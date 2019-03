Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlarKocaeli'nin Derince ilçesinde 2 apartmanın önünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle istinat duvarı ve binaların çevresinde meydana gelen yarıklar nedeniyle apartman sakinleri her gün ölüm korkusuyla yaşıyor.İbnisina Mahallesi Mesut Sokak'taki vadide bulunan 12 daireli ve 6 daireli apartmanların bulunduğu alanda 4 yıldır zaman zaman toprak kaymaları yaşanıyor. Apartmanların çevresinde istinat duvarlarında çatlaklar oluşurken, toprakta da yarıklar oluştu. 2 apartmandaki 18 dairede yaşayanlar korku içerisinde yaşarken, binalarının bulunduğu alanda inceleme yapılmasını istedi.'GECELERİ KORKUDAN UYUYAMIYORUZ'Apartman sakinlerinden Mehmet Dalka geceleri herhangi bir ses duyduklarında korku içinde uyandıklarını söyleyerek, "Oturduğumuz bina 2014 yılında yapıldı. Bizler de büyük umutlarla bu daireleri satın aldık. Herkesin hayalleri vardı, sıfır bir ev almak gibi. Bizim kurduğumuz bu hayallerimiz bazı çıkarlar uğruna yok ediliyor, hiç sayılıyor. Evi aldıktan yaklaşık 7-8 ay sonra binamızda toprak kayması ve çökme olayları olmaya başladı. Yan blokta 2 tane bina vardı. 2017 yılında da toprak kayması nedeniyle o binalarda eğim oluştu ve o binalar boşaltılarak yıkıldı. Sonra bizim bahçemizde de çok büyük çatlaklar meydana geldi. Biz bunu gerekli kurumlara ilettik fakat bir sonuç alamadık. Burası deprem bölgesi 2015 yılından beri geceleri uykumuz kaçıyor. Bu olay anlatılmaz yaşanır, 1999 depremini yaşamış biri olarak ufak bir sarsıntıda bile ben ayağa kalktığımı gece buraları kontrol ettiğimi iyi biliyorum tüm komşular olarak bu durumu yaşıyoruz. Bizim hayatımız hiçe sayılıyor, yapılması gerekenler söz verildiği halde yapılmıyor. Yaklaşık 5-6 noktada bu şekilde büyük yarıklar çatlaklar oluştu. Her geçen gün yan bina ve onun aşağısı zamanla kayıyor. Son 2 senedir kar yağışı görmüyoruz burada olası bir kar yağışında daha ağır sonuçlar görebiliriz burada. Son dönemlerde İstanbul'da olan bina çökmelerinden sonra zaten uzun süredir yaşadığımız korku daha da arttı. Gece bir ses duysak ya da ağır tonajlı bir araç geçse sallantı gibi bir şeyi hissettiğimiz anda gecenin bir yarısı kalkıp acaba yeni yarık var mı, kayma mı var diye kontrol ediyoruz. Burada yaklaşık 18 tane daire yaklaşık 50-60 kişiye yakın vatandaş yaşıyor. Bizler biran önce yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini istiyoruz." dedi.'NE UYKUMUZ KALDI NE DE HUZURUMUZ'Toprak kayması nedeniyle apartman sakinlerinin huzurunun kaçtığını belirten Nurşah Mete, "İstinat duvarlarında çatlaklar mevcut. Biz mağduruz. Bize bu konuda yardım eden kimse yok. Belediyelere başvuruyoruz, diğer kurumlara başvuruyoruz bize cevap verilmiyor yapılacak deniliyor, yapılan hiçbir şey yok. Biz deprem bölgesinde yaşıyoruz ve her gün bir yerlerden deprem haberi alıyoruz ne uykumuz kaldı ne huzurumuz kaldı. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Biz bu kadar önemsiz olamayız, ben zaten hala zorluklarla ev kredisi ödüyorum. Ben çocuklarımı evde bırakıp ev kredimi ödemek için işe gidiyorum ama tekrar evimi kaybetme korkusuyla yaşıyorum. Bu kadar da mağdur edilmez, biz burada insan gibi yaşamak istiyoruz." diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Binaların genel görüntüsü-İstinat duvarında oluşan yarıklar-Bina çevresinde deki çatlaklar-Anons-Apartman sakinleriyle röp.Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),================Otoyol gişelerine çarpan otomobilin sürücüsü öldüİzmir'de, otoyol gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Küle dönen otomobilden çıkan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Olay, bugün sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Yandığı için henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobil, gişelerden geçerken yandaki duvara çarptı. Büyük hasar gören ve ardından alan otomobil, yanarak küle döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve otoyol polisleri geldi. Otomobil sürücüsünün yanmış cesedi, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü----------Olay yerinden görüntü-Yanan araçtan görüntü-Gişeleren ve cenaze aracından görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,=================Cumhurbaşkanı hukuk danışmanı Özkaya'dan CHP'li Altay'a tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanlarından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP'li Engin Altay'ın Afyonkarahisar'da yaptığı "Türkiye'nin bir beka sorunu yok" açıklamasını eleştirdi.Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz- Taşıma- İş Sendikası Ege Bölge Başkanlığı ile Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından iş yeri temsilcileriyle 'İstişare ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı. Hak- İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz- Taşıma- İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay'ın katılımıyla Afyonkarahisar Belediyesi Karayolları Parkı'nda yapılan toplantıya AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek, Hak- İş'e bağlı sendikaların başkan ve temsilcileriyle çok sayıda üye katıldı. İş yeri temsilcileri ve üyeler Genel Başkan Toruntay'dan toplu sözleşme ve sosyal haklar konusunda bilgiler aldı.'BUNU YOK MU SAYACAĞIZ?'Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk danışmanı da olan Milletvekili Ali Özkaya, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın dün Afyonkarahisar'da yaptığı "Türkiye'nin bir beka sorunu yok" açıklamalarını eleştirdi. Özkaya, "Türkiye hamdolsun dimdik ayakta. Bugün bütün sanayi tesislerini gezdik. Türkiye'nin ayakta olduğunu, çalıştığını, ticaretin, ekonomisinin yürüdüğünü görüyoruz. Sıkıntılar olabilir mi? Dönemsel olarak olabilir. Ama Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberini hep beraber yaşadığımız ve gördüğümüz ortamda bunu yok saymak ve ülkemize yönelik dünyanın her yerindeki tehditleri yok saymak mümkün değil. 16 bin 500 kilometrede bir terörist Müslümanları katlediyor ve silahının üzerine 'Türkiye, Ayasofya, İstanbul, Konstantinopolis' yazıyor. Bunu yok mu sayacağız? 15 Temmuz'da yaşadığımız felaketi yok mu sayacağız? Afrin'de, El Bab'da, Cerablus'ta yaşadıklarımızı yok mu sayacağız? Irak'ta Kandil'dekileri yok mu sayacağız? Gecenin 02.00'sinde bütün dünyanın banka ve borsaları kapalıyken doların bir anda 7 liraya kadar çıkmasını yok mu sayacağız? Dünyanın her yerinden ekonomik bombardımanı Türkiye'ye karşı bu tür operasyonları yok mu sayacağız? Elbette ki bu tür bir beka sorunumuz var. Hem terörden hem de ekonomik terörden kaynaklı. Ama Türkiye, milletiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderinde bunları aşabilecek güçtedir Allah'ın izniyle" dedi.'KADROSUNA KAVUŞMUŞ 1 MİLYONA YAKIN ÜYE VE ÇALIŞANIMIZ VAR'Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz-Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay da toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Devam eden toplu iş sözleşmelerinin olduğuna değinen Toruntay, açıklamasına şöyle devam etti:"İşin detaylarımıza baktığımızda ülkemizin genelinde taşeron hadisesi diye uygulamalar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle bu taşeron çalışmalar 696 sayılı kanun ile giderildi. Şu anda kadro alamayan arkadaşlarımız da var ama sayıları çok az. 1 milyona yakın bu ülkede taşeron olarak çalışırken, bugün kadrosuna kavuşmuş üye ve çalışanlarımız var. Tabii ki 696 sayılı kanunla belirlenen ücret artışlarının çerçevesinin dışında mutlaka bu enflasyon farkının da dile getirilmesi gerekiyordu. Bunu da sendikamız ve konfederasyonumuz olarak dile getirdik ve bunun takipçisi olacağız. Birçok konuda bunu açmış durumdayız. Özellikle belediyelerde, başkanlarımız kendi çalıştırdığı personellere direkt kadro ya da taşeronlardan geçen arkadaşlarımıza farklı ücret uygulamalarını gündeme getirdi. Birçok belediyede bunu aşmış vasiyetteyiz. İnşallah bu seçimi tamamladıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da aynı oranda belediyelerde yapılan bu artışların kamu kurumlarında yapılmasını bekliyoruz. Bundan da ümitliyiz."Görüntü Dökümü-----------Ali Özkaya'nın toplantı salonuna gelişiToplantı salonundan detaylarKatılımcılardan detaylarAli Özkaya'nın konuşmasıGenel Başkan Toruntay'ın konuşmasıHaber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,================CHP İl Başkanı Yücel: Yüzde 60'ın üzerinde rekor oy alacağızCHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti listelerinde terör örgütleriyle bağlantılı adayların bulunduğu iddialarına tepki göstererek, "28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İyi Parti adaylarıyla 30 ilçede de başarılı olacağız. Yüzde 60'ın üzerinde rekor oy oranıyla başarılı olacağız" dedi.CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yaklaşan yerel seçimler öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, değerlendirmelerde bulundu. İzmir özelinde CHP olarak seçimin demokratik olması için tedbirler aldıklarını, 1 Nisan'da siyasette yeni bir sayfa açılacağını söyledi.AK Parti yöneticilerinin seçimde İzmir'de başarılı olamayacaklarını gördüklerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin de kampanyaya başladığı zamanki söylemlerini bıraktığını öne süren Deniz Yücel, "Seçim kampanyalarının başına döndüğümüz zaman bütün İzmir şaşırmıştı. O zaman Nihat Zeybekci'den gayet ılımlı sıcak açıklamalar yapan, neredeyse İzmirli olmak isteyen tavır gördük. 17 yıldır İzmir'de başarıya ulaşmayan siyaset anlayışını itiraf etti. Ancak zaman geçtikçe kendisi de İzmirli anlayışını bıraktı. 'U' dönüşü yaptı. İzmir'de kendileri için seçimlerin hüsran olacağını anlayan AKP yöneticileri en büyüklerinden, liderlerinden öğrendikleri AKP taktiklerini devreye soktular. Kimse inanmasa da iftira at, yalan söyle, karala. İnsanların dini ve milli duygularını sömürebildiğin kadar sömür" dedi. AK Parti yöneticilerini eleştiren Deniz Yücel, şöyle konuştu:"Partimizi ve Büyükşehir belediye başkan adayımız Tunç Soyer'i ilk olarak babasının üzerinden suçlayıp algı yarattılar. Tüm Türkiye'yi dahil etmeye çalıştıkları bu kampanya önce Türkiye'de sonra İzmir'de başarılı olmadı. AKP'nin İzmir'de oylarının iyice azaldığını görüp bu kez de terör tartışmasını başlattılar. Bu kumpası başlattılar. Hepsi ağız birliği etmişcesine CHP'ye iftira atmak için, geçmişte sarmaş dolaş oldukları terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalıştılar. İzmirlilerin aklıyla dalga geçen siyaset anlayışlarını öyle komikçe yaptılar ki her konuşan AKP yöneticisinin ağzından başka rakamlar, isimler, beyanlar, iftiralar duyduk. Kendi yalanları kendi üzerlerine yapışmış durumda. İlk olarak Nihat Zeybekci, CHP listelerinden 103 kişinin terör listelerinde olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 kişinin, AKP'nin hukukçu genel başkan yardımcısı 27 kişinin terör bağlantılarını ifade etti. Bu arkadaşlar ne yaparlarsa yapsınlar CHP ve CHP adaylarını terör örgütüyle yan yana getiremezler. Devletin bakanı, iktidar partisinin milletvekilleri işi gücü bırakmış, kara propaganda yapmaya çalışıyor. Tertemiz insanları karalıyorlar."İzmirlilerden mutlaka sandığa gitmelerini isteyen Deniz Yücel, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci'nin 30 ilçenin yarısından fazlasında başarılı olacakları yönündeki değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine ise "Somut veriler Nihat Zeybekci'yi doğrulamamaktadır. 28 ilçede CHP adaylarıyla, 2 ilçede İYİ Parti adaylarıyla, 30 ilçede de başarılı olacağız. Yüzde 60'ın üzerinde rekor oy oranıyla başarılı olacağız" dedi.Basın mensuplarının Nihat Zeybekci'nin zeybek oynayacağı açıklamasını da hatırlatması üzerine Deniz Yücel, "İzmirliyiz, İzmir'de yaşıyoruz, Egeliyiz. Her zaman zeybek oynarız. 31 Mart gecesi de arkadaşlar davet ederse biz de zeybek oynarız. Sayın Zeybekci'yi de çağırırız. 31 Mart'ta yeni bir sayfa açılacak" dedi.Görüntü Dökümü--------------Açıklamadan görüntü.Katılanlardan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR===================