Dha Yurt Bülteni 6

DHA YURT BÜLTENİ 6Patates üreticisine yağmur engeliİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, son zamanlarda yağan yağmurların tarlaları çamur deryasına çevirmesi, patates üreticilerinin 'güz hasadı' yapmalarını zorlaştırdı. Üretici ürününü tarlada çürümekten kurtarmak için çaba sarf ederken, patatesin tarladaki toprak altı fiyatı kilo başına kalitesine göre 15 ile 25 kuruş arasında artarak 1 lira 50 kuruş ile 1lira 80 kuruş arasında fiyatlarla satılmaya başlandı.Türkiye'nin patates ihtiyacını karşılayan en önemli merkezlerden olan Ödemiş'te yılın 2'nci hasadında son yağmurlar nedeniyle sıkıntı yaşanmaya başlandı. Güz mahsulü olarak adlandırılan, ağustos ayında ekilip kasımda hasat edilen 2'nci üründe verim bu yıl zaten düşükken, bir de tam patateslerin toplanacağı dönemde yağan yağmurların tarlaları suyla doldurması, üreticileri zor durumda bıraktı. Çamur nedeniyle tarlalarına girmekte zorlanan köylüler, 3-4 aylık emeklerinin boşa gitmesi ile karşı karşıya kaldı. Bazı üreticiler, patateslerin tarlada kalmaması için yağmura rağmen çalışmalarını sürdürdü. Üreticinin çamur nedeniyle tarlasına girememesi nedeniyle piyasada patatesin azalması ve hasat maliyetinin artması, fiyatlara da yansıdı. Patates fiyatları toprak altında kalitesine göre 15 ile 25 kuruş arasında artış gösterdi.Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, "Ödemiş ve yöresinde, ovada patateste yaz ve güz olmak üzere yılda 2 mahsul alınmakta. Ödemiş'te ilk patates hasadı mayıs ayında başlar, 15 Temmuza kadar sürer. Temmuz ayının 15'inden sonra da bizim yaylalarımızda, patates yetiştirmeye devam edilir. İkinci ürün dediğimiz kışlık patateste ise hasat kasım ayında başlar, ocak ayına kadar devam eder" dedi.Ödemiş Hali esnaflarından Eyüp Gürçay ise üreticiden patatesi şu an kalitesine göre kilosunu 1 lira 50 kuruş ile 1lira 80 kuruşa satın aldıklarını belirtip, "Bunun üzerine 200 kuruş işçilik koyuyoruz. Böylece bize kalitesine göre kilosu 1 lira 70 kuruş ile 2 lira maliyette oluyor. Halde toptan olarak bu patatesi, kilosu 2 lira 10 kuruş ile 2 lira 20 kuruştan satıyoruz. Pazarcılar ise kalitesine göre 3 kilosunu 10 veya 4 kilosunu 10 liradan satıyor. Fiyatlar biraz daha aşağıda olabilir ama yağmurda üreticiler çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Çamur olduğu için tarlalara girilemiyor. Bu da maliyetleri ister istemez biraz da olsa arttırıyor. Güz patatesi yeni söküdüğü için fazla durmaz. En fazla bir ay dayanır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çamurlu tarlalarda patates sökümü yapan işçilerden görüntü-Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa ile röp.-Ödemiş Hali esnaflarından Eyüp Gürçay ile röp.Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),============================================'Öldüreceğim' şakası gerçek olduÇANAKKALE'de, 2 hafta önce 80 yaşındaki yatalak hasta babası Ali Pişkin'i, boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldüren, ardından da aynı bıçakla intihara kalkışan Celal Pişkin'in (54) olaydan önce eşi Nursel Pişkin'e cinayet işleyeceği yönünde şaka yaptığı ortaya çıktı. Pişkin'in ifadesinde, "2 ay önce eşim Nursel Pişkin'e şaka olsun diye 'Seni de babamı öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' demiştim" dediği öğrenildi.Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta 18 Kasım günü sabaha karşı meydana gelen olayda, Celal Pişkin, eşi Nursel Pişkin'in kendi annesini hastaneye götürdüğü sırada, yatalak olan babası Ali Pişkin'i boğazını ekmek bıçağıyla keserek, öldürdü. Pişkin, daha sonra aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek istedi. Hastaneden eve dönen Nursel Pişkin eşini yaralı, kayınpederini ise cansız halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Celal Pişkin, tedavisinin ardından gözaltına alındı.ŞAKA GERÇEK OLDUCelal Pişkin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal Pişkin'in soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde olaydan 2 ay önce eşi Nursel Pişkin'e, "Seni de, babamı da öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim" şeklinde şaka yaptığını anlattığı öğrenildi. Pişkin ifadesinde, şunları söyledi:"Babamı boğazını keserek öldürdüm. Böyle olsun istemezdim. Eşim ve ben, babamla birlikte yaşıyorduk. Annem 2 sene önce vefat etti. Annem vefat edince babamı da hasta olduğu için yanımıza aldık. Tüm bakımını üstlendik. Babam prostat kanseriydi. Ayrıca alzheimer hastalığı vardı. Bakıma muhtaçtı. Olaydan 5-6 ay önce yatalak vaziyete geldi. Babamın yedirme, içirme, tuvalete çıkarma, banyosunu yaptırma, kaldırma, oturtma vs. gibi tüm bakım ihtiyaçlarını ben karşıladım. Son 5-6 aydır psikolojik olarak yıpranmıştım. 10 sene evvel de psikolojik tedavi gördüm. Çok sinirli bir yapıya sahibim. Birçok şeyi kafama takarım. Son 20 gündür yine bu rahatsızlığım nüksetti. Tedavi görmeye başladım. Psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Akıl sağlığımda herhangi bir sıkıntı yok. Normalde alkol kullanıyorum. Ancak psikolojik ilaçlar kullandığım için alkol almıyordum. 2 ay önce eşime 'Seni de, babamı da öldüreceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim' dedim, ancak bunu şaka yollu söyledim. Böyle bir maksadım yoktu. Çok bunalmıştım. Olay gerçekleştikten sonra ben de sol bileğimi ve kalbimin üst tarafını keserek kendimi öldürmek istedim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Tutuklanan Celal Pişkin'in emniyetten çıkarılan arşiv göürüntüsü-Olayın meydana geldiği evin arşiv görüntüsü-Emniyetten arşiv görüntüsü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,===========================================Bodrum'daki selin bilançosu ağır olduMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, suların çekilmesiyle birlikte selin bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. 3 saat etkili olan sağnağın neden olduğu selde ilk belirlemelere göre 54 ev ve 33 iş yerini su bastığı, 100 aracın zarar gördüğü bildirildi. Bodrum Belediyesi ekiplerinin selin ardından başladıkları ve gece boyunca da süren temizlik ve su tahliye çalışmalarıyla, selden etkilenen yollar tamamen açılırken, bazı ara sokaklarda temizlik çalışmaların sürüyor.Bodrum'da dün denizdeki hortumun ardından saat 14.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağnak ilçe merkezinin yanı sıra Gümbet, Konacık, Bitez, Ortakent mahallelerinde de etkili oldu. Özelikle yüksek kesimlerden gelen sel suları derelerde taşkınlara yol açtı. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklar dereye dönerken su baskınları yaşandı. Sel suları otomobiller ve çöp konteynerleri başta olmak üzere önüne kattığı her şeyi sürükledi. Bodrum Belediyesi anonslarla Bodrumluları araçları ile dışarı çıkmalaları konusunda uyardı. Bodrum Belediyesi ekipleri taşkınların yaşandığı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Ulusal Medikal Kurtama Ekibi (UMKE), İtfaiye ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi ile çevre ilçelerden gelen takviye ekipler, sel sularının sürüklediği araçlarda mahsur kalanlar ile okullarından sel suları nedeniyle çıkamayan öğrencileri kurtardı.Bodrum Belediyesi ekipleri selin ardından başladıkları, temizlik ve su tahliye çalışmalarına gece boyunca devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda selden etkilenen yollar tamamen açılırken, bazı ara sokaklarda temizlik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yağmurun durması ve suların çekilmesiyle de selin faturası ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre 54 ev ve 33 işyerini su bastığı bildirildi. Sel sularının sürüklediği 100 araçta da maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.Bodrum Kaymakamlığı'ndan açıklamada, "Bodrum'a dün saat 14.00 ile 17.00 saatleri arasında metrekareye 45 kilogram yağmur düştü. Bodrum Belediyesi gece boyunca 521 personeli ile 13 kamyonet, 16 kazıcı-yükleyici (beko loder), 18 kamyon, 2 grayder ve 40 çift kabin kamyonet, 6 traktörden oluşan toplam 95 araç ile görev yaptı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve kara yolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı" denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Selin etkili olduğu yerde yapılan temizlik çalışmalarından görüntü-Sel sularının çekildiği yerlerden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),==============================================Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Isparta, Bilecik ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenerek 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerine tamamlanan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-5 şüphelinin adliyeye götürülmesi-Adliyeden detaylarHaber-Kamera: Alişan Koyuncu/İZMİT(Kocaeli)==============================================KADIN POLİSLERE FUHUŞ YAPTIRAN KADIN POLİSE HAPİS CEZASIADANA'da, görev yapan 2 kadın polis ile öğretmen ablasına fuhuş yaptırmakla suçlanan kadın polis memuru A.D., 5 yıl 10 ay hapis cezası çarptırıldı. 19 yıllık kadın polis, meslekten de ihraç edildi.İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, kadın polis memuru A.D.'nin (38) fuhuş yaptığını ihbar etti. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, savcılık kararı ile A.D.'yi dinlemeye aldı. Bir süre dinlenen A.D.'nin, kadın polisler Y.A. ve M.B. ile öğretmen ablası M.B.'yi de para karşılığında erkeklere pazarladığı ortaya çıktı.Elde edilen delilerin ardından A.D. ile erkeklere pazarladığı Y.A., M.B. ve öğretmen M.B., gözaltına alındı. Tüm kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, kadın polis A.D., hakkında 'fuhşa teşvik etme, fuhuş yaptırma, fuhşa aracılık etme ve yer temin etme' suçlarından iddianame hazırladı.FUHUŞ PAZARLIĞIİddianamede, bu dönemde meslekten ihraç edilen 19 yıllık polis memuru A.D.'nin telefonda yaptığı fuhuş pazarlığının görüşmeleri de yer aldı.Kadın polisi arayan C.H.'nin "Senin bir arkadaşın vardı, buluşmaya o da gelsin" derken, A.D.'nin ise "Canım benim, böyle şeyler önceden ayarlamak lazım, aniden olmaz" dediği, yine fuhuş yapmak isteyen F.İ. ise kadın polise, "Polis istiyorum" dediği de ortaya çıktı. Kadın polislerin ayrıca pazarlık yaptıkları kişilere, "İş insanı olsun, eli yüzü düzgün olsun, kimin eli yüzü düzgünse ona bakarım, ihtiyarlardan bıktım" dediği de iddianamede yer aldı.Yargılamada sırasında suçlamaları kabul etmeyen eski polis memuru A.D., savunmasında, "Bunlar kadın muhabbeti, ben yanlış bir şey yapmadım. Her kadın maddi durumu iyi erkeklerde tanışmak ister. Sözlerim şakaydı, 19 yıllık meslek hayatım boyunca onursuzca bir şey yapmadım" dedi.Yargılama sonucu A.D., 'fuhşa teşvik etme, fuhuş yaptırma, fuhşa aracılık etme ve yer temin etme' suçundan pazarladığı 3 kadın için toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.ADANA, -====================================================CEP TELEFONUNU TAMİR ETTİRMEK İÇİN GELDİ, TELEFON ÇALIP GİTTİKARAMAN'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tamire bıraktığı telefonu almaya geldiğinde, iş yerinde kimsenin olmadığını fark edince tezgahtaki bir adet telefonu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, dükkandan çıkıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar içeri girdi. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Olay, geçen salı günü Kirişçi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde Mehmet Ali Seven'e ait cep telefonu bayisinde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen bir kişi, tamir için arızalı telefonunu iş yerine bıraktı. 2 saat sonra elinde poşetlerle telefonunu almak için geldiğinde, iş yerinde kimsenin olmadığını fark etti. Bunun üzerine tezgahtaki piyasa değeri 4 bin lira olan bir adet cep telefonunu alıp cebine koydu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, dükkandan çıkıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar içeri girdi. Bu sırada iş yerinin arka bölümünden gelen Mehmet Ali Seven'den tamir edilen telefonunu alıp, ücretini ödedikten sonra ayrıldı. Seven, bir süre sonra tezgahtaki cep telefonlarından birinin eksik olduğu fark etti. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde telefonunu tamir ettiren kişinin hırsızlık yaptığını anlayınca polise bildirdi. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------Şüphelinin içeri girmesiEtrafa bakınmasıcep telefonunu almasıDışarı çıkıp, tekrar içeri girmesitamir ettirdiği telefonu alıp ayrılması(Haber: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)===============================================TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT 3 SIĞINAKTA 6 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİBATMAN merkeze bağlı Demirbilek ile Çayüstü köyleri kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 mağara içerisinde, 6 Kalaşnikof tüfek ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.Demirbilek ile Dicle Nehri kıyısındaki Çayüstü köyleri kırsal alanında düzenlenen operasyonla ilgili, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez Demirbilek ve Çayüstü köyü kırsalında, 29 Kasım'da yapılan operasyonda tespit edilen 3 sığınak içerisinde yapılan kontrolde; 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda fişek ele geçirilmiştir" denildi.BATMAN, -==============================================KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU SATICISINA TUTUKLAMAKAHRAMANMARAŞ'ta, polis operasyonunda uyuşturucu satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Bilgen D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde, şüphe üzerine Bilgen D'yi takibe aldı. Polisi fark edince kaçmaya çalışırken, yakalanan Bilgin D.'nin üzerinde ve Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde yapılan arama yapıldı. Aramalarda 181 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bilgin D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü------------------------Evde yapılan aramaYakalanan uyuşturucuGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB====================Otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yere savrulduİZMİR'in Buca ilçesinde, yolun soluna dönmek isteyen otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen kaza sonrasında, motosikletteki 2 kişiden biri, kazadan sorumlu tuttukları sürücüye kızıp, otomobili yumrukladı.Kaza, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun soluna dönmek isteyen otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosikletteki, kasksız olan 2 kişi, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Kazada motosikletteki iki kişiden biri hafif yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletteki kişilerin kazanın ardından düştükleri yerden hemen kalktıkları ve birinin, otomobile vurmaya başladığı, bir süre sonra da çevredeki esnafın gelip yatıştırmasıyla, olayın daha fazla büyümeden yatıştığı görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Olay anının güvenlik kamerası görüntüsüHaber: Davut CAN - Kamera: İş yeri güvenlik kamerası/ İZMİR,