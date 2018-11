Dha Yurt Bülteni-6

29 Kasım 2018 Perşembe 11:41



29 Kasım 2018 Perşembe 11:41

1)EDİRNE'DE SELİN ETKİSİ GEÇTİ, TEMİZLİK BAŞLADIEDİRNE'de 6 saatte 130 kilogram yağışın neden olduğu selin etkisi geçerken, evlerini ve işyerlerini su basanların temizlik çalışmaları başladı. Yoğun sel sularının dolduğu özel bir hastanenin acil servisinde ise temizlik çalışmaları 2 gündür devam ediyor.Edirne'de önceki gece etkili olan ve saat 6 süren sağanak yağmurda metrekareye yaklaşık 130 kilogram yağış düştü. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili olan yağışlar sonrasında temizlik çalışmaları başladı. Edirne Belediyesi'nin yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(TESKİ) ile Havsa Belediyesi'ne ait vidanjörler ev ve işyerlerinde su boşaltma işlemlerini sürdürdü. Sel sularının dolması sonucu hasta kabulünü durduran özel bir hastanenin acil servisinde sular, vidanjörler aracılığıyla çekildi. Ancak içerideki temizlik çalışmaları hala sürüyor. Acil servisteki hasta yatakları, tıbbi malzemeler ile tıbbi cihazların zarar gördüğü belirtildi.OTOMOBİLİ SU DOLU GARAJDA KALDIKocasinan Mahallesi'nde oturan Filiz Birtane, evlerinin altındaki otoparkın tamamen sular altında kaldığını ve içerde otomobilinin olduğunu söyledi. Birtane, "Yaklaşık 4 ay önce satın aldığım otomobilim, apartmanımızın otoparkında sular altında kaldı. Bu çağda, böyle bir şey olması inanılır gibi değil. İki gündür otoparktan su çekilmesini bekliyoruz. Benim otomobilimle beraber içeride daha 4 araç var" dedi. Kocasinan Mahallesi'nde oturan Neslihan Basic ise bodrum katları su bastığını ve suyu çekmeye çalıştıklarını belirterek, "Yağmur çok etkili oldu, bizim alt katlarımız sularla doldu. Şuanda bile hala girişte sular var. Bizim kata sular çok yaklaşmıştı. Evlerde elektrik yok ve ısınamıyoruz" şeklinde konuştu. Sel sularını girdiği bir çok apartmana tedbiren elektrik verilemiyor.Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının sıfır olduğu kentte, hafif şekilde kar yağışı bekleniyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Hastanenin acil servisi-Vidanjörle su çekilen ev-Su dolan garaj-Filiz Birtane ile röp.-Alt katlardaki sular-Ev sahinleriyle röp.-Sokaklardan temizlik çalışması-Belediye ekipleri-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-==================================================2)KAYBOLAN ÇOCUK, 8.5 SAAT SONRA BULUNDUHATAY'ın Erzin İlçesinde, tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki kızı Kısmet Sengurt, AFAD ve polis ekiplerince 8,5 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi. Hürriyet Mahallesi'nde portakal bahçesinde işçi olarak çalışan Sengurt ailesi, dün saat 08.00 sıralarında kızları Kısmet'in yanlarında olmadığını fark etti. Çevrede bir süre arama çalışması yapan ancak sonuç alamayan aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polise destek için, jandarma ile Hatay, Adana ve Osmaniye'den AFAD ekipleri de sevk edildi. Narenciye bahçesinde Kısmet'i bulmak için bir dedektör köpek eşliğinde çalışma başlatan ekipler, çocuğu, saat 16.30 sularında kaybolduğu yere 2 kilometre uzaklıkta buldu. Küçük kızın bulunma anı ve polislerin sevinci ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürülen ve herhangi bir olumsuz durum teslim edilemeyen Kısmet Sengurt, daha sonra ailesine teslim edildi.Görüntü Dökümü------------------------Kayıp çocuğun bulunma anı ve polislerin sevinciKayıp çocuktan ve polislerden detayNarenciye bahçesinde arama yapan afad görevlisinin fotoğrafıKısmet Sengut'un fotoğrafıBOYUT: 15.1 MB SÜRE: 00'30"Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: ERZİN (Hatay),======================================3)AMASRA'DA DEV DALGALAR OLUŞTUBARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metreyi bulan dalgalar oluştu.Amasra'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 6-7 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle açıkta Hamsi avına çıkan çok sayıda balıkçı teknesi de limana sığındı. Limandaki mendirekten yükselen dalgalar bazı balıkçı teknelerin içine kadar girmesi nedeniyle tayfalar zor anlar yaşadı. Amasra Belediyesi de hoparlörden vatandaşları şiddetli rüzgara karşı uyardı.TEKNELER KARAYA OTURDUŞiddetli fırtına nedeniyle Kurucaşile ilçesi limanında demirli bulunan 2 balıkçı teknesi karaya oturdu. Teknelerde hasar oluştu.Görüntü Dökümü-------------------------Dalgaların görüntüsü-Teknelerden görüntü-Mendireğe vurup yükselen dalga-Balıkçıların zor anları-Detay görüntülerSüre: 3.56 Boyut: 441 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,======================================4)ZONGULDAK'TA DEV DALGALARZONGULDAK'ta, kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.Kentte gece başlayan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak limanında kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 6 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Acılık Deresi'yle limana gelen çöp yığınları da kirlilik oluşturdu. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.Görüntü Dökümü-------------------------Dalgalardan detay-Limandaki çöpler-Limanda bekleyen teknelerHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,==================================================5)KAYNAK İŞÇİSİ, ÇİLEK SERASI KURUP, 3 AYDA 3 TON HASAT YAPTITOKAT'ta Tarım İl Orman Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) programından hibe alarak topraksız çilek serası kuran kaynak işçisi Sinan Savaş, 3 ayda 3 ton çilek üretti. Savaş, "Artık sanayide çalışmayı düşünmüyorum" dedi.Tokat Sanayi Sitesindeki bir kaynakçı dükkanında işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Sinan Savaş(34), köylerine gelip projeler hakkında bilgi veren yetkililerin tavsiyesiyle Tarım İl Orman Müdürlüğü ve DOKAP kapsamındaki hibe programına başvurdu. Savaş'ın başvurusu yapılan incelemelerin ardından yüzde 100 hibe desteği ile onaylandı. Daha önce kendisinin de yaşadığı Bula köyünde geçen Temmuz ayında 500 metrekarelik arazileri üzerine topraksız çilek üretimi için sera kurdu. Yaklaşık 59 bin liraya mal olan serada ilk ekimini yapan Savaş, 3 ayda yaklaşık 3 ton çilek üreterek satışını yaptı.'SANAYİDE ÇALIŞMAKTAN DAHA KOLAY'Seracılığa ağabeyi Sabri Savaş ile birlikte başladığını kaydeden Sinan Savaş, "Ağabeyimle birlikte sanayide yıllarca işçi olarak çalıştık. İşçi olarak çalıştığımız için çok fazla gelirimiz de yoktu. Tarım İl Müdürlüğünden köyümüze geldiler, seracılık hakkında bilgi verdiler. Bu projeyi bize sundular. 'Böyle bir proje düşünüyoruz' dediler. Biz de ağabeyimle düşündük, yıllarca sanayide çalıştık. Ne kazandık, hiç bir şey kazanamadık. Yapalım, deneyelim oluyor mu olmuyor mu diyerek girdik bu işe. Tarım Müdürlüğünün yardımıyla kurduk seramızı. Temmuz ayında seramız tamamlandı. Şu ana kadar 3 ton civarında verim aldık. Bu şekilde de devam ettiğimiz sürece değil sanayi işinde çalışmak, başka bir işe bakmayı düşünmüyorum. Devletimiz bize böyle bir imkan sunmuş, biz de kazanmaya başladık. Yan tarafta sebze yetiştirdiğimiz bir seramız daha var. Biz orasını da çilek serası yapmak istiyoruz. Ben sebzeden bir yıl boyunca alamadığım parayı, buradan 3 ay içerisinde almışım. Üç ay içerisindeki gelirimiz yaklaşık 30 bin civarında oldu. Bu da bizim yıllarca çalışıp kazanamadığımız miktar. Neden başka bir işle uğraşayım. İşçiliği yok. Sanayide çalışmaktan daha kolay" dedi.'DİĞER ÇİFTÇİLERİ DE TEŞVİK EDECEĞİZ'Tokat'ın 2016 yılının Eylül ayında Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) programına dahil edildiğini söyleyen Tarım İl ve Orman Müdürü Orhan Şahin "Teknik elemanlarımızın bu konuda daha önceden deneyimleri olduğu için Tokat'ta hangi projelerin faydalı olacağı, hangi projelerin çiftçilere ekstra gelir getireceği konusunda projeler yaptı. Bunlardan bir tanesi de bizim çilek projemizdi. İçinde bulunduğumuz tesiste çiftçimizin çok istekliydi. Kendi serasında katlı olarak çilek tesisi kurma yönünde kendisini bilgilendirdik. Kendisi de çok istekli olduğu için arkadaşlarımız bu tesisi kurdu. Şu anda verime geçti. Kış boyunca da bu verimi devam edecek. Amacımız; yenilikleri çiftçiye göstermek, projenin esas amacı da bu idi. Yıl boyunca da arkadaşlarımız alınan ürünün ne kadar olduğunu takip edecek. Bunun sonucunda da yöremizdeki çiftçilere, diğer genç müteşebbislere diyeceğiz ki; biz böyle bir proje uyguladık. Onları da teşvik edeceğiz. Arkadaşlarımızın ilk aldığı sonuçlara göre içerisinde bulunduğumuz sera 500 metrekare, dışarıda 500 metrekare alanda alınan ürünün 4-5 katı burada ürün alınacak. Bu da çiftçimizin gelirini kat kat artıracak bir proje. Bunların çeşitlerini çiftçilerimize anlatarak müteşebbisleri çoğaltıp kazançlarını artırmaya sağlayacağız" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------------------------Seradan görüntüler-Üretilen çileklerin görüntüleri-Sinan Savaş'ın açıklamaları-Tarım müdürünün açıklamasıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(756 mb)======================================6)ÇAM AĞACI RÜZGARDA DEVRİLDİİZMİR'in Kınık ilçesinde, gece etkili olan şiddetli rüzgar sırasında kökünden sökülen çam ağacı yola devrildi.Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde, yol kenarındaki 50 yıllık çam ağacı, bugün saat 05: 00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek, yolun üzerine devrildi. Olay sırasında yoldan geçen olmaması, olası bir yaralanmanın önüne geçti. Kınık Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırdı. Yolun Bergama yönündeki şeridi, yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Karşı taraftaki iki şerit çift yönlü olarak kullanıldı.Görüntü Dökümü------------------------Devrilen ağacın yolu kapatmış haliAğacın kaldırılması görüntüHaber- Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),=================================================7)PKK OPERASYONUNDA 8 KİŞİ ADLİYEDEKOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiyi yakalamak için önceki gün operasyon düzenledi. Polis, B.A., M.P., F.Ö., M.Ş., F.İ., E.T., M.T. ve Suriye uyruklu R.H.'yi gözaltına alındı. R.H.'nin Suriye'de PKK'nın faaliyetlerine katıldığı, Suriye'de ayağından sakatlanınca Türkiye'ye geldiği, M.T.'nin ise örgüte eleman topladığı belirlenirken, diğer kişiler ise terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.Görüntü Dökümü------------------------Adliyeye sevk edilmeleriAdliyeden görüntüHABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),======================================8)NARENCİYE ÜRETİCİLERİNDEN RUSYA'YA İHRACAT TEPKİSİADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Rusya Federasyonu'nun ihraç edilen narenciye ürünlerini bazı gümrüklerde analiz bahanesiyle gereğinden fazla bekleterek bozulan ürünleri geri gönderdiğini belirtti.Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Remziye Karabucak ve Yüreğir Ziraat Odası temsilcilerinin katılımıyla narenciye ihracatındaki problemlerin masaya yatırıldığı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Doğru, Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda Adanalı narenciye üreticilerinin başarılı bir sınav verdiğine dikkat çekerek, sinek popülasyonunda bu yıl azalma olduğunu söyledi. Rusya Federasyonu'ndan geri çevrilen hastalıklı veya ilaç kalıntılı malların Adana pazarına satıldığı yönünde söylentileri yalanlayan Başkan Doğru, kentteki üretimin büyük bir bölümünün İyi Tarım Uygulaması kapsamında yapıldığını ve çiftçilerin kendi çocuklarına yedirmeyeceği hiçbir ürünü piyasada satmayacak kadar bilinçli olduğunu kaydetti."AB ÜLKELERİNE RAHATÇA İHRAÇ EDİLİYOR"Rusya Federasyonu tarafından uygulanan tarife dışı engellemeler olduğunu ve bazı gümrüklerde analiz bahanesiyle gereğinden fazla bekletilerek bozulan narenciyelerin geri gönderildiğini aktaran Başkan Doğru, şunları söyledi:"Ancak bu durum insan sağlığına zararlı ilaç kalıntısı veya hastalık sebepli değildir. Sadece bürokratik engellemelerden ve sudan sebeplerden dolayıdır. Kaldı ki narenciyemiz, yaş meyve sebze kabul koşulları daha ağır olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine rahatça ihraç edilmekte ve herhangi bir geri bildirimle karşılaşmadan pazarlara ulaşmaktadır. Narenciye ihracatımızın yarıya yakınının yapıldığı Rusya Federasyonu'nda uygulanan bu yavaşlatmalar piyasalarımıza da yansımakta ve hasat zamanı gelmesine rağmen malını satamayan çiftçilerimizi tedirgin etmektedir. Bu sorunlarımızın çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından yetkililerin Rusya Federasyonu ile acilen görüşmesi gerekmektedir. Geçmişte Rusya ile yaşanan ticari sorunlarımızı, Başkan Putin ile üst düzeyde çözüme kavuşturan Cumhurbaşkjanımızın da konuyu karşılıklı görüşmelerinde gündeme getirmesini rica ediyoruz. Narenciye ihracatçılarımızın yeni pazarlara yönelmesi ve rekabet gücünün artması için Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı ihracat iadesi miktarlarının da bir an önce açıklanmasını, narenciye ihracatçılarımız ve çiftçilerimiz sabırsızlıkla beklemektedir.öGörüntü Dökümü------------------------Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'nun konuşmasıToplantıya katılanlardan görüntülerNarenciye ürünlerinden detay görüntülerMutlu Doğru ve beraberindekilerin narenciye ürünleri ile görüntüleriSÜRE: 04'33" BOYUT: 504 mbHaber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,======================================