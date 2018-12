Dha Yurt Bülteni -6

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:40



DHA YURT BÜLTENİ -6Çanakkale'de TIR, işçi servisine çarptı: 4 ölü, 12 yaralı (2) - (Detaylarla yeniden)Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsüne TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 işçi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.30 sıralarında, Biga ilçesi Yeniceköy mevkisinde meydana geldi. İbrahim Orhan'ın kullandığı 16 BM 893 plakalı TIR, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki meyve suyu fabrikasının işçilerini taşıyan Mustafa Bircan (65) yönetimindeki 17 KP 111 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüsteki işçilerden Caner Bucak (53), Fikriye Gergin (47), Pakize Keçeci (54) ve Hatice Gökhan (47) yaşamını yitirdi. Sürücüler İbrahim Orhan ve Mustafa Bircan ile işçiler Gülşen Şeker (39), Şerife Çalışkan (50), Sevil Atik (53), Hafine Bars (47), Hanife Dayak (46), Beyhan Kakulluoğlu (53), Fatma Emren, Ayşe Dersin, Ayfer Çelik ve Şerif Özdin ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Biga Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılardan Sevil Atik ve Gülşen Şeker, ilk tedavilerinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Bircan'ın ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜÖte yandan kazada hayatını kaybedenler ile yaralananların yakınları, Biga Devlet Hastanesi Acil Servis'in önüne toplanarak, uzun süre gözyaşı döktü. Kazada eşi Pakize Keçeci ile kız kardeşi Fikriye Gergin'i kaybeden Basri Keçeci, "Kazada eşim ve kız kardeşim vefat etti. İşe gidiyordu. 'Gitme' dedik, gittiler. İşe, 1- 2 aydır gidiyorlardı. Biraz ara vermişlerdi. 'Gitme' diyordum; ama yine başladılar" dedi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Safiye Tarı GÜNER/BİGA (Çanakkale), -===================Gaziantep'te 'yoğun sis' hayatı olumsuz etkilediGaziantep'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileleyen sis nedeniyle uçak seferlerinde de aksamalar oldu.Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı 10 dereceye düştü. Havalimanına bazı uçaklar gecikmeli olarak iniş yaptı.Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Yoğun sisSiste ilerleyen araçlarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MBHaber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)==============İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuğuna altınİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Varto ilçesinde doğum yapan şehit eşinin bebeğine altın gönderdi. Şehit eşini ziyaret eden Vali İlker Gündüzöz, Bakan Soylu ve kendi adına birer altın takarak, "Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde 9 Kasım günü meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un Varto ilçesinde yaşayan eşi Ceylan Özkur, geçtiğimiz hafta bir erkek bebek dünyaya getirdi. Şehit babası İbrahim'in adı verilen bebek annesiyle birlikte taburcu edilerek evine gönderildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, doktor olan eşi Meşide Gündüzöz ve Alay Komutanı Albay Bülent Baykal ile birlikte şehit eşi ve bebeğini ziyaret etti. Şehit babası Kutbettin Özkur'un karşıladığı Vali İlker Gündüzöz, şehit eşi Ceylan Özkur'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali ve eşi bebeğe bir altın hediye etti. Vali Gündüzöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yurt dışında olduğu için gelemediğini ve selamlarını gönderdiğini belirtti. Vali Gündüzöz, Bakan Soylu'nun şehit eşine gönderdiği altını bebeğe taktı. Vali Gündüzöz, "Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah evladımız, babasının izinde vatana ve millete hayırlı bir evlat olur" diye konuştu.Şehit Babası İbrahim Özkur, evlerine ziyarete gelen Vali ve beraberindekilere teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------Valinin gelişi görüntü-Karşılama görüntü-Evden görüntü-Bebeğe altın takma-Konuşmalar-Şehit babası Kutbettin özkurSÜRE: 126 boyut: MB03 dk 25 snHaber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO,===============Oğullarına kızdı, kamyoneti 39 yıldır garaja hapsettiTrabzon'un Şalpazarı ilçesinde Muhammet Gören (81), 1975 yılında satın aldığı sıfır kilometre kamyoneti oğullarına kızınca 4 yıl kullandıktan sonra garaja kilitledi. Oğulları gurbete çıkan kendiside 9 yıl önce vefat eden Gören'in kamyoneti 39 yıldır seviyesi düşürülen yolun üst yamacındaki giriş çıkışı olmayan garajda kaldı.Şalpazarı ilçesi Geyikli Mahallesi'nde taş ustalığı da yapan Muhammet Gören, 1975 yılında sıfır kilometre bir kamyonet satın aldı. Köyün ilk motorlu araçlarından biri olan kamyoneti kendisi ve 3 oğlu ile birlikte kullanan Gören, yaylaya göçleri ve vatandaşların yüklerini taşıdı, köyleri dolaşarak sebze-meyve sattı. 4 yılın sonunda oğullarının kamyoneti kullanma nedeniyle anlaşmazlık yaşamaları kızan ve kaza yapmalarından endişe duyan Muhammet Gören, ilginç bir karar aldı. Kamyoneti garaja çeken Gören, kapısını da kilitledi. Oğulları gurbete çıkan kendiside 9 yıl önce vefat eden Gören'in kamyoneti 39 yıldır, seviyesi düşürülen yolun üst yamacındaki giriş çıkışı olmayan garajda kaldı. Tozdan neredeyse görünmeyen lastikleri patlayan ve kaportasında çürükler oluşan kamyonet, kapısı kilitli garajda 39 yıldır duruyor.'ANTİKA OLARAK SATARIZ'Babasının 1975 yılında sıfır kilometre kamyonet aldığını anlatan Bayram Gören, "O yıllarda şoför bulup çalıştırmak zordu. Belli bir süre büyük ağabeyim kamyoneti kullandı. Daha sonra babam bize kızarak aracı çalıştırmadı, garaja çekti. Biz büyüyünce ağabeylerimle gurbete çıktık. Kamyoneti kullanmayı da düşünmedik. o gün bugün kamyonet garajda kaldı. Aracın fazla kilometresi yok. Her şeyi orijinal. Kamyonetin alıcısı çıkarsa, antika olarak satmayı düşünüyoruz. Artık ailemizde herkesin arabası var. Bu araca ihtiyacımız yokö dedi.'GARAJIN GİRİŞ ÇIKIŞI KALMADI'Doğancı Mahallesi Muhtarı Mustafa Alıcı da "Muhammet amcamız kamyoneti 1975 yılında aldı. 1979 yılına kadar biraz sürdükten sonra çocuklarına kızdı, anlaşamadılar. Kamyoneti garaja hapsetti. Garaja eskiden araba girip çıkıyordu. Ama yola büz konuldu ve seviyesi düşürüldü. Garaj üstte, yol atta kaldı. Garajın giriş çıkışı kalmadı. Kamyonet isteseler de bu halde buradan çıkarılamaz. Amcamız da 9 yıl önce rahmetli oldu. Çocukları da gurbete gitti. Araba burada bekliyor. Ne olacak bilmiyoruzö diye konuştu.'KAMYONETİ BURAYA HAPSETTİ'Muhammet Gören'nin yeğeni Kazım Gören ise amcasının çocukları ile anlaşamaması üzerine kamyoneti garaja hapsettiğini belirterek "Kamyoneti o yıllarda yeni almıştı. Sis Dağı'nda sebzecilik yaptı. Oğullarıyla bir ara bozuştu. Amcam da kızdı, kamyoneti buraya hapsetti. Çocukları da gurbete gitti. Kamyonet burada kaldı. Bakımsızlıktan hurdaya döndü ama hurdaya da vermediler. 1979 yılından itibaren kamyonet burada hapisö ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Garaj detaylarıMuhtar ve köylülerle röp.Garajdaki kamyonet detaylarıDetaylarHaber-Kamera: İnan KALYONCU - TRABZON-DHA==============Uygur Türklerine zulmü protesto için yürüyorlarDOĞU Türkistan'da Uygur Türklerine uygulanan baskıyı protesto etmek için 1 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin ve Ali Zülfikar, yürüyüşün 8'inci gününde Ankara'nın Kahramankazan ilçesine ulaştı. Erkin ve Zülfikar adlı iki Uygur arkadaş, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini belirttiler.Doğu Türkistan'da Çin zulmüne uğrayan Uygur Türklerinin yaşadıkları dramı protesto edip, dünya kamuoyuna duyurmak isteyen Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin ile Ali Zülfikar, geceyi Kahramankazan ilçesinde geçirip, gündüz de şehitliği ziyaret ettiler. İç güvenlik operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin kabirlerini ziyaret eden Erkin ve Zülfikar, Kur'an okuyup dua ettiler. Erşidin Erkin ile Ali Zülfikar'ın protesto yürüyüşüne Bolu'dan katılan iki kişi daha eşlik ediyor. Ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile yürüyen protestocu gençlerin bugün Ankara kent merkezine ulaşmaları bekleniyor.CUMHURBAŞKANI'NIN ELİNİ ÖPEREK UYGUR HALKININ SELAMLARINI İLETMEK İSTİYORLARErşidin Erkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin Devletinin Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlara zulmettiğini hatırlatarak, kendisinin de hafızlık eğitimi aldığı Pakistan dönüşünde Çin polisi tarafından tutuklanarak 1 yıl cezaevinde kaldığını söyledi. Erkin, "Çin'de özellikle Uygur kardeşlerimiz çeşitli baskılara maruz kalıyor. Ben de onların sesi olmak ve bu zulmü Türk halkına anlatarak bir farkındalık oluşturmak için yürüyorum" dedi. Erkin, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, elini öperek Uygur halkının selam ve sevgilerini iletmek istediklerini söyledi.'DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ ZULMUN ANCAK 3'TE BİRİ DIŞ DÜNYAYA YANSIYOR'Doğu Türkistan'daki zulmün ancak 3'te birinin dış dünyaya yansıdığına dikkati çeken Erkin açıklamasının devamında, "Uygur halkı yıllardır Çin zulmüne sayısız şehit verdi, vermeye de devam ediyor. Kahramankazan da 15 Temmuz'da şehitler verdi. Biz Türkiye'yi anlıyor ve acısını paylaşıyoruz. Doğu Türkistan'da büyük acılar yaşanıyor. Eğer ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilirsek halkımızın yaşadığı acıları kendisine iletip yardım isteyeceğiz" diye konuştu.Uygurların yaşadığı bölgede dini sembollerle ay-yıldız ile 4 kişinin birlikte yan yana yürümesinin yasak olduğuna dikkati çeken Erşidin Erkin, "Sakallıysanız otobüs, camiler ve ibadet yasak. Kardeş aile projesi adı altında her Uygur evine bir Çinli yerleştiriyorlar. Bu kişi evin reisi gibi davranıp, her istediğini yapıyor. Ayaklarını yıkatıp, karılarımıza kızlarımıza sarkıyor. Sonra da devlete rapor veriyor. Bir çocuktan fazlası yasak. Tespit edildiğinde kadınlarımıza narkozsuz kürtaj yapıyorlarö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------Kahramankazan'da bir grup tarafından karşılanmasıYürüyüşten detay görüntülerKahramankazan şehitliğini ziyaretleriBazı şehit aileleri ile buluşmalarıŞehitlikte Kuran-ı Kerim okunmasıErşidin Erkin ile röportajYürüyüşe Bolu'dan katılan vatandaşla röp.Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), -=============İznik Gölü'nde, 40 yıl aradan sonra Aralık ayında gümüş balığı avlandıBursa'da İznik Gölü'nde balıkçıların ağına tam 5 bin 300 kilo gümüş balığı takıldı. Şoke olan balıkçılar, Mayıs- Haziran döneminde avlanan Gümüş balığının, 40 yıl aradan sonra, ilk kez Aralık ayında ağa geldiğini söyledi.İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçıların, her gün rutin olarak İznik Gölü'ne attıkları ağlar, yaklaşık 2 aydır boş çekildi. Dün sabah saatleri göle ağlarını bırakan balıkçılar şok bir manzara ile karşılaştı. Balıkçıların ağına 5 bin 300 kilo Gümüş balığı takıldı. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Silistreli, "Bu balığı, normalde Mayıs- Haziran döneminde avlarız. 40 yıllık bir balıkçı olarak ilk kez böyle bir olay yaşadım. Balık normalde kendini derine çeker. Gölümüz 85 metre derinliğe sahip. Bu aylarda bu balığı bulmak mümkün değil. Biz de şaşırdık. 40 yıl önce de yine bu aylarda Gümüş balığı çıkmıştıö diye konuştu.Balıkçılardan Konur Genç ise, "Nisan-Mayıs aylarında avladığımız bu balıkları ilk kez enteresan bir şekilde şu an avladık. Bu balığın 30 metre derinlikte olması lazım. İlginç bir şekilde suyun yüzeyine yükselmiş. 40 yıldır görülmemiş bir olayö ifadelerini kullandı.İznik Gölü'nden çıkan 5 bin 300 kilo Gümüş balığı Balıkesir'in Bandırma ilçesine gönderildi. Bandırma'da bir fabrikada işlenecek olan balıklar Avrupa Birliği ülkelerine cips olarak ihraç edileck.Görüntü dökümü;-------------------Röportaj-Balıkçılardan detaylar-Balıkların toplanmasıSüre: 1.58 dakika, Boyut: 132 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),