Dha Yurt Bülteni-6

Kaynak: DHA

MAVİ VATAN-2019 TATBİKATINDA AMFİBİ ÇIKARMA HAREKATI BAŞLADI (EK)1)DENİZALTINDAN PERSONEL KURTARILACAKDeniz Kuvvetleri Komutalığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da katıldığı Mavi Vatan 2019 tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın Akdeniz etabında bugün denizaltından personel kurtarma eğitimi icra edilecek. Tatbikat için Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan demir alan TGC Alemdar kurtarama gemisi Akdenize açıldı. Senaryo gereği, Doğu Akdeniz'de tatbikat icra eden TCG Çanakkale denizaltısı ticari bir gemi ile çatıştı. Kazanın ardından denizin dibe oturan Denizaltı, durumunu saat 08.30'da kırmızı işaret fişeği atarak yardım çağrısında bulundu. Arama görevi icra eden TGC Işın ve TGC Anamur gemileri Denizaltı'nın yerini 60 metrede tespit ederek gemi ile sualtı telefon muhaberesi yapıldı. Gemide bulunan 47 personelin 33'ü sağlıklı 14 personelin ise yaralı olduğu tespit edildi. Ardından bölgeye TCG Alemdar denizaltı arama kurtarma gemisi hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.Görüntü Dökümü------------------------------Tatbikattan görüntü ve detaylar -Haber-Kamera: Uğur CAN/ MARMARİS (Muğla),================================================(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)2)BASKET MAÇI GÖZLEMCİSİNE OTOGARDA BIÇAKLI SALDIRI KAMERADADİYARBAKIR Otogarı'nda, gözlemci olarak görevlendirildiği Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi maçı için Mardin'e gitmek üzere otobüs bekleyen Murat Şahin Kaynar (52), akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Veysi Y.'nin (40) bıçaklı saldırısına uğradı. Kaynar, 8 bıçak darbesiyle yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.Olay, 3 Mart Pazar günü, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gözlemci olan Murat Şahin Kaynar, Mardin'deki Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin maçı için görevlendirildi. Amasya'dan Diyarbakır'a gelen Kaynar, Mardin'e gitmek üzere otogarda otobüs beklerken, akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesiyle yaralanan Kaynar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysi Y.'nin, emniyette 'adam yaralama' dahil başka suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.SALDIRI ANI KAMERADAÖte yandan Murat Şahin Kaynar'ın yaralandığı bıçaklı saldırı anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otogardaki bankta oturan Kaynar'ın, arkasından yaklaşan Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradığı görülüyor. Murat Şahin Kaynar'ın, bıçaklı saldırgana montuyla direnmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.Görüntü Dökümü---------------------------Otogardan detaylarOlayın gerçekleştiği bankGenel ve detay görüntülerOlaya ait güvenlik kamerası görüntüleriHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 647 MB===============================================3)ELEKTRİK SÜPÜRGESİ, EŞİ VE 4 ÇOCUĞUNUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMDAN KURTARDIERZURUM'da geçen yıl mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi, 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren İlhami Yıldız ile 2 oğlunun yargılanmasına başlandı. Yaşanan olayda eşini, 4 oğlunu ve damadını kaybeden Meryem Yılmaz, "Ben temizlik yapıyordum. İlhami, cinayet sonrası gelip evimizin kapısını çalmış. Ben elektrikli süpürgeyi çalıştırdığım için sesleri duymadım. Belki süpürge çalıştırmasaydım, kapıyı açardım, beni de öldürürdü" dedi.Olay, 9 Mart 2018 saat 13.00 sularında Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Nenehatun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. 8 yıl önce mal paylaşımı yapan Mehmet Yılmaz ve İlhami Yılmaz kardeşlerin çocukları arasında anlaşmazlık çıktı. Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz ve İbrahim Yılmaz, amcaları İlhami Yılmaz'ın işlettiği kereste atölyesine gitti. Yılmaz kardeşler amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi. İlhami Yılmaz, istedikleri birçok mal varlığını daha önce kendilerine verdiği gerekçesiyle yeğenlerinin taleplerini reddetti. Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yılmaz (66) ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz (34), İbrahim Yılmaz (30), Bahattin Yılmaz (27) ile kızının eşi Sedrettin Bahar (53) hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz (18) ise ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan İlhami Yılmaz (58) ile oğulları Emrah Yılmaz (27) ve Fatih Yılmaz (25) kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. AK Parti İlçe eski Başkanı olan İlhami Yılmaz ve oğulları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.İlhami Yılmaz ve oğulları hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 6'şar kez müebbet ile 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıkların cinayeti haksız tahrik altında işlediklerini belirtilerek, verilecek cezada indirim yapılması istendi.'OLAY SIRASINDA BEN TEMİZLİK YAPIYORDUM'Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye tutuklu İlhami Yılmaz ve oğulları Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Ölen ailenin yakınları 3 sanıktan da şikayetçi oldu. Cinayette eşi, 4 oğlu ve damadını kaybettiğini söyleyen Meryem Yılmaz, olayı bizzat görmediğini belirtti. Çocuklarının, kuzenleri ve amcasıyla geçmişte bir husumetleri olmadığını aktaran Meryem Yılmaz, "Olayın olduğu esnada ben temizlik yapıyordum. İlhami, cinayet sonrası gelip evimizin kapısını çalmış. Ben elektrikli süpürgeyi çalıştırdığım için sesleri duymadım. Belki süpürge çalıştırmasaydım, kapıyı açardım, beni de öldürürdü. Üçünden de şikayetçiyim" diye konuştu.Olaydan bir gün önce yeğenleri ile oğulları arasında tartışma yaşandığını söyleyen İlhami Yılmaz ise, "Olay günü Adem Yılmaz koşarak iş yerine geldi. Kapıya tekme vurarak içeriye girdi. 'Sen bu evrağı niye imzalamıyorsun, niye zorluk çıkarıyorsun' dedi. Ben de kendisine o evrakı ne amaçla imzalayacağımı sordum. Küfürler söyleyerek imzalamamı istedi. Daha sonra oğlum Emrah'a şeker tasını atınca, 'Adem niye böyle yapıyorsun, yapma etme' dedim. Bana doğru hamle yapıp ardından cama vurdu. Camdan dışarıya küfürler ederek, 'gelin bunları öldürelim' tarzında sözler söyledi" dedi.'DAYI NE OLDU'Mağdur ailenin avukatı Fahrettin Özer de iddianamede haksız tahrik altında cinayetlerin işlendiği belirtilmiş ancak dosyada, soruşturma aşamasında dinlenen tanıklar maktullerin içeri girer girmez sanıklar tarafından öldürüldüğünü beyan ettiklerini aktardı. Sanıkların soruşturma aşamasındaki ifadelerini değiştirdiklerine işaret eden Özer, "Sedrettin Bahar olay yerinden 15 metre uzaklıkta ölüyor. Olay ile ilgisi yok. Kendisini öldüren İlhami'yi görünce 'dayı ne oldu diyor?' ve İlhami Yılmaz ateş ediyor. 'Dayı ne oldu?' sözcüğüne de mi haksız tahrik uygulanacak? Emrah silah kullanmadığını beyan ediyor ancak kardeşi Fatih kendisinin içerdeyken ağabeyinin silah kullandığını belirtiyor" diye konuştu.Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Görüntü Dökümü--------------------------ARŞİV-Erzurum adliyesi-Olayın meydana geldiği iş yeri-Güvenlik önlemi alan polis-Ölenlerin ve cinayeti işleyenlerin fotoğrafıHaber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,===============================================4)GELİBOLU YARIMADASI'NDA GÖRÜLEN TİLKİ İLGİ ODAĞI OLDUÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gezinen ve insanları görünce kaçmadığı belirtilen tilki, ilgi odağı oldu.Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda görülen tilki, dikkat çekiyor. 104 yıl önce dünyanın en kanlı savaşının yaşandığı yarımadada, 57'nci Alay Şehitliği ile Conkbayırı arasındaki yolda görülen tilki, insanlardan ürkmüyor ve kaçmıyor. Fotoğrafının çekilmesine aldırmayan tilkiye, zaman zaman bölgeyi ziyaret eden vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin yiyecek verdiği belirtildi.Görüntü Dökümü------------------------------Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki tilkiden genel ve detay görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ECEABAT(Çanakkale),===============================================5)VAN'DA 229 BİN KİŞİYE AFET EĞİTİMİVAN Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, pilot seçtikleri okullarda eğitim tatbikatı ve vatandaşları bilinçlendirme adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Uçar, "Temel afet eğitimi verdiğimiz kişi sayısı, yaklaşık 229 bin 249 kişi. Nüfusa oranla Türkiye'de birinciyiz. Kişi sayısı olarak ise Türkiye'de ikinciyiz" dedi.Van'da 23 Ekim 2011'de merkez üssü Erciş olan 7,2 ve 9 Kasım 2011 günü de Edremit merkezli 5,6 büyüklüklerindeki iki deprem, kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerinde de hissedildi. Depremlerde 644 kişi öldü, bin 966 kişi yaralandı, 252 vatandaş ise enkazlardan sağ olarak kurtarıldı. Depremlerde yaklaşık 31 bin 51 bina ağır hasar aldı.Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, depremlerde büyük kayıplar verdiklerini hatırlatarak, "Tekrar bu sıkıntılar ve kayıpları yaşamamak amacıyla yeni yapılar için yapı denetim sistemleri kuruldu. Bu çok önemli adımdı. Çünkü artık kimse istediği gibi projesini çizip, istediği kalitede malzemeyi kullanamıyor. Ben şahsen 2011 depreminden sonra yapılan yapılara güveniyorum. Fakat o tarihten önce yapılan yapılar sıkıntılı. ve onun faturasını yaklaşık 31 bin 51 ağır hasarlı binalarda görebiliyoruz. Bu acıların yaşanmaması için yapı denetim firmaları kuruldu ve DASK zorunlu hale geldi" dedi.25 BÖLGEDE LOJİSTİK DEPOLAR KURULDUUçar Türkiye'de 25 bölgede lojistik depolar kurduklarını da belirterek, "2011 depreminden önce böyle bir yapı yoktu. Ne kadar çadırın, ne kadar malzemenin nerde olduğu net belli değildi. Elimizde öyle bir envanter yoktu. Ama şu an 25 bölgede bu depolar var. Bu lojistik depolar, bölgenin coğrafi yapısına ve özellikle depremsel riskler göz önünde bulundurularak kuruldu. Van'da kurulan lojistik depolarda 4 bin 100 çadırımız, 5 bin 280 çarşaf ve yastık, 8 bin 800 battaniye, bin 444 mutfak seti bulunuyor. Bu iyi bir envanter. Biz bunları olası afetlerde kullanabileceğiz. Tabi ki ihtiyaç anında en yakın iller Muş, Siirt, Diyarbakır, Erzurum gibi illerde kurulan lojistik depolardan da karşılanabilecek" dedi.TÜRKİYE'DE BİRİNCİYİZHer yıl Mart ayının ilk haftasında deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla, 'Deprem Haftası' olarak kutlandığını belirten Osman Uçar, bu kapsamda pilot seçtikleri okullarda eğitim tatbikatı ve vatandaşları bilinçlendirme adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Uçar, "2015 yılından beri 'temel afet' eğitimi verdiğimiz kişi sayısı yaklaşık 229 bin 249 kişi. Nüfusa oranla Türkiye'de birinciyiz. Verilen eğitimin kişi sayısı olarak Türkiye'de ikinciyiz. Bu önemli bir rakam" ifadelerini kullandı.GÖNÜLLÜLERE AFET EĞİTİMİAFAD tarafından gönüllü vatandaşlara pratik ve teorik eğitim verileceğini ve bununla ilgili tatbikatlar yapılacağını da belirten Uçar, gittikleri görevlerde eğitim alan vatandaşları da çağırabileceklerini söyledi. Atılan bu adımların çok önemli olduğunun altını çizen Uçar, "Bunların tamamı gerek yerelde, gerekse genelde düşünülen ve uygulamaya konulan çalışmalar. ve bu adımlar çok önemlidir. Bunun yanı sıra araç gereç bakımından iyi donatıldık. Özellikle ağır tonajlı arama kurtarma kamyonumuz yine vinçlerle desteklendiği olası afetlerde kendi yolunu açabilen veya ağırlıkları, molozları kaldırabilen insan gücünden ziyade artık teknolojik olarak ta destek sunan araçları kullanabiliyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü——————————-Van genel görüntüleri Dron ile-AFAD Müdürlüğü lojistik depolardan görüntü-AFAD İl Müdürü Osman Uçar ile röpartaj-Lojistik depodan detay görüntüler-DetaylarGülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -===================================================6)İPLİK YÜKLÜ TIR'DAN 35 BİN 680 PAKET SİGARA ÇIKTIOSMANİYE'de, şüphe üzerine durdurulan iplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan kaçak sigaraların sevkiyatının yapılacağı yönündeki bilgi üzerine E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, şüpheli araç ve şahıslara yönelik uygulama başlattı. Denetimde 27 plakalı çekiciye bağlı iplik yüklü TIR, şüphe üzerine emniyet otoparkına çekilerek arandı. Narkotik köpeği ile yapılan incelemede, iplik çuvallarının arasına gizlenmiş yaklaşık 216 bin 387 lira değerinde 35 bin 680 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların sevkiyatında kullanılan TIR'a el konularak, araç sürücü S.A. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.Görüntü Dökümü----------------------TIR'dan genel görüntü-TIR'ın yan brandalarının açılması-Jandarma Tütün arama köpeği Huzur'un arama yapması-Huzur'un arama yapmasından detaylar, tepki vermesi-Çuvallar içerisinden kaçak sigaraların çıkartılması-İplik kolilerinin indirilmesi-Narkotik köpeği Örtü'nün arama çalışmasından detaySÜRE: 02'19" BOYUT: 72.9 MBHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,==================================================