Dha Yurt Bülteni - 6

Kaynak: DHA

Kırklareli'de öldürülen Zeynep'in katil zanlısı olarak teyzesinin oğlu gözaltındaKırklareli'de işkence yapılmasının ardından başına tuğla vurularak vahşice öldürülen Zeynep Esen'in(11) katil zanlısı teyzesinin oğlu Kerem S.(28), gözaltına alındı. Kırklareli Valisi şüphelinin 13 suçtan sabıka kaydı bulunduğunu belirterek, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır" dedi.Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde yaşayan Sezer Esin ile Elif Esin, kızları Zeynep Esin'den gün boyu haber alamayınca akşam saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri küçük kızı bulmak için kentte geniş çaplı arama başlattı. Kırklareli Valiliği'nin resmi sosyal paylaşım sitesinden de duyurduğu arama çalışmaları çok sayıda vatandaş katıldı. Jandarma ekiplerinin de katılımıyla yaklaşık 7 saat süren aramaların ardından kayıp Zeynep Esin'in cansız bedeni evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki, Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada ölü olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Zeynep'in başına tuğla ile vurularak vahşice öldürüldüğünü belirledi. Kızlarının öldürüldüğü haberini alan ailesi sinir krizleri geçirmesinin ardından fenalaşarak Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin vahşice işlenen cinayetle ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sonunda sabah saatlerinde talihsiz kızın teyzesinin oğlu Kerem S. gözaltına aldı.BAKKALA CİPS ALMAYA DİYE KANDIRMIŞZeynep'in amcası Sezgin Esin, katil zanlısı olarak gözaltına alınan K.S'nin bakkala cips almaya gidelim diyerek kandırdığını belirterek, "Zeynep çok güzel bir kızdı. Bizim ailemizden biri olduğu için fark edemedik o yüzden bu olay meydana geldi. Evden akşam teyzesinin kızının yani şu an gözaltına alınan teyze oğlunun ablasının kızı ile akşam eğlence var gidelim birlikte diyerek evden ayrılıyor. Oraya gittiğinde Zeynep'e sana bakkaldan cips alacağım diye kandırarak metruk binaya götürmüş. Çocuğu kandırarak bu olayı gerçekleştiriyor. Akşamları Yayla Parkı'nda eğlenceye gidecekti ama böyle sonuçla karşılaştık" dedi.'HEMŞİRE OLACAKTI'Zeynep'in büyüdüğü zaman hemşire olmak istediğini anlatan amca Esin, "Zeynep çok akılı bir kızdı. Dersleri de çok iyiydi. Benimle en son konuştuğunda, 'amca ben hemşire olacağım' dedi. Çok üzgünüz güzel yeğenim hayallerine kavuşamadı" dedi. Küçük kızın yakınları üzüntüden sinir krızi geçirirken zanlının idam edilmesini istedi.ZEYNEP'İN ÖLÜMÜNDEN DRAM ÇIKTIYayla Mahallesi'nde 2 odalı gecekonduda çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan baba Sezer Esin ile anne Elif Esin'in 2 çocuğundan biri olan Zeynep'in evinde dram çıktı. Mutfağı olmayan 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren ailenin kötü şartlarda yaşadığı görüldü.2 SAAT SONRA YAKALANMIŞKırklareli Valisi Osman Bilgin, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, dün gece yaşanan olay nedeniyle tüm kentin yasta olduğunu söyledi.Şüphelinin yakalanmasının ardından İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile basın açıklaması yapan Vali Bilgin, "Olayın zanlısı aradan 2 saat geçmeden yakalanmış, aynı zamanda zanlı kızımızın ailesinden, akrabasıdır. Zanlının 13 suçtan sabıkası vardır. Konu ile emniyet müdürlüğümüz ekiplerinin özverili çalışması sonucun tüm idari tahkikatlar yapılmış, adli tahkikatlar yapılmak üzere adli makamlara zanlı teslim edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma anda olay yürütülmektedir. Huzur kenti olarak anılan Kırklareli'nin huzurunu kaçıracak hiçbir olaya müsaade edilmeyecektir. Aileye buradan baş sağlığı diliyorum" dedi.Görüntü Dökümü------------Esin'in cesedinin bulunduğu metruk binaOlayın yaşandığı yerPolis ekiplerinden detayYayla MahallesiÖfkeli kalabalıkBoş sınıftan görüntüAmca Sezgin Esin ile röpVatandaş ile röpAğlayanlarAçılan pankartZeynep'in evinden genel detayVali Osman Bilgin açıklamasıHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,=========================Bakan Kurum: Birileri çıkmış, Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekliyorÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart günü yapılacak seçimlere değinerek, "Eskiden, manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkeydik. Şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi haline geldik. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte, milletiyle beraber tankların önüne geçip, darbeye dur diyen ülkeyiz hamdolsun. Şimdi birileri çıkmış, 1 Nisan sabahı Türkiye'nin kaosa uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyor" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da 31 Mart'ta yapılacak seçimler için çalışmalarda bulundu. Kurum, ilk olarak Kulu ilçesinde Ak Parti İlçe Seçim Kurulu Merkezi önünde partililerle buluştu. Türkiye'de eskiden manşetlerde, iktidarların değiştiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:"Eskiden, manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkeydik. Şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi haline geldik. Darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte, milletiyle beraber tankların önüne geçip, darbeye dur diyen ülkeyiz hamdolsun. Şimdi birileri çıkmış 1 Nisan sabahı bu ülkenin kaosla uyanmasını bekliyor, ellerini ovuşturuyorlar. Buradan Kulu'dan soruyorum sizlere, bunların heveslerini kursaklarında bırakmaya söz veriyor muyuz? (Alandakilerde söz veriyoruz, cevabını verdi). Allah sizlerden razı olsun. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz."'CUMHUR İTTİFAKI, BİR ARKA ODA İTTİFAKI DEĞİLDİR'Cumhur ittifakının arka oda ittifakı olmadığını ifade eden Kurum, "Şunu herkes bilsin. Cumhur İttifakı bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak; sizin kirli ittifakınız gibi, kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla, bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası için, milletimizin birliği ve beraberliği için, bayrağımız için, ezanlarımız için kuruldu." diye konuştu.CHP'nin belediyeciliğini de eleştiren Kurum, "Bunların dönemi, çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. "dedi.Görüntü Dökümü---------------Bakan Kurum'den detayBakan Kurum'ın açıklamasıGenel ve detayHaber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))===================Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildiAdana'da sözde 'mahkeme' kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP Adana İl yöneticisi adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Gülseren T.'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. 20 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı verilen şüphelilerin yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat, KOM, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda bazı evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren T.'ninde bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gülseren T. ile Hüseyin B.'nin, HDP Adana il binasında bir Almanya'da 400 bin Euro ya devredilecek bir işyeri için anlayaşamayan kişilere 'sözde mahkeme ve yargılama' yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, Silahlı terör örgütüne üye olma, yağma, PKK/KCK terör örgütü adına tehdit, silahlı terör örgütü adına suç işleme' suçlarından mahkemeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-----------Emniyet binasından çıkarılan zanlıların araca bindirilmesiEmniyet tabelasıOperasyondan arşiv görüntülerSÜRE: 01'57" BOYUT: 215 mbHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,======================6 evden hırsızlığa 2 gözaltıKayseri'de 6 evden cep telefonu ve elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri, ilçede 6 evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Evlerden cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları çaldıkları belirlenen Ömer Y. (32) ile Mehmet Y. (30), jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-----------Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişiMuayene sonrası Jandarma araçlarına bindirilmesiDiğer görüntülerSüre: 1.29 Boyut: 166 MBHaber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,======================FETÖ'nün TSK yapılanmasında 17 kişi adliyedeKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildiKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10'u görevde olan, 5 geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2'si meslekten ihraç edilen, 3'ü emekli olmak üzere 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubay için gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Salı günü İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 asker, ayrıca askerlerden sorumlu mahrem abi gözaltına alındı. 17 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü--------------Adliyeye sevk edilmeleriDetaylarHaber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT,==================Trabzon'da TV hırsızlık anı kameradaTrabzon'da beyaz eşya satışı yapan bir mağazanın önünde duran televizyon, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, işyerine ait güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.Olay, Çarşı Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde beyaz eşya satışı yapan bir mağazanın önünde teşhir amaçlı konulan televizyon, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, işyerine ait güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin bir süre iş yeri önünde beklediği, çevreyi gözetlemesinin ardından da kısa sürede televizyonu bulunduğu yerden alarak uzaklaştığı görülüyor.Öte yandan, polis ekiplerinin çevrede başka işyerlerinden de hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.Görüntü Dökümü------------Hırsızlık anı görüntüsüHABER: Serkan KILINÇ KAMERA: TRABZON, -