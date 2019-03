Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

BURSA' DA FABRİKADA YANGIN (1)Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Yangın fabrikanın tamamını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünden yükselen dumanlar Bursa'nın birçok yerinden görülürken, yangının çevredeki depolara da sıçradığı belirtildi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİEK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKBURSA,================BAKAN VARANK: BU COĞRAFYADAKİ TERÖR BATAKLIĞINI KURUTMAK ÜZEREYİZSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'de 2000 rakımlı Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti. Kamuflaj giyip 2 metreyi bulan karda uzun süre yürüyen Bakan Varank, "Güvenlik kuleleri, terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. İnşallah biz bu coğrafyadaki terör bataklığını da kurutmak üzereyiz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'deki temasları kapsamında beraberinde Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte PKK'lıların bütün geçiş ve yaşam alanlarını ortadan kaldıran 2000 rakımlı Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti. Kamuflaj giyip 2 metreyi bulan karda uzun süre yürüyen Bakan Varank, askerlerle sohbet etti. Kuleden çevreyi dürbünle izleyen Bakan Varank, telsizle Mehmetçiklere seslenerek, "Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sizlerin burada sağladığınız huzur ortamı, tüm Türkiye'ye sirayet ediyor. Allah, bu topraklarda şehit düşen bütün güvenlik güçlerimize rahmet eylesin. Sağ olun, var olun, Allah yardımcınız olsun" dedi.'TERÖRİSTLER BİR FARE GİBİ MAĞARALARA SIĞINMIŞ VAZİYETTE'Bakan Varank, terörle mücadeledeki başarıya değinerek, "Güvenlik güçlerimiz müthiş bir çaba göstererek, bütün coğrafyayı, dağları teröristlerden temizlediler. Teröristler köşe bucak adeta bir fare gibi mağaralara sığınmış vaziyetteler. Güvenlik kuleleri, terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. İnşallah biz bu coğrafyadaki terör bataklığını da kurutmak üzereyiz. Rabbim nasip ederse biz bu kararlılıkla bölgede tek bir terörist bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızdaki bütün teröristleri bu coğrafyadan temizleyeceğiz. Tunceli, artık bir barış ve huzur şehri olacak. Burası adeta Türkiye'nin cazibe merkezi haline gelecek. İnşallah biz burayı bakanlığımıza bağlı kalkınma ajanslarımız eliyle bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz" diye konuştu. Bakan Varank, ziyaretinin sonunda askerlerle hatıra fotoğrafı çekildi.Görüntü Dökümü---------------Bakan ve beraberindekiler helikoptere binerkenHelikopterden görüntüHelikopterin karlı alana inerkenBakan ve beraberindekiler kar içinde yürürkenBakan ve beraberindekiler güvenlik kulesine varırkenBakan gözetleme dürbünü önünde askerler ile sohbetiBakanın telsiz ile JÖH timlerine başarılar dilemesiBakanın askerler ile hatıra fotoğraf çektirmesiBölgeden ayrılmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 GBHaber-Kamera: TUNCELİ,==================MERMER ATÖLYESİNE GİREN HIRSIZ YAKALANDIKOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir mermer atölyesinden 8 bin TL değerinde elektronik eşya ve inşaat aletleri çalan Ö.K. (37) yakalandı.Olay, 5 Mart gecesi, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde mermer atölyesine giren bir kişi, içeriden 8 bin TL değerinde televizyon, kamera kayıt cihazı, taşlama motoru, motorlu karıştırıcı, hilti ve 50 metre bakır kablo çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede zanlının daha önce benzer suçlardan 9 sabıka kaydı bulunan Ö.K. olduğu tespit edildi. Polis, dün yapılan operasyon ile Ö.K.'yi, yine Bağdat Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü---------------------Zanlının asayişten çıkışı-DetayHaber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),====================KAYIP KAHVECİNİN CESEDİ, ŞÜPHELİLERİN TARİF ETTİĞİ YERDE BULUNDUADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kahvehane işletmeciliği yapan ve 18 Şubattan beri kayıp olan Mevlüt Özcan'ın(42) cesedi, şüpheli olara gözaltına alınan M.K ve kardeşi A.K. tarafından tarif edilen derede bulundu.18 Şubat'ta ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mevlüt Özcan'la ilgili yakınlarının başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, Mevlüt Özcan'ın en son birlikte görüldüğü A.K. ve kardeşi M.K.'yı gözaltına aldı. İddiaya göre şüpheliler sorgularında Mevlüt Özcan'ı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Mevlüt Özcan'ı araçlarına aldıklarını daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi. Şüpheli 2 kardeş, cinayeti işledikten sonra cesedi ilçeye bağlı Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, Mevlüt Özcan'ın cesedini tarif edilen yerde buldu. Yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yerinde inceleme yapan ekipler-Bekleyen yakınları-Cenaze aracının geçişi-Cesedin çıkartıldığı derenin görüntüleriSÜRE: 01'19" BOYUT: 72.1 MBHaber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),====================DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR AİLELERİYLE DANS ETTİAdana'da 'Dünya Down Senromu Farkındalık Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar aileleriyle birlikte dans etti. Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi, Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği, Gönüllü Aileler Topluluğu ve Suhar Duru Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Down Senromu Farkındalık Günü'ne, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ramazan Akyürek, Adana Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ali Duran Karakaya, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, Gençlik Merkezi Gönüllüleri, down sendromlu vatandaşlar ve aileleri katıldı. Konuşmasında Down sendromu hususunda toplumsal duyarlılık ve farkındalığın artması gerektiğini, bu konudaki çalışmaların daima destekleneceğini belirten Belediye Başkan vekili Ramazan Akyürek, "Evlatlarına göre hayatlarını şekillendirmek, onların sevinci ile sevinmek, onların derdiyle dertlenmek onların bir tebessümüne gününüzün tamamını feda edebilmek böylesine ulvi bir ruhla böylesine sarsılmaz bir inançla evlatlarına sahip çıkan tüm aileleri kutluyorum" dedi.Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Ali Duran Karakaya ise, "Aslında bu çocukları anlatmaya kelimeler yetmiyor. Çünkü, hakikaten bu çocuklarımız kanatsız melekler ve bunların koruyucu melekleri de bugün burada bulunan sevgili anneleri. Dünyanın yükü o eli öpülesi annelerin omuzunda. Onları bir kez daha buradan saygıyla sevgiyle muhabbetle anıyoruz. Onların her daim yanındayız" diye konuştu.DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA MORALRenkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte sahne alan down sendromlu çocukların sergiledikleri bireysel gösteriler büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. 21 özel çocuk ve annenin sahne aldığı gösterilerde, dans eden, halk oyunları ve işaret diliyle şarkı söyleyen çocuklar bol bol moral depoladı. Dünya Down Senromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik sonunda, down sendromlu çocuklar ile aileleri, eğitmenler, gençlik merkezi gönüllüleri ve davetlilerinde katılımıyla oyun havası eşliğinde oyun oynadı.Görüntü Dökümü-----------------------Down sendromlu çocukların dans etmesiAileleri ile birlikte dans etmeleriBüyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in konuşmasıOyunlardan detay görüntülerSÜRE: 04'46" BOYUT: 528 MBHaber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,====================50 KİLO VERDİ, HASTALIKLARINDAN DA KURTULDUVAN'da yaşayan Emrullah Caniş (35), birçok hastalıkla mücadele ederken en büyük sıkıntısı olan kilolarından kurtulmak için adım attı.Diyetisyene giden 122 kilo ağırlığındaki Caniş, 5 ayda 50 kilo vererek 72 kiloya düştü. Sağlıklı bir şekilde zayıflayan Caniş; yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, insülin direnci ve eklem ağrıları için kullandığı ilaçları da doktor konrolünde bıraktı. Van'da yaşayan ve inşaat işlerinde çalışan Emrullan Caniş, aldığı yüksek kilolardan sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. Uyku ve yürümede güçlük, eklem ağrıları gibi birçok sorun yaşayan Caniş, doktora gitti. Yaptırdığı tahlillerde yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, insülin direnci olduğu ortaya çıktı. Caniş'in doktoru bu sağlık sorunlarının fazla kilodan kaynaklandığını kendisine söyledi. Fazla kilolarından rahatsız olan, özellikle kilolardan kaynaklı sağlık sorunlarından dolayı sıkıntı yaşayan Caniş, yine kötü beslenme alışkanlıklarını devam ettirdiği bir gün fırından yağlı çörek almaya gitti. Tam bu sırada diyetisyen tabelasını görünce buraya girerek bilgi aldı. Kilo vermeye karar veren Caniş, 5 ayda tam 50 kilo vererek 72 kiloya düştü. Sağlıklı bir şekilde zayıflayan Caniş; yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, insülin direnci ve eklem ağrıları için kullandığı ilaçları da doktor tavsiyesi ile bıraktı.'HAYAT BENİM İÇİN YENİ BAŞLADI'Kilo verdikten sonra birçok hastalıktan kurtulduğunu ve artık daha mutlu olduğunu belirten Caniş, "Diyetisyene geldiğimde 122 kiloydum. Şu anda 72 kilodayım. Yaklaşık 50 kilo verdim. Hayatımın özellikle son 1 yılı sağlık sorunları nedeniyle çok sıkıcı geçiyordu. Nefes darlığı, uyuyamama, yürüyememe gibi sorunlar yaşadım. Doktora gittiğimde birçok hastalığımın olduğunu öğrendim. Bir gün yine sağlıksız beslenmek için yağlı çörek almaya giderken diyetisyen tabelası ile karşılaştım. Bana verilen bütün programları çok güzel uygulamaya başladım. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Benim için artık hayat yeni başladı. Yeniden doğmuş gibi oldum. Kilo vermek isteyenlere de şunu tavsiye ediyorum. Bir uzman eşliğinde kilo vermeye başlasınlar" dedi.'AMELİYATSIZ GÜZEL BİR BAŞARI ELDE ETTİK'Diyetisyen Gülsipan Yaşar, Caniş'in geldiğinde ilk olarak sağlık durumunu incelediklerini belirterek, "Emrullah Bey, bize geldiğinde ciddi sıkıntıları vardı. İşe bile rahat bir şekilde gidip gelemediğini belirtiyordu. Yaptırdığı kan tahlillerine göre gizli şekeri, karaciğer yağlanması, yüksek kolesterolü mevcuttu. Genç yaşta çok ciddi hastalıklara sahipti ve bu ciddi anlamda hayat kalitesini düşürüyordu. Biz bunları göz önünde bulundurarak ona uygun sağlıklı bir beslenme programı oluşturduk. Haftalık olarak hastamızı takip ettik. ve gidişatının günden güne daha iyi olduğunu gördük. Zaten kendisinin gösterdiği yüksek uyum sayesinde çok kısa bir sürede ameliyatsız ve sporsuz bir şekilde böyle güzel bir başarıyı elde edebildik" dedi.'MÜCİZEVİ ÜRÜNLERLE SAĞLIKLI KİLO VEREMEZSİNİZ'Son yıllarda zayıflamaya yönelik ürünlerin çok fazla piyasaya sürüldüğünü belirten Diyetisyen Yaşar, "İnsanlar bunların yan etkilerini düşünmeden kendilerini boşlukta hissettikleri için çaresizlikten hemen bu tür ürünleri kullanmaya başlıyorlar. Bunların sağlık üzerinde çok ciddi şekilde etkileri var. Beslenme ömür boyu süren bir şeydir. Bu yüzden beslenme düzeninizi değiştirmeden sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz mümkün değil. Bu da mucizevi ürünlerle gerçekleşmiyor" dedi.Görüntü Dökümü--------Diyetisyen bürosundan görüntü-Emrullah Caniş'in diyetisyen bürosuna gelişi-Diyetisyen Gülsipan Yaşar'ın Caniş ile konuşması-Emrullah Caniş'in eski kıyafetlerini giymesi-Diyetisyen Gülsipan Yaşar ile röportaj-Emrullah Caniş ile röportaj-DetaylarSÜRE: 5 DAKİKABOYUT: 966 MBHaber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, -================================İRANLI TURİSTLERİN NEVRUZ TERCİHİ TÜRKİYENevruz tatilini fırsat bilen çok sayıda İranlı turist, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.İran'ın, yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşları için yaptığı yeni harç düzenlemesi ile İranlı turist sayısında azalma olsa da 14 Mart ile 21 Mart tarihleri arasında Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 11 bin 403 kişi giriş yaptı. Otellerdeki doluluk oranlarının da bu yıl yüzde 85'lerde olduğu belirtildi.Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini fırat bularak karayoluyla Van'a gelen İranlı turistler esnafın da yüzünü güldürdü. Kente canlılık kazandıran İranlı turistler, kentteki eğlence mekanlarında da gönüllerince eğleniyor. Tatillerini Van'da geçirmek isteyen bazı İranlı turistlerin, düzgün Türkçeleri ise dikkat çekiyor. Türkçeyi sık sık geldikleri Türkiye'deki vatandaşlardan ve İran'da sürekli izledikleri Türk kanallarından öğrendiklerini söyleyen İranlılar, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.Görüntü Dökümü----------Kapıköy Sınır Kapısı genel görüntüler-İran'dan Türkiye'ye geçen turistler-Gümrük kapısından geçen turistler-Turistlerin pasaport işlemleri-İranlı turistlerle röportaj-İranlı turistlerden detaylarBOYUT: 598 MBHaber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -