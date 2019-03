Dha Yurt Bülteni-6

Kaynak: DHA

1)BALIK AVINDA, MANGAL KÖMÜRÜNDEN ZEHİRLENEN 5 KİŞİNİN OTOPSİSİ SÜRÜYORADANA'nın Karataş ilçesinde balık avlarken kurdukları kamp çadırı içinde mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren Habib Topaluğurlu (63) Yusuf Topaluğurlu (34), Murat Topaluğurlu (33) ile Ali Turan (54) ve Zeki Kılınçcı'nın (50), otopsileri Adana Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor.Olay, dün akşam Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart günü Karataş'a giden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı ile birlikte sahilde çadır kurdu. Geldikleri gün gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. 5 kişiye ulaşamayan yakınları, çadır kurulan yere geldiklerinde acı durumla karşılaştı. Çadırdaki 5 kişinin haraketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içinde yaktıkları üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. İncelemede kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Ölenlerden Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gitmeyi düşündüğünü, ancak işlerinden dolayı gidemediğini söyledi. Ağabeyi, amcası, amcasının oğlu ve zihinsel engelli 2 komşusunun 8 Mart Cuma günü Karataş ilçesi Tuzla Aydınlar sahiline gittiğini anlatan Topaluğurlu, "Cumartesi akşam görüntülü olarak konuştuk. İyi olduklarını, her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Pazar günü aradığımızda telefonlarına ulaşamadık. Pazartesi günü de aradım, açmadı. Şüphe düştü içimize. Daha fazla dayanamayıp, teyzemin oğlu ile gittik. Tuzla Aydınlar sahiline vardım. Araba sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Kumun içinde arabayı götürdüm. ve oraya gittiğimde bir vahşet ile karşılaştım" dedi.BABASI,KARDEŞİNİ VE KUZENİNİ KAYBETTİCenaze yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Adana Adli Tıp Kurumu morgu önünde beklemeye başladı. Medyana gelen olayda babası Habib Topaluğurlu, kardeşi Murat Topaluğurlu ve kuzeni Yusuf Topaluğurlu'nu kaybeden Aydın Topaluğurlu ayakla güçlükle durabildi. Akrabaları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Topaluğurlu, 'Ben hangi birine yanayım' diyerek gözyaşı döktü. Cenazelerin ise otopsilerinin ardından Küçükoba Mezarlığa'ne defnelieceği öğrenildi.GÖZYAŞLARI SEL OLDUYaşamını yitirenlerin oturduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan taziye evinde de gözyaşları sel oldu. Habib Topaluğurlu'nun, 3 ay önce eşi Sevgi Topaluğurlu'yu kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Annesinden 3 ay sonra babasıyla beraber hayatını kaybeden Murat Topaluğurlu'nun eşi Buse Topaluğurlu ise eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Buse Topaluğurlu'yu yakınları teselli etti. Kardeşi Murat'ı ve babası Habib'i kaybeden Sibel de "Bu acı çok fenaymışö diye feryat etti. Habib Topaluğurlu'nun yeğeni Yusuf'un annesi Resime de oğlunun fotoğrafına sarılıp eşi Rıfat ile uzun süre ağıtlar yaktı. Cenazelerin ilerleyen saatlerde Küçükoba Mezarlığı'na defnedilmesini bekliyor. Cumhurbaşkanının adaşı olan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan yabancı basının temsilcilerinin de ilgisini çekerken, Almanya, İtalya ve Fransa'da haber bültenlerinde yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Dumlupınar Mahallesi'ne muhtar olmak için adaylığını koydu. Geçen yıl Ekim ayında muhtar adaylığını açıklayan ve o tarihten bu yana çalışmalarını sürdüren Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile aynı ismi taşımasından dolayı uluslararası medyanın da ilgisini çekti. Türkiye'de bulunan yabancı basının temsilcileri Recep Tayip Erdoğan ile röportaj yaparken, haberler Fransa, Almanya ve İtalya'da yayınlandı. Genç muhtar adayı, 3 bin 571 seçmeni bulunan mahallede, 3 rakibine karşı yarışacak.Muhtar Adayı Erdoğan, "Soyismimiz zaten Erdoğan. Babam hep, 'İleride bir oğlum olursa ismini Recep Tayyip koyacağım' diyormuş. O isim de şükürler olsun ki bana denk geldi. İsmimin hikayesi böyle. Küçüklüğümden beri benim hep bir siyaset merakım vardı. Siyaset yapmayı hep istiyordum. Siyasetin de belli basamakları olacağını düşündüm. Bu seçimin olmasıyla birlikte siyasetin ilk basamağı olan muhtar adaylığından başlamak istedim ve böyle bir yola çıktım. İlk önce sosyal medya hesaplarımdan kendimi tanıtmaya başladım. Daha sonra seçim irtibat bürosu açtım. Orada gelenleri ağırlayarak kendimizi tanıttık. O zamandan bu zamana kadar ki süreçte ev ev dolaşıp, kapı kapı gezip kendimi tanıtıyorum. Seçim süreci böyle geçiyor. Tepkiler de gayet güzel, gayet olumlu. Ev ev gezerken, evlerinde çay içmeye, yemek yemeye çağıranlar da oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.Uluslararası basın kuruluşlarının kendisiyle röportaj yapmak istemesini de anlatan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin sevilen bir Cumhurbaşkanı var. Onun isminin artı bir avantajı olduğuna inanıyorum. Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan gelenler oldu. Benimle röportaj yaptılar. İsmin kuvvetinden dolayı dünya çapında tanınma imkanı yakaladım. Hem muhtar adaylığım, hem de ismimin denk gelmesi benim için çok olumlu oldu. İnşallah istediğimiz sonuçları alırız ve ülkemize, milletimize ve mahalle seçmenlerimize iyi bir hizmet yaparız. Her türlü konuda iddialıyım. İnşallah Rab'bim hayırlısını nasip eder. Göreve talibim. İnşallah bu seçimi kazanacağıma da inanıyorum" diye konuştu.Muhtar adayı Erdoğan tarafından Dumlupınar Mahallesi'ndeki dükkanında ziyaret edilen esnaf Serkan Türk ise, "Kendisinin ismini ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Cumhurbaşkanımızın ismiyle aynı. İsim algısı olarak çok iyi bir algısı oluştu. Sadece Dumlupınar Mahallesi'nde değil, Gölcük'ün tamamında kardeşimizin ismi hafızalara yerleşti. O anlamda çok şaşkınlık yaşamıştık. Ayrıca beni daha çok şaşırtan ise, kendisinin bu genç yaşta bu kadar sorumluluğun üstesinden gelebileceğine inanarak aday olması. Kardeşimizin aktif siyasetin içerisinde mahallenin sorununu çözecek olmasına inanması bizi daha çok mutlu etti. Biz her zaman gençlerin aktif siyasette olmasını istiyoruz. Çünkü gençlerimizin enerjisi daha fazla oluyor. Daha misyonlu ve vizyonlu bir bakış açısıyla bakıyorlar. Klasikten daha uzak oluyorlar. O anlamda genç bir arkadaşımızın mahallemize muhtar adayı olması, isminin Recep Tayyip Erdoğan olmasından sonra daha da mutlu etti bizi" dedi. Bugün de ilimizde 26 okulumuzdaki 36 özel eğitim sınıflarına dağıtım için eğitim materyalimiz gelmiş olup bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından gönderilen bu materyal, özel eğitim gereksisini duyan çocuklarımızın eğitimlerinde son derece önemli işlev görecektir. Bu sayede, hem çocuklarımızın bir kısım temel becerilerinin geliştirilmesi daha rahat olacak, hem de eğitim materyali çocuklarımızın gündelik hayatta yapmak zorunda kaldıkları davranışlar kazandıracaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim-öğretim sürecinde bu materyal kullanılması, öğrencileri görsel, işitsel ve dokunsal açıdan desteklemekte, öğretimi yapılan konuların somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim materyali özel eğitim alanına olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu materyalin Özel Eğitim Meslek Okulları ile Meslek ve Teknik Anadolu Liselilerimizde üretilmesi de ayrıca taktire şayandır" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından getirilen materyallerin dağıtımı yapıldı. Sürücülerin, 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhaları ile uyarıldığı kampüste gelengiler, sevimli hareketleriyle ilgi gördü.
Gelengilere, daha çok Erciyes Dağı eteklerinde rastlanıyor.
GELENGİ
Gelengi ya da Geleni, sincapgiller familyasının yer sincapları oymağından Kuzey yarıkürede yayılım gösteren 38 türü olan kemirgen cinsidir. 14-40 santimetre boyunda, koloni halinde yaşarlar. İki ayağı üzerine dikilip etrafı kolaçan etmeleriyle bilinir.