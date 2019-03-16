Dha Yurt Bülteni-6

Kaynak: DHA

1)METRO OTOPARK İNŞAATINDAKİ GÖÇÜKTE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİİZMİR'in Halkapınar semtindeki metro vagonları otoparkı inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalıp, hayatını kaybeden bekçiler Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi'nin (69) cesetlerinin çıkarılmasının ardından, arama kurtarma çalışmaları sona erdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, sayısı artan metro vagonları için Halkapınar semtinde yaptırılan 2 katlı yer altı otoparkında, geçen çarşamba günü saat 03.42'de göçük meydana geldi. Sabah vardiyasına gelen görevlilerin fark etmesi üzerine, durum yetkililere bildirildi. İnşaatta gece çalışan bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'a ulaşılamayınca bölgeye AFAD, AKS 110, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında dün (cuma) sabah saatlerinde Mehmet Ali Yalçın'ın, gece saatlerinde de Mehmet Çiftçi'nin cesetleri çıkarıldı. Göçük altında kalan iki kişinin cansız bedenlerinin çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Kızılay da ikram ve yemek stantları ile kurtarma çalışmalarını takip edenler için kurduğu çadırları toplamaya başladı. Arama kurtarma görevlileri de göçükten ayrıldı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlanan bekçilerden Mehmet Ali Yalçın'ın bugün öğlende, Mehmet Çiftçi'nin ise ikindide kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği belirtildi.Görüntü Dökümü---------------------Toplanan Kızılay stantlarından görüntüÇadırdan görüntüGöçük bölgesinden görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,=================================================2)ZİGANA GEÇİDİ'NE DÜŞEN KAYA PARÇALARI KAZAYA YOL AÇTI; SÜRÜCÜLER ÖNLEM İSTEDİTRABZON- Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı mevkiinde, yamaçtan koparak yola düşen kaya parçalarına çarparak takla atan cipe, karşı yönden gelen minibüs çarptı. Kazada, cip ve minibüsteki 3 kişi hafif yaralandı. Sürücüler, kaya düşmelerinin yaşandığı Zigana Dağı Geçidi'nde önlem alınmasını istedi. Kaza, önceki akşam saatlerinde Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden Hayati Yalçın (47) idaresindeki 29 DH 567 plakalı cip, yamaçtan kopan ve yola düşen kaya parçalarına çarparak takla attı. Sürücü Hayati Yalçın ve oğlu Habil Emre Yalçın (19) hafif yaralı olarak kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Bu sırada Hasan Gökçe'nin kullandığı 06 DV 4066 minibüs, takla atan cipe çarparak yaklaşık 30 metre sürükledi. Kazada, sürücü Gökçe de hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Karayolları ekipleri de yola düşen kayaları kaldırdı.'HAYATTA KALMAMIZ SANİYELERE BAĞLIYDI'15 saniye ile hayatta kaldıklarını anlatan cip sürücüsü Hayati Yalçın, "Aracımla seyir halindeydim. Sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi, hem de kayaların düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Düşen kayaların bir kısmından kendimi kurtarırken tam yolun ortasına gelen büyük kayaya çarptım ve aracım ters döndü. Araçtan oğlumla birlikte 15 saniye içerisinde kurtulduk. Araçtan çıkıp yol kenarına geldikten sonra karşıdan gelen minibüs aracımıza çarptı ve 30 metre kadar sürükledi. Hayatta kalmamız saniyelere bağlıydı. Gümüşhane-Trabzon yolunda sürekli kaya düşmeleri oluyor. Karayolları yetkililerinin bu konuda kısmi çalışmaları var ama demek ki yeterli olmuyor. Biz 15 saniye ile hayatımızı kurtardık ama başkası bu kadar şanslı olmayabilirdi, ölebilirdi. Buna da şükrediyoruz" dedi.KAYA DÜŞMELERİ SÜRÜCÜLERİ KORKUTUYORZigana Dağı Geçidi'nde yaşanan kaya düşmeleri, sürücüleri endişelendiriyor. Birçok noktada tel örgü gerilerek yamaçlarda alınan önlemlerin artırılması isteniyor.Servis minibüs sürücüsü Ceyhun Sağır, yaklaşık 30 yıldır kullandığı Trabzon-Gümüşhane yolunda pek çok kazaya tanık olduğunu belirterek, uyarı ve önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sağır, "Son zamanlarda kar yağışı, yağmur, taş düşmelerinden dolayı bu yolda çok sıkıntı yaşıyoruz. Kazaya sebebiyet veriyor. Benim akrabamın da aracına burada taş yuvarlanıp çarpmıştı. Bu yolda çok kazalar gördüm. Karayolları gelip temizliyor, arkasından hemen yine taş düşüyor. Akşamları sis olduğunda yolda zaten hiçbir şey göremiyoruz. Taşa vuruyorsun, lastiği patlayan, bariyerlere vuran oluyor. Yolumuz biraz sıkıntılı. Nasıl bir tedbir alırlar bilmiyorum ama yapılırsa çok iyi olur" diye konuştu.'TAŞLAR DÜŞÜYOR KAÇIYORUZ'Seyit Demirci de, "20 yıldır bu yollardayım. Yola taşlar düşüyor, kazalar oluyor. Yağışlı, karlı havalarda tehlike artıyor. Ben de burada tehlikeler atlattım. Yola taşlar düşüyor, kaçıyoruz, kendimizi zor kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.Osman Aydın ise, "Yıllarca bu yol güzergahında kamyonculuk yaptım. Taşlar yola düşüyor. Defalarca zarar gören insanlar oldu. İnsanlar canını ceketinin yakasına koyup öyle yola çıkıyor. Benim de bu yolda başımdan geçen bir olay oldu. Bu yola giren insan canını ceketinin yakasına koyuyor yola öyle çıkıyor. Aracımın üzerine kayalar düşmüş ve aracım kullanılamaz hale gelmişti. Canımı zor kurtarmıştım" diyerek yolda önlem alınmasını istedi.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKSelçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/ MAÇKA, (Trabzon), -=================================================3)YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ BAVULDA 7 BİN 965 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİMANİSA'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada, bavullardan birinde 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi. Biri meslekten ihraç polis memuru, 2 kişi tutuklandı.Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu hap getirileceğini öğrenince harekete geçti. Çarşamba günü ilçe girişine kontrol noktası oluşturan ekipler, dün saat 22.00 sıralarında Akhisar'a gelen yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bavulda 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi.Uyuşturucuyla ilgili otobüsteki yolculardan, polis memuruyken meslekten ihraç edilen M.A. ile M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKBarış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), -===================================================4)THK'NIN MOTORLU YAMAÇ PARAŞÜTÜ EKİBİ ÇANAKKALE SEMALARINDAÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Türk Hava Kurumu'nca (THK) motorlu yamaç paraşütü ekibi, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı.THK pilotlarınca Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı, Kilitbahir Kalesi, '18 Mart 1915' yazısı ve Yat Limanı üzerinde motorlu yamaç paraşütü ile gösteri yapan pilotlar, Türk bayrağı ve Atatürk resimleri taşıdı. Gösteride, ayrıca Çanakkale Valiliği'nce hazırlanan 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' ve 'Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' yazılı posterler de Çanakkale Boğazı üzerinde dalgalandırıldı.Görüntü Dökümü------------------Çanakkale Boğazında göstere uçuşu yapan motorlu yamaç paraşütü ekibinden genel ve detay görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,======================================================5)DÜZENLİ SEKSÜEL AKTİVİTE, BÖBREK TAŞINI DÜŞÜRMEDE YÜZDE 80 ETKİLİÜROLOJİ Uzmanı Op.Dr. Tevfik Sarıkaya, 5 milimetreye kadar olan böbrek taşlarının, düzenli seksüel aktivite sonucu düşme oranının yüzde 80 olduğunu söyledi. Türkiye'de böbrek taşı görülme sıklığının yüksek olduğunu belirten OFM Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr. Tevfik Sarıkaya, bunun beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını kaydetti. Suyun az tüketilmesi, protein ağırlıklı beslenme ve tuz tüketimi fazlalığının böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu aktaran Op.Dr. Sarıkaya, böbrek taşı tedavisinin ise taş boyutuyla ilgili olduğunu söyledi. 2 santimden büyük böbrek taşlarına operasyonla müdahale edildiğini belirten Op.Dr. Sarıkaya, "Yarım santim ve 2 santim büyüklüğündeki böbrek taşlarında ise taş kırma yöntemini uyguluyoruz. Yarım santimden küçük böbrek taşlarında da genellikle bekleme yapıyoruz" dedi.HASTALAR ŞİDDETLİ AĞRI NEDENİYLE BAŞVURUYORKüçük böbrek taşlarının kendiliğinden düşme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Op.Dr. Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"5 milimetreye kadar olan taşlar böbrekten idrar kanalına girip atılabiliyor. İdrar kanalına giren taş da ağrıya neden oluyor. Hastalar bize ağrı nedeniyle başvuruyor. Hastaların yaşayabilecekleri en şiddetli ağrı böbrek taşı düşürürken yaşanan ağrıdır. Bunun nedeni de taşın idrar yollarını tıkayarak böbreğin genişlemesine neden olmasıdır. Özellikle 5 milimetreye kadar olan taşları 2 hafta kadar bekleyerek kendiliğinden düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu dönemde elbette ki hastanın ağrısını dindiriyoruz."HASTALAR ÜÇ GRUBA AYRILDITürkiye'de değerli bilim insanlarının yaptığı çalışmadan söz eden Op.Dr. Sarıkaya, şunları anlattı:"Bu ürolojinin saygın dergilerinden birinde yayımlandı. 5 milimetreye kadar olan taşlarla ilgili bir çalışma yapıldı. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Birinci grupta sadece ağrı kesici tedavilerle 2 hafta süresince beklendi. İkinci gruba taşların düşürülmesi için kullanılan prostat ilaçları verildi. Üçüncü gruba ise haftada 3-4 kez seksüel aktivite önerildi. Burada şu sonuçlara ulaşıldı. Haftada 3-4 kez seksüel aktivite yapan grupta taş düşürme oranı yüzde 80'lerde. Sadece prostat ilacı kullanılan grupta yüzde 45 civarında. Prostat ilacı kullanılmayan ve seksüel aktivitesi olmayan sadece ağrı kesicilerle izlenen grupta ise taş düşürme oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz, seksüel aktivite, özellikle 5 milimetreye kadar olan taşları düşürmede çok etkili."Görüntü Dökümü---------------Op.Dr.Tevfik Sarıkaya odasında çalışırken görüntü-Op.Dr.Tevfik Sarıkaya çalışmanın yayınlandığı dergiyi bilgisayarında okurken görüntü-Op.Dr.Tevfik Sarıkaya ile röportaj-Op.Dr. Tevfik Sarıkaya'nın ameliyathane görüntüsü-Detay görüntülerHaber: Selma KUNAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)