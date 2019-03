Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

Sobaya yanıcı madde dökerken kendini yaktı; o anlar kameradaGaziantep'in Nizip ilçesinde ısınmak için yaktığı kömür sobasına yanıcı madde döken Ahmet Özel ve yanındaki Mahmut Türkmen'in kıyafetleri tutuştu. Çevredekilerin hortumla su sıkarak söndürdüğü 2 kişi yaralandı, yaşananlar ise güvenlik kameraları ile kaydedildi.İlçedeki Galericiler Sitesi'nde Çarşamba günü meydana geldi. Bir iş yerinde ısınmak için yakılan kömür sobasına Ahmet Özel tarafından yanıcı madde döküldü. Bu sırada sobanın parlaması ile panik yaşayan Özel, yanıcı maddenin bir kısmını yanlışlıkla kendi üstüne ve yanındaki Mahmut Türkmen'in üstüne döktü. Kıyafetleri alev alan ve yanmaya başlayan Özel kendini dışarı atarak üzerindeki kıyafetleri çıkaramaya çalıştı. İş yeri sahibi Mustafa Türkmen ise hortumla yanan Özel ve oğlu Mahmut Türkmen'i söndürdü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Özel ve Türkmen olay yerine çağrılan ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Ahmet Özel, hayati tehlike nedeniyle si bulundolduğu gerekçi ile Gaziantep'e sevk edildi. Türkmen ise tedavisinin ardından taburcu edildi.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAYaşananlar ise işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde Ahmet Özel'in yanarak kendini dışarı atması, alevler içindeki adamın hortumla söndürülmesi yer alıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü------------Yanan Ali Özel'in alevler içinde dışarı çıkması-Yaşanan panik-Özel'in üzerindeki kıyafetleri çıkarma çabası-Özel'in hortumla tutulan su ile söndürülmesiGÖRÜNTÜ BOYUTU: 186 MBHaber: Metin İLİKSOY- Kamera: GAZİANTEP-DHA)=======================Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 10 kişi adliyedeZonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci 10 kişi adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Ankara, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da geçen salı günü düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf asker ve 8 KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü------------Şüphelilerin adliyeye çıkarılması-Adliyeden detaySüre: (1.05) Boyut: (122 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,===================Kayseri'de dolandırıcı çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildiKayseri'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'kurye', 'postacı' ve 'vergi dairesi çalışanı' kıyafetleriyle daha önce belirledikleri iş insanları ve maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp iş yerlerine gittikleri kişilere tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek meblağlar yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyup, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında çok sayıda senet, çek, tabanca, tüfek, kimlik fotokopileri, özel yapılmış kurye kıyafeti, kağıt kesme makinesi de yer aldı. Ele geçirilen çek, senet tutarının 10 milyon TL'yi geçtiği, Kayseri'de birçok iş insanının örgüt tarafından dolandırıldığı öğrenildi.'BEN KENDİMİ HAYRA ADAMI BİR İŞ ADAMIYIM'Gözaltına alınan 15 kişiden biri savcılık kararıyla serbest bırakılırken, 2'si kadın 14 kişi emniyette ki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde ki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilidi. Şüphelilerden iş insanı Kadir G. "Benim hiçbir alakam yok. Kadir G.'nin kim olduğunu herkes bilir. Asla böyle bir şey olamaz. Ben kendimi hayra adamış bir iş adamıyım" dedi. Şüpheliler Adli Tabiplikte ki sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Gözaltına alınan 2'si kadın 14 kişinin sağlık kontrolüne getirilişiZanlılardan bazılarının görüntü alan gazetecilere yaptığı açıklamaSağlık kontrolü sonrası polis minibüsüne bindirilmeleriDiğer görüntülerSüre: 2.22 Boyut: 266 MBHaber -Kamera: -Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA===================RTEÜ'de tepki veren insan maketleri ile tıp eğitimiTürkiye'de hastane gerçekliğinde eğitim veren Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Acıbadem Tıp Fakültesi'nden sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'nde Klinik Simülasyon Merkezi oluşturuldu. Gerçek kalp, solunum sesi, göz kapakları refleksleri alınabilen, damar yolları bulunan, ultrason yapılabilen insan maketleri üzerinde eğitim gören öğrenciler, bütün vaka senaryolarını uygulamalı olarak öğreniyor.RTEÜ Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Merkezi tıp öğrencilerine hasta ile karşılaşmadan önce simülasyon ortamında vakaları tüm boyutları ile inceleyerek tam donanımlı hazırlanmalarına olanak sağlıyor. Türkiye'de simülasyona dayalı eğitimde Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Acıbadem Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezinden sonra aynı özelliklerdeki 2'nci merkez olan RTEÜ Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Merkezi eğitime başladı. 6 ayda 3 bin 750 öğrenciye eğitim veren merkez, tam bir hastane gerçekliğinde tasarlandı. Ameliyathaneden evde sağlık birimine, yoğun bakım ünitesinden yataklı servislerine, yeni doğan ünitesine kadar mevcut olan bölümleri ile devlet tıp fakülteleri içerisinde en kapsamlı ve en son teknolojik donanımlı eğitim merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde, kalp, solunum sesi, göz kapakları refleksleri alınabilen, damar yolları bulunan, ultrason yapılabilen insan maketleri ile eğitim veriliyor. Öğrenciler, her türlü hastalık senaryolarını değerlendirerek pratik yapıyor, bilgi, birikim ve tecrübelerini artırıyor.'TIP EĞİTİMİNDE UYGULAMA ÖNEMLİ'Üniversite olarak amaçlarının her alanda nitelikli eğitim öğretim yapmak olduğunu vurgulayan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Bu amaç doğrultusunda tıp fakültemiz bünyesinde Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi kurduk. Tıp fakültemizde okuyan, üniversitemizin sağlıkla ilgili Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu gibi bölümlerinde okuyan öğrencilere alanlarında nitelikli uygulamalı bir sağlık eğitimi vermek amacıyla bu merkez hizmete başladı. Tıp eğitiminde uygulama önemli. Bu merkezde aynen canlı organizmasının verdiği tepkileri verebilen simülatörler var. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu simülatörler üzerinde hasta ile karşılaşmadan önce tüm uygulamaları yapıyorlar. Mesela bir kadın doğum olayıyla karşılaştığında başına gelebilecek bütün senaryolarla burada karşılaşarak çözümler üretiyorlar. Acile hangi tür vakalar gelebiliyor ve neler yapılması gerekiyorsa öğrencilerimiz burada hepsini yaşıyor. Basit bir iğne vurmayı bile burada simülatörler üzerinde gerçekleştiriyorlar. Öğrencimiz hekimlik hayatında bir hasta ile ilgili karşılaşabilecek tüm vakaları burada bire bir yaşıyor ve tekrar ederek bir panik hali olmaması için ne yapacağını neticelendirmiş oluyor. Sonrasında daha güvenli bir şekilde insanlarla karşı karşıya gelerek onlara sağlık hizmeti verme imkanı elde etmiş oluyorlarö dedi.RTEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şatıroğlu da 1900 metrekare kapalı alana kurulu Morfoloji binasının ilk 2 katına kurulan Klinik Simülasyon Merkezi'nde öğrencilere önemli olanaklar sağlandığını belirterek, "Bilgisayar destekli otomasyon programları ile 2018-2019 yılında eğitime başlayan merkezde tıp fakültesi öğrencilerinin hasta ile karşılaşmadan önce daha iyi pratik ve deneyim kazanması amaçlanıyorö diye konuştu.'MERKEZ TAM BİR HASTANE GERÇEKLİLİĞİNDE TASARLANDI'Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek ise merkezin hasta, öğrenci, eğiticiler, öğretim üyeleri ve kurum açısından her yönüyle eğitimin kalitesinin birkaç seviye daha yükseltilmesi için kurulduğunu söyledi. Çopur, "Yoğun bakımından, ameliyathanesine polikliniklerinden beceri laboratuvarlarına kadar kendine özel bir yazılım sistemiyle donatılmış merkezimiz tam bir hastane gerçekliliğinde tasarlandı.3 bin 750 öğrenci ilk altı ayda burada eğitim gördü. Hasta güvenliği ve hasta haklarının çok vurgulandığı günümüzde eğitim kalitesinin yukarılara çekilmesinde gerçekten önemli olan merkezö ifadelerini kullandı.Merkezde eğitim gören Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Asistanı Dr. Sezgin İnal "Bu simülasyon merkezinde değişik senaryolar üzerinde hastalarla karşılaşabileceğimiz problemlere yönelik uygulamalar yapıyoruz. Bizim için çok eğitici oluyor. Uygulamalarımız daha pratik hale geliyorö dedi.Görüntü Dökümü----------Hastane görüntüleriİnsan maketi görüntüsüUygulama detatlarıKonuşmalarGenel detaylarHaber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE,-===================Sağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana kebabı' yemek olduYemek borusu kanseri nedeniyle 1,5 yıl sadece su ve meyve suyu tüketebilen hasta 47 yaşındaki Mustafa Şanlı, Adana'da gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Şanlı, yemek yemeye başladıktan sonra ilk olarak Adana'nın meşhur kebabını yiyerek memleketine döndü. Tedaviyi gerçekleştiren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü ise iyileşen hastası için esprili bir yorum yaparak "Adana kebabı her derde devadır" dedi.Ankara'da yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Şanlı yutma güçlüğü, hızlı kilo kaybı ve göğsünde yanma hissi oluşunca hastaneye başvurdu. Yemek borusu kanseri teşhisi konulan hastanın tedavisine başlandı ancak yemek borusunu tıkayan tümör nedeniyle hiçbir şey yiyemez hale geldi ve 1.5 yılda 30 kilo verdi."HASTA KANSER NEDENİYLE DEĞİL AÇLIKTAN ZAYIFLADI"Tedavi arayışına giren Şanlı, Adana'da İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü'ye ulaştı. Prof. Dr. Gümürdülü tarafından yemek borusunda oluşan dar alanı genişletilerek metalik stent takıldı. Prof. Dr. Gümürdülü, hastanın yemek borusu alt ucu kanseri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yemek borusunda darlık vardı. Yemek borusu tıkandığında akciğere doğru delinme olur. Biz buna fistül diyoruz. Bu yüzden hasta su bile içtiğinde öksürüyordu. Hasta zaten kanser hastalığından dolayı değil, açlıktan bu hale gelmiş. Bu yüzden hastamız yedikçe düzelecektir. Zaten Adana kebabı her derde devadır derim ben. İçinde antioksidan dediğimiz soğan, sumak, biber, domates kısaca her şey var. Hastaya kebap yemesini ben önerdim."YEMEK YİYEMEDİĞİ İÇİN 1.5 YILDA 30 KİLO VERDİ1.5 yıl boyunca sadece su ve meyve suyu içerek beslenebildiği için 70 kilodan 40 kiloya kadar düşen ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Mustafa Şanlı ise "Neredeyse gitmediğim doktor ve hastane kalmadı. Yüksel hocaya geldiğimizde su bile içemiyordum. Bana 'Adana kebabı yiyerek evine döneceksin' diye söz verdi. Sözünü de tuttu. Açlıktan midem neredeyse belime yapışmış haldeydi. Suyu içemiyor sadece dudaklarımı ıslatırken, Şimdi iki kişilik kebabı yiyip, üzerine ayranımı, şalgamımı bile içtim" dedi.Görüntü Dökümü-----------Mustafa Şanlı'nın hastane odasında görüntüsüMustafa Şanlı'nın konuşmasıKebap yemesiSÜRE: 01'02" BOYUT: 114 MBHaber-Kamera: ADANA,=================Bitlis'te memurlardan Türk Sanat Müziği konseriBitlis'te memurlardan oluşan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın da izlediği konser dinleyicilerden tam not aldı.Bitlis'te doktor, mühendis, asker, polis, öğretmen ile farklı meslekten müzikseverin bir araya gelerek oluşturduğu koro Türk Sanat Müziği ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde dinleyicilere müzik ziyafeti sunan koro birbirinden eşsiz eserlerle dinleyicilerden tam not aldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın da izlediği konser büyük alkış topladı.Koronun şefliğini üstlenen Nurullah Eren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Güley Güner, bu koronun oluşturulması fikrinin Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan'dan çıktığını ve yaklaşık 2 yılık bir çalışma sonucunda ikinci konserlerini verdiklerini söyledi. Korodakilerin büyük özveriyle konser için çalıştıklarını belirten Güner, "Bitlis'te ilk defa böyle bir müzik topluluğu oluşturuldu. Güzel bir etkinlik ve güzel bir çalışma oldu. Daha önce haziran ayında Türk Halk Müziği konserimizi verdik. Şimdi ise konsept değişikliği yapıp Türk Sanat Müziği konserimizi verdik. Arkadaşlarımız çok istekli çok gönüllü" dedi.Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise, bu koronun devamlı olacağını belirterek, bundan sonra diğer müzik dallarında aynı şekilde kamuda çalışan gönüllü kişilerle birlikte konserler vermeye devam edeceklerini söyledi. Konseri beğeni ile izleyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay da korodakilere teşekkür edip, çiçek verdi.Görüntü Dökümü-------------Konserin başlaması ve kordan detaylar-Konseri izlemeye gelenlerden detaylar-Alkış tutan izleyicilerden görüntüler-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konser sonrası çiek vermesi-Koro Şefi Güley Güner ile röportaj-İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ile röportaj-Özel ve genel detaylarHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/ BİTLİS,================Öğrenciler, çölyak hastası arkadaşları için pasta ve tatlı yapıyorTokat'ta Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çölyak hastası olan 22 öğrenciye her ay gluten içermeyen pasta, tatlı ve kurabiye hazırlıyor.Tokat Valiliği himayesinde yürütülen 'Eğitim İçin Sağlık Hareketi'ne Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri destek verdi. Proje kapsamında il genelinde gluten içeren yiyecekler tüketemeyen çölyak hastası 22 öğrenci tespit edildi. Tespit edilen 22 öğrencinin faydalanması için pastacılık bölümü 12'inci sınıf öğrencileri glutensiz magnolia, tiriliçe, kurabiye, krem puf üretimine geçildi. Öğrenciler, akşam okul çıkışlarında öğretmenleri ile birlikte çölyak hastası olan arkadaşlarını evlerinde ziyaret ederek hazırladıkları yiyecekleri bırakmaya başladı.Proje hakkında açıklama yapan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Çölyak hastası olan öğrencilerimizi okullarda tespit ettik. İl genelinde 22 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin bu hastaların gıdaya ulaşımları oldukça zor. Bunların tükettiği gıdalar pahalı gıdalar. Biz Turizm Meslek lisemizde öğrencilerimizle birlikte çölyak hastası olan öğrencilerimize yemekler ürettik. Bu yemeklerimizi öğrencilerimizin bulunduğu okullara gönderiyoruz. Ayrıca bu yemeklerden evlerine de gönderiyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi için böyle bir projeyi başlattık. Ayrıca bu öğrencilerimize çölyak hastalığı ile ilgili eğitimler de verdik, onları bilinçlendirdik. Özellikle meslek lisesi öğrencilerimiz bu projeyi sahiplendi. Çölyak hastası arkadaşlarına faydası dokunması için dört elle bu işe sarıldılar. Onların ürettikleri yemekler, gıdalar her gün çölyak hastası olan öğrencilerimizin okullarına gönderiliyor. Daha sonrada evlerine gönderiliyor. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerini ve hastalıkla mücadele etmelerini sağlıyoruz" dedi.'VELİLER ÇOK MEMNUN KALDI'Velilerin ilk başta uygulamaya çok şaşırdığını belirten Küçükali, "Biz onlara da durumu anlattık. Proje yürüttüğümüzü, öğrencilerin sağlığının bizim için önemli olduğunu ve kaliteli eğitim almaları için sağlıklı olmaları gerektiğini velilerimize anlattık. Onların da hoşuna gitti, sevindiler, çok memnun kaldılar" diye konuştu.Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Birnur Şimşek, bu çalışma ile hem eğitimlerini geliştirdiklerini hem de arkadaşlarına destek olduklarını belirterek "Burada hem pasta yapmayı öğreniyoruz hem de çölyaklı arkadaşlarımıza faydalı olmayı öğreniyoruz. Onlar bizim yediğimiz gibi yiyemiyorlar. O yüzden biz de onlara yardım amaçlı yeni tatlar öğrensinler diye güzel tatlılar yapmaya çalışıyoruz. Onlara özel olarak yapıyoruz, çünkü onlar özel insanlar. Özel insanlara böyle güzel şeyler yapmak bizim için zevk verici. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir çalışmanın içerisindeyiz. İnşallah güzel sonuçlar elde edebiliriz" dedi.Çölyak hastası Gaziosmanpaşa Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Rana Süsoy ise pasta yapan öğrencilere teşekkür ederek, "Bunları yaptığınız için çok teşekkür ederim çok beğendim. Bizim yiyeceğimiz ürünler marketlerde satılıyor. İstediğim zaman alamıyorum, çünkü çok pahalı oluyor. Bir çikolata 15-20 lira civarında" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-Okuldan görnütüler-Öğrencilerin pasta ve tatlı yapımından görüntüler-Milli Eğitim Müdürünün açıklaması-Hazırlanan yiyeceklerin öğrencilere götürülmesi-Öğrencilerin konuşmaları(680 mb)Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,====================