SİS NEDENİYLE KIRMIZIYI FARK ETMEDİ İDDİASIBostankaya tren istasyonu yakınında yaşanan kazanın sis nedeni ile meydana geldiği öne sürüldü. Makinistler Zekeriya Dede ve Enes Duman idaresindeki DE24355 numaralı Divriği'den Sivas'a gelen yolcu treni, Bostankaya tren istasyonunda iddiaya göre sis nedeni ile kırmızı ışığı fark etmeyerek durmadı. Bunun üzerine Bostankaya tren istasyonundan Divriği istikametine seyre başlayan makinistler Sinan Çetintaş ve İsmail Cin(27) yönetimindeki DE22002 numaralı boş durumdaki yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında trenlerin seyir hızının düşük olduğu belirlendi.Kazada makinistler Sinan Çetintaş, İsmail Cin, Zekeriya Dede, Enes Duman ile yolcular Beşir Öcal, Hasan Yalçın, Fatih Kilis, Salih Can Ayten, Ceyda Çavdar, Hatun Erdoğan, Furkan Dalkıran, Fevzi Kip(65) ile henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslar ile Sivas kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Görüntü Dökümü:-Kaza yerinden görüntüler-Trenlerin görüntüsü-Hastaneden görüntüler-Hastaneye getirilen yaralılarHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,==================================================3)DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜNÜN ÇARPMASIYLA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU TÖRENLE UĞURLANDIGİRESUN'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında 'dur' ikazına uymayan otomobil, 2 polis memuruna çarptı. Olayda, polis memuru İmdat Berçin (46) şehit oldu, polis memuru Ferhat Canlı da yaralandı. İhtara uymayan sürücünün çarptığı 2 polisten şehit olan İmdat Berçin, görev yeri Bulancak'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği memleketi Ordu'ya uğurlandı.Olay, 00.30 sıralarında Bulancak ilçesi, Karadeniz Sahil Yolu Pazarsuyu Liman mevkiinde meydana geldi. Polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan Emre Kırım yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı otomobil, polis memurları İmdat Berçin ve Ferhat Canlı'ya çarptı. Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Polis memurlarından İmdat Berçin yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı polis memuru Ferhat Canlı ise sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. Olaydan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü Emre Kırım, otomobili ile yoldan çıktı. Sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.EVİ TÜRK BAYRAĞIYLA DONATILDIPiraziz-Bulancak arasında yer alan kontrol noktasında görevi sırasında, 'dur' ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu şehit düşen polis memuru İmdat Berçin'in acı haberi de Ordu'daki ailesine ulaştı. Şehit haberi üzerine polis memurunun Ulubey ilçesindeki baba evi ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Berçin ailesi gözyaşları arasında evleri önünde taziyeleri kabul etti.ŞEHİT POLİSE GÖREV YERİNDE TÖRENŞehit polis İmdat Berçin için 5 yıldır görev yaptığı Bulancak ilçesinde Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memurunun eşi Fatma Berçin, ailesi ve çok sayıda polis katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Fatma Berçin, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı eş Fatma Berçin, tören sonunda eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak teselli aradı. Törenin ardından şehit polis İmdat Berçin, toprağa verileceği memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesine uğurlandı. 3 çocuk babası şehit polis memuru Berçin, ikindi namazına müteakip memleketi Ordu'nun Ulubey ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Öte yandan 23 yıllık şehit polis memuru İmdat Berçin'in, 32 yıl önce meydana gelen trafik kazasında babası Mehmet Berçin'i kaybetmişti.Görüntü Dökümü----------------Babaevinden görüntü-Taziyelerin kabul edilmesi-Komşuları konuşma-Bulancaktaki törenHABER KAMERA: Nedim KOVAN-Hakan KABAHASANOĞLU-Mustafa KIRLAK/BULANCAK(Giresun),=======================================================4)TOKAT'TA 708 ŞİŞE SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ TUTUKLANDITOKAT'ın Turhal ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 708 şişe sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde A.İ.'nin sahte rakı imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri ilçe merkezinde ikamet eden A.İ 'nin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. A.İ.'ye ait 3 katlı binanın teras katında kapı ve pencereleri olmayan bölümde yapılan aramada, sahte rakı yapımında kullanılan malzemeler ve 194 şişe 150 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı, 181 şişe 100 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı, 143 işi 70 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı, 120 şişe 50 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı, 70 şişe 35 cc'lik kapağı bantlı içi dolu sahte rakı olmak üzere toplam 708 şişe sahte rakı ile çeşitli ebatlarda, 2 bin 280 adet boş şişe elde geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.İ. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü:-------------------Bina genel görüntüİmalat yapılan yerde görüntüŞişlerin görüntüsüSahte rakı imaltında kullanılan malzemelerın görüntüsüHaber: Fatih YILMAZ/TOKAT,=======================================================5)UÇAR AİLESİNİN DONDURUCU SOĞUKLA MÜCADELESİAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine 5 kilometre uzaklıkta Yanoba köyünde oturan 8 kişilik Uçar ailesi, zorluklar içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Anne Ayşe Uçar, soğuk gecelerde 5 yaşındaki oğlu İbrahim Uçar'ın, yırtık montuyla pencerenin kırık olan camını tıkayarak çocuklarını soğuktan korumaya çalışıyor.Doğubayazıt Yanoba köyünde yaşayan Uçar ailesinin yaşam mücadelesi kışın gelmesiyle daha da dayanılmaz hale geldi. 39 yaşındaki anne Ayşe Uçar, ailesi tarafından 13 yaşındayken 6 bin lira karşılığında 'başlık parası' adı altında Afyon'da biri ile evlendirildi. Ayşe Uçar'ın ilk evliliğinden 2 çocuğu oldu, orda yaşadığı sorunlar nedeniyle boşandı ve çocuklarını da babasının yanında bırakarak Yanoba köyüne ailesinin yanına döndü. Ayşe Uçar daha sonra aynı köyden İbrahim Uçar ile evlendirildi. Köyde yaşamlarını sürdüren Ayşe-İbrahim Uçar çiftinin 7 çocuğu oldu. Geçimlerini sağlayamayan baba İbrahim Uçar, çobanlık yapmak için gittiği Bayburt'ta 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşinin vefatından sonra köydeki derme çatma kendilerine bile ait olmayan evde yaşamlarını sürdüren Uçar ailesi Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırseverlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışıyor.7 çocuk ve annenin yaşadığı derme çatma evin penceresinin kırılan camları, parasızlıktan taktırılamadı. Kış mevsiminin giderek ağırlaşan dondurucu soğukları ailenin yaşamını daha da çekilmez hale getirince Anne çocuklarını korumak için camları, kilim, battaniye ve yastıkla tıkadı. Bu da çare olmayınca evin 5 yaşındaki oğlu İbrahimin yırtık montunu üzerinden çıkarıp gelen soğuğa karşı pencereye yerleştirdi. Ailenin 2'si kız 3 çocuğu eğitim hayatına tüm zorluklara rağmen devam ederken, en büyük iki çocuğu ise çobanlık yaparak aileye katkıda bulunmaya çalışıyor. 14 yaşındaki Yeliz Uçar, tek hayallerinin sıcak bir yuva olduğunu belirterek, "Akşam burası çok soğuk oluyor, soba yok ben ve kardeşlerim çok üşüyoruz. Paramız olmadığı için cam alamadık, mont gibi şeylerle koruyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------------Ailenin yaşadığı ev dıştan genel-Ailenin yaşadığı ev içeriden detaylı-Ailenin çocukları-Küçük İbrahim'in montuyla kırık camı kapatması-Evin kırık olan camların detaylı görüntüsü-Yeliz Uçar ile röp.-Genel ve detaylar( Haber-Kamera: Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT, (Ağrı),======================================6)KOYUN SÜRÜSÜ İLE KARAYOLUNA ÇIKTI, SÜRÜCÜLER ŞAŞTI KALDIRİZE'de, kar yağışı ile beyaza bürünen yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 300 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çoban, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.Doğu Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar da yola koyuldu. İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'ndan yaklaşık 300 küçükbaş hayvanı 3 gün önce yola çıkan Hüseyin Şinafor ve yeğeni Recep Ali Şinafor sürüyü karayolundan yürüttü. Sürüsü ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Çobanlar trafik akışını kontrol etmeye çalışarak sürüsü ile karayolunda yol aldı. Karayolunda araçları ile ilerleyen sürücülerde şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Kimi sürücüler araçlarının etrafını saran sürüyü cep telefonları ile görüntüledi. Çobanlar, 2 gün daha sürecek yolculukla İyidere ilçesine ulaşacak.Sürü sahiplerinden Hüseyin Şinafor, yaklaşık 90 kilometrelik bir yolu 5 günde kat edeceklerini belirterek "Yaylalarda kar yağdı. Bizde dönüşe geçtik. Hayvanlarımız gelecek bahara kadar köydeki ahırlarda kalacak" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Koyun sürüsü görüntüleri-Araçların zor anları-Sürü sahibi Şinafor konuşması-DetaylarHABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Aytekin KALENDER/İKİZDERE(Rize),