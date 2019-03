Dha Yurt Bülteni-6

Kaynak: DHA

1)GÜMÜŞHANE'DE KÖY YOLLARINDA SEÇİM ÖNCESİ KARLA MÜCADELEGÜMÜŞHANE'de İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşan 31 Mart seçimleri için özellikle yüksek kesimler ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, etkili yağışlar sonucu yer yer 6 metreye ulaşan karla kaplı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri, 31 Mart seçimlerine günler kala özellikle yüksek kesimler ve köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kente genelinde kış aylarında kimsenin yaşamadığı ancak seçimlerde oy kullanılacak olan 24 köyün yolunu ulaşıma açmak için başlatılan çalışmalarda sona gelindiği belirtildi. Ekipler, seçim günü sorun yaşanmaması için elektrik trafolarının yer aldığı bölgeler ve etkili yağışlar sonucu yer yer 5 metreye ulaşan karla kaplı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.'ÇOK KAR VAR'İş makinesi operatörü Hanefi Çimen, devasa kar kütlelerinin yer aldığı yolları açmak için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, rüzgar ve soğuk nedeniyle kar kütlelerinin adeta betonlaştığını söyledi. Çimen, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak bu bölgede kış boyunca kimse yaşamadığı için açılmayan köy yollarını açıyoruz seçimden dolayı. 6-7 metrelik kar kütlelerini aşıyoruz. Kar çok, buralar yüksek olduğu için çok fazla kar var. Kar çok sert. Ha betonu, taşı sökmüşsün ha bu kar kütlesini sökmüşsün. O kadar sert. Makinenin gücü yarı yarıya düşüyor. Tüm bu çalışmamız vatandaşlarımızın demokratik haklarını yerine getirmeleri, oy verebilmeleri içinö diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------Yolda kar temizleme çalışması-İş makineleri görüntüleri-Hanefi Çimen konuşmaBoyut: 641 mbHABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,-===================================================2)HAMZA DAĞ: SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NİN 150 MİLYON TL CİVARINDA BORCU VARAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olan CHP'li Tunç Soyer'in, başkan olarak görev yaptığı Seferihisar'da, belediyeye ait olan birçok araziyi değerinin altında sattığını ileri sürdü. Dağ, "Seferihisar Belediyesi'nin 20 milyon olan borcu, bugün 150 milyon TL civarındadır" dedi. Dağ ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bildiği şeyler olduğunu öne sürüp, bunları açıklaması gerektiğini söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı CHP'li Tunç Soyer'in, mevcut Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütürken, ilçede birçok taşınmazı sattığını ileri süren Hamza Dağ, "Tunç Soyer göreve geldiğinde Seferihisar Belediyesi'nin 20 milyon lira toplam borcu bulunmaktaydı. Soyer bu borçları bahane ederek 2010 yılından itibaren büyük ve küçük satabileceği birçok taşınmazı satışa çıkardı" diye konuştu. İlçede satıldığını belirttiği taşınmazları tek tek açıklayan Hamza Dağ, şunları söyledi:"Kullanım hakkı Çeçen asıllı İsmail Pepiev'in sahibi olduğu Prince Grup'ta olan ve üzerinde 5 yıldızlı bir otel bulunan 52 bin 183 metrekarelik arazi, aynı şirkete 14 milyon 200 bin liraya satıldı. Meşhur Ekmeksiz Plajı, kent meydanına bir park yapılması sözü alınarak kazak yatırımcılara satıldı. Bu alan 400 bin metrekare büyüklüğünde, değer biçilemeyen, tek başına Seferihisar'ın tüm borçlarını kapatabilecek kadar değerli ve bugün için en az 200 milyon lira edeceği söylenen bir arazi. Tek başına Seferihisar Belediyesi'nin tüm borcunu kapatacak, üstüne de birçok yatırımlar yapılmasını sağlayacak bir arazi. Kaç paraya satıldı biliyor musunuz? Bunu ben değil Tunç Soyer açıklasın."'KOMİK BİR FİYATA SATILDI'Yine Seferihisar Sığacık'ta bulunan ve Eşek Adası olarak da bilinen 28 bin metrekarelik adanın 2012 yılında 1 milyon 350 bin lira gibi komik bir fiyata satıldığını açıklayan Hamza Dağ, "Tamamı Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde Neptün Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne ait bir otel bulunan 75 bin 547 metrekarelik arazi, 2015 yılında 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar ile yine bu şirkete satıldı ve kiralama hakkından pay alınmadı. Buranın şu an için değerini bölgede yaşayanlara sorduğumuzda ne cevap alıyoruz biliyor musunuz? Onların tabiriyle 'Ölüsü 120 milyon eder', yani 6 katı" diye konuştu.'ARAZİLER DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI'Seferihisar'da 120 bin 642 metrekare alana sahip arazinin Hiddenbay Gayrimenkul'e 15 milyon 70 bin liraya satıldığını kaydeden Hamza Dağ, "Buranın ise şu an için ederi en az 150 milyon TL. Ayrıca 10 bin 364 metrekare alana sahip arazi Hiddenbay Gayrimenkul'e 1 milyon 750 bin liraya satıldı. Burası ise benzer şekilde satış değerinin 10 katı değerde bir arazi. 42 bin 278 metrekare alana sahip arazi Pars Petrol Anonim Şirketi'ne 3 milyon 400 bin liraya satıldı. 22 Mayıs 2013 tarihinde 121 bin 612 metrekare alana sahip arazi 19 milyon 863 bin liraya Hiddenbay Gayrimenkul'e satıldı. 2 bin 468 metrekare alana sahip arazi 1 milyon 572 bin liraya ÖZ-AR Limited Şirketi'ne satıldı" diye konuştu.'20 MİLYON LİRALIK BORÇ KATLANDI'Soyer'in, satışlarla ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı da izleten Dağ, bu arazilerin Seferihisar Belediyesi'nin 2010-2018 yılları arasında yaptığı önemli satışların bazıları olduğunu belirtti. Hamza Dağ, bunun gibi daha birçok arazinin, değerinin altında satıldığını savunarak, şöyle dedi:"Bu satışlarda öne çıkan en önemli hususlar, satılan arazilerin değerinin altında satılıyor olması ve buralardan elde edilen gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediye borcunun da her geçen gün artmış olmasıdır. Görüldüğü üzere Tunç Soyer satışını yaptığı arazilerle Seferihisar'ın kuş gibi hafifleyeceğini ve uçacağını ifade ediyor. Tunç Soyer Seferihisar Belediyesi'nin geçmişten gelen 20 milyon liralık borcunu bahane ederek birçok satış gerçekleştirdi. Maalesef satışlar yapıldıktan sonra da bu borçlar bitmemiş aksine Seferihisar Belediyesi'nin borcu gün geçtikçe artmıştır. O gün 20 milyon olan borç bugün 150 milyon TL civarındadır. Bu satışlardan gelen 10 milyonlarla Seferihisar'a bir hizmet yapılmış olsaydı, bugün burada bunları konuşuyor olmazdık. Ancak ortada hizmet olmadığı gibi borç da katlanarak artmıştır."'BELEDİYE KANUNU'NA AYKIRI'Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve Akkum Sırtlan Çukuru mevkiinde bulunan 87 ada 21 parselde kayıtlı 65 bin 229 metre kare alanın, 1990 yılında Güneş Turizm'e yani şirketin yüzde 7'si Tunç Soyer'e, geri kalanın ise ailenin çeşitli fertlerine ait olan şirkete 41 yıllığına kiralandığını da söyleyen Hamza Dağ, "Bu kiralamada herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. Ancak şöyle bir durum var ki Tunç Soyer, 2010 ve 2012 yıllarında, yani belediye başkanı olduğu süre içerisinde, o yıllarda kendisinin de hissesi bulunan Güneş Turizm'in kira bedeli belirlenme toplantısına encümen başkanı olarak katıldı. Bu durum Belediyeler Kanunu'na aykırı olmak ile beraber etik de değildir. Soyer'in bu toplantılara encümen başkanı sıfatı ile katılması kendi vicdanını hiç mi yaralamamıştır" diye konuştu.'BELEDİYEYİ ZARARA UĞRATTI'Dağ, "Ana kiracı konumunda bulunan Yeni Atlantis A.Ş. ve alt kiracı konumunda bulunan Neptün Turizm A.Ş.'nin olduğu arazide de ödenmesi gereken kira bedeli ile ödenen kira bedeli arasında 2004-2013 yıllarında toplam 1 milyon 655 bin 772 lira fark oluşmuştur. Bu farkın da 1 milyon 271 bin 101 lirasının Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu 2009-2013 yılları arasında oluştuğu belirlenmiştir. Seferihisar Belediyesi bu süre içerisinde sözleşmeye aykırı hareket edilerek yapılan bu eksik ödemeleri görmezden gelmiştir. ve Seferihisar O gün 20 milyon olan borç bugün 150 milyon TL civarındadır. Güneş Turizm'in yüzde 7'sinin Tunç Soyer'e ait olmasına rağmen Soyer, belediye başkanı olduğu süre içerisinde ibraz ettiği mal beyanlarında bunu belirtmemiştir. Seferihisar Belediyesi ile organik bir ticari ilişki içeresinde bulunan bu şirketteki ortaklığını Tunç Soyer neden gizleme ihtiyacı duymuştur" diye sordu.'KENDİSİNE VE AİLESİNE MENFAAT SAĞLAMAK İÇİN Mİ KULLANDI?'Seferihisar Belediyesi'nin 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Kırsal Kalkınma hedefleri doğrultusunda 1,2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandığını, bu destek ile yapılması planlanan Et Entegre Tesisi ve Soğuk Hava Deposu projelerinin bulunduğunu kaydeden Hamza Dağ, "2018 yılının Ocak ayında belediye tarafından bir ihale gerçekleştirildi. İhaleye göre Ulamış Köyü'nde bulunan 6 bin 593 metrekarelik bir arazi, üzerine et entegre tesisi kurulması için kiraya verildi. 10 yıl süre ile kullanım hakkı bir kooperatife verilen bu arazinin aylık kira bedeli 250 lira olarak belirlenmiştir. Bu ihaleyi kazanan kooperatifin Başkanlığı'nı Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yürüttüğünü biliyoruz. Belediyeye ait kamu arazisinin, belediye başkanının eşinin başkanlığını yürüttüğü Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 250 lira gibi komik bir kira belediyle kiralanması neyi ifade etmektedir? Tunç Soyer, devletten aldığı ödeneği ve belediyenin arazisini kendisine ve ailesine menfaat sağlamak için mi kullanmıştır" dedi.'İZMİR ÜZERİNDE OYNANAN TEHLİKELİ OYUN NE?'Açıklamasında Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş'a da ayrı bir başlık açan Dağ, şunları söyledi:"Mansur Yavaş hakkında sahte senet konusu gibi onlarca konu var iken bu adayla ilgili ne yazık ki bu şehirde sadece biz konuşuyoruz. CHP'nin içinde de eminim bu durumu bilip de endişe içinde olan siyasetçiler bulunmaktadır. Ben buradan, aday olmama kararına rağmen Soyer'in CHP'nin İzmir adayı olacağı söylentilerini duyar duymaz alelacele Ankara'ya giden ve sonrasında aday adaylığını açıklayan Aziz Kocaoğlu'na daha önce birçok kez sorduğum gibi tekrar sormak istiyorum. Sayın başkan; tekrar aday olma sebebiniz sorulduğunda neden 'Tehlikeli bir oyun oynanıyor, yapmam gerekeni yaptım' şeklinde bir cevap verdiniz? Bu tehlikeli oyun nedir? Aziz Kocaoğlu bu şehre günahıyla, sevabıyla 15 yıl hizmet etti, 5 gün sonra artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmayacak. Kendisine istirham ediyorum, rica ediyorum, cevabını bilmeye tüm İzmir'in hakkı olduğu bu soruyu lütfen cevaplasın. İzmir üzerinde oynanan bu tehlikeli oyun nedir?"'15 YIL İZMİR'E HİZMET ETTİ'Gazetecilerin "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu ile özel konuşmalarınızda bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı" sorusu yönelttiği Dağ, "Özel konuşmalarımız zaman zaman oldu. Bunları paylaşmanın etik olmadığını düşünüyorum. Kamuoyuna yansıyan açıklamalar üzerinden konuşuyorum. 'İzmir üzerinde tehlikeli oyunlar var' dedi. Bu oyun nedir? Arazi satışlarıyla mı alakalı? Aziz bey bu konularda bizden daha bilgili. 15 yıl gibi bir süre İzmir'e hizmet etti, Kocaoğlu'nu İzmirlilere borcu olduğunu düşünüyorum" dedi.'KOCAOĞLU'NUN İZMİRLİLERE BORCU VAR'CHP'nin belediye meclis üyesi aday listelerinde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bulunduğu yolund adaha önce açıklamalar yaptığı hatırlatılarak, seçilmeleri halinde bu kişilerin yerine kayyum atanıp atanmayacağı sorulan Dağ, şu yanıtı verdi:"Onlar daha sonra değerlendirilir. 31 Mart'ta böyle bir netice söz konusu olmayacak. Demokrasiye hepimiz inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı anayasaya, hukuka göre yapıyoruz. AK Parti hukuktan hiçbir zaman çıkmamıştır, bundan sonra da çıkmaz zaten."Görüntü Dökümü------------------Toplantı salonundan görüntü-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,===========================================================3)CHP'Lİ KARALAR: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇESİNİ TEKRAR HİZMET ÜRETİR HALE GETİRECEĞİZADANA'da Seyhan Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en borçlu ikinci belediye olduğunu belirterek, "Seyhan'daki gibi borcu azaltıp gelirleri artıracağız. Büyükşehir Belediyesi bütçesini tekrar hizmet üretir hale getireceğizö dedi.Seyhan Belediye Başkanı ve CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sokaktaki her 10 kişiden 7'sinin kendisini desteklediğini söyledi. Vatandaşların kendisine olan güveninin büyük sorumluluklar da getirdiğini kaydeden Karalar, bu sorumluluğun altından kalkabileceğini 5 yıllık görevi boyunca yaptığı hizmetlerle gösterdiklerini anlattı. Son 5 yılda yaptıkları hizmetleri kimsenin hafızasının bile almadığının altını çizen Başkan Karalar, "Adana'da olmayan büyük hizmetlerin olacağına, Adana'nın dönüşeceğine, Adana'nın büyük bir köyden kurtulacağına benimle birlikte inanıyorlarö dedi.'SEÇİM BİZİM İÇİN NOKTALANDI'Seyhan ilçesinde yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:"İmar, dönüşüm, kreş, taziye evleri, spor tesisleri, kent meydanı, halk kart, sosyal projeler, mahalle merkezlerimiz bunlar bizim Seyhan'da hiç olmayan şeylerdi, biz tanıştırdık. Çocuklarımız yatağa aç girmesin diye başlattığımız halk kart Türkiye'de ilkti. Seçimi son 5 günde, 3 ayda kazanmıyoruz .5 yıldır yaptığımız icraatlar bizi buraya getiriyor. Yüzde 32 ile Seyhan'ı kazandım ama Seyhan'da seçim olsa yüzde 65'ten aşağı oy görünmüyor. Eğer hizmet ederseniz, iyi niyetli, parayı çok yerinde kullanırsanız sizde bir parti, siyaset aranmıyor. Adana'da ben her ne kadar CHP adayıysam da Adana partisinin adayı gibiyim. Daha önce başka partiye oy veren binlerce insan bana oy verme temayülünde. Seçim bizim için noktalandı, sandıklarla ilgili çalışma yapıyoruz. Seyhan'da para üreten bir belediyeyiz. 50 milyon TL borç aldık, ödedik. 500 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Gideri kıstık, gelir artırarak bütçeyi iş yapabilir hale getirdik. Büyükşehir Belediyesi de büyük borç içerisinde. Kocaeli'den sonra 2'nci büyük borçlu belediye. 6 aylık bir tasarruf politikası izleyeceğiz. Seyhan'daki gibi borcu azaltıp gelirleri artıracağız. Büyükşehir Belediyesi bütçesini tekrar hizmet üretir hale getireceğiz. Kolay bir iş değil ama onu da çözeceğiz.öGörüntü Dökümü------------------------Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile röpGenel ve detaylarSÜRE: 04'15" BOYUT: 471 MBHaber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,===========================================================4)SARIGÖLLÜ ÇİFTÇİLER JEOTERMALE KARŞI BİRLEŞTİMANİSA'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Baharlar Mahallesi'nde, kurulması planan jeotermal enerji santraline karşı çıkan çiftçilerin açtığı davada, Manisa Bölge İdare Mahkemesi tarafından keşif yapıldı. Keşif sırasında yöre halkı ve çevreciler, ellerindeki dövizlerle, jeotermal santral istemediklerini belirtti.Sarıgöl Ziraat Odası ve çiftçiler, bir süre önce kırsal Baharlar Mahallesi'nde kurulması düşünülen jeotermal santrale karşı Manisa Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak, yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Davaya bakan mahkeme, dün (pazartesi) bölgeye keşif heyeti gönderdi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar ve çiftçiler, mahkeme keşif heyetini mahalle girişinde, 'Jeotermal hayır', 'Havama, suyuma, üzüm bağıma dokunma. Jeotermale hayır', 'Ölürüm de üzüm bağımı jeotermale yedirmem', 'Bırakın dalından yaprak bağımdan üzüm alayım', 'Bugün sana, yarın bana', 'Üzüm için adalet' ve 'Son ağaç kuruduğunda, son nehir zehirlendiğinde, son sbalık öldüğünde, paranın yenmediğini göreceğiz' yazılı yazılı dövizler ve Türk bayrakları ile karşıladı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı keşif sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.Meydanda toplanan çiftçileri keşif sonrası bilgilendiren Aydın Barosu üyesi avukat Akın Yakan, "Bugün gerçekleşen keşif sırasında halkımızın iradesini net olarak ortaya koyması, mahkemenin vereceği karar için önemliydi. Kurulması planlanan jeotermal enerji santrali sürecine halkın dahil edilip, ikna edilmesi, rızasının alınması gerek. Bugün burada toplanarak jeotermale karşı olduğunuzu ifade ettiniz. Son derece anlamlı ve doğru bir karar oldu. Aydın olarak, jeotermalin acısını çekmekteyiz. Bugün Baharlar Mahallemizde söz konusu jeotermal santrali için keşif yapıldı. Bilirkişiler geldi, yerinde incelediler. Verecekleri rapora göre mahkeme kararını verecek" dedi.Öte yandan MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Aktan, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de keşif yapılan bölgeye gelerek, çiftçilere destek verdi.Görüntü Dökümü--------------------Köylülerin ve çevrecilerin ellerinde döviz ve Türk bayrakları ile protestosundan görüntü-Aydın Barosu Avukatı Akın Yakan'ın keşif hakkında köylüler ve çevrecileri bilgilendirmesi-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),=======================================================5)TARİHİ KÖŞK, GÖK GÖZLEM EVİ OLACAKKAYSERİ'de Hıdırellez Tepesi'nde bulunan Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalma Hızır İlyas Köşkü'nün duvarlarına sprey boya ile yazı yazılıp zarar verilmesi ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında protokol imzalandı. Belediye, tarihi köşkü restore ederek, Gök Gözlem Evi yapacak.Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'ndeki Hıdırellez Tepesi olarak bilinen ve Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1242 yılında yapıldığı ifade edilen bölgede bulunan Hızır İlyas Köşkü'nün bakımsız hali dikkat çekti. Köşkün hem iç hem dış duvarlarına da sprey boyalar ile yazılar yazıldı. Köşkün yazılar ile kirletilmesi ve bakımsız kalması büyük tepki çekti. Bazı araştırmacılar, köşkün o dönem gözetleme kulesi ve göğüs hastalıklarına karşı bir şifahane olarak kullanıldığını, bazıları ise Selçuklu sultanlarının dinlenmek için burada kaldıklarını öne sürdü.PROTOKOL İMZALANDITarihi köşke zarar verilmesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesi arasında protokol imzalandı. Belediye imzaladığı protokolle, tarihi köşkü restore ederek, Gök Gözlem Evi yapacak. Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Coşkun Pınar, Hızır İlyas Köşkü'nün 13'üncü yüzyıl eseri olduğunu söyleyerek, "Bununla ilgili belediyemiz olarak bir çalışma başlattık. Projelerimizi çizdik. Yakın zamanda projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kuruluna sunacağız. Sonrasında burayla ilgili restorasyon çalışması yapacağız. Restorasyon çalışması da inşallah Eylül ayı gibi tamamlanacaktır" dedi.Tarihi köşkle ilgili bilgi veren Pınar, "Burası daha önceden bir gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş. Sonrasında şifahane olmuş. En sonda buranın altı tümülüs (toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen ad) olduğu için kral mezarı olarak kalmış" dedi.'GÖK GÖZLEM EVİ YAPACAĞIZ'Köşkün bulunduğu yerin merkeze uzak olduğuna işaret eden Pınar, "Uzak olduğu için buranın korunması noktasında çok müdahil olunamıyor. Yani takip edemiyorsunuz. Takip edilebilmesi için burada bir kişinin bulundurulması lazım. Bu konuda da ulaşım sıkıntılı olduğu için görevlendirme yapmak zor. Tarihe saygısı olmayan insanların yaptıkları bunlar. Halbuki bu bir tarihi eser ve günümüze kadar ayakta durabilmiş. Tabii biz belediye olarak bu eseri tekrardan ayağa kaldıracağız. Belediye olarak burayı Gök Gözlem Evi yapacağız. Burada teleskop ve farklı cihazlarla insanlarımız havadaki gezegenlere bakacak, incelemede bulunacaklar" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-----------------------Tarihi köşkten görüntüVatandaşların tarhi köşke bakmasıVatandaş Ümit Kaya ile röportajKentsel Tasarım Müdürü Coşkun Pınar ile röportajGenel detaySüre: 6.52 Boyut: 821 MBHaber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,======================================================6)İÇERİSİNDE 30 BİN TL BULUNAN KASAYI ÇALANLAR YAKALANDIBOLU'da, tarım ürünleri satan firmadan içinde 30 bin TL para bulunan kasayı yuvarlayarak kamyonetin kasasına yükleyip çalan 1 eski iş yeri çalışanı ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı.Olay, geçen salı günü İhsaniye Mahallesi'nde bulunan tarım ürünleri satan bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi sabah saatlerinde dükkana geldiğinde, içinde 30 bin TL'nin bulunduğu kasanın çalındığını ve iş yeri önünde park halinde bulunan kamyonetinin olmadığını gördü. İş yeri sahibi durumu polise haber verdi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin birinin eski iş yeri çalışanı olduğu 2 kişinin de ona yardım ettiği belirlendi. İş yerinin önünde bulunan kamyonetin de anahtarının eski çalışan tarafından kopyalandığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin önünden çalınan kamyoneti Kent Güvenlik Sistemi kameralarından takibe aldı. Araç, boş bir arazide terk edilmiş halde bulundu.Yaklaşık 1 haftalık çalışma sonucu şüpheliler dün Bolu Sanayi Sitesi'nde yakalandı. Eski iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen N.Y.(21) ve ona yardım eden M.Ö.(23) ile E.T.(47) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIBu arada hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde N.Y. ve M.Ö.'nün kasayı yuvarlayarak kamyonete yüklediği görüldü.Görnüntü Dökümü--------------------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesi-Adliyeden detaylar-Hırsızlığın güvenlik kamerası görüntüler-Kasayı yuvarlayarak kamyonete taşımalarıSüre: 02.36-Boyut: 292 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,