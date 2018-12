Dha Yurt Bülteni-6

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:36



1)KURTARILAN DAĞCI HİLAL İŞÇAN: ÇOK KORKTUM, KÖTÜ BİR ŞEYDİNİĞDE'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı dağdan bu sabah kurtarılan 2 dağcıdan Hilal İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden İşcan, "Çok korktum, kötü bir şeydi. Saniyeler soğukta geçmedi. Sürekli bir ilgi vardı. 'Çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' şeklinde öneriler oldu" diye konuştu.Hastanede vücudunun normal ısısına çevrilmesi için özel tulum giydirilen İşçan, DHA muhabirine yaşadığı dehşeti anlattı. 'Kurtarılacağınızdan umutlu muydunuz?' sorusuna, "Dönem dönem. Yani çünkü riskli bir yerde kalmışım. Ara ara modum kesik olduğunda gerçekten çok motive etti herkes. Ondan dolayı da iyiyim. Ben karın altında kalmadım. Çığ bile üzerime gelmedi zaten. Ama karın üzerinde gece geçirdim sadece. Olay saat 17.00-18.00 gibi oldu. Yani bu sabah 08.00 sıralarında kurtarıldım. Kortum tabiki kötü birşey saniyeler geçmiyor soğukta. Sürekli bir ilgi vardı, şunu yap çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' diye. O şekilde bir sıkıntı olmadı" dedi.TEKRAR AYNI DAĞA ÇIKAR MISINIZ?İyileşince tekrar aynı dağa çıkmak ister misiniz? sorusuna ise İşcan, "Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Şuan o kadar kötü bir durum ki hayatıma nasıl devam edeceğimi bile bilmiyorum. Şoktayım şuan. Sağlık durumum iyi, bir sıkıntım yok. Benim açımdan kurtarılmam güzel bir şeydi. Gerçekten orada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekten büyük emek sarf edildi" diye cevap verdi.GENEL DURUMU İYİAdana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan dağcı Hilal İşcan'ı tedavi eden Uzm. Dr. Mustafa Görür, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Görür, "İlk geldiğinde şoktaydı hasta. Yalnız el ve ayaklarında soğukluk ve ısı düşüşü vardı. Gerekli ısıtma ve ilaç tedavileri başladı. Şu anda genel durumu iyi. Hastamız uzun süreli soğuğa maruz kalmış. Şuan müşahede amaçlı gözetim altında tutuyoruz. Şimdilik durumu iyi, bugün müşahede altında tutulur gibi duruyor. Herhalde her şey yolunda giderse yarına genel durumunu değerlendirip, tekrar kararımızı veririz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------Dağcıyı arama kurtarma çalışmasından görüntülerHelikopter görüntüsüSÜRE: 40" BOYUT: 75 MBHaber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,Görüntü Dökümü---------------------------Dağcı kadın ile röp.Doktor ile röp.Hastane dış görüntüleriDağcının kaskından detaySÜRE: 03'12" BOYUT: 354 MBHaber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,==============================================================2)KAYSERİ'DE CHP İLÇE BİNASINA SALDIRIKAYSERİ'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan ilçe binasına camları kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerdeki malzemelere zarar verdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Sahabiye Mahallesi'de CHP il binası altında yer alan Kocasinan ilçe binasına dün saat 21.00 sıralarında saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilçe binasının camlarını kırarak içeri girdi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, içeride yazıcılara, masalara, duvarlara, asılı fotoğraflara, masalara, bilgisayarlara zarar verdi belirtildi. Olay sonrası soruşturma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini de yakın takibe aldı. Diğer yandan yere damlayan kan izleri de dikkat çekti. Saldırganın camı kırarken yararlanmış olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor. CHP İl Başkanı Ümit Özer, parti çalışmaları için Ankara'ya gittiği sırada olayın haberi verildiğini ve yoldan döndüğünü ifade ederek, "Güvenlik kamerası görüntülerine göre dün akşam saat 21.00'de saldırgan ilçe teşkilatımıza camları kırarak giriyor ve tüm elektronik eşyalara, etrafa, mutfağa zarar veriyorlar. Polis şu an araştırıyor. Bu hain saldırıyı nefretle kınıyoruz. Hiçbir alçaklık bizi ilkelerimizden, mücadelemizde geri döndüremeyecek. Sonuna kadar halkımız için, ülkemiz için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.Öte yandan, saldırı olayının ardından harekete geçen polis, Özgür T.'yi gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu ve madde kullandığı ileri sürülen zanlıyla ilgili soruşturma sürüyorGörüntü Dökümü-------------------İl ve ilçe başkanlığından görüntüPolisin parti önüne çektiği olay yeri şeridiPolis otomobilleriİl yöneticisi ile röportajKocasinan İlçe Başkanı ile röportajDiğer genel detay görüntülerHaber-Kamera: Şeyda AŞATIR - KAYSERİ, DHA)2 dakika 12 saniye/246 MB==============================================================(ÖZEL HABER)3)KOLTUK DEĞNEKLERİYLE HAYATA ÇALIM ATIYORANTALYA'da sol bacak kaval kemiği olmadan dünyaya gelen ve tedavisi için 9 ameliyat geçiren Ali Deniz'in (11) 10'uncu ameliyatında bacağı dizinden kesilecek. Futbol sevgisiyle hayata tutunan Ali, 2 ay sonra yapılacak ameliyat öncesinde Ampute Futbol 1. Ligi'ndeki takımıyla ilk resmi maçına çıkarak, 'en genç futbolcu' unvanı almanın gururunu yaşadı.Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde günlerce hastanede kalan Ali, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti.2 AY SONRA BACAĞI KESİLECEKProtez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi. Ali, büyüdükçe kısa kalan bacağı için 3 kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. 2 ay sonra ameliyatla ayağı kesilecek Ali, 3 yıldır formasını giydiği ampute futbol takımındaki ağabeylerinden ve yeşil sahalardan, tedavisi için bir süre ayrı kalacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.LİGDEKİ EN GENÇ FUTBOLCUDoğuştan engeli nedeniyle 11 yaşına kadar 9 ameliyat olan Ali, 3 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu oldu. Ali'nin formasını gururla giydiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü, Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nü 5-0 yendi.İDOLÜ BARIŞ TELLİTürkiye Ampute Futbol Genç Milli Takımı kampında da yer alan Ali, Ampute A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek aldığını söyledi. Bacağının kısa olmasının futbol sevgisine ve hayallerine engel olmadığını vurgulayan Ali, "Doğuştan bacağım kısa, 9 ameliyat oldum. Bacağım uzamadığı için kesilecek. Medikal ürünlerin satıldığı yerde koltuk değnekleriyle futbol oynandığını öğrendim. Antrenörümle çalışmaya başladım. Yaşım küçük olduğu için lisansım çıkmamıştı. Artık lisansım var ve profesyonel olarak ilk maçıma çıktım. Ben ikinci Barış Telli olmak istiyorum. Hep hayallerimin peşinde koşuyorum. Hiç eve kapanmadım. Hep sokakta futbol oynadım. Evde duramam, arkadaşlarımla sokakta top oynamak isterim. Okulda da hep böyle. Eskiden top oynarken öğretmenlerim düşmemem için uyarıyordu, korkuyorlardı ama artık onlar da alıştı. Bacağımın kısa olması benim için engel değil" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------Ali Deniz'in kramponunu bağlamasıAli Deniz'in maç öncesi ısınmasıAli Deniz'in maçta görüntüsüRÖP. Ali Deniz622 MB 5.39"Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)==============================================================(ÖZEL HABER)4)PLASTİK SANDALYEYİ BASTON GİBİ KULLANMAKTAN KURTULDUŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, 4 yıl önce diyabet nedeniyle sol bacağını kaybeden ve plastik sandalyeyi baston gibi kullanmak zorunda kalan Sadık Akyüz'e tekerlekli sandalye hediye etti.3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Suruç'ta yalnız yaşayan ve plastik sandalyeyi baston gibi kullanmasıyla haberlere konu olan Sadık Akyüz'ü evinde ziyaret etti. Milletvekili Yıldız, geçici olarak tekerlekli sandalye hediye ettiği Akyüz'e, akülü araç alınacağını, ayrıca engelli maaşı bağlanması ve ev ihtiyaçlarının karşılanması için yardımcı olunacağını söyledi Akyüz de duyarlılığından dolayı Yıldız'a teşekkür etti.Görüntü Dökümü-------------------Plastik sandalyeye yolda ilerleyen Sadık AkyüzAK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, engelli Akyüz'ü evinde ziyaret etmesiKürtçe konuştuğu Akyüz'e tekerlekli sandalye veren YıldızGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 724MB=============================================================5)SOSYAL DENEYLE ENGELE DİKKAT ÇEKTİLERBursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Derneği Gençlik Komisyonu üyelerinin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptıkları sosyal deney ilgi odağı oldu. Komisyon üyesi Yusuf Can Yaman, görme engelli olarak rol aldığı sosyal deneyde, yürürken düştü. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar, yardımına koştu. O anlar ise gizli kamerayla görüntülendi.İnegöl Ertuğrulgazi Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Hasan Vezir, "3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği Gençlik Komisyonu olarak sosyal deney yapmak ve her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatmak istedik. Başta İnegöl halkı olarak engelli vatandaşlarımıza yardım etmemiz gerektiğini düşündük. Engelliye engel olmamamız, onlara bir gün değil her gün ilgi göstermemiz gerekiyor. Yaptığımız sosyal deneyde vatandaşlarımızın güzel ilgisini gördük. İnegöllülere, gösterdiği duyarlılık nedeniyle, engelliler adına teşekkür ederiz"dedi.Görüntü Dökümü:-------------------------Deney çekimleri-RöpDosya adı: 0312inegolengelHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),==============================================================(ÖZEL HABER)6)32 YILDIR BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARINA BAKIYORHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naciye- Mikail Erekli çifti, doğuştan engelli olarak dünyaya gelen 2'si kız 4 çocuğuna 32 yıldır büyük bir fedakarlıkla bakıyor. Anne Erekli, "Gücüm yettiği müddetçe çocuklarıma bakmaya gayret edeceğim. Günde 3- 4 kez onların elbiselerini değiştirip, kendi ellerimle yemeklerini yediriyorum. Çocuklarımı çok seviyorum" dedi. Anne Erekli bu fedakarlıkğından dolayı da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Yılın Kadını' seçildi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Kışla Mahallesi'nde yaşayan ve 7 çocukları olan Naciye- Mikail Erekli çiftinin oğulları Hasan (32) ve Şiyar (26) ile kızları Feyruz (28) ve Fatma (21) zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Anne Erekli de 32 yıldır büyük bir fedakarlıkla çocuklarının bakımlarını yapıyor ve yaptığı bu fedakarlıktan dolayı da geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Yılın Kadını' seçildi. Günde 3-4 kez çocuklarının elbiselerini değiştirip yemeklerini yediren fedakar anne Erekli, kocasının desteği ile ayakta kaldığı müddetçe engelli 4 çocuğuna bakmaya devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:"4 çocuğum zihinsel ve bedensel olarak dünyaya geldi. 32 yıldır 'of' bile demenden çocuklarıma gözüm gibi bakıyorum. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Elbette sıkıntılı anlarımız oluyor. Çocuklarımdan dolayı ailemi bile ziyaret edemediğim oluyor. Allah gecinden versin ama ailemden biri ölse bile çocuklarımdan dolayı cenazeye katılamam. Çünkü, ben olmadan onlar yaşayamazlar. Benim için düğün, cenaze ve ziyaret yok. Tek derdim çocuklarımın rahat bir şekilde yaşamalarıdır. Eşim ve ben günümüzün büyük bir bölümü çocuklarımızın bakımıyla geçiriyoruz. Yıkanmaları, giyinmeleri, yemekleri büyük zaman alıyor."DEVLET ÇOCUKLARA ENGELLİ MAAŞI BAĞLADIBaba Mikail Erekli ise,tüm engelli vatandaşların 'Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, "Gündüz sürekli çocuklarımızla ilgileniyoruz. Dışarıya çıkmaya imkanımız yok. Yakınlarımızda ölüm ve hasta olursa ziyaret edemiyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakamıyoruz. Hayatımız bu evde çocuklarımızın yanında geçiyor. Sadece çocukların ihtiyaçları için yarım saatlik bir zaman çarşıya gidip geliyorum. Devletimiz çocuklarımıza engelli maaşı da bağladı.Bize düşen onların bakımlarını yapmak"dedi.Görüntü Dökümü--------------------Evden görüntü-Zihinsel ve bedensel engelli olan kardeşler-Annenin çocukları ile ilgilenmesi-Babanın çocukları ile ilgilenmesi-Anne ve babayla röportaj-Evden ve çocuklardan detaylarHaber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -===============7)ADANA'DA ENGELLİLER GÜNÜ KUTLANDIADANA'da engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü dans gösterileri ve yürüyüşle kutladı.3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kapsamında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya tarafından Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Etkinliğe katılanlar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, devlet, hükümet ve kamu bürokrasisinde birçok kurumun engeller konusunda farkındalık sahibi olduğunu belirterek, "Şehrimizin engelsiz şehir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Muhakkak yapılacak daha çok şey var, bunların hepsini yapacağız" diye konuştu.'VALİLİĞİMİZİN KAPISI 7/24 AÇIK'Vali Mahmut Demirtaş ise Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini engellilerin oluşturduğunu vurgulayarak, 45 bin 892 engellinin yaşadığı Adana'da yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:"Engelli kardeşlerimize yönelik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce 17 bin 280 vatandaşımıza, aylık bin 179 TL engelli evde bakım yardımı yapmaktayız. Kentimizde 3 Umutevi ve 7 özel bakım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde toplam 529 engelli kardeşimize hizmet veriliyor. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak, devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız. Sizlerin ve yakınlarınızın sıkıntılarını biliyoruz. Bu sıkıntılarla yakinen ilgilendiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Valiliğimizin kapıları 7 gün, 24 saat sizlere açıktır."Konuşmaların ardından Mavi Su Engelliler Sanat ve Spor Kulübü üyeleri tarafından yapılan dans gösterisi katılımcılar tarafından beğenildi. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyesi engellilerin zeybek gösterisi de büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda engelliler ve kent protokolü, Atatürk Parkı'ndan Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.Görüntü Dökümü-------------------------Törene katılan engelilerden görüntülerÇelenk sunumuİstiklal Marşı ve saygı duruşuEngellilerin gösterilerinden görüntülerBüyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşmasıAdana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşmasıKaranfil dağıtmasıYürüyüşten görüntülerSÜRE: 03'48" BOYUT: 422 mbHaber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,==============================================================8)ÇIĞ YIKMASIN DİYE MİNAREYİ BU YIL DA YATIRDILARRize'nin İkizdere ilçesi Karzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için geliştirilen ilginç yöntem her yıl uygulanıyor. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için yere yatırılıyor. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı.İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami için üst üste konulan çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı. Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için yere yatırıldı. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı. Köylüler, yaz geldiğinde de yine aynı sistemle minareyi kaldıracak.'MİNAREYİ KIŞ MODUNA ALDIK'Meşeköy Köyü Muhtarı Ahmet Tığcı, kış mevsiminde çığın minareyi yıkmaması için böyle bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Tığcı, "Bu bölge çığ alanı ve her kış büyük çığlar geliyor. Caminin minaresini daha önce 2-3 kez çığ aldı. Biz de minareyi korumak için böyle bir yöntem bulduk. Makaralı sitemle minareyi kışın yatırıyoruz, yazın kaldırıyoruz. Eğer bunu yapmazsak çığ yine alacaktı. Minareyi gelen çığlardan ve yoğun kar yağışından koruyoruz" dedi.Meşeköylü Muhammet Kan da "Minareyi çığ yıkıyordu. Bizde minareyi yatırarak kış moduna aldık. Çığlardan minare zarar görsün istemiyoruz. Her yıl minareyi yeniden yapmak yerine bu yola başvurduk. Sürekli minareyi tamir masrafından bezdik. Bu yüzden her yıl yaz başında minareyi kaldırıyoruz, kış başında da yatırıyoruz" diye konuştu.İbrahim Tiryaki ise "Arkadaşlara yardımcı oluyorum. Bu sevaba bende ortak olmak istedim. İnşallah kazasız belasız minareyi yatırıp saracağız" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü-------------------Yayladan Drone detaylarıMinarenin yatırılmaya çalışılmasıDetaylarMinarenin yatırılmış haliMuhtar ve köylülerle röp.Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA===========================================================9)STADYUMUN AYDINLATMA DİREĞİNDEN PARAŞÜTLE ATLADITÜRKİYE'de ve dünyada yamaç paraşütü, Speed fly uçuşları ve Base Jumber atlayışları gerçekleştiren Cengiz Koçak(45), Tekirdağ Nakım Kemal Üniversitesi Stadyumu'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinde paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Başarılı şekilde atlayışını tamamlayan Koçak, Türkiye'de stadyumun aydınlatma direğinden atlayan ilk kişi olduğunu belirterek, "45 ya da 47 metre yükseklikteki direğe çıkıp kendimin ve Türkiye'nin ilk Base Jumper atlayışını yaptım" dedi.Yamaç paraşütü, Speed fly uçuşları ve Base Jumper, dallarında bugüne kadar çoğu tehlikeli 7 bin atlayışı bulunan emekli asker Cengiz Koçak, en son atlayışında bir ilki gerçekleştirdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine tırmanan Koçak, özel paraşütü ile kendisini boşluğa bıraktı. Kendisini boşluğa bıraktıktan 3 saniye sonra paraşütünü açan Koçak, başarılı bir atlayış gerçekleştirirken, arkadaşları da bu anları kamera ile kayıt altına aldı.Koçak, Base Jumber dalında 47 metre yükseklikten atlamada Türkiye ve dünya rekoruna imza attığını söyledi. Koçak, "Base Jumper, köprü, bina ve benzeri yerlerden yapılan atlayışların adıdır. Ben devamlı dolaşıp bir yerlerden atlıyorum. Benim sloganım, yüksek şeyler arıyorumdur. Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nu ilk gördüğümde aydınlatma direkleri hemen dikkatimi çekti. ve hafızam beni yanıltmıyorsa dünyada stat lambasından atlayış duymadım ve görmedim. Türkiye'de ise zaten olmadığını biliyorum. Aydınlatma lambasından atlamaya karar verdim. Ancak çok rüzgar alan bir yerdi. Bu neden ile en az iki ay uygun rüzgarı bekledim. İki ay sonra çok da güzel bir havada yaklaşık 45 ya da 47 metre yükseklikteki direğe çıkıp kendimin ve Türkiye'nin ilk Base Jumper atlayışını yaptım. Dünyada da ilk olduğuna dair arkadaşlarım araştırdı ama çok emin değilim. Bu yüzden çok mutluyum tabi ki" dedi.'45 METREDEN ATLAMAK ÇOK TEHLİKELİ'Türkiye'de bir ilk olan aydınlatma direğinden atlayış yapan Cengiz Koçak, bu tip atlayışlar da hataya hiç payının olmadığını ifade etti. Koçak, "45 metreden atlamak evet çok tehlikeli mesafe kısa. ve hata payınız hiç yok. Bu yüzden her detayını çok iyi planlayıp detayları çok iyi görmüş olmak gerekir. Bende yaklaşık 2 ay atlamayı bekledim. Bu sürede beyin olarak da kendimi hazırladım. ve oraya çıktığımda da her şey tam planladığım gibi oldu. Aksi olsaydı zaten ona göre de tedbirlerim vardı. Atlayışım esnasında stadyuma spor yapmak için gelen birkaç kişi vardı. Atlayıştan haberleri yoktu. Birden tepelerinde bir paraşüt açılınca şaşırdılar. Güzel bir atlayış oldu. Kendi arşivime de bir stadyum lambasından atlama deneyimi almış oldum. Daha önce de dünyada 43 ülkede atlayışlar yaptım. Norveç'te yapılan bir atlayış ile dünya rekorum var. Türkiye'de de en yüksek irtifa atlayış rekorum var. Ayrıca Mersin'deki Cehennem Çukuru'na atladım. Burası da çok tehlikeli bir atlayıştı. Geçen yılda Galata Kulesi'nden atladım bunu herkes bilir zaten" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------Koçak'ın direkten paraşütle atlamasıKoçak'ın uçuşuKoçak'ın yere inmesiKoçak'ın direğe tırmanmasıKoçak'ın kendini bırakmasıİnişini kendisinin görüntülemesiKaçak'ın evinden detayKoçak'ın bilgisayarından atlayışlarını izlemesiKoçak ile röp.DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,==============================================================10)ASIRLIK ÇİFTİN 85 YILLIK AŞKINI ÖLÜM AYIRDIBURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan 85 yıllık evli Ahmet Ortakçı (100) ile Ayşe Ortakçı (100) çiftini ölüm ayırdı. Demans hastası Ahmet Ortakçı'nın, hayatını kaybetmeden 1 gün önce 85 yıllık hayat arkadaşı Ayşe Ortakçı ile olan aşkı Demirören Haber Ajansı muhabirleri tarafından görüntülenmişti. Asırlık Ahmet Ortakçı, kendi haberini izleyemeden hayatını kaybetti.Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 12 torun sahibi Ahmet ve Ayşe Ortakçı çiftini ölüm ayırdı. 85 yıllık evli olan Ortakçı çiftinin aşkları adeta gençlere taş çıkartıyordu. Çeşitli hastalıkları bulunan Ayşe Ortakçı, demans hastası olan yatalak eşi Ahmet Ortakçı ile birlikte hastalıklarla mücadele ediyordu. Ahmet Ortakçı geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ortakçı'nın cenazesi Eşrefzade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığına defnedildi.KENDİ HABERİNİ İZLEYEMEDEN HAYATINI KAYBETTİDoğum gününde hayatını kaybettiği öğrenilen Ahmet Ortakçı'nın ölümünden bir gün önce 85 yıllık eşi Ayşe Ortakçı ile olan aşkı Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin kameralarına yansımıştı. Ancak Ortakçı, çekimlerden bir gün sonra hayatını kaybetti ve kendi haberini izleyemedi. Çekim sırasında eşi Ayşe Ortakçı'nın neşeli tavırları kameralara yansımıştı. Eşi Ahmet Ortakçı'ya sarılan Ayşe Ortakçı'nın ona son sözleri "O benim 85 yıllık eşim. Ona bir şey olsun istemem. Hala çok seviyorum. Çok güzel günlerimiz geçti" oldu. 85 yıllık aşktan ise geriye mutuluk yansıtan fotoğraflar kaldı.Görüntü Dökümü--------------------Ahmet ve Ayşe Ortakçı çiftinden görüntüler-Ayşe Ortakçı ile röportajAhmet Ortakçının cenazesinden görüntüSÜRE: 4 dakika 17 sn BOYUT: 480 MBHABER : Berktuğ ÖNCÜ/ KAMERA: Mehmet BULDU/IZNIK (BURSA),=============================================================11)ASYA, BÖBREĞİYLE CAN VEREN AMCASINA ARTIK 'BÖBÜŞÜM' DİYORMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde oturan nefrotik sendrom (FGSG) hastası Asya Demir (9), amcası Kadir Demir'in böbreğiyle hayata tutundu. Evine dönmeden önce hastanede son kontrollerini yaptıran Asya, artık 'Böbüşüm' diye hitap ettiği amcasını görüntülü arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi'nde, amcası Kadir Demir'in böbreğiyle yaşama tutunan Asya Demir, hastalığı boyunca yaşadıklarını anlatırken hayata yeniden merhaba dediği için çok mutlu olduğu belirtti. Hastalığı süresince çok sevdiği halde havuza giremediğini, istediklerini yiyemediğini söyleyen Asya, "Bazen istediklerimi yiyordum ama sonra çok pişman oluyordum. Çünkü her yerim şişiyordu. Yediğime pişman oluyordum. Açıkçası bir çok şeyi yapamıyordum" dedi.Okula da düzenli devam edemediğini anlatan Asya, "Çünkü pazartesi günleri hep kontrolüm oluyordu. Marmaris'ten Muğla'ya gitmek zorundaydık. Hep derslerden geri kaldım" diye konuştu. Nakilden sonra kendini iyi hissettiğini söyleyen Asya, "Şimdi hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Artık okuluma düzenli gideceğim. İstediğim her şeyi yapabileceğim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.'BÖBÜŞÜM NAPIYORSUN?'Hastaneden çıkmadan önce Marmaris'e dönen amcası Kadir Demir'i görüntülü arayan küçük Asya'nın, amcasının sesini duyunca ilk cümlesi "Alo böbüşüm, napıyorsun?" oldu. Amcasının "İyiyim böbüşüm dükkana doğru gidiyorum" cevabından sonra hastanede tahlillerinin yapıldığını, sonuçları beklediğini anlatan Asya, "Bugün daha iyi uyandım böbüşüm, gelince görüşürüz" karşılığını verdi.AİLEDE HERKES ASYA'YA BÖBREK VERMEK İSTEDİAnne Buket Demir (40), Asya'nın hastalığını 2 yıl önce öğrendiklerini belirterek, "Nefrotik sendrom hastası olduğunu öğrendikten sonra bu yılın kasım ayına kadar tedavi sürecimiz devam etti. Asya bu süreçte hiç diyalize girmedi. Artık nakil olmak zorunda olduğunu, böbreklerin yüzde 15 civarında çalıştığını öğrendik. ve Marmaris'ten Antalya'ya geldik. 6 Kasım 2018 tarihinde hastaneye yatışımız yapıldı, 8 Kasım'da ise ameliyat gerçekleşti" dedi. Asya'ya böbrek bağışı yapmak için ailede herkesin gönüllü olduğunu anlatan Buket Demir, "Sadece babası ve amcasının kan grubu uygun çıktı. Amca ilk öğrendiğinde Asya'ya 'Bak göreceksin babanın kan grubu uymayacak sana ben böbreğimi vereceğim' dedi. ve gerçekten babada bir olumsuzluk olunca amcası verdi böbreğini" diye konuştu.'AMCA BİZİM KAHRAMANIMIZ'Emlak danışmanı baba Okan Demir (38) ise 2 yıldır Asya'nın hastalığıyla mücadele ettiklerini anlattı. Tedavilerde ilerleme kaydedilemeyince Asya'nın nakil aşamasına geldiğini belirten Demir, "Şu anda çok mutluyuz. Sorunu ortadan kalktı. Amcası bizim kahramanımız. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bir insanın sağlığına vesile olmak kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Herkes ailesine, yakınlarına sahip çıksın" ifadelerini kullandı.'KARDEŞİM HASTA VE NARİN OLDUĞU İÇİN ONU KORUYORDUM'Asya'nın ikiz kardeşi Toprak ise duygularını şöyle aktardı:"Kardeşimle aynı sınıftayız. O hasta olduğu için onunla oynayamıyordum. Hastaydı, narindi. Okulda çocuklar birbirine çarpabiliyor. O zaman Asya'nın canı yanıyordu. Top oynarken top bir yerine çarpınca canı yanıyordu. Kardeşimi okulda koruyordum. Asya artık iyileşti. Onunla istediğim oyunları oynayabileceğim. Havuza girebileceğiz. Artık her şeye dikkat etmek zorunda kalmayacağız. Asya da artık her şeyi kafasına takmayacak."DOKTORUNU ZİYARET ETTİAsya'nın ameliyatını gerçekleştiren MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş, kendisini odasında ziyaret eden Asya ile bir süre sohbet ederken, onu sevip öpmeyi de ihmal etmedi. Asya'nın ameliyatının çok başarılı geçtiğini belirten Prof.Dr. Demirbaş, "Şimdi gayet iyi. Böbrek fonksiyonları gayet normal" dedi.Canlıdan organ bağışının önemini vurgulayan Prof.Dr. Demirbaş, "Asya gibi birçok çocuk, pek çok yetişkin var organ bekleyen. Onların organ nakli ihtiyacını kadavradan bağışla karşılamamız mümkün değil. Ailesinde böbrek ya da karaciğer nakli bekleyen bireyler varsa, aileler bir kere daha düşünsün" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Anne Buket Demir ile röportaj-Baba Okan Demir ile röportaj-9 yaşındaki Asya Demir ile röportaj-Asya'nın ikiz kardeşi Toprak Demir ile röportaj-Asya'nın kendisine böbrek veren amcasını görüntülü olarak arayıp konuşması-Prof.Dr. Alper Demirbaş röportaj-Detay görüntülerHaber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,==============================================================12)BİTLİS'E KAR YAĞMAYINCA KAYAKÇILAR, ANTRENMAN İÇİN 2 BİN 500 RAKIMLI NEMRUT'A GİTTİBitlis merkez ve yakın çevresine kar yağmayınca kayakçılar, antremanlarını 2 bin 500 rakımlı Nemrut Krater Dağı'nda yapmak zorunda kaldı. Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Döymaz, merkezde kar olmadığı için Nemrut'a gelmek zorunda olduklarını belirterek, burada 2018 -2019 yılındaki yarışmalara hazırlandıklarını söyledi.Kış aylarına girilmesine rağmen karıyla ünlü Bitlis'e kar yağmayınca, kayakçılar da kendilerine antreman sahası olarak Nemrut Krater Dağı'nı seçti.Bugüne kadar bir çok madalya almayı başaran ve çalışmalarını kent merkezindeki Onur Güler ve Eleman Hanı Kayak Tesisleri'nde yapan Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 40 sporcu, antreman için kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Tatvan ilçesi'ndeki Nemrut Krater Dağı'na gelmek zorunda kaldı. Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda kayakçılar, antrenörlerinin gözetiminde yoğun bir çalışma yürütüyor. Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Döymaz, 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan kayak yarışmalarına hazırlandıklarını söyledi. Soğuk hava ve doğa koşullarına aldırış etmeden zorlu şartlarda çalışma yaptıklarını anlatan Döymaz, "Bitlis'e kar yağmayınca farklı mekan arayışlarına girmek zorunda kaldık. Soğuk hava sporcularımızı zorlasada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl da kar yağmadığı için aynı problemle karşı karşıya kalmıştık. Ancak bu yıl Nemrut'u tercih ettik. 2019 yılında hedefimiz dünya şampiyonasında sporcularımızın yarışması. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi ve kentimizi temsil edeceğiz"dedi.10 yıldır kayak yapan Milli Sporcu Ferdi Ertaş da yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "İki yıl önce Yıldız Olimpiyatları Festivali'ne katıldım. Geçen yıl ise Avrupa'da yarışmalara katıldım. Bu yılda Finlandiya'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Geçen yıl kar yağmadığı için çok fazla antrenman yapamadık. Dolayısıyla iyi bir derece çıkaramadık. Ama bu sene şanslıyız karımız var"diye konuştu.Nemrut Krater Dağı'ndaki çalışmaları izleyen Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da yarışmalara hazırlanan kayıkçıları yanlız bırakmadıklarını, çalışmaları sürekli denetlediklerini bildirdi.Görüntü Dökümü--------------------Nemrut Krater Dağından detay görüntüler-Kayakçılardan detaylar-Kayak Antrenörünün kayakçıları çalıştırmasından detaylar-Kayaklı Koşu sporcularının kaymalarından detaylar-Milli Sporcu Ferdi Ertaş ile röportaj-Kayak Antrenörü Sedat Döymaz ile röportaj-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile röportaj-Detay görüntülerHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,-===========================================================13)HAYVANLAR İÇİN SİGORTA VE NÖBETÇİ VETERİNER ÖNERİSİADAPAZARI'nda hayata kedileriyle sıkı sıkıya tutunan Orhan Aygün ve ailesi, yüksekten düşmesi sonucu yaralanan kedilerini ameliyat ettirdiklerinde ücretlerin yüksek olduğunu görünce, "Bu paraları durumu olmayanlar veremez" diyerek yetkililere 'Hayvan sigortası ve nöbetçi veteriner' önerisinde bulundu.Adapazarı şehir merkezinde yaşayan inşaatçı Orhan Aygün (48) ve ailesi evlerinde 10'un üzerinde kediye bakıyor. Aygün ailesi 1 hafta önce bir kedilerinin yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Bacağı kırılan ve diyaframı patlayan kedi, sabaha kadar süren veteriner arayışı sonrası ameliyat edilerek kurtarıldı. Veteriner klinliğinde tedavi edilen kedi, tam olarak iyileştiğinde yeniden aileye teslim edilecek. Ameliyat için 3 bin 500 lira ücret ödeyen Orhan Aygün, durumu olmayan vatandaşların bu ücretleri ödeyemeyeceğine dikkat çekerek hükümete 'Hayvan sigortası' ve 'nöbetçi veteriner' uygulaması önerisinde bulundu.Bu projeler hayata geçirilirse sokakta ölüme terk edilen tüm hayvanların yaşayabileceğini ifade eden Orhan Aygün, "Kedimizi çok seviyoruz, 1 yıldır bizimle beraber. Devamlı dışarıya çıkar, gezen tozan bir hayvan. Akşam evden çıktı, biz onu geriye dönecektir diye bekledik ama dönmedi. Pencereden düşmüş. Aldık zoraki bir veteriner arkadaş bulduk hatırla, o da o anda sadece iğne vurabildi. Sabah veterinerimize götürdüğümüzde, kedinin bacağının kırık olduğunu ve diyaframının patlak olduğunu söyledi. Biz de gerekenin yapılmasını rica ettik ameliyatı yapıldı. Kedimiz şu anda yürüyebiliyor, nefes alabiliyor. Hayvanların yalnız olduğunu anladık, sahip çıkılmadığında ölüme terk edildiklerini anladım." dedi.Hayvanlar için de sigorta sisteminin oluşturulmasını ve nöbetçi veteriner bulunmasını öneren Orhan Aygün, şöyle konuştu:"Bunlar için de bizim üzerimizde olan sigorta sistemi gibi bir sigorta sisteminin olmasını düşündüm, bunun için de bir fon ayrılması gerekli, büyüklerimizin yeni çıkardıkları hayvan kanunları kapsamında bir sigortalaştırma, belediyelerin teşvikleriyle bunların geliştirilmesi, gece nöbetçi veterinerler bırakılması gerekiyor. Her sabah kalktığımızda yollarda bir çok hayvanın araba çarpması dolayısıyla öldüğünü görüyoruz. İnsanlar ben bunu nereye götüreyim mantığıyla bırakıyor. Bunun sonucunda da bir sürü canlının hayatı kurtulmuş olacak. Bizim ekonomik durumumuz iyi, rakam da yüksek iyi para verdik. Bunu sokakta biri duysa kaçar gider oradan hemen. Neler olur insanlar sokakta gördükleri aciz bir hayvanı alır götürür bakımını yaptırır, bu hayvan iyileşir yine doğaya salınır, insanın içine mutluluk ferahlık gelir. 50 kuruş, 1 lira fatura başına, işçilerimizin fonları kesiliyor, sigortalarından kesiliyor. Bugün 80 milyonluk bir ülkede 1 lira verildiği zaman bu hayvanların yüzde 80'i kurtulur."Görüntü Dökümü--------------------Ameliyat olan kedinin görüntüleri-Evde kedilerden görüntü-Aile kedileri severken-Röportajlar-DetaylarHABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),