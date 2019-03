Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

DENİZLİ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (EK)1)YENİ DEPREMDE YENİ ÇATLAKLAR OLUŞTU Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde sıvalar döküldü, çatlaklar oluştu ve bacalar yıkıldı. 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Karayöhük ve Ucarı mahallelerinde hasar gören evlerde, son depremle yeni çatlaklar oluştu. İbrahim Sözil'e ait kullanılmayan boş kerpiç ev ise son depremin etkisiyle yıkıldı. Hasan Uy'a ait boşaltılan evin duvarlarında da derin çatlaklar oluştu. Vatandaşlar, sürekli artçı sarsıntıları hissettiklerini ancak 4.9 büyüklüğündeki depremle çok sallandıklarını ve korktuklarını söyledi.OY KULLANIRKEN DEPREME YAKALADILARKarahöyük Mahallesi'ndeki ilkokulda seçmenler, depreme oy kullanırken yakalandı. Deprem nedeniyle oy kullanma işlemini yarıda bırakan vatandaşlar, panikle okuldan çıkıp, bahçeye koştu. Bir süre dışarıda bekleyen depremzedeler, korkuyu üzerlerinden attıktan sonra tekrar binaya girerek oy kullanmaya devam etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile jandarma ekipleri, Acıpayam ilçesindeki mahalleleri gezerek hasar tespit çalışması yapıyor. Depremi çok şiddetli hissettiğini belirten sandık görevlisi Cevdet Say, "Oy kullanmak için okula girmiştik. Depremle birlikte hemen dışarı koştuk, okulu kapattık, sandıklarda oy kullanma işlemini durdurduk. Seçim kurulundan oy kullanma işlemlerine devam edilmesi talimatı üzerine tekrar oy kullanma işlemine devam ettik. Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar da panik ve korku yaşadı. Mahalle halkı sokaklara döküldü. Yıkılan bir evin tozlarını gördük."Öte yandan 4.9 büyüküğündeki depremin ardından en büyüğü saat 14.45'te 4.1 olmak üzere saat 16.14'e kadar bölgede 10 artçı sarsıntı oldu.Görüntü Dökümü------------------------Yıkılan kerpiç evden detay Jandarma ve AFAD ekiplerinden detaySokaktaki vatandaşlardan görüntülerYıkılan baca ve yola düşen çatı parçalarından detaylarKarahöyük ilkokulundan görüntüOy kullananlardan görüntüCevdet Say'ın konuşmasıUcarı mahallesinde vatandaşların deprem anını anlatmasıÇatlaklar oluşan ve sıvalar dökülen evlerden görüntü(Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=================================================2)ÇIĞ VE HEYELAN, HAKKARİ-ŞIRNAK KARAYOLUNU KAPATTIHAKKARİ- Şırnak karayolunun 3 noktasına çığ düştü, bir noktada ise heyelan meydana geldi. Çığ ve heyelan nedeniyle kapanan karayolunda onlarca araç mahsur kalırken, ekipleri kapanan yolun açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bölgede etkili olan karla karışık yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilerken, Hakkari- Şırnak karayolunun 30'uncu kilometresini heyelan kapattı. Heyalan nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kalırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Öte yandan Hakkari-Şırnak karayolunun 90'ıncı kilometresindeki 3 ayrı noktasına da çığ düştü. Çığdan dolayı kapanan yolda 20'ye yakın araç mahsur kalırken, karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çığ kütlelerini temizlemek için yoğun bir mücadele yürütüyorGörüntü Dökümü------------------------CEP TELEFON KAMERASI-Yola düşen çığ-Çığları temizleyen iş makineleri-Heyalan-Heyalanı temizleyen iş makineleri-Yolda kalan araçlarMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -====================================================KAYBOLAN MİNİK ÖMER'İN DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU (EK)OTOPSİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLDİ3)SON GÖRÜNTÜLERİ MOBESE' DE Mardin 'in Derik ilçesinde, dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bu sabah derede bulunan Ömer Azak'ın cansız bedeni (11), kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Derik Devlet Hastanesi 'nden Malatya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.Öte yandan boğulduğu tahmin edilen Ömer Azak'ın son görüntüleri, derenin çevresindeki MOBESE kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Azak'ın bölgede bir süre gezindiği ve daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.Görüntü Dökümü:-----------MOBESE görüntüleriArama ekiplerinin çalışmalarıMinik Ömer'in Cansız bedeni derede bulunurkenDereden cansız bedeni çıkarılırkenDerik Devlet Hastanesi önünde toplanan kalabalıkGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU : 336 MBHaber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin)-DHA====================================================4)ÇALILIK ALANDAKİ YANGINI JANDARMA VE KÖYLÜLER SÖNDÜRDÜSAMSUN'da itfaiye aracının ulaşamadığı çalılık alanda çıkan yangın, jandarma ekipleri ve köylünün yardımıyla söndürüldü. Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde çalılık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yangın alanına ulaşamadı. Yangına, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve köylüler müdahale etti. Yoğun çaba sonucu söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.Dumanı görüp geldiğini söyleyen Samet Can , "Jandarmadan Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yapan onlardı. Biz de yardım ettik" dedi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü:----------Yangından detaylarJandarma ekibi ve köylünün müdahalesiKöylüden röportajYanan alandan detaylar(SURE: 02.00 DK) (BOYUT: 224 MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,========================================5)YÜRÜRKEN ÇAYIN KIYISINI DÜŞÜP YARALANDIAYDIN'ın Söke ilçesinde, yürüyüş yaparken 3 metreden suyun bulunmadığı çay kıyısına düşen 25 yaşındaki Yusuf Kaya hafif yaralandı.Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 'nde meydana geldi. Söke Çayı kenarından ilçe merkezine doğru yürüyen Yusuf Kaya, bir anda dengesini kaybetti. 3 metreden çayın kıyısına düşen Kaya, yaralandı. Kaya'nın yardım çağrısını duyan çevredeki vatandaşlar, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, merdiven ve halat yardımıyla Kaya'yı kurtardı. Yaralı Kaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yusuf Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:-----------------------Yusuf Kaya'nın kurtarılmasıHaber- Kamera: İslam KELEŞ/ SÖKE ( Aydın ),========================================