Dha Yurt Bülteni-6

Kaynak: DHA

1)VAN'DA MİNİBÜSTE 9 KİLO 226 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİVAN'ın Başkale ilçesinde bir minibüste narkotip köpeği 'İmla' ile yapılan aramada, gizli bölmelere gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinden Van kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Van-Başkale karayolu üzerindeki Bebleşin jandarma kontrol noktasında önlem aldı. Durdurulan minibüste narkotik köpeği 'İmla' ile arama yapıldı. Aramalarda, İmla'nın tepki verdiği bölüme yapılan gizli bölmede 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Görüntü Dökümü-----------------------Durdurulan minibüs-Minibüste narkotik arama köpeği 'İmla' ile arama yapılması-Aracın içinideki dolabın açılması-Dolabı içerisindeki eroin paketleri-Ele geçirilen eroinBehçet DALMAZ/VAN,===================================================2)DİYARBAKIR'DA 26 ADET 100 DOLARLIK SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Şanlıurfa'ya sahte dolar götüreceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. İlçe çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.Sahte ABD dolarlarına el koyan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.Görüntü Dökümü:--------------Ele geçirilen sahte banknotlarGenel ve detay görüntülerHaber: Emrah KIZIL-Kamera: SİİRT,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 169 MB======================================================3)DUBLEKS EV YANGINDA KÜL OLDUANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde dubleks ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Olay, Yeni Mahalle'de Kerim Alparslan'ın yalnız oturduğu dubleks evde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Evde yaşayanların olabileceği ihtimali üzerine olay yerinde 112 ekipleri de hazır bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Boş olduğu anlaşılan evdeki yangın 1 saatte söndürüldü. Yangında evdeki bütün odalarda bulunan eşyaların yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi.Kerim Alparslan'ın ağabeyi İsmail Alparslan, "Sabah erken saatlerde telefonla arandım, kardeşimin kaldığı evde yangın olduğunu öğrendim. Evde kardeşim oturuyordu. Yangının nasıl çıktığını bilemiyoruz" dedi.Görüntü Dökümü--------------Yangın çıkan evden görüntüİtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiYangının söndürülmesiGenel ve detay görüntülerHABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),===================================================4)BELEDİYENİN OTOPARK ALANI, 'BAŞKANIN ŞOFÖRÜNE SATILDI' İDDİASIADANA'nın Karataş ilçesinde, belediyeye ait 386 metrekarelik otopark alanının, usulsüz yapılan ihaleyle encümen tarafından meclis kararı olmadan Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın 5 yıl asgari ücretle şoförlüğünü yapan akrabası Tayfun Ünal'a satıldığı öne sürüldü. Başkan Boğaçhan Ünal ise usulsüzlük iddialarını reddederek, satışın meclis kararıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.Karataş'ta otel işletmeciliği yapan iş adamı Mahmut Özonur'un avukatı Nevzat Elçi, yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal'ın, Esentepe Mevkii'ndeki belediyeye ait otopark alanını usulsüz şekilde şoförü ve akrabası Tayfun Ünal'a 351 bin TL'ye sattığını öne sürdü. Satıştaki usulsüzlüklere ilişkin bilgiler aktaran Nevzat Elçi, şunları söyledi:"Bahsi geçen otoparkı, hemen yanında otel ve restoranı bulunan müvekkilim satın almak istemişti. Ancak belediye, alanın otopark olarak kullanılacağına ve satışının mümkün olmadığına dair 28 Ağustos 2018'de bize yazı gönderdi. 19 Şubat 2019'de ise bahsi geçen alan arsaya dönüştürülerek Boğaçhan Ünal'ın akrabası ve 5 yıl asgari ücretle şoförlüğünü yapan Tayfun Ünal'a satılmış. Normalde bu satışların belediye meclisi kararıyla encümen tarafından uygulanması gerekiyor ancak belediye meclisinin kararı olmadan encümen tarafından Tayfun Ünal'a satış yapılmış. Hiçbir duyuru yapılmadan açılan bu ihaleye tek başına Tayfun Ünal girmiş. Daha da komiği, ilk başta 347 bin TL, daha sonra 351 bin TL teklif vererek satın almış. Kimse ihaleye girmiyorsa niye 347 bin TL'den 351 TL'ye çıkılmış ayrı bir komedi. Zaten kimse artırmıyorsa sen niye artırıyorsun? Gerekli evrakı temin ettik ve suç duyurusunda bulunduk."ÜNAL: USULSÜZLÜK YOKKarataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal ise, satışta bir usulsüzlük bulunmadığını vurgulayarak, "Meclis kararı olmadan bu tip satışlar kesinlikle gerçekleştirilemez. 2 defa ihale açıldı, kimse girmedi, üçüncüsünde encümen bahsi geçen kişiye satmış. Soyadı Ünal diye yakın akrabam veya bir usulsüzlük mü olması gerekiyor? Bahsi geçen kişi amcamın torunudur, olayla ilgili bir usulsüzlük yoktur. Öyle şey olur mu? Girmiş ihaleye almış" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------Avukat Nevzat Elçi ile röpSatılan arsaBelediye Başkanı Boğaçhan Ünal fotoğrafıSÜRE: 02'47" BOYUT: 308 MBHaber-Kamera: Nuri PİR-Malik Sefa ÜNAL-Eser PAZARBAŞI/ KARATAŞ(Adana),======================================================5)ÖĞRENCİLER SEVDİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun öğrencileri sevdiklerine mektup göndererek, postaneyi yakından tanıdı.Şehit Ahmet Yumak Anaokulu'nun 4 ile 6 yaş arası öğrencileri, öğretmenleri Hilal Arman önderliğinde PTT'ye gelerek sevdiklerine mektup gönderdi. Minik öğrenciler meslekleri yakından tanımak amaçlı çalışma kapsamında ziyaret ettikleri postanede mektup kabul, mektup giden bölümlerinde ve envanterde incelemelerde bulundu. Aileleri ve öğretmenlerin yardımıyla sevdiklerine mektup yazan minik öğrenciler, bunları postaya verdi. PTT personeli ve PTT Müdürü Songül Ekici minik öğrencilere postane ve postanenin işleyişi hakkında bilgi verdi.Anasınıfı öğretmeni Hilal Arman, "Öğrencilerimizle birlikte postaneyi özellikle mektup giden kısmını gezdik. Öğrencilerimiz aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla sevdiklerine yazdıkları mektupları gönderdi. Postanenin ne işe yaradığını öğrendi. Amacımız postaneyi tanımaktı. Öğrencilerimize postaneyi yakından tanıttık" dedi.PTT Müdürü Songül Ekici de "Minik çocuklarımıza postanede yapılan işleri göstererek anlattık. Mektup ne demek, nasıl taşınır, nasıl alıcılarına gönderilir, onlarla ilgili kısa bilgiler verdik. Onların sevdiklerine gönderdikleri mektupları aldık" diye konuştu.Görüntü Dökümü:--------------Minik öğrenciler PTT bekleme salonunda beklerken görüntüMinik öğrenciler envanter bölümünde bilgilendirilirken ve incelemeden görüntüRÖP 1: Hilal Arman(anasınıfı öğretmeni)Minik öğrenciler mektup gönderirken sırada görüntüMinik öğrenciler mektup gönderirken yakın görüntüRÖP 2: Songül Ekici(PTT Müdürü)Minik öğrenciler postanede incelemelerinden görüntü205 MB/// 01.51"HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,==================================================(ÖZEL)6) ÇOCUKLAR İÇİN 'ALABALIKLI PİZZA' YAPTIMALATYA'da, restoran işleten Ali Eren Çiçek, çocukların balık yemesi için alabalıklı pizza yaparak satışa sundu. Ürünün patentini alan Çiçek'in alabalıklı pizzası yetişkinlerden de yoğun rağbet görüyor.Balık restoranı bulunan ve aynı zamanda pizza satışı yapan Ali Eren Çiçek, çocukların balık tüketmesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Ailelerin balık yediği restoranda çocukların pizza siparişi vermesi üzerine işletmeci Çiçek, balıklı pizza yaparak satışa sundu. Çiçek, çocukların yanısıra diğer müşterilerin de beğenisi üzerine 'alabalıklı pizza'nın patentini aldı.Balığın özellikle gelişme çağındaki çocuklar için önemli bir gıda olduğunu ancak yeterince tüketilmediğini belirten Çiçek, "Çocukların uzak kaldıkları balığı sevmeleri için balık pizzayı düşündük. Pizza içerisinde balığı daha çok tüketmelerini hedefledik. Çocuklar pizzanın içerisinde balık yediklerini fark etmiyordu. Biz söyleyince öğrendiler ve sevdiler. Şu anda da çocukların yanısıra yetişkinler de rağbet gösteriyor" diye konuştu.Hamurunu açtıkları pizzayı üzerine kaşar peyniri ve yarım pişmiş alabalığın üzerine domates ve biberleri rendeledikten sonra pişirerek servis ettiklerini anlatan Çiçek, uygulamanın özellikle çocuklarına balık yedirdikleri için aileler tarafından takdir edildiğini kaydetti.Görüntü Dökümü:--------------Alabalık pizzanın hazırlanışıPizzanın pişirilmesiAli Eren Çiçek ile röp.Pizza yiyen çocukla ve aileleriyle röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 542 MB