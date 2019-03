Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

Kruvaziyer gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşadıAydın'ın Kuşadası ilçesindeki limanına demir atmak isteyen Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia'ya, şiddetli rüzgar nedeniyle zorlandı. Bir süre açıkta bekletilen gemi, daha sonra kılavuz kaptan ve liman işletmesinin römorkörlerinin yardımıyla sorunsuz bir şekilde limana yanaştı.Kuşadası'nda zaman zaman 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, olumsuzluk yaratıyor. Bu yıl 470 yolcusuyla Kuşadası'na 5'nci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia'nın personeli, bu sabah şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi, bir süre açıkta demirleyerek, rüzgarın dinmesini bekledi. Liman Başkanlığının uygun hava koşullarının oluşması üzerine izin vermesiyle açıkta bekleyen gemi, kılavuz kaptan ve liman işletmesinin römorkörlerinin yardımıyla sorunsuz bir şekilde limana yanaştı.Gemiden inen turistler, hazırlanan tur programlarına katılmak üzere otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi ören yerlerine götürüldü. Küçük bir bölümü ise şehir merkezini gezmeyi tercih etti.Liman Müdürü Aziz Güngör, Ege Bölgesi'nde süren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kuşadası Körfezi'nde de etkisini gösterdiğini belirterek, "Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına dolayısıyla denizde akıntı gerçekleşti. Kruvaziyer gemisi 'Celestyal Olympia', Egeport limanının deneyimli kadrosu, deniz araçlarının koordineli çalışması ile sorunsuz bir şekilde limanımıza yanaştı" dedi.Görüntü Dökümü--------Geminin açıkta beklemesi, limana yanaşması ve yolcuların gemiden inmesiHaber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),===================Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorumCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaş ve genel başkan olarak pek çok seçime girdiğini belirterek, "Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorumö dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere 1 gün kala son programı için Eskişehir'e geldi. Bir otelin toplantı salonundaki programda Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Salona Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte giren Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sadece kente kimlik kazandırmanın ötesinde, bir akademisyen olarak da sadece Eskişehir değil, sadece Türkiye değil, dünyada da sayılı isimlerden biri haline geldi. Akademisyen kimliği olarak da o açıdan bir bilim insanı olarak, bir siyasetçi olarak bütün Eskişehirlileri ve daha doğrusu Türkiye'de aklı olan herkesin saygı duyması gereken bir kişi oldu Yılmaz Büyükerşen. Kendisine herkesin huzurunda teşekkür ediyorum. İkinci önemli isim de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu. Gerçekten o da bütün baskılara rağmen, iktidarın bütün baskılarına rağmen çok güzel projeleri hayata geçirdi. Kent ile kırsal kesim arasında çok iyi projeler, kooperatifler yaptı. Aynı Yılmaz hocamızın yaptığı gibi. O şimdi görevi başka bir arkadaşa devretti. O arkadaşımız devraldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacakö dedi.'BU KADAR BEL ALTI VURULAN SEÇİME İLK KEZ GİDİYORUM'Çok seçim gördüğünü ancak ilk kez bu kadar bel altı vurulan bir seçime gidildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bir seçim başlatmak ve sandıklara gidip oy vermeye hazırız. Yarın gideceğiz oylarımızı kullanacağız. Pek çok seçime girdim. Vatandaş olarak da siyasetçi, genel başkan olarak da girdim. Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum. İYİ Parti ve Saadet Partisi ile işbirliğimiz var. Normalde her siyasi parti bir seçime giriyorsa, projelerini anlatır, siyaset budur. Neyi nasıl yapacağımızı vatandaşa anlatırız. Ama şimdi bir iftira kampanyası üzerinden bir seçim görütürülüyor. Ne kadar bel altı vurulacak alan varsa, insanları kötüleyecek alan varsa hepsini yaptılar. Ama tutmadı, tutmazdı zaten. Niye tutsun? Hangi gerekçesiyle tutsun. Harcanan emeğe, zamana yazıktır. Kullanılan onca devlet imkanlarına yazıktır, günahtır. İnsanların bulunduğu makama saygı duyulmayacak bir atmosferin yaratılması yazıktır, günahtır. Siz çıkıyorsunuz seçim propagandası yapmaya eyvallah. Neyi nasıl yapacağınızı anlatın. Hayır günün 24 saat ana konu benim. Bay Kemal, e güzel ben bundan çok memnunum. Benim buna bir itirazım yok. Gerçekten bir itirazım yok. İdam sehpaları kurdular benim için, 'idamını istiyoruz' buyurun edin kardeşim. Eğer benim idamımla bu ülke düzlüğe çıkacaksa, çiftçi hayatından çok memnun olacaksa, 8 milyon kişi iş bulacaksa, vallahi ben hazırım buyurun yapın. Memleketin huzuru için yapın. Sonra kalktılar Meral Hanım için hapisle tehdit ettiler. 'Senin dokunulmazlığın yok, seni daha kolay hapse atarız' dediler. ya seçimle bunların ne ilgisi var. Yerel seçim yapıyoruz. Ne ilgisi var. Arkasından en baştan beri tutturdular 'efendim memleketin bir beka sorunu var'. Ne beka sorunu kardeşim.ö'BEKAYLA NE ALAKASI VAR?'Seçimlerde il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, başkan ve muhtarların seçileceğini anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın 'beka seçimleri' söylemini eleştirerek, "Ya seçeceğimiz kim ya, mahallenin muhtarı veya köyün muhtarı. Muhtarı seçtin görev yapacak, ya bunun Türkiye'nin beka sorunuyla ne alakası var. Belediye meclis üyesi seçeceğiz, ne olacak? Belediye meclisine girecek, getirecek projeleri olumlu ya da olumsuz görüş bildirecek. ya bunun beka sorunuyla ne alakası var? İl genel meclis üyesi, başkan kim? Vali. İl genel meclis üyesi, valinin getirdiği projelere ya katılacak ya da katılmayacak. Bunun Türkiye'nin beka sorunuyla ne alakası var. Büyükşehir belediye başkanı ya da belediye başkanı. Bütçesi var, hizmet edecek vatandaş da denetleyecek. Bunun Türkiye'nin bekasıyla ne alakası var. Eğer Türkiye'nin bir beka sorunu varsa sizin yüzünüzden vardır. 17 yıldır bu memleketi kim yönetti ' Almanlar mı, Fransızlar mı, Japonlar mı yönetti ' Güney Kore mi yönetti? Siz yönettiniz, tek başınıza yönettiniz. Eğer Türkiye'yi bir beka sorunuyla karşı karşıya getirdiyseniz o koltukları bırakın. Yazıktır günahtır bırakın o koltuklarıö diye konuştu.'TÜRKİYE, BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ'Türkiye'nin her şeye rağmen bölgesinin en güçlü ülkesi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir devleti yöneten kişi ve ona destek veren sözcüsü kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıradan her an sonu gelebilecekmiş bir devletmiş gibi topluma sunuyorlar. Yazıktır ya tarihe saygı duymak lazım. Bu ülkenin kurtuluş savaşına saygı duymak lazım. Ne beka sorunu kardeşim. Biz bu ülkenin geleceği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Canımız ise canımızı veririz, malımız ise malımızı veririz. Yeter ki bayrağımız dalgalansın. Biz bunu yaparız. Sanki beyefendiler Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmadılar. Kendi topraklarından kaçıran insanlar bunlar. Şimdi kalkmışlar beka sorunu. Ne beka sorunu kardeşim'ö ifadelerini kullandı.'İSTANBUL'U ANKARA'DAN MI YÖNETECEKLER?'Kendi miting ya da toplantılarında belediye başkan adaylarının çıkıp projelerini anlattığını, ancak iktidarın bunu yapamadığını anlatana Kılıçdaroğlu, "Bizim ile onlar arasındaki temel farklılık şu. Bizde belediye başkanımız toplantılardan veya mitinglerden önce belediye başkan adaylarımız çıkar ve konuşurlar. Projelerini anlatırlar, vatandaş dinler, sonra biz konuşuruz. Onların belediye başkanının proje anlatma hakkı yok. İzin vermiyorlar. İzin yok. Ne için? Ben belediye başkanı olarak seçilirsem projelerimi Erdoğan anlatacak. Kim söylüyor? İstanbul gibi devasa bir megapolün belediye başkan adayı, eski başbakan söylüyor. Projeyi şimdi ben anlatmayım, Sayın Erdoğan benim projelerimi anlatacak. İstanbul'u kim yönetecek? İstanbul'u Ankara'dan mı yönetecekler, yoksa belediye başkanı İstanbul'dan mı yönetecek? Eskişehir'i Ankara'dan yönettirmem diyor Yılmaz hoca. 'Eskişehir'i, Eskişehirlilerle beraber ben yöneteceğim' diyor bu kadar basit. Bizim Ankara'da oturup da Eskişehir'le ilgili karar vermez hakkımız var mı? Bu Eskişehirlilere hakarettir. Eskişehir'in ortak aklı yok mu? Yılmaz Büyükerşen bir Eskişehir markası değil aslında, bir Türkiye markasıdır, bir dünya markasıdır. Bu açıdan sandığa giderken hangi partiden olursa olsun, ben hiçbir vatandaşa şu partiye oy verdin diye bir eleştiri getirmedim. Böyle bir hakkım yok zaten. Bütün bu karalama kampanyalarına rağmen halkın sağduyusuna güveniyorum benö diye konuştu.Görüntü Dökümü-------Toplantı salonu-Kılıçdaroğlu'nun gelişi-Toplantıya katılanlar-Büyükerşen ve Kılıçdaroğlu-Kılıçdaroğlu'nun konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-==================================Türel: HDP'den umduğunu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı (YENİDEN)Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel, sosyal medyada yayınlanan ve eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili, "Bunlar klasik FETÖ taktiği. Kaybedeceğini anlayanlar, FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetler yayınlıyor. HDP'den umduğunu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı. Yazık ya, değer mi? Hele hele bir kadına, bir başkanın eşi diye FETÖ'nün montaj kasetleriyle hitap etmek ne adamlığa yakışır, ne başka bir şeye yakışır. Benim edebimle söyleyebileceğim tek şey, yazıklar olsun demektir" dedi. Diğer yandan emniyet birimleri, paylaşımın Almanya'nın başkenti Berlin'den yapıldığını tespit etti.Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Sanayi ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu oldu. Akra Hotel'deki toplantıda yeni dönem için projelerini anlatan ve iş insanlarının sorularını yanıtlayan Türel, sosyal medyada eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ile ilgili açıklamada bulundu.FETÖ TAKTİĞİ MONTAJSeçimin son günlerinde siyasetin çirkin yüzünün yeniden görülmeye başlandığını kaydeden Başkan Türel, "Bu beni fevkalade üzüyor. Bunları 2004, 2009, 2014'te yaşadığım için son dakikada kaybedeceklerini anlayanlar çirkin siyasete, iftiralara başvurmak zorunda kalıyor. 2009'da da çok üzülerek dinlemiştim, o dönemki rakibim Sayın Mustafa Akaydın benim için 'Valencia'da villası var' demişti. Ama ne oldu, rezil oldu. Değer mi seçimi kazanmak için bu iftiralara başvurmaya? ve işte son 10 saat içerisinde klasik FETÖ taktiği olarak FETÖ'cü hesaplardan montaj kasetler yayınlanıyor. HDP'den umduğunu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı. Yazık ya, değer mi? Hele hele bir kadına, bir başkanın eşi diye FETÖ'nün montaj kasetleriyle hitap etmek ne adamlığa yakışır, ne başka bir şeye yakışır. Benim edebimle söyleyebileceğim tek şey, yazıklar olsun demektir" dedi.İNSANLIĞA SIĞAR MI?Millet İttifakı adayı CHP'li Muhittin Böcek'i defalarca televizyonda tartışmaya davet ettiğini kaydeden Türel, "Gelseydi canlı yayınlarda, istediği gazeteciyle gelseydi ve benimle tartışsaydı. Bu iddiaları varsa benimle konuşsaydı. Ama artık seçime girmişken son 24 saat içerisinde montaj kasetlere başvurmak suretiyle birtakım iftiraları kendilerine çare olarak görmelerini halkımız en güzel şekilde sandıkta değerlendirir. Bu çarelere başvuranların hepsi bu iftira bataklığında battılar. Hele hele bir başkan eşine bunu yapılabilecek kadar düzeysizleşmişse, diyebileceğim tek şey yazıklar olsun. Biz 'siyaset eşittir nezaket' diyen bir anlayışla Antalya'da 15 senedir siyaset yapıyoruz, 40 senedir Antalya'da hizmetin içerisindeyiz. Yarın yüz yüze geleceğiz. Yarın bu iftiraları atanlar hangi yüzle gelecekler karşımızda konuşacaklar. Neye değer? Seçimi kazansan ne olur, kaybetsen ne olur? Seçimi kaybedeceğini anlayınca bu tür yöntemlere başvurmak insanlığa sığar mı" diye konuştu.MİLLETİN ADALETİİnsanlığın önemli olduğunu dile getiren Türel, "Biz insanlığımızı kaybetmedik. Her ne pahasına olursa olsun bana deseler ki 'Muhittin Bey'in ailesiyle ilgili şöyle bir montaj kaset yapacaksın, bu tarafta da sana seçimi hediye ediyorum' dönüp bakarsam şerefsizim. Biz böyle işlere hiçbir zaman tevessül etmedik. Yakıştıramadım, kendisiyle dost olarak görüşürdük ve dost kabul ederdik. En güçlü adalet, milletin adaletidir. O yüzden tabii ki bunların yaşanmış olması maalesef siyasetin çirkin yüzü, maalesef geçmişte benim başıma gelenlerin bir tekrarı" dedi.CEVABI YARIN SANDIKTAGeçmişte bu tür iftiralardan medet umanların genellikle çaresiz kaldıklarını belirten Menderes Türel, şunları söyledi:"Yine aynı çaresizlik içerisinde yeniden yalana dolana başvuruyorlar. Yaydıkları montaj kaset, FETÖ hesabı. Ses kaydını, herkesin çok iyi bildiği ve FETÖ'nün kullandığı bir hesaptan yaptılar. ve yayılan ses kaseti Almanya'dan veriliyor. FETÖ hesaplarından geliyor. Zaman zaman bunları dile getirmedim ama 'CHP'nin içinde FETÖ var' diyen birtakım iddiaların doğru olduğunu teyiden şimdi görüyoruz işte. Kim yaptı onları da biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz. CHP'nin içinde önemli görevlerde olan arkadaşlarımızın bu işlere alet olmasını anlamak mümkün değil. Bu kampanyalarda bir günden bir güne rakiplerimizi eleştirmişimdir, 'hizmetleri yok' demişimdir ama bu gibi bel altı iftiralara seçimi kazanacak olsam dahi başvurmam. Bu yakışıksız tavırların hem de bir kadın üzerinden yapmalarının takdirini inşallah Antalyalılar yarın sandıkta en güzel şekilde değerlendirecektir diye düşünüyorum."PAYLAŞIM BERLİN'DENDiğer yandan emniyet birimleri, paylaşımın Almanya'nın başkenti Berlin'den yapıldığını tespit etti. 'kacsaatolduson' kullanıcı adlı hesabından daha önce de FETÖ paylaşımları yapıldığını, pek çok kez açılıp kapandığını belirleyen emniyet birimleri, '2844388905' ID numaralı hesapla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Salondan detayMenderes Türel açıklamaHaber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)==================================Adalet Bakanı Gül, kebapçıda ocağın başına geçtiGaziantep'te esnaf ziyaretlerini sürdüren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir kebapçıda ocağın başına geçti. Bakan Gül, pişirdiği kebapları vatandaşlara ikram etti.Gaziantep Kalesi çevresinde bulunan esnafı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çalışanlarla sohbet etti. Bir kebapçıda ocağın başına geçen Bakan Gül, pişirdiği yemekleri vatandaşlara ikram etti. Bakan Gül, yöresel yemekleri tanıtan sosyal medya fenomenleri ile de çay ocağında bir araya gelerek sohbet etti.Görüntü Dökümü------------Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün esnaf ziyaretiBakan Gül'ün vatandaşlarla çay ocağında buluşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI/Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)==================================Şiddetli rüzgar alüminyum çatıyı uçurduİzmir'de, iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bornova ilçesindeki bir binanın alimünyum çatısı uçarak, otomobilin üzerine düştü.İzmir'de, dün kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen ve zaman zaman saatte 90 kilomete hıza ulaşan fırtına nedeniyle, Altındağ ilçesinde bir binanın alüminyum çatısı uçtu. Sokakta park halinde olan bir otomobilin üzerine düşen çatı, araçta maddi hasara neden oldu. O sırada çatının düştüğü araçta ve sokakta kimsenin bulunmaması sayesinde şans eseri yaralanan olmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Araçtan ve uçan çatıdan görüntüHaber: Davut CAN -Kamera: İZMİR,==================================Otomobil güvenlik görevlisine çarptı; o anlar kameradaSamsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce önünde seyreden otomobile, ardından yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a (36) çarptı. Ceylan'ın ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün sabah saatlerinde Çarşamba ilçesi Beylerce mevkii Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Ordu yönüne giden Hasbi Kıyaklı (69) idaresindeki 06 HSB 55 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden İdris Gedik (55) idaresindeki 55 ST 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a çarptı. Ceylan'ın ağır yaralandığı kazada, otomobil sürücü Hasbi ve yanındaki Huriye Kıyaklı da hafif yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüHbaer: Mehmet Emin COŞKUNDERE SAMSUN-DHA==================================