Dha Yurt Bülteni-6

DHA

Yüksek kesimlerinde kar yağışının sürdüğü Tekirdağ kent merkezinde ise yağış etkisini yitirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, ulaşımda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geliyor ve trafikte aksamalar yaşanıyor.Saatteki hızı zaman zaman 40-50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirli bulunuyor. Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk ve yağışlı havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bakan Varank, Antarktika'daki bilim üssü projesiyle ilgili, "Bizim Antarktika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızı vizyonel siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız 3'üncü bilim seferlerini şu anda Antarktika'ya düzenliyorlar. Bizim Antarktik anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup, orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada bir geçici üst kurma faaliyetini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bir üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak bizim için gurur verici." dedi.Bilim insanlarına teşekkür eden Bakan Varank, açıklamasına şöyle devam etti:"Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç. O bilim insanlarımıza da buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana dün telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah biz vizyonumuzu Türkiye'de oluşturduğumuz vizyonu bilim, sanayi teknoloji bağlamında, o özelde oluşturduğumuz vizyonla dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bunu da inşallah başaracağız." Gültekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları öne sürülen C.S. ile N.G.'yi gözaltına aldı.Gültekin'in yakınları, cenazesini almak için bugün morga geldi. Yakınlarından Gökhan Yanar, Gültekin'in kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü öne sürdü. Yanar, "Dün gece Yücel'e 5-6 kişi saldırmış. Kalbine yakın kısmından 2-3 defa bıçaklamışlar, bıçağı da üstünde bırakmışlar. Olmayacak bir şeydi. Babası cezaevinde olduğu için çok zor durumdalar. Üzgünüz, devletimiz 2 kişiyi gözaltına almış, diğer şahıslar da aranıyor. Kim yaptıysa yanına kalmasın. Devletimize güveniyoruz" dedi.Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yücel Gültekin'in cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi Uzmanlık alanlarının hızla geliştiğini ve değiştiğini belirten Prof. Dr. Usta, bir hekimin her alanda görüş bildirmesinin yanlış olduğunu ifade etti.'HEZEYAN TIBBI OLUŞTURULDU'Uzman olmadıkları alanda konuşan bazı hekimlerin gerçek tıbbı kötüleyerek sanki alternatif tıp varmış gibi bir dünya oluşturduklarını kaydeden Prof. Dr. Usta, "Bu takviye ürünleri insanlara kullandırıp bu işten para kazanıyorlar. Amaç kesinlikle para kazanmak. Omega 3'ler, gereksiz yere vitaminlerin kullanılması, vücut direncini arttıran takviyeler gibi. Bu konularla klinik çalışma yok. Bunlar, klinik çalışmalara dayandırılmadan konuşuyor. Ortada bir 'hezeyan tıbbı' var. Kanıta dayalı olmadan 'Şu, şuna iyi gelir' diyerek bir tıp oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.TAKVİYE ÜRÜNLER KANDIRMACASIBir ürünün 'ilaç' olabilmesi için çok ciddi aşamalardan geçtiğini, en az 10 yıl süren araştırmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Usta, 'takviye' diye satılan ürünlerin nerede ve nasıl üretildiği, zararlarının ne olduğunun belli olmadığını belirterek, şöyle konuştu:"İçinde ne var bilinmiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onay alıyorlar. İnsanlara takviye gıda adı altında ilaç olarak kullandırıyorlar. Kana geçip geçmediğini bilmiyoruz. Vücutta nasıl emildiği bilinmiyor. Zarar verip vermediğini bilmiyoruz. İnsanlar üzerinde denenmeden, çalışma yapmadan satılıyor. İlaçlar 10 TL'ye satılırken, neden bu takviye ürünler 100 TL ile 300 TL arasında satılıyor? Bu bir kandırmacadır."Her bitkisel ürünün 'doğal' anlayışı içerisinde zararsız olduğu algısının da yanlış olduğunu anlatan Prof. Dr. Coşkun Usta, en doğal ilacın Afyon bitkisinden üretilen morfin olduğunu, onun da yan etkisinin solunum yetmezliğinden ölüme yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu söyledi.'ZAYIFLATMA ÇAYLARIYLA İNSANLARIN ZAAFLARINI KULLANIYORLAR'Halkın yanında olduğunu ve hiçbir ticari amaç gütmediğini belirten Prof. Dr. Usta, takviye ürünleri satanlarla bir sorunu olmadığını, sadece klinik çalışmaların eksik olduğunu ve bunun çok önemli bir sorun olduğunu söyledi. Zayıflama çaylarının da aynı mantık üzerinden hareket ettiğini anlatan Prof. Dr. Usta, "Hadi göstersinler bana zayıflama çayı içen 100 kişinin zayıfladığını, içmeyen 100 kişinin ise zayıflamadığı çalışmayı. Hadi göstersinler. Zayıflattığı iddia edilen bazı maddelerin sonradan ne kadar zararlı olduklarını da gördük. Zayıflatma adı altında piyasada o kadar tehlikeli maddeler var ki. İnsanların zayıflama zaafını kullanıyorlar. Bu ürünleri tavsiye etmiyoruz" diye konuştu. Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, market sayesinde hem üreticinin hem de tüketicinin kazandığını söyledi.İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, Çiftçim Market olarak adlandırdıkları ve Bornova'da İl Tarım Müdürlüğü girişinde açtıkları tanzim satış noktasında, üreticilerin et, süt ve bakliyat ürünlerini aracısız olarak tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi.Üreticinin kalkınması için çabaladıklarını ve kooperatiflerin bu süreçte önemli bir misyon üstlendiklerini kaydeden Mahmut Eskiyörük, oluşturdukları tanzim satış noktasının, önemli bir kırsal kalkınma modeli olduğunu söyledi. Eskiyörük, "Biz üreticiyi kurtarmadan, tüketiciyi kurtaramayız. Önce üreticiyi kurtarmamız gerekiyor. Biz bunu sağladık. Şu anda ortaklarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayarak onların düşük maliyetli bir üretim yapmalarının yolunu açarak, ürün kalitesini iyileştirip pazar yerini arttırarak, ürünlerinin hammaddesini mamule dönüştürerek bir model yarattık. Şimdi tüketiciyi korumak için de Çiftçim Market'i oluşturduk. Buranın farklı bir yönü var. Biz ürünü alıp satmıyoruz. Biz üretip satıyoruz. Marketimizdeki tüm ürünler, üretici örgütlerinin ürünleri. Özel sektörün hiçbir ürününü burada göremezsiniz" dedi.ÜRETİCİ İÇİN DESTEK İSTEDİBu markette İzmir'deki kooperatiflerin et, süt ve bakliyat ürünlerinin bulunduğunu belirten Mahmut Eskiyörük, "Buradan kazandığımız parayla da üreticiyi güçlendiriyoruz. Üretici memnun, tüketici memnun. Tüketici en azından güvenilir gıda elde ediyor. Güvenerek tüketiyor. Bir güven oluştu. İşin doğrusu bu" diye konuştu. Tanzim satış formülü konusunda da değerlendirmelerde bulunan Eskiyörük, şunları söyledi: "Niyet iyi ama yöntem yanlış. Biz üreticiyi ve tüketiciyi korumak istiyorsak, onlara daha uygun fiyata güvenilir gıda sunmak istiyorsak, bunlar kooperatifler kanalıyla yapılmalı. Ne yapılmalı? Belediyelerdeki uygun yerler ve Milli Emlak Müdürlüklerine ait yerler kooperatiflere tahsis edilmeli. Burada üretici ile tüketici buluşturulmalı. O aradaki haksız kazanç sağlayanlar ortadan kaldırılmalı. Böylece hem üreticinin yüzünü hem de tüketicinin yüzünü güldürebiliriz. Doğru model bu, bunları çoğaltmak gerekiyor. Biz böyle örnek model yarattık. Çok da benimsendi. İzmir buraya sahip çıktı. İnsanlar buradan ürün temin etmekle emeği ile üreten insanları desteklemiş oluyor. Bunlara ticari bakmamak gerekiyor."'AMAÇ HEM ÜRETİCİYİ HEM DE TÜKETİCİYİ KORUMAK'Ürünlerin satıldığı marketi, Milli Emlak'tan yıllık 30 bin lira karşılığında kiraladıklarını da aktaran Mahmut Eskiyörük, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu rakamı bugün bir kooperatif tabii ki kaldıramaz. Bunlar bedava tahsis edilsin. Amacımız burada ticaret yapmak değil. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak. Üretimden tüketicinin cebine girene kadar ürün bedelinin en az yüzde 40'ı arada gidiyor. Biz bunu yüzde 20'ye düşürebilsek, burada doğacak olan yüzde 20, yüzde 25'lik bir artı ile yüzde 10-15 düşük maliyetli ürün sağlayabiliriz. Üreticinin cebine yüzde 10 daha fazla para girer, onlar üretmeye devam eder, yerinde yaşamaya devam eder. Hak eden insanlar kazanmış olur."