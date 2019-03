Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

1)YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI KATROUGALOS: DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE' NİN DE MEVCUT HAKLARI VARDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi. Burada açıklama yapan Yunan Bakan Katrougalos, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını saygılı olduklarını belirterek şunları söyledi, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ile ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu çerçevede Kıbrıs'ın haklarını destekliyoruz. Çünkü Kıbrıs kendi münhasır ekonomik bölgesinde yer alan hidrokabron kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir. Ancak şu da bir gerçek; Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de mevcut hakları var. Uluslararası Deniz Hukukundan kaynaklanan hakları var. Biz bunların farkındayız."GÖRÜNTÜ GEÇİLDİGENİŞ HABERİ GEÇİLECEKANTALYA,=============================================2)KAZA YAPAN MOTOSİKLETİ GENÇ 20 METRE YUVARLANDIBURSA'da dengesini kaybederek motosikletten düşen Nuri Yavuz (34) yaralandı.Kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 AEF 516 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Nuri Yavuz, İhsaniye Caddesi üzerinde dengesini kaybederek yola devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Nuri Yavuz yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'u Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yavuz'un vücudunda kırıklar olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü---------Kaza yapan yaralıdan görüntülerKazada yaralanan kişinin hastaneye sevk edilmesiOlay yerinden görüntülerMotordan görüntülerDetaylarSüre: 1.42 Boyut: 190 MBHaber: Serkan AKKUŞ/ Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,=================================================3)SELAMİ ALTINOK: EMNİYETTEKİ FETÖ'CÜLERİ DİSKALİFİYE ETMESEYDİK BAŞARILI OLAMAZDIKTBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "17-25 Aralık sonrası FETÖ'cü emniyet müdürlerini değiştirmeseydik, valileri değiştirmemiş olsaydık, jandarma komutanlarını değiştirmemiş olsaydık milletimizin feraseti ve sokaklara çıkmasına amenna ama silahlı bir güç karşısında görmesiydi darbeciler, bu kadar rahat başarılı olabilme şansına sahip olmazdık" dedi. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen '17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a Beka Meselesi' konulu konferansta konuştu. Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, öğretim üyelerinin izlediği konferansa öğrenciler büyük ilgi gösterdi.Konuşmasına TBMM'de kabul edilmeyen 1 Mart 2003 teskeresini hatırlatarak başlayan Altınok, bu olayın, Türkiye Amerika ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu söyledi. Amerika'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terbiye etmek için FETÖ'yü kullandığını belirten Altınok, 2013 Mayıs ayında Türkiye ekonomisinin zirve yaşadığı dönemde 3, 5 ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının patlak verdiğini kaydetti. Altınok, "Her şey normale dönerken bu kez 17-25 Aralık operasyonu başlatıldı" dedi."POLİS MÜDÜRÜNÜZE GÜVENEMİYORSUNUZ"Altınok, bu süreçte kendisine de görev düştüğünü, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala tarafından Ankara'ya çağrıldığını, dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandığını anlatarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimde tek bir Allah'ın kulunu tanımıyordum. 38 bin emniyet görevlisi var. Polis müdürü, özel kaleminizdeki polise dahi güvenemiyorsunuz. Müdürünüze güvenemiyorsunuz, kapıda nöbet tutan çocuk sağlamı değil mi onu da bilmiyorsunuz. Öyle bir ortamda güvenebileceğimiz 8,10 arkadaş, genç kardeşlerimizi bulduk. Özel kalem müdürü ve koruma amirimi şehit çocuklarından seçtim. Çünkü onları devlet polis yapmış, pozitif ayrımcılık göstermişti. Onun için şehit çocuklarının FETÖ, cemaat ya da tarikata ihtiyacı yoktur" dedi.Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:"Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasının arkasındaki odada yatıp kalkıyoruz. Arkadaşlar o zaman bana kriptolu telefon verdiler. 'Başbakan'da İçişleri Bakanı'nda müsteşarda bunlar var, bunu dinleyemezler' diye kriptolu telefon verdiler. Bizde Efkan Beyle yaptığımız konuşmalarda çok rahat konuştuk. Meğer kriptoları da kendileri yapmış onu da dinliyorlarmış. Sonradan Efkan Beyle benim konuşmamı paylaştılar. İnsan kendini çıplak gibi hissediyor. Birinin sizin konuşmanızı kaydetmesi insanı rahatsız ediyor."'BİR KURŞUN DA KENDİME SIKACAKTIM'FETÖ'cü hakim ve savcıların, 25 Aralık'ta Bilal Eroğan hakkında da gözaltı kararı verdiğini kaydeden Altınok, "Bu, hükümetin görevini bıraktırmaya yönelik bir operasyondu. Buna fırsat vermedik. FETÖ'cülerin hedefinde Recep Tayyip Erdoğan vardı. Kısıklı'daki konutta özel harekatçılardan oluşan güvenlik tedbiri aldırdım. 'Yaklaşanı vurun' talimatı verdim. Ben silahtan anlayan biri değilim ama 'bana da bir silah verin' dedim. 'Eğer gelenler sizi geçerlerse tabancamda 14 mermi var, 13'ünü onlara, sonuncusunu da kendime sıkarım' dedim" diye konuştu. Altınok, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı almayı başaramayan, Gezi'de başarılı olamayanların Türk-Kürt kavgası çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.'17-25 ARALIK SONRASI DİSKALİFİYE ETMESEYDİK'Türkiye'de hiç kimsenin kabul etmediği ve aklına bile getirmediği olayın 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışıldığını vurgulayan Altınok, 235 sivil, polis ve vatansever askerin şehit edildiğini, 2 bin 192 kişinin de yaralandığını hatırlattı. Altınok, "Milletin feraseti ve Cumhurbaşkanı'nın meydanlara inmesiyle bu da önlendi" dedi. Altınok, konuşmasında şunları ifade etti;"17-25 Aralık sonrası İçişleri Bakanlığı olarak, hükümet olarak, Cumhurbaşkanlığı olarak emniyet teşkilatındaki FETÖ'cüleri tamamen diskalifiye etmeseydik, eğer FETÖ'cü emniyet müdürlerini değiştirmeseydik, valileri değiştirmemiş olsaydık, son olarak 38 kişilik kısmı için müsteşar olarak ben imza attım, jandarma komutanlarını değiştirmemiş olsaydık milletimizin feraseti ve sokaklara çıkmasına amenna ama silahlı bir güç karşısında görmesiydi darbeciler, bu kadar rahat başarılı olabilme şansına sahip olmazdık, diye düşüyorum."Görüntü Dökümü----------Salonu dolduran öğrenciler-Selami Altınok'un salona gelmesi-Selami Altınok'un konuşmasından detaylarHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,=======================================================4)İNTİHAR ETMEK İÇİN ÜST GEÇİDE ÇIKTI, YÜKSEKLİK KORKUSU OLDUĞU İÇİN BAYILDIBursa'da kalacak yeri olmadığını ve işsiz olduğunu iddia eden E.S.(29) üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık bir saat süren çabanın ardından ikna edilen E.S., indirildikten sonra bayılarak hastaneye kaldırılırken verdiği ifadede yükseklik korkusu olduğunu bu yüzden de bayıldığını söyledi. Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan Merinos üst geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını iddia eden 29 yaşındaki E.S., üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İzmir Yolu Caddesi'ni trafiğe kapattı. E.S., yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. İkna edilen E.S., bu kez de bayılarak yere yığıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.S.'nin verdiği ilk ifadede yükseklik korkusu olduğunu ve bu yüzden bayıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü--------------Polis ve basın mensuplarının şahsı ikna etme görüntüleriAtlamak isten şahıstan yakın detayla polis ve sağlık ekiplerinden detayindirilen şahsın ambulansla hastaneye kaldırılmasıDetaylarSüre: 2.50 Boyut: 318 MBHaber: Berktuğ ÖNCÜ/ - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,=======================================================5)ÇOCUĞUN ŞAŞIRTAN İSTEĞİ SONRASI, ÖRDEKLERE TEMSİLİ NİKAHANTALYA'nın Elmalı ilçesinde bir çocuk, ev ziyareti yapan Belediye Başkanı Ümit Öztekin'den, bunalıma giren dişi ördeğine erkek bulmasını istedi. Çocuğun şaşırtan talebinin sonrasında erkek ördek bulundu. 'Maviş' adlı dişi ve 'Akkuş' adlı erkek ördeklerin temsili nikahını da Başkan Öztekin kıydı. Ördekler daha sonra çocuğa teslim edildi.Elmalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Elmalı Belediye Başkan adayı AK Partili Ümit Öztekin, seçim çalışmaları kapsamında geçen pazartesi günü Özdemir Mahallesi'nde bir ev ziyaretinde vatandaşla buluştu. Burada vatandaşların sorunları ve isteklerini dinleyen Başkan Öztekin'den kalabalık arasındaki Sezai Sert adlı bir çocuk da söz istedi. Beslediği dişi ördeğinin mutsuz olduğunu ve yalnızlıktan bunalıma girdiğini söyleyen Sezai Sert, başkandan ördeğine bir erkek bulmasını talep etti. Önce şaşıran Başkan Öztekin, daha sonra Sezai Sert'in isteğini yerine getirme sözü verdi.'BİZE YAKIŞIKLI BİR ÖRDEK LAZIM'Başkan Ümit Öztekin, salı akşamı ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı toplantıda da Sezai Sert'in isteğini yerine getirdi. Ziyaretlerinde vatandaşların kendilerinden çeşitli taleplerde bulunduğunu söyleyen Ümit Öztekin, Sezai Sert'i de sahneye çağırarak, o anları şöyle anlattı:"O gün Sezai elini kaldırdı. 'Başkanım benim de bir isteğim var, yapar mısın?' dedi. 'Tabii yaparım Sezai söyle bakalım' dedim. 'Benim dişi ördeğim var, çok güzel bir ördek. Ama son zamanlarda bunalıma girdi' dedi. 'Hayırdır, ne oldu?' dedim, 'Benim dişi ördeğe erkek ördek bulur musun?' dedi. Belediye başkanlığı böyle bir iş. Hemen telefonu aldım Fatih Bey'i aradım, 'Bize yakışıklı bir ördek lazım' dedim. Pirhasanlar Mahallesi'nden de yakışıklı bir ördek bulduk."ÖRDEKLERİN NİKAHINI KIYDIBaşkan Öztekin ördeklerin salonda olduğunu belirterek, "Belediye başkanı her işi yapıyor. En önemli görevlerinden biri de nikah kıymak. Dişi ördeğimizin adı 'Maviş', diğerinin adı 'Akkuş'. Maviş ile Akkuş'un bundan sonra beraber yaşamasını istiyoruz. Şahitlik ediyor musunuz? O zaman biz de Maviş ile Akkuş'u karı-koca ilan ediyoruz. Bir ömür boyu mutlu olsunlar" diye konuştu. Toplantının ardından ördekler Sezai Sert'e teslim edildi. Çocuk her iki ördeği de evine götürdü.Görüntü Dökümü(Cep telefonu)---------------------------------Başkan Ümit Öztekin'in çocukla birlikte yaşananları anlatmasıÖrdeklerin sahneye getirilmesiTemsili nikah kıyılmasıHaber- Kamera: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya),