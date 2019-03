Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

Bakan Selçuk, Denizli'deki 4.1'lik depremi Valilikte hissettiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam seferberliği toplantısı kapsamında bugün Denizli'ye geldi. Programına Denizli Valiliğini ziyaretle başlayan Bakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada saat 09.15'de meydana gelen merkez üssü Acıpayam olan 4.1 büyüklüğündeki depremi hissettiğini söyledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam seferberliği toplantısı kapsamında geldiği Denizli'deki ilk programına Valiliği ziyaret ile başladı. Vali Hasan Karahan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra Valilik makamına geçti. Burada Vali Karahan ile görüşen Bakan Selçuk, ardından daire müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptı.BAKAN DEPREMİ VALİLİKTE HİSSETTİBakan Selçuk, Vali Hasan Karahan ile görüştüğü sırada, saat 09.15'de, geçen haftadan beri yüzlerce depremin olduğu Acıpayam'da yine sarsıntı oldu. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde depremi Bakan Selçuk da hissetti. Valilik ziyaretinin ardından basın mensuplarına Denizli'deki sosyal hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Depremi hissettiniz mi" sorusu üzerine, "Evet ben de depremi hissettim" dedi.Bakan Selçuk daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Bakan Selçuk'un ziyaretine TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve daire müdürleri de eşlik etti.Görüntü Dökümü-----------Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un depremi hissettiğini söylemesiValilik ziyaretinden detayBakan Selçuk'un açıklama yapmasındanHaber: Ramazan ÇETİN-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,===================Bakan Selçuk: Ekonomimizin yükselmesi isteniyorsa, eğitimimizin yükselmesi gerekiyorMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ekonominin eğitimle bağlantılı olduğunu belirterek, "Ekonomimizin yükselmesi isteniyorsa normal surette eğitimimizin yükselmesi gerekiyor. Bizim ekonomi ile ilgili yapmak istediğimiz bütün hedefler aslında eğitimle ilgili hedefler" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Tekirdağ'ın eğitim hayırseverleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Hayırseverler tarafından yapılan yatırımlara bakıldığında gurur verici bir tablo ile karşılaştıklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Uzun süredir gelmek istediğim bir şehir burası. Bütün illerle ilgili analiz yaparken Tekirdağ'da bulunmayı listemize almıştık. O yüzden burada olmak onur verici. Herkesin parası olabilir ama hayırsever olamaz. Çocukların hizmetine yönelik bir takım eserler ortaya koymak herkese nasip olmaz. Buraya gelen hayırseverlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye'de hayırseverler tarafından yapılan yatırımlara baktığımızda ülkemiz için gurur verici bir tablo ile karşı karşıyayız. Bizim temel hedefimiz bu ülkenin çocuklarının aydınlığını arttırmak. Bunu neden istiyoruz? Çocuklarımız bayrağımızı alsınlar, yükseltsinler, bu ülkenin çocukları olmaktan gurur duysunlar istiyoruz" dedi.Bakan Selçuk, ekonominin eğitimle bağlantılı olduğunu belirterek, "Ekonomimizin yükselmesi isteniyorsa normal surette eğitimimizin yükselmesi gerekiyor. Bizim ekonomi ile ilgili yapmak istediğimiz bütün hedefler aslında eğitimle ilgili hedefler. Orta gelir tuzağından söz ediliyor dünyada. Eğer orta gelir tuzağı varsa bir ülkede orada eğitim tuzağı vardır. Yani eğitimimiz orta ise ekonomimiz de ortadır. Bu yüzden eğitime yatırım yapmamız gerekiyor. Fakat bunları küresel normlar içerisinde yapmamız lazım. Bunu yapmamız için de bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. Metot temelli gayrete ihtiyaç var. Bu sadece arzu etmekle, temenni etmekle yapılabilecek bir iş değil" dedi.'OKULLARIN MUTFAĞI SINIFLARDIR'2023 eğitim vizyonu hakkında bilgi veren Selçuk, "2023 eğitim vizyonumuzda eğitimin ekonomi ile bir şekilde bağlantılı olduğunu ortaya koyan standartları dikkate alan dokümandır" dedi. Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bunda dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Bir tanesi 'eğitim bir sistemdir' ve bunun alt sistemleri vardır. Her bir alt sistemin uluslararası kriterler ele alınarak muhakkak suretle ulusal düzeyde ilişkilendirilmeye ihtiyaç vardır. Bizim alt sistemle dikkat çekmek istediğimiz,0 öğretmen yetiştirme, okul öncesi eğitim, öğretmen eğitimi, hizmet içi eğitim. Birçok alt sistemin birlikte ve bütünsel olarak dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Bu yüzden bize bir yol haritası gerekiyor. 3 yıllık bir yol haritasını ortaya koymak ve ay, aya sene, sene ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı, simülasyon modelleriyle ortaya koymayı hedef edindik kendimize. Bütün hedeflerimizi hayata geçirmeyi hedef ediniyoruz kendimize. Bunlar Ankara'dan yapılacak çalışmalarla, sınırlı kalamaz. Oradan göndereceğimiz genelgelerle, talimatlarla okullar hayat bulmaz. Okulların mutfağı öğretmen odaları sınıflardır. Dolayısıyla bizim okullardan yola çıkan bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bunun felsefesinde bir söz var; 'Doğan her şey aşağıdan yukarı, ölen her şey yukarıdan aşağı doru hareket eder.' Bizim aşağıdan yukarı doğru bir eğitimsel harekete ihtiyacımız var. Yani okullarımızdan, öğretmenlerimizden yola çıkarak, öğretmenlerimizin omuzlarından yükselecek bir işten bahsediyorum. Bunu akademisyenler olarak bizler yapamayız. Ama okulumuz bize öncülük ederse, Türkiye eğitim sisteminde çok büyük yol alır."Bakan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'nde geçmişte yapılan çok büyük güzellikler olduğunu ifade ederek, "Bizim tüm bu güzelliklerin üstüne yeni güzellikler eklemek ve ödevimizi yapmakla yükümlüyüz. Bizler eğitimle ilgili bir şey yapacaksak 2040'lara doğru yeni bir dünya düzeni geliyor. Bizim o yıllara hazırlanmamız için çocuklarımızın yeni bakış açısına ihtiyaç var. O yıllarda çocuklar bize şu soruyu soracak; 'Bizi neye hazırladınız?' Biz de diyeceğiz ki sizi yeni dünyaya hazırladık. Bu yüzden çok çalışmaya ihtiyaç var. Birlikte çok güzel yolculuklar yapabiliriz. Burada olduğunuz için, Milli Eğitim çocukları için gösterdiğiniz gayret için çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim bundan sonraki hedeflerimizde bu ülkenin ortak paydasını dikkate alan bir gelecek hayali olduğunu bilmenizi isterim. Sizin burada olmanız eğitimde vereceğiniz desteği daha da sürdüreceğinizi gösteriyor. Sizlerin desteği inanılmaz derecede önemli" diye konuştu.Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırsever Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu'nu yaptıran Mediha Tetikol'a sertifika verdi. 37 hayırsever ile hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.Görüntü Dökümü------------Bakan Selçuk'un gelişi-Selçuk'un sergiyi gezmesi-Selçuk'a öğrencilerin yaptığı hediyenin verilmesi-Selçuk'un konuşması-Genel ve detaylarHaber- Kamera: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),-===============Eskişehir'de gözaltına alınan 4 HDP'li adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR'de nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında HPD'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk'ünde bulunduğu biri kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.HDP Eskişehir teşkilatı dün Kütahya karayolu üzerindeki orman fidanlığında nevruz kutlaması etkinliği düzenledi. HDP'nin parti meclis üyesi Alper Öztürk ve HDP İl Başkanı Enver Tek program birer konuşma yaptı. Etkinliğin sunuculuğunu ise il yönetim kurulu üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral yaptı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri nevruz programının ardından 'terör propagandası' yaptıkları gerekçesiyle Alper Öztürk, Enver Tek, Rana Rende ile Mustafa Göral'i gözaltına aldı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren 4 şüpheli bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler girişte sloganlar attı.Polis ekipleri adliye girişinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüphelilerin savcılık sorgularına başlandı.Görüntü Dökümü:--------------------------Şüphelilerin getirilmesi-Adliyeye girişleri-Slogan atmaları-Adliye girişi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-================Bitlis'te 99 köy yolu ulaşıma kapandıBitlis'te iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.Bitlis ve çevresinde iki gündür aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başlandığı belirtildi.Meteoroloji yetkilileri, yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, ardından yaşanacak su baskınları ve heyelana dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.Görüntü Dökümü------------Kar altında kalan araçlardan detaylar-Kar yağışından görüntü-Karlı sokaklardan detaylar-Karda ilerleyen araçlar-Detay görüntülerHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -================Kaplıcadan sonra gözleri görmedi, karaciğer hastası olduğunu öğrendiANTALYA'da kadavradan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Bayram Öget (53), ilk tanıyı aldığında şoke olduğunu söyledi. Bir haftalık kaplıca tatilinin ardından ani görme kaybı nedeniyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği tanısı aldığını kaydeden Öget, 3 yıldır beklediği nakilden sonra yeniden hayata döndüğünü söyledi.Yaklaşık 5 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı alan Bayram Öget, 15 gün önce Antalya dışından kadavra bağışı sayesinde hayata yeniden merhaba dedi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 9 saatlik ameliyat sonunda yaşama yeniden tutunan Öget, süreci anlatırken hastalığını öğrendiği o günü yeniden yaşadı. Öget, "2014 yılında gittiğimiz kaplıcalardan dönüşte sabah uyandığımda hiçbir şey görmüyordum. O şekilde banyoya nasıl gitmişim bilmiyorum. Ablam, eniştem ve yeğenlerimle birlikte yaşıyoruz. Banyoda kilitli kalınca yeğenlerim kapıyı kırarak beni dışarı çıkardı ve hemen hastaneye götürdüler" dedi.'NÖROLOJİ SERVİSİNDE 15 GÜN YATTIM'Götürüldüğü farklı bir hastanede 15 gün nöroloji servisinde yatırıldığını anlatan Öget, "Orada teşhis koyamadıkları için beni Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdiler. Burada gastroentroloji bölümünde yapılan tetkikler sonucu karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu" dedi. Görme kaybı yaşadığında karaciğer yetmezliği hastası olabileceğinin aklına hiç gelmediğini ifade eden Öget, şunları söyledi:"Hemen tedaviye başlandı ve görmem düzeldi. Karaciğer yetmezliği de ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldı ama 3 yıl önce nakil olmam gerektiği söylendi. Bekleme listesindeydim. 1 ay önce bir karaciğer çıkmıştı ancak kadavradan nakil yapılacak karaciğerin hastalıklı olduğu ortaya çıkınca naklim ertelendi. İkinci seferde nakil oldum. Karaciğer bulunduğu haberini alınca çok mutlu oldum. Kadavradan bana bu bağışı yapanı tanımıyorum. Allah onlardan binlerce kere razı olsun."'EN BÜYÜK İSTEĞİM İŞİME DÖNMEK'Nakilden sonra yeniden hayata döndüğünü söyleyen Öget, "Ben deri konfeksiyon işi yapıyordum ama hastalık nedeniyle çalışamıyordum. En büyük özlemim yeniden çalışabilmek. İşime dönmek, insanların arasına katılayım istiyorum" dedi.KIZIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUTataristan'da yaşayan kızı Remziye Öget Gambarova (22) ile her gün görüntülü konuştuğunu söyleyen Bayram Öget, kızıyla kavuşmayı beklediğini söyledi. Remziye Öget Gambarova ise babasının sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "En kısa zamanda ziyarete geleceğim" dedi.AMELİYATI 9 SAAT SÜRDÜAmeliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Öget'in 3 aydır organ bekleme listesinde olduğunu belirterek, "15 gün önce Antalya dışından bir kadavra bağışı olması üzerine kendisini nakil için çağırdık. Saat 24.00 gibi başlayıp 9 saat süren bir operasyon sonunda sağlığına kavuştu" dedi. Şu an tüm değerlerinin normal olduğunu belirten Doç. Dr. Çakır, birkaç gün sonra taburcu olacağını sözlerine ekledi.GÖRME KAYBI NADİREN RASTLANAN BİR DURUMBayram Öget'in hastalığının görme kaybıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Çakır, "Hastanemizde yapılan tetkiklerde hastanın görme kaybının karaciğer yetmezliğinden kaynaklandığı belirlenmişti. Kronik karaciğer hastalarında son dönemlerinde bütün sistem etkilenir. Değişik semptomlar ortaya çıkabiliyor ama görme kaybı nadiren rastladığımız bir durumdur" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------Bayram Öget'in Doç.Dr. Tuğrul Çakır ile diyalag-Doç.Dr.Çakır'ın hastayı muayene etmesi-Bayram Öget röportaj-Doç.Dr. Tuğrul Çakır röportaj-Bayram Öget'in kızı Remziye Öget Gambarova ile babasının görüntülü konuşması-Remziye Öget Gambarova'in babasının sağlığına kavuşmasından mutlu olduğunu söylemesi-Hastane odasından ve organ nakli merkezinden detay görüntülerHaber: Selma KUNAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)======================Çocuklar 'Ormanya'da hayvanlarla buluşuyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde çocuklar hem hayvanların dünyasını öğreniyor, hem de eğleniyor.Yaklaşık 80 türde 830 hayvanın yaşadığı Ormanya'da çocuklara özel olarak bir hayvanat bahçesi oluşturuldu. Birçok aktivitenin yer aldığı Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde çocuklar hayvanlar ile vakit geçirerek onları tanırken, aileler de dinlenme imkanı buluyor. Koyun, keçi, midilli, zebra, lemur, kaz, tavuk, ördek gibi hayvanları ziyaret eden çocuklar, aynı zamanda oyun alanları sayesinde yeşilin ve toprağın keyfini çıkarıyor. Hayvanların yaşadıkları doğal ortamlarına benzer koşullarda oluşturulan hayvanat bahçesinde, hayvanların beslenme, sosyal zenginleştirme, çoğalma, hastalık ve tedavileri konularında üniteler de bulunuyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda, hayvanat bahçesinin yanı sıra yaban hayvanlarının da bakımı yapılıyor. Geyik, karaca, yılkı atı, dağ ceylanı gibi türlerin özgürce yaşadığı parkta, bu hayvanların bakımı ve çoğalması sağlanıyor.Ormanya Doğal Yaşam Parkı Sorumlusu Önder Alioğlu, "Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde bir çocuk hayvanat bahçemiz ve serbest yaban alanı bölümümüz var. Bu yaban alanı ve hayvanat bahçesi toplamında yaklaşık 80 türde 830 tane hayvanımız bu alanda yaşıyor. Bu hayvanlarımızın ve dışarıdan gelen yaban hayvanlarının tedavisinde kullandığımız bir hayvan hastanemiz bulunuyor. Vahşi Yaşam Alanı Rehabilitasyon Merkezi çalışmalarımız da bu alanda devam ediyor. Yaban alanı dediğimiz bölümümüzde geyikler, kızıl geyikler, ala geyikler, karacalar, Şanlıurfa dağ ceylanları ve dağ keçilerinin bulunduğu bir bölümümüz var. Bunları ufak ufak koloniler halinde oluşturduk. Buradaki temel prensip ve amacımız, yok olmaya yüz tutmuş veya sayısı azalmış hayvanları tekrar doğaya geri kazandırmak. Asıl amacımız bu. Samanlı Dağları'nda aynı şekilde aşılama projelerimiz, yani hayvanları tekrar doğaya ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Park içerisindeki Çocuk Hayvanat Bahçesi'nden de bahseden Alioğlu, "Çocukların hayvanları daha yakından tanıyabilecekleri bir konsept geliştirdik. Bunu Türkiye'de ilk kez uyguluyoruz. Bu konsept çerçevesinde buraya gelen bir çocuk hayvanlar hakkında bilgi alabiliyor ve onlarla temas kurabiliyor. Bu konseptte geliştirdiğimiz bir çalışmamız. Bir hafta sonu 60-70 bin civarında ziyaretçimiz oluyor. 1 yıl içerisinde 2 milyona yakın ziyaretçimiz buraya geldi. Özellikle Pazar günleri çok yoğun bir şekilde geçiyor" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü---------------Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndan görüntüler-Piknik yapan aileler-Çocuk Hayvanat Bahçesi'nden görüntüler-Hayvanlardan görüntüler-Hayvanat bahçesini ziyaret eden aileler ile röpler-Ormanya Sorumlusu Önder Alioğlu ile röp.-DetayHaber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),