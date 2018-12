Dha Yurt Bülteni-6

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:07



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:07

TERMAL OTELDE KORKUTAN YANGIN (EK)1)20 KİŞİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ Hatay Valiliği, Erzin ilçesindeki termal otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Yangının otelin kazan dairesinden belirlenemeyen bir sebepten çıktığı belirtildi. Çıkan yangın sonrası otelde kalan vatandaşların büyük bölümünün tahliye edildiği, odalarda kalan olup olmadığının da araştırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Görüntü Dökümü-------------------------- İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışmasından görüntülerİtfaiye aracının görüntüleriHatay Valisi Rahmi Doğan 'ın otele gelmesiGörevlilerden bilgi almasıSoğutma çalışmalarından genel görüntülerSÜRE: 01'22" BOYUT: 152 MBHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/ERZİN,(Hatay),==============================================2)SERVİSE BAKARKEN, 3'ÜNCÜ KATTAN MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DÜŞTÜSİVAS'ta lise öğrencisi Nursena K.(16) okul servisine bakmak için eğildiği evinin penceresinden, park halindeki panelvan tipi minibüsün üzerine düştü. Hafif yaralanan öğrenci tedaviye alındı.Olay, sabah 08.00 sıralarında Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Nursena K., eğitim gördüğü Abdussamet Bal İmam Hatip Lisesi'ne gitmek üzere hazırlandı. Nursena K.,okul servisine bakmak için evlerinin penceresinden eğildi. İddiaya göre bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 11 metreden, bina önünde park halinde bulunan panelvan tarzı minibüsün üzerine düştü. Hafif yaralanan Nursena K. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın üzerine düştüğü aracın kaportasında çökme oluştu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:---------------------------Olay yerinden görüntüler-Binanın ve aracın görüntüsü-Araçta oluşan hasar-Ekiplerin incelemesiHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,==============================================3)MEVLANA'YI ANMA TÖRENİ 'ŞEB-İ ARUS' TESCİLLENDİKONYA'da Mevlana 'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve sema gösterilerinin yapıldığı 'Şeb-i Arus' (Düğün Gecesi) töreni, tescillendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Ülkemizde veya ülke dışında Şeb-i Arüs adı altında yapılacak etkinlikler, Marka tescilinden doğan haklarımıza binaen tarafımızdan izin alınmak suretiyle yapılabilir." Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl Konya 'da 7-17 Aralık tarihleri arasında 'Hz Mevlana'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri' düzenleniyor. Anma törenleri boyunca, sema gösterileri, sergiler, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, panel ve konferanslar düzenleniyor. Etkinlik 17 Aralık günü geniş bir protokol kalıtımıyla gerçekleşen 'Şeb-i Arus' (Düğün Gecesi) töreniyle sona eriyor.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'de Şeb-i Arus törenlerinin Konya dışında kutlanmasının ardından marka tescili yaptırmak için harekete geçti. Yapılan girişimler sonucu 'Şeb-i Arus' törenlerinin marke tesici yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, anma törenlerinin 1937 yılında başladığını hatırlarak, şunları söyledi:"1950'li yıllardan itibaren çeşitlenen Mevlana'yı Anma törenleri zaman içinde kurumsallaşmış, Konya'da Kültür Bakanlığı , Valilik, Konya Belediye Başkanlığı, Üniversiteler ve diğer resmi- özel kurumların ve vakıfların katkısı ile bugüne ulaşmıştır. Cumhuriyet tarihinin en köklü kültür-sanat ekinliği olan Mevlana'yı anma törenleri, ilk başladığı günden önce de Mevleviler arasında Hazret-i Mevlana'nın vefat gününü anlatmak üzere Şeb-i Arüs olarak bilinmektedir. Hatta 'Şeb-i Arüs' ibaresi, manevi dünyamızın diğer uluları içinde kullanılan bir tabir olmasına rağmen; tıpkı mesnevi deyince Mevlana'nın Mesnevisi'nin, Mevlana deyince sadece Hazreti Mevlana Muhammed Celaleddin'in hatırlandığı gibi artık sadece Hazret-i Mevlana'nın vefat gününü anlatmak üzere kullanılır olmuştur."'Şeb-i Arus' ibaresinin sadece 17 Aralık'ı ve Mevlana'yı anma törenlerini ifade etmesine yönelik marka tescili için girişimlerde bulunduklarını ifade eder Yarar, "Başvuruya ilişkin hukuki süreç tamamlanarak 'Şeb-i Aras Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' nin Konya Valiliği İl Kültür ver Turizm Müdürlüğü adına marka tescili yapılmıştır. Ülkemizde veya ülke dışında Şeb-i Arus adı altında yapılacak etkinlikler, marka tescilinden doğan haklarımıza binaen tarafımızdan izin alınmak suretiyle yapılabilir."dedi. Konya dışında gerçekleştirilen 'Şeb-i Arus' törenlenin bilgileri dışında düzenlendiğini belirten Yarar, "Aralık ayında Konya dışında zaman zaman Şeb-i Arus adıyla düzenlenen etkinlikler, bizim iznimiz ve bilgimiz dahilinde değildir. 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya'da düzenlemiş olduğumuz Şeb-i Arus etkinlikleri haricinde Konya dışında yapılan etkinliklerle ilgili sorumluluğumuz olmadığını ve marka tescilinden doğan haklarımızı saklı tutuyoruz."diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------------Sema gösterilerinden detayMevlana Müzesi dışından detay(Haber- Kamera: KONYA DHA ====================================================4)BU LİSEDE ÖĞRENCİLER SINAVA GÖZETMENSİZ GİRİYORTRABZON'un Ortahisar ilçesindeki Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde öğrenim gören öğrenciler sınavlara, alışılagelmişin dışında, ilginç uygulamayla giriyor. 'Onur Sistemi' uygulaması ile öğrenciler okuldaki sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyor. Öğrenciler, kopya çekmeyerek kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını ve uygulamadan memnun oldukların söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un, gündeme getirdiği 'gözetimsiz sınav' uygulaması yaygınlaşıyor. Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi de, okulda 'öğretmensiz ve gözetimsiz sınav' uygulanması başlattı. Öğrenciler, karar kapsamında başlatılan 'Onur Sistemi' uygulaması ile sınavlara başlarında gözetmen ve öğretmen olmadan giriyor. Sınav kağıtlarına, 'Bu sınavda bu kağıda aktardığım hiçbir bilgi kopya yolu ile elde edilmemiştir ve kağıda yazılmamıştır. Bunun için onurum üzerine yemin ederim' yazan öğrenciler, ayrıca kopya çekmeyeceklerine dair de onurları üzerine yemin ediyor. Öğrenciler, bu sözün ardından sınava giriyor.Öğretmenlerinin kendilerine olan güveni boşa çıkarmadıklarını belirten öğrenciler, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.'AMAÇ DÜRÜST NESİL YETİŞTİRMEK' Okul Müdürü Süleyman Değirmenci, önceliklerinin güvenli ve dürüst nesil yetiştirmek olduğunu kaydederek, uygulamayı çok kıymetli bulduklarını dile getirdi. Değirmenci, "Gençlerimizin toplumsal değerlere bağlı birey olarak yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de önceliğimizi güvene dayalı yapıyoruz. Güvenli ve dürüst bir nesil yetişmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nokta da, çocuklarımıza güvendiğimizi belli edecek pilot uygulamalar yapıyoruz. Kendilerine ait bilgilerle edilen başarısızlığın başkalarına ait bilgilerle edilen başarıdan daha fazla insana haz verdiğinin farkına varmaları anlamında bu uygulamayı kıymetli buluyorum. Biz buna 'Onur Sistemi' diyoruz. Amacımız dürüst nesil yetiştirmek" dedi.'DÜŞÜK PUAN ALANLAR DA KOPYA ÇEKMEDİ'Uygulama koordinatörü Serkan Aydın da, öğrencilere güvendiklerini anlatarak, "Sınava giriyoruz. Gerçekten öğrencilerimizin başlarında durmuyoruz. Sınav bitiminde de öğrenciler sınav kağıdına 'Bu sınavda bu kağıda aktardığım hiçbir bilgi kopya yolu ile elde edilmemiştir ve kağıda yazılmamıştır. Bunun için onurum üzerine yemin ederim' yazıyor. Öğrencilerimizin bazıları düşük puan almasına rağmen yine de kopya çekmeye yeltenmediklerini gördük. Öğrencilerim 'Öğretmenim ben sınavdan çok düşük aldım ama kimseden kopya çekmedim. Ben eve gittiğim zaman huzurlu bir şekilde uyuyacağım. Çünkü kendime verdiğim sözü yerine getirdim' diyor. 4 duvar arasında vereceğimiz hangi eğitim böyle bir kalıcı davranış değişikliğini sağlayabilir? Bu proje çok önemli bir tohum ve bu tohumun verdiği şey de güvenö diye konuştu.'ASIL SINAVI ONURUMUZLA BAŞ BAŞA KALDIĞIMIZDA VERDİK'Yapılan uygulamadan memnun olduklarını söyleyen okul öğrencilerinden Ahmet Can Baytar ise ""Hocalarımız bize bu şansı tanıdılar. Bizlere güvendiler. Bizden kopya çekmememizi istediler. Bizde bunu uyguladık. Güzel bir ortam olduö dedi.İlk defa yapılan bir sınavda kopya çekmenin aklına bile gelmediğini belirten Süleyman İshak "Bizi sınavda vicdanımızla baş başa bıraktılar. Bütün sınavlarda olmalı bu. İlk defa kopya çekme isteğim olmadı. Sınavdan düşük alacağım, belki de bu dersten kalacağım ama vicdanım çok rahat. Asıl sınavı orada onurumuzla baş başa kaldığımızda verdik. Hocalarımızın bize olan güvenlerine ihanet etmedikö ifadelerinde bulundu.Görüntü Dökümü--------------------------Okuldan genel görüntüler-Sınıfta gözetimsiz sınav uygulaması-Okul müdürü ve uygulama koordinatörü röp-Öğrenciler röp.-Detaylar(Haber: Aleyna KESKİN-Kamera: Emre KOLTUK/TRABZON,