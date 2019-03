Dha Yurt Bülteni-6

Kaynak: DHA

1)BURSA'DA DOĞAL GAZ KUTUSU PATLADI, YANGIN ÇIKTIBURSA'nın Osmangazi ilçesinde, iki katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusu patladı. Patlamanın ardından kutu alev alırken, bina da çıkan yangında zarar gördü.Olay, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Vatan Sokak üzerinde bulunan Emine Ö.'ye ait iki katlı binanın önündeki doğal gaz kutusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından doğal gaz kutusu alev alırken, mahalle palkı sokağa çıktı. Yaklaşık 5 metre yükselen alevler, binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ve BursaGaz ekipleri yangına müdahale etti, sokaktaki elektrik ve doğal gaz akımı kesildi. Yangın, yarım saatlik çalışma ile söndürülürken, Emine Ö.'nün evinde büyük çaplı zarar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.Görüntü Dökümü------------------------------Doğalgaz borusunun yanması2 katlı binanın yanmasıİtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıMahallelinin yangını izlemesiSüre: 01.49 Boyut: 205 MBHaber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,=================================================2ALABALIK ÇİFTLİĞİNDE HES KURDU, ELEKTRİĞİ BEDAVAYA GETİRDİRİZE'nin Çayeli ilçesinde alabalık çiftliği sahibi Abdullah Karaoğlu (41) 200 metrelik boru hattı ile ırmaktan aldığı suyu ulaştırdığı alabalık çiftliğinde, mikro hidroelektrik santral (HES) kurarak, elektrik üretti. 10 bin liraya mal ettiği mikro HES ile aylık ortalama 150 liralık elektrik faturasını bedavaya getiren Karaoğlu, basınçlı su sayesinde havuzlardaki alabalık sayısını da 5'e katladı.Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Abdullah Karaoğlu Çark Irmağı'na yerleştirdiği 200 metre uzunluğundaki boru ile alabalık çiftliğine basınçlı su ulaştırdı. Çiftlikte kurduğu mikro hidroelektrik santrali ile suyun çevirdiği çark sayesinde elektrik üreten Karaoğlu, çiftliği aydınlattı, ısıtmasını sağladı. 10 bin liraya mal ettiği mikro HES ile aylık ortalama 150 liralık elektrik faturasını bedavaya getiren Karaoğlu, basınçlı su sayesinde havuzlardaki bin olan alabalık sayısını da 5 bine çıkardı.Basınçlı suyun balık sayısının artmasını sağladığını anlatan Abdullah Karaoğlu "Basınçlı suyun oluşturduğu bol oksijen sayesinde balık havuzumuzdaki 1000 balığı, 5 bin balığa çıkardık. Benim tesisatımı gören yukarı bölgelerdeki bazı balık çiftliği sahipleri 'biz mum ışığında duruyoruz, yardım et bize' dediler. Fikirleri verdim yardım ettim, onlarda mutlular. Kendi elektriğimi üretiyorum. Bu kış hem aydınlatma hem ısınmayı bedavaya getirdimö dedi.'SU AKAR, TÜRK YAPAR'Karaoğlu'nun yeğeni makine teknikeri Sultan Büyükbaş da "Dayımın yanında destekçiydim, kaynak işlerini ben yaptım. Makinada öğrendikleri mi burada uyguladım. Bölgedeki HES'lerde de çalıştım. Şimdi herkese örnek olacak güzel bir proje çıktı. 'Su akar Türk bakar değil, su akar Türk yapar' sözünü hayata geçirdikö diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------Çiftlikten detaylar-Alabalık havuzu detayları-Abdullah Karakoç ile röp.-Sultan Büyükbaş ile röp.-DetaylarHaber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA==================================================(ÖZEL)3)GENÇ'TE 'KOMŞUMLA HUZURLUYUM' PROJESİBİNGÖL'ün Genç İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, 'Komşumla Huzurluyum' projesi kapsamında komşusunu ziyaret etti. Kaymakam Vural, bütün komşularıyla bir araya gelip, tanıştığını belirterek, "O eski mahalle kültürümüzü geliştirmek istiyoruz" dedi.Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca hayata geçirilen 'Komşumla Huzurluyum' projesinde komşular arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında emniyet, kamu kuruluş lojmanlarına komşu olan aileler ziyaret edilip, talep ve beklentiler yerinde tespit ediliyor. Komşular arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ailelerinin sosyal uyumuna katkıda bulunmak, devlet vatandaşın kaynaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen projede, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve Yeşilay da çalışmalara katkı sunuyor.'ESKİ MAHALLE KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'Genç Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, beraberindeki Emniyet Müdürü Şenol Toklu ve eşi Fatma Toklu ile birlikte proje kapsamında komşusunu ziyaret etti. Kaymakam Vural, komşuların dayanışmasını artırmak ve tanışmalarını sağlamak için böylesi bir projenin hazırlandığını ifade ederek, "Bu projeyle mahalle kültürümüzü geliştirmek, komşularımızla devlet kurumlarımız arasında bir sıcaklık sağlamak ve onların sosyal, kültürel anlamda ve eğitsel anlamda desteklenmesini sağlamak için faaliyetler planladık. Öncelikle bütün komşularımızla bir araya gelip, onlarla tanışıyoruz. Onların bizlerden taleplerini alıp ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. O eski mahalle kültürümüzü geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla vakıf personelimiz ve ilçe emniyet müdürlüğümüz devamlı sahada çalışıyorlar. Biz de arasıra iştirak ederek onların sıcak ortamlarını yerinde inceliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:---------Ziyaretten görüntüKaymakamın açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Aziz ÖZAL/GENÇ(Bingöl),-GÖRÜNTÜ BOYUTU: 529 MB==================================================BODRUM ŞEHİR TİYATROSU 1'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE KAPILARINI AÇTIMUĞLA'nın Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde ve kuruluşunun 1'nci yıl dönümünde, 'Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası' adlı oyunu sahneledi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapılarını, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası' adlı oyunu için açtı. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 1'inci kuruluş yıl dönümü de olan gecede, oyuna ilgi memnun etti. Türk Tiyatrosu'nun duayeni Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Hüseyin Akşen'in yönettiği gösterimde, ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er, Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın da yer aldı. Usta sanatçıların yanı sıra Bodrumlu sanatçıların da gösterdikleri performans, Bodrumlu sanatseverlerden tam not aldı. Gösteri sonunda vatandaşlar, tiyatro ekibini ayakta alkışladı. Bodrumlu sanatseverlere teşekkür eden yönetmen Hüseyin Akşen, Bodrum Şehir Tiyatrosu'nun arka plandaki ekibini de sahneye çağırdı. Gece verilen kokteylle son buldu.Görüntü Dökümü---------------------Oyun sonunda oyuncuların izleyicileri selamlamasıTeşekkür konuşmalarıKokteylden görüntüGenel ve Detay görüntü( Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM ( Muğla),=======================================================GEBZE'DE KAMYON ÇALAN HIRSIZ İSTANBUL'DA YAKALANDIKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halinde bulunan kamyonu çalan M.Z.(32), polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Salı günü Gebze Barış Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 BV 874 plakalı kamyon çalındı. Kamyonun sahibi E.K.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek çalınan kamyonun İstanbul'a götürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine İstanbul'a giden ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucu Ataşehir'de çalınan kamyonu buldu. Kamyonun bulunduğu bölgede gizlenerek beklemeye başlayan polis ekipleri, bir süre sonra ticari taksi ile kamyonun yanına gelen M.Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.Z.'nin yapılan üst aramasında kamyon çalındıktan sonra yaptırıldığı belirlenen bir anahtar ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.Z.'nin ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Z., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.Görüntü Dökümü----------------------Zanlının asayişten çıkışı-DetayHaber: Dinçer AKBİR-Kamera Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),