Dha Yurt Bülteni-6

06 Aralık 2018 Perşembe 11:54



1)BAKAN SOYLU, 2018'DE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARINI AÇIKLADIİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece 2018'de 134 bin 88 operasyon yaptık. Yaklaşık 80 ton esrar, 19,6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ecstasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 15,9 tondu. Dün arkadaşlarımız Erzincan'da bir TIR'ın kasasında 1271 kilo eroin yakaladı" dedi.Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SAMER), Antalya'nın Belek turizm bölgesindeki bir otelde 'Uluslararası Uyuşturucu Konferansı' düzenledi. 'Türkiye'de ve dünyada uyuşturucuyla mücadele' ana temasıyla gerçekleştirilen uluslararası konferansın açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu, denizde, karada, okul önlerinde, Kato Dağı'nda, Pülümür Yaylası'nda, 2000-3000 metre yükseklikteki operasyon noktalarında, uyuşturucunun bütün mecrası boyunca ciddi bir takip ve mücadele içinde olduklarını söyledi. Hem bir saha pratiği hem de bir literatür ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, bu yıl ele geçirilen uyuşturucuda son rakamları da açıkladı. Soylu, "Sadece 2018'de 134 bin 88 operasyon yaptık. Yaklaşık 80 ton esrar, 19,6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ecstasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 15,9 tondu. Dün güzel bir haber aldık. Arkadaşlarımız Erzincan'da bir TIR'ın kasasında 1271 kilo eroin yakaladı. Bunu da rakamlarımıza ilave ettik. Tek seferde yakalamalarda önemli bir rakamdı. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma buradan selamlarımı ve tebriklerimi gönderiyorum. Eroin rakamına Erzincan'da dün yakaladığımız 1271 kilo eroin dahil değildir" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------Süleyman Soylu'nun açıklamasıHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,===================================================2)MERSİN'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADIMERSİN'de beklenen kuvvetli sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı.Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Mersin kent merkezi ile Tarsus, Erdemli, Silifke, Çamlıyayla'da metrekareye 100 ila 200; Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçelerinde ise metrekareye 100 ila 200 kilogram yağış beklendiğini duyurup sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Bunun üzerine Mersin Valisi Ali İhsan Su, şehir merkezi ve ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu personellerinin ise idari izinli sayılacağını duyurdu.İki gündür aralıklarla devam eden yağış, yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış nedeni ile herhangi bir baskın ve sel yaşanmazken, şehrin bazı bölgelerinde yollarda oluşan su yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı. Okulların tatil olmasının da etkisi ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise tıkanan su giderlerini açmak için yoğun mesai harcadı.Tahminlere göre kuvvetli sağanak yağış yarına kadar sürecek, kentin yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.Görüntü Dökümü---------------------------Su dolu yoldan geçen araçlardan genel ve detaylar-Yüksek bir noktadan genel görüntüler-Yağmurda yürüyenlerden genel ve detay görüntüler-Su kanalından genel ve detay görüntüler-Tıkanan su giderlerini açmaya çalışan ekiplerin görüntüsü(BOYUT: 734 MB) (SÜRE: 06.00 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=============================================3)GÖLCÜK'TE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç hasar gördü. Olay gece saatlerinde, Gölcük Değirmendere Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle yol kenarında bulunan istinat duvarı çöktü. Yol kenarında park halinde bulunan 34 NJ 9764 plakalı otomobil ile 41 E 5128 plakalı panelvan araç, taşların çarpması sonucu hasar gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrolde araçlarda kimsenin olmadığı görülürken, istinat duvarının çöktüğü yere emniyet şeridi çekildi. Araçların hasar görmesi nedeniyle tutanak tutuldu.Görüntü Dökümü:-------------------------Hasar gören araçlardan görüntü-Çöken istinat duvarından görüntüler-Bir vatandaş ile röp.HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),=============================================4)ARDAHAN'DA AĞAÇLAR KIRAĞI TUTTUARDAHAN'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu. Yoğun sis de görüş mesafesini yer yer 3 metreye kadar düşürdü.Ardahan'da dün gece başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerine kadar etkili oldu. Yoğun sisle birlikte soğuk hava da kentte etkisini gösterdi. Kaldırımlar, otomobillerin camları ve ağaç yaprakları buz tuttu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Görüntü Dökümü---------------------------Yoğun sisten genel, detay-Caddede yürüyen vatandaşlar-Buz tutan ağaçlar-Otomobil camındaki buzların temizliğiHaber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,===============================================5)DİYARBAKIR'DA SAHTE ALTIN İMALATHANELERİNE OPERASYON: 6 GÖZALTIDİYARBAKIR'da, polis ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ruhsatsız imalathanelerde hurda altına bakır karıştırılarak, yapılan sahte 122 Cumhuriyet, 324 çeyrek, 15 Ata, 2 yarım ve bin 470 gram hurda altın ile sahte darphane mühürleri ve altın pres makineleri ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte altın imalatı yapıldığı belirlenen merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 4 adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerden 2'sinde ruhsatsız sahte altın imal edildiği saptandı. Yapılan aramada, hurda altına bakır karıştırılarak, oluşturulan sahte 122 Cumhuriyet, 324 çeyrek, 15 Ata, 2 yarım ve bin 470 gram hurda altın ile sahte darphane mühürleri ve altın pres makineleri ele geçirildi. Sahte altın ve malzemelere el koyulurken, isimleri açıklanmayan 6 kişi, gözaltına alındı.Görüntü Dökümü:-------------------------Sahte altın üretim atölyesiAtölye içerisindeki malzemelerPres makinesinden görüntüPolis ekiplerinin sahte altınları saymalarıSergilenen sahte altınlarMuhabir anonsuŞüphelinin polis aracına bindirilişiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan Altıntaş - Ahmet ÜN -DİYARBAKIR - DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 360 MB====================================================6)HİNDİLERİ ÇALINAN YAŞLI KADINA 'AHBAP' SAHİP ÇIKTIAKSARAY'da yılbaşında satmak için beslediği 10 adet hindisi çalınması üzerine göz yaşlarına hakim olamayan Fatik Sert'a, sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) sahip çıktı.Tacin Mahallesi 1811 Sokak'ta bir hayırseverin evinde oturan ve yalnız yaşayan Fatik Sert'in, yılbaşında satmak için beslediği 15 adet hindiden 10'u çalındı. Hindilerinin çalındığını fark eden Sert, polise haber verdi. Hindileri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Fatik Sert, gözyaşlarına hakim olamadı. Sert'in bu durumuyla ilgili haberlerin yayınlanması Anadolu Halk ve Barış Platformu'nu kuran sanatçı Haluk Levent, twitter hesabından 'Aksaray AHBAP! Aksaray'ın en yakışıklısı Mevlüt A. sizi bekliyor. Teyzemiz ile buluşun. Ona hindileri verilecek. Haydi Çocuklar! mesajından sonra harekete geçin.ö mesajını yayınladı. Mesajın ardından AHBAP Aksaray gönüllüsü Mensur Atıcı ile Aylin Kara, hindilere çalınan Fatik Sert'i evinde ziyaret etti. Atıcı, Mevlüt A. tarafından gönderilen ve çalınan hindilerin karşılığı olan bin 500 lirayı Fatik Sert'e teslim etti. Amaçlarının sessizlerin sesi ve kimsesizlerin kimsesi olmak olduğunu ifade eden AHBAP gönüllüsü Atıcı, "Kimse hiç bir yerde kendini yalnız hissetmesin. Bu gün teyzemize elimizi uzattık, yarın dara düşen başkasına. "dedi.Çalınan hindileri sayesinde geçimini sağladığını belirten Fatik Sert de, "Ben onlarla geçiniyordum ve gözüm gibi bakıyordum. Hindileri satın aldığım kişiye de borcum vardı. Ben hindileri satıp borcumu ödeyeceğim derken, çalındı." diye konuştu.Haluk Levent de Fatik Sert'i telefonla arayıp "Annem yalnız değilsin. Üzülme. İhtiyaçların karşılanacak. Biz her zaman yanındayız.ö dedi.Görüntü Dökümü--------------------AHBAP gönüllürinin Fatik Sert'i ziyaretiGenel ve detayHaber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))=============================================7)KARS'TA KAZ ÜRETİMİNE 'DOĞU EKSPRESİ' DOPİNGİDOĞU Ekspresi ile Kars'a geçen yıl gelen yerli ve yabancı turistlerin kaz etine ilgi göstermesiyle Arpaçay ve Akyaka ilçelerinde yetiştiricilik yapanların sayısı arttı.Kazıyla meşhur Kars'ta göç nedeniyle her geçen yıl azalan üretim, Doğu Ekspresi turlarıyla yeniden canlandı. TCDD'nin başlattığı Doğu Ekspresi turlarıyla kente gelen yerli ve yabancı turistlerin tarihi ve turistik mekanları gezdikten sonra bölgenin en önemli lezzeti olan kaz etini tatmak istemesi, bu sektöre olan ilgiyi artırdı. Önceden birkaç kaz bulunduran aileler, sürü sahibi olmaya başladı.Kaz sektörünün yaygın olduğu Arpaçay ve Akyaka ilçelerinde ise yetiştiricilerin sayısı artıyor.KIZLAR ÇOBANLIK YAPIYORAkyaka ilçesine bağlı Karahan köyü kaz yetiştiriciliğinin yoğun olduğu yerlerden biri. Havaların ısınmasıyla birlikte burada kaz sürülerine rastlamak mümkün. Küçük kızların çobanlık yaptığı kazlar, yaz boyunca yetiştiriliyor. Küçük çobanlardan biri de 8 yaşındaki Yağmur Koçak. Ailesinden beslenmeleri ve bakımlarını öğrenen Yağmur, işe çıkardığı seslerle kazları çağırarak başlıyor. Kazları etrafına toplayan Yağmur daha sonra onlarla teke teker ilgileniyor. Renkli görüntülerin yaşanmasına sebep olan kaz sürülerinin dere sefası sonrasında çıkardıkları sesler adeta belgesel görüntülerini aratmıyor.KESİMLER ARALIK SONUNA KADARYaz boyu yetiştirilen kazların kesimi havaların soğumasıyla birlikte başlıyor, Aralık sonuna kadar devam ediyor. Sadece anaç kazlar geride bırakılıyor ve bir sonraki sezon için besleniyor. Kuluçkaya yatan anaç kazlar yılda ortalama 10 yumurta çıkarıyor. Anaç kazların dışında kalan kazlar kesilip kurutulduktan sonra satılıyor ve aile bütçelerine gelir sağlanıyor.18-25 YAŞ ARASI GENÇLERTCDD'nin Ankara- Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferleri büyük ilgi gördü. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Kars, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Günübirlik fotoğraf çekilip dönülen bir yer haline gelen Kars, sosyal medyada da cazibe merkezi olmaya devam ediyor.Görüntü Dökümü------------------------Kaz sürüsünün köye gelişiDereye yıkanmalarıKöye gidişleriYemlenmeleriYağmur Koçak'ın kazlara seslenmesi(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,457 MB – 4 DK 11 SN - Görüntüsü 'KAZ SÜRÜSÜ' kodu ile KARS dosyasına link geçildi=======================================================8)ZAMLANAN SAKATAT 'ZENGİN YEMEĞİ' OLDUADANA'daki Kasaplar Çarşısı'nda mumbar, şırdan, kırkkat, işkembe, kelle gibi sakatatlar son 2 ayda 5-6 TL zamlandı, bazılarının fiyatı ise ikiye katlandı.Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kellenin tanesinin 20 TL'den 25 TL'ye, mumbarın bir bağının 13 TL'den 18 TL'ye, işkembenin tanesinin 5 TL'den 8 TL'ye, şırdanın tanesinin 3 TL'den 7 TL'ye, kırkkatın tanesinin 1 TL'den 2 TL'ye, ayağın tanesinin de 1 TL'den 2 TL'ye yükseldiğini söyledi.'LÜKS OLDU'Sakatatları eskiden gelir seviyesi düşük ailelerin rahatça tüketebildiğini belirten Ökmen, "Şimdi lüks oldu, zengin yemeği oldu. Bir vatandaşın ailesine mumbar alabilmesi için ayda 3-3 bin 500 TL kazancının olması lazım. Bu da olmadığı için halk bunu yiyemiyor. Eskiden şırdanı, kırkkatı dolma yapıp doya doya yiyorlardı, şimdi yiyemez oldular" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------Esnaf Rıdvan Ökmen ile röp.Rıdvan Ökmen'in elinde sakatatlarla detay görüntüleriSakatatlardan genel ve detay görüntülerKasaplar Çarşısı'ndan genel ve detay görüntülerPişmiş sakatatların tencerede satışa hazır görüntüleriHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,===============================================9)BURSA'DA OPERASYON: UYUŞTURUCU, TARİHİ SİKKE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİBURSA'da narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Opersayonda yüklü miktarda uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, yapılan aramalarda 190 adet sikke bulundu.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri N.H.Ç., Ü.C., C.C. ve O.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramada 790 gram sentetik uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde 190 sikke, 13 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, afyon sakızı, 12 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 169 tabanca fişeği ele geçirildi. 'İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü:-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi-Otomobilde arama yapılması(Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,===============================================10)'SONBAHAR VE KIŞ AŞKI' LARI BEDAVAERZURUM'da 69 yıldır hizmet veren fotoğraf stüdyosu, yıl boyu düğün ve nişan fotoğraflarını çektiği çiftlere sonbahar ve kış manzaralı fotoğraflarını hediye ediyor.Merkez Yakutiye ilçesinde 1949 yılından beri hizmet veren fotoğraf stüdyosu, 69 yıllık geleneğini devam ettiriyor. Fotoğrafçı Aytaç Eğilmez, her yıl düğün fotoğraflarını çektikleri çiftlere bir yıl sonra sonbahar ve kış mevsiminde Ata Botanik Park'ında randevu veriyor. Eğilmez, burada çektiği 'sonbahar ve kış aşkı' adını verdikleri albümü çiftlere hediye ediyor. Sonbahar ve kış manzarasında yeniden objektif karşısına geçen çiftlerden bazıları ise yeni dünyaya gelen bebekleriyle birlikte poz veriyor.Müşterilerinin aile fotoğrafçısı olmayı hedeflediklerini söyleyen Aytaç Eğilmez, "Fotoğrafçı dükkanını 3. kuşak olarak biz torunlar, babalarımızla birlikte işletiyoruz. Babalarımız, dedemizden kalan 'sonbahar ve kış aşkı' albümünü bize adeta miras bıraktı. Biz de bunu çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. Düğün fotoğraflarını çektiğimiz çiftlere, sonbaharda ya da kışın randevu veriyoruz. Bu randevuya isteyen birkaç yıl sonra da gelebiliyor. Onlara bu kez sonbaharda veya kışın çektiğimiz 10 fotoğraflık albümü hediye ediyoruz. Böylece onlarla diyalogumuzu koparmamış oluyoruz. Amacımız müşterilerimizin aile fotoğrafçısı olmak" diye konuştu.2 yıl önce hayatlarını birleştiren Leyla- Celal Büyük çifti ise uygulamadan memnun olduklarını, sonbahar fotoğrafları için poz verince evlendikleri zamana döndüklerini söyledi.Görüntü Dökümü:-Fotoğraf çkimleri-Gelin ve damatların gidişi-Aytaç Eğilmez ile röp-Müşterilerile röpHaber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,============================================