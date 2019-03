Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın bölge sorumlusu adliyeye sevk edildiBursa'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nın Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu, emir komutanı İbrahim T., adliyeye sevk edildi.Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi bir kişinin merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, yoğun güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye'nin Halep ile Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı olduğu belirlenen İbrahim T., gözaltına alındı. İbrahim T.'nin, örgüt saflarında, örgüt üyeleri ile birlikte çekilmiş fotoğrafları, dijital mataryaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İbrahim T.,, ifadesinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü------------Zanlının adliyeye sevk olmasıSüre: 0.22 Boyut: 41 MBHaber: Berktuğ ÖNCÜ/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,================Doğa harikası 'Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidiGümüşhane'nin İkisu mevkiinde faaliyete geçen maden ocağının doğal hayata, özellikle bölgede bulunan Karaca Mağarası'na zarar vermesinden endişe ediliyor. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Coşkun Erüz, Karaca Mağarası ve çevresinin 'doğal sit' alanı olarak tescillenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, vadideki herhangi bir patlatmanın mağaraya zarar vereceğini savundu.Gümüşhane'nin İkisu mevkii Krom Vadisi'nde bir süre önce faaliyete geçen mermer ocağı, damlataşı şekilleri, sarkıtlar, dikitler, sütunlar, mağara çiçekleri ve traverten basamakları ile doğa harikası 'Karaca Mağarası'na zarar vereceği endişesine yol açtı.DOĞAL SİT ALANI OLARAK TESCİLLENMESİ BEKLENİYORDoğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Coşkun Erüz, Karaca Mağarası ve çevresinin 'doğal sit' alanı olarak tescillenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, vadide yapılacak herhangi bir patlatmanın mağaraya zarar vereceğini söyledi. Dr. Erüz, "Koruma kuralına göre koruma altında olan yapının 500 metre çevresine herhangi bir şeyin yapılması yasak. Karaca Mağarası'nın 500 metre yakınına girilmiş. Oraya girilmesi hukuken mantıklı ama turizm veya uygulama anlamında mantıklı değil. O vadi şu anda koruma kurulunda inceleniyor. Gümüşhane Valiliği tarafından Karaca Mağarası ve çevresi havzasının doğal sit alanı olarak tescillenmesi için çalışma yürütülüyor. Bu çalışma yürütülürken böyle bir taş ocağına izin verilmesi, yarın o bölgede yapılacak korumanın da tehlikeye girmesine neden olacak. Karaca Mağarası'nı koruyup da bitişiğindeki kayalığı parçalatırsak o vadide turizmden bahsetmek çok doğru olmaz. O vadideki herhangi bir patlatma sonucu Karaca Mağarası'ndaki dikili ve asılı taşların düşmeyeceğini hiç kimse garanti edemez" dedi.'İNSANLAR DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRMEK İÇİN GELİYOR'Karaca Mağarası'nın yıllık 200 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral da, insanların Gümüşhane'ye doğal güzelliklerini görmek için geldiğini söyledi. Oral, "Gümüşhane'de her yıl ortalama 200 bin turist ağırlayan Karaca Mağarası'nın giriş kapısından ve önündeki seyir terasından mermer ocağı direkt görünüyor. İnsanlar, Gümüşhane'ye doğal güzelliklerini görmek için geliyor. Biz onlara bu şekilde olumsuz bir tablo çizmeyelim diye uğraşıyoruzö diye konuştu.Türkiye Tanıtım Platformu (TUTAP) Gümüşhane Temsilcisi Mustafa Akbulut ise, Karaca Mağarası'nın Gümüşhane'nin turizme açılan bir penceresi olduğunu belirterek, "Biz bu turizm penceremizin kapanmamasını istiyoruz. Burada birileri istihdam edilecek, gelir sağlayacak ama bizim tarihi güzelliklerimiz sürekli kalacak. En fazla 5 yıl çalışmak için açılan bu ocaklar, turizm açısından şehrimizin önünü tıkamaya çalışıyorö ifadelerini kullandı.KARACA MAĞARASIGümüşhane'nin gizli tacı, yeraltı dünyasının resim sergisi, mağaracılığın gizemli dünyası olarak adlandırılan Karaca Mağarası, Torul'un Cebeli Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Mağara, şehir merkezine 17 kilometre mesafededir. Karakterli volkaniklerin çevrelediği bol çatlaklı masif kalkerler içerisinde gelişme olanağı bulan ve fosil bir mağara olan Karaca Mağarası, çok çeşitli renklerde sarkıtlar, dikitler, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları, sütunlar, mağara gülleri görünüm ve seyirleri ile görenleri büyülemektedir. Mağara, yatay yönde gelişme göstererek elipse benzeyen dört ayrı salonun birbirine birleşmesinden meydana gelmiştir. Giriş noktasından en uç nokta arası 105 metre olan mağaranın tavan yüksekliği 18 metre, toplam iç alanı ise 1.500 metreküptür. Mağaranın doğal klima özelliği ile havası ziyaretçilerine özellikle astımlılara rahat bir atmosfer sağlayarak mağara turizmi yanında sağlık turizmi yönünden de önemli hizmetler sunmaktadır.Görüntü Dökümü--------Karaca Mağarası'ndan görüntülerMermer ocağının yapıldığı alandan görüntülerRöplerDetaylarBOYUT: 502 MBHaber-Kamera: Sinan UÇAR-Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE,===============GAP Şelalesi'ne girip, çevredeki çöpleri topladılarDiyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, Mardin'in Derik ilçesindeki GAP Şelalesi bölgesinde doğa yürüyüşü yaptı. Dağcılar, yürüyüş sırasında şelalenin çevresinde piknikçilerin ve kampçıların bıraktıkları çöpleri topladı.Derik ilçesinde 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu Gap Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi'ne, Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü'nün 14'ü kadın, 26'sı erkek 40 üyesi, yağmur altında yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat süren gezi dağlık, vadi ve kayalıklarda 10 kilometrelik alanda birerli kolda yapıldı.Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, 2014 yılından bu yana bisiklet ve doğa spor faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, yaptıkları gezilerde amaçlarının doğal güzelliklerin tanıtılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Alioğlu, "Bugün Derik ilçesinde bir doğa turu yaptık. Doğa turunda amacımız buranın tanıtılmasını, keşfedilmesini, bilinmesini ve özellikle buraya gelen insanların daha bilinçli kullanmasının mesajını vermeye çalışıyoruz" dedi.'GAP ŞELALESİ BEREKETİN MÜJDECİSİDİR'Kulüp üyelerinden Mahmut Zeytinoğlu ise GAP Şelalesi'nin yıllarca akmadığını son yıllarda aşırı yağışlardan dolayı bu yıl şelalenin aralıksız akmasına sevindiklerini belirterek, şelalenin bereketin müjdecisi olduğunu aktardı. Zeytinoğlu, "Gezimize Tepebağ'dan doğa yürüyüşümüze başladık. Oradan en son şelalenin önüne kadar geldik. Güzel bir etkinlik oldu. Yürüyüşe katılanlar çok memnun kaldılar. Bugün yağmur altında yürüyüşümüzü yaptık. Yağmurun yağmasıyla da yürüyüşümüz daha da güzelleşti" diye konuştu.'YAĞMUR ALTINDA GAP ŞELALESİ'NDE SUYA GİRDİLER'Dağcılar, GAP Şelalesi'nde yağmur altında soğuk havaya aldırış etmeden suya girdi. Dağcıların daha sonra GAP Şelalesi bölgesinde piknikçilerin ve kampçıların bıraktıkları çöpleri toplamasıyla gezi son buldu.Görüntü Dökümü----------Dağcıların yürüyüşe başlamlarıYürüyüşten görüntüDağcıların GAP belalesine varmaları ve suya girmeleriRöportajlarDağcıların çöp toplamalarıGenel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU : 574 MBHaber-Kamera: Emrullah KARARAŞ/DERİK(Mardin),================Ameliyatta unutulan gazlı bez alınırken yaşama tutunamadıZonguldak'ta ameliyat sırasında aort damarının arkasında daha önceden olduğu bir ameliyatta unutulduğu tespit edilen yarım metre uzunluğunda gazlı bez çıkarılan Mehmet Demirci (65), yaşamını yitirdi. Babasının unutulan gazlı bez nedeniyle öldüğünü ileri süren Eray Demirci, "Gazlı bez, 3 yıl önce Antalya'da olduğu açık kalp ameliyatında da unutulmuş olabilir, 2 yıl önce Zonguldak'taki mide fıtığı ameliyatı sırasında da unutulmuş olabilir. Biz istiyoruz ki, unutulan tespit edilsin, sorumlular cezasını çeksin. Babam belki de 3 yıl boyunca bu gazlı bezle yaşadı" dedi.İnşaat ustası evli ve 2 çocuk babası Mehmet Demirci, 3 yıl önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı oldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Demirci, yaklaşık 1 yıl sonra da Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde fıtık ameliyatı oldu. Hayatına devam eden Mehmet Demirci, geçen 7 Ocak'ta işe giderken fenalaşarak ambulansla Bülent Ecevit üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Vücudundaki bir damardan kan sızıntısı olduğu tespit edilen Mehmet Demirci, ameliyata alındı. Doktorlar, ameliyat sırasında aort damarının arkasında yarım metre uzunluğunda gazlı bez olduğunu fark etti. Operasyonla çıkarılan gazlı bezin aort damarına zarar verdiği ve kan sızıntısının buradan kaynaklandığı tespit edildi. Mehmet Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Demirci, Kilimli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.OĞLU ŞİKAYETÇİ OLDUAntalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan oğlu Eray Demirci, doktorlarla yaptığı görüşmede babasının aort damarının arkasında gazlı bez bulunduğunu öğrenmesiyle şok oldu. Avukatıyla görüşen Eray Demirci, hastaneden aldığı raporla birlikte savcılığa şikayette bulundu. Doktorların gazlı bezin hangi ameliyatta unutulduğuna dair kesin bir kanıya varamadıklarını anlatan Eray Demirci, şöyle dedi:"Gazlı bez, babamın aort damarını arkasında sarılı vaziyette unutulmuş. Bu Antalya'da olduğu damar tıkanıklığı ameliyatında da unutulmuş olabilir ki Zonguldak'taki son ameliyatına giren doktorlarda aynı ihtimal üzerinde duruyorlar. Zonguldak Devlet Hastanesi'nde mide fıtığı ameliyatı sırasında da unutulmuş olabilir. Böyle de bir ihtimal var. Biz istiyoruz ki, bu gazlı bez hangi hastanede, hangi ameliyat, hangi operasyon sırasında kimler tarafından unutuldu bunlar tespit edilsin, sorumlular cezasını çeksin."'BABAMA KARŞI KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM'Babasının bu ihmal sonucu hayatını kaybettiğini düşündüklerini anlatan Eray Demirci, "Ben şu an kendimi babama karşı borçlu hissediyorum. Buna sebep olanlar bu cezayı aldıktan sonra benim içim anca o zaman rahatlayacak. Bu gazlı bez, aut damarını çürütmesiyle damarın patlamasına sebep oluyor. Bu son vefat ettiği operasyon sırasında aort damarına defalarca dikiş atılıyor ama bu damar çürüdüğü için dikiş tutmuyor. Babamı kaybetme sebebimiz bu. Babamın ölümüne sebep olan hastane ve sorumluların belirlenip cezasını çekmesini istiyorum. Babama karşı içimdeki hissettiğim borç bundan dolayı ve inşallah soruşturma neticesinde sorumlular cezasını çeker" dedi.Görüntü Dökümü:---------Eray Dermirci ile röp.-Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinden detay-Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden detay-Antalya hastane detay-Ölen Mehmet Demirci'nin fotoğraflarıSüre: (4.46) Boyut: (536 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Engin ANAK/ ZONGULDAK-ANTALYA,================Tanımadığı kişi dokundu, son anda hayatı kurtulduAdana'da marketinin önündeki eşyaları toplayan Serdar Binici (40), bir kişinin sırtına dokunmasıyla yanından geçen kamyonetin açılan kapağının çarpmasından kurtuldu. Bir anda neye uğradığını şaşıran Binici, "Bana dokunan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamyonetin kapağı kafama gelseydi belki de şu an yaşamıyordum" dedi.Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır market işleten 3 çocuk babası Serdar Binici, geçtiğimiz 21 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında hiç birşeyden habersiz marketinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen bir kişi, sırtına dokundu. Aniden irkilen Binici arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin açılan kapağını fark edince eğilip ölümden döndü. Kamyonun da açılan kapağı, dükkanı geçtikten sonra bir evin duvarına çarptı. Bir süre 'şok' geçiren Binici, daha sonra güvenlik kamerasını izleyince fark ettiği kişinin kim olduğunu bulamadı.'ÇARPSAYDI YAŞAMIYORDUM'Dükkanını kapatacağı sırada, önündeki malzemeleri toplamaya başladığını söyleyen Binici, "O anda arkadamdan gelen kişi bana dokunup 'arkana bak' dedi. Bir anda irkilip, baktığımı kamponun açılan kapağını fark edip eğildim. Kapak bana çarpmış olsaydı şimdi yaşamıyorum olabilirdim. Bana dokunan kişiyi bulup teşekkür etmek istiyorum" dedi.Görüntü Dökümü-------------Serdar Binici ile röpGenel ve detaylarGüvenlik kamera kayıtlarıSÜRE: 04'08" - BOYUT: 458 MBHaber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA,================Vanlı öğrenciler, güneş enerjisiyle çalışan çift kişilik araç ürettiVan'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan çift kişilik araç üretti. Saatteki hızı 50 kilometre olan araç, 16 bin TL'ye mal oldu.Edremit ilçesinde bulunan Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde okuyan 11.sınıf öğrencileri Yasin Cırıt, Savaş Aslan, Ali Geylani ve Battal Arslan, bölüm öğretmeni Bünyamin Bayram ile birlikte güneş panelleri ile 4 aküsü olan araç üretti. Okulun atölyesinde 4 ay boyunca araçla ilgili planlama yapan öğrenciler, profil demir ve plastik malzemeler kullanarak güneş enerjisiyle çalışan çift kişilik aracı yapmayı başardı. 16 bin TL'ye mal olan araç, okulun bahçesine çıkartılarak test sürüşü yapıldı. Saatteki hızı 50 kilometre olan araç, güneşsiz ortamda ise yaklaşık 150 kilometre yol gidebiliyor.VAN'DA BİR İLKÖzel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onuk, 2 yıl önce hizmete açılan okullarında gerek akademik, gerekse mesleki anlamda güzel başarılar elde ettiklerini belirterek şunları kaydetti: "Van'da güneş enerjisiyle çalışan ilk aracı okulumuzun öğrencileri yaptı. Okulumuzda elektrik elektronik, inşaat, kimya ve gıda teknolojileri adlı 4 bölüm var. Elektrik elektronik bölümü öğretmeni, 4 öğrencisiyle birlikte yerli yapım aracı ürettiler. Aracın özelliği, güneş enerjisini kinetik enerjiye dönüştürmesi. Yani güneş enerjini akülere aktararak, aküden almış olduğu enerjiyi daha sonraki süreçte harekete dönüştürüyor. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki araçta güneş panelleri mevcut. Saatteki hızı ise 50 kilometredir. Güneş enerjisini aldıktan sonraki süreçte araç 150 kilometre yol alabilmektedir. Biz bunun üzerinde sürekli çalışmaktayız. Yeni teknik ilaveler yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışma ile ilgili özellikle okulumuzun kurucularından Kenan Sevgin'in destekleri olmuştu, kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarını kutluyorum."6 AYDA TASARIMI YAPILDIAracı tasarlayan okulun elektrik-elektronik bölümü öğretmeni Bünyamin Bayram ise, bölümde okuyan 4 öğrenciyle biklikte bu aracı tasarladıklarını söyledi. Bayrak, "Öğrencilerimiz böyle bir proje ile bize geldiler. Biz de onlara yardımcı olduk. 6 aylık bir süreç içerisinde biz hem tasarımını, hem yapımını üstlendiğimiz güneş enerjisiyle çalışan bir araç ürettik. Aracın iskeletini normal demir profilden yaptık. Kaplamasını da fileksi maddeden yaptık ve üzerine de güneş panalleri bıraktık. Aracımız şu an çalışıyor. Biz bunu daha da geliştirip trafiğe çıkartacağız" dedi.ARACIN SAATTEKİ HIZI 50 KİLOMETREÖğrenci Yasin Cırıt da, ürettikleri araçta 4 güneş panelinin bulunduğunu, her bir panelin ise 180 watt olduğunu, toplamda ise 720 watt enerji ürettiğini ifade etti. Cırıt, "Aracımız tek çeker ya da 4 çeker özellikte. Yani 4x4 modunda da gidebiliyor ve 3,5 saat yol kattediyor. Saatteki hızı 50 kilometre. Van'da lise çapında ilk güneş enerjili aracı biz yaptık. Test sürüşünde aracımız şu an çalışıyor. Ama buna ek ilaveler yaparak ileriki süreçte bu aracı trafiğe çıkartmayı düşünüyoruz" dedi.Görüntü Dökümü------------Güneş enerjisi ile çalışan aracın yapılması-Öğrencilerin çalışmaları araç üzerinde çalışması-Üretilen aracın atölyeden çıkarılması-Aracın hareket halinden görüntü-Aracın okul önünde görüntüsü-Okul müdürü Mehmet Onuk ile röportaj-Öğretmen Bünyamin Bayram ile röportaj-Öğrencilerden Yusuf Cırık ile röportaj-Aracın okul bahçesinde test sürüşü-Araçtan detaylarSÜRE: 5 DAKİKA 13 SANİYEBOYUT: 980 MBHaber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-=================Tarlaya giren otomobilde 2 kişi yaralandıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin tarlaya girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Malkara'nın Pirinççeşme Mahallesi'nde gece meydana geldi. Mahalleden Malkara istikametine giden Mahmud Yasin Arslan(23) yönetimindeki 78 BJ 385 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 3 metrelik şarampolden tarlaya girdi. Tarlada yaklaşık 25 metre giderek durabilen otomobilde sürücü Mahmud Yasin Arslan ile birlikte Can Turan (23) yaralandı.Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarını iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-----------Kaza yerinden detay-Olay yerine jandarma ekiplerinin gelişi-Jandarmanın çalışması-Kaza yapan araçtan detaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-====================Foça'da berberden emeklilere indirimİzmir'in Foça ilçesinde, berber Zafer Aydoğan, yaşam şartlarının giderek zorlaştığını belirtip, emeklilere sakal tıraşında yüzde 50, saç tıraşında ise yüzde 25 indirim uygulamaya başladı.Fevzipaşa Mahallesi'nde 55 yıldır berberlik yapan Zafer Aydoğan, son dönemde yaşam koşullarının zorlaştığını belirtip, emeklilere tıraş desteğine başladı. Kendisi de bir emekli olan ve 'Emeklinin halinden emekli anlar' diyen Aydoğan, 10 lira olan sakal traşında yüzde 50, 20 lira olan saç tıraşında ise yüzde 25 indirim uygulamaya başladı.Emeklilere indirim fikrinin Foça Tüm Emekliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Yahya Özdemir'den geldiğini belirten Aydoğan, kendisinin de bunu ikiletmeden uygulamaya koyduğunu söyledi.Dernek üyelerinin özellikle sakal tıraşı için geldiğini belirten Aydoğan, "12 yaşından beri berberlik yapıyorum. Ben de bir emekliyim ama berber arkadaşım Mümin Üstün ile birlikte hala çalışıyoruz. Tek maaşla geçinmeye çalışan pek çok emekli vatandaşımız var. Bu koşullarda onların sıkıntılarına ortak olmak istedik. Onlar da bize gelerek bizim sıkıntılarımıza ortak oldular. Bu indirimden sonra daha sık ve düzenli olarak gelmeye başladılar. Biz de onlar da durumdan memnunuz" dedi.Görüntü Dökümü----------Berber dükkanının bulunduğu sokaktan görüntü-Berber Zafer Aydoğan'ın bir emekliyi traş etmesinden görüntü-Berber Zafer Aydoğan ile röp.Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),