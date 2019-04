Dha Yurt Bülteni -6

Kaynak: DHA

Şoförü uyuduğu sanılan yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralıDenizli'nin Çardak ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Kazanın, otobüs şoförü uyuduğu için meydana geldiği sanılırken, incelemeler sürüyor.Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Ankara Asfaltı Derbent Mevkii'nde meydana geldi. Mersin'den Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden bir turizm firmasına (Kontur Turizm) ait, Osman Özden yönetimindeki 42 AH 856 plakalı yolcu otobüsü, şoförün kontrolünden çıktı. Karayolundan çıkarak su tahliye kanalına giren ve yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra kenardaki tarlaya devrilen şehirlerarası yolcu otobüsünde, şoför Osman Özden ile yolculardan Ayşe Güleç (65) öldü. Kazada 2'si ağır 35 kişi de yaralandı. Yaralanan yolcuların isimlerinin Korel Timur, Okan Gültekin, Ahmet Avcı, Yüksel Gucur, Şifa Bıyıklı, Tuğçe Demir, Tuba Doğan, Sevsin Uslu, Rabia Kaya, Ayşe Türel, Seda Kaya, Faruk Tuncer, Emre Yaldaram, Zeliha Doğu, Havva Gelberi, Halil Gelberi, Melih Salman, Mehmet Uçak, Öznur Aşut, Nevin Doğan, Fahrettin Aytekin, Öykü Nisa Dinçer, Uğur Günendi, Kerem Özlü, Ahmet Güleç, Alime Melekoğlu, Ferhat Önder, Serhat Gökcan, Fatma Demir, Didem Önder, Hasan Tekkeş, Fulya Tekkeş, Hasret Sert, Aslıhan Manay ve Yusuf Asma olduğu belirtildi. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.Kazanın, otobüs şoförü Osman Özden'in uyuması nedeniyle meydana geldiğinin sanıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin araştırmaları sürerken şoför emniyet kemerinin, koltuğun arkasından bağlı olduğu görüldü. Kazada ölen Ayşe Güleç'in eşi yaralı Ahmet Güleç'in, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, çiftin Konya'da görev yapan polis oğullarının yanından döndükleri öğrenildi.YOLCU O ANLARI ANLATTIKazadan hafif yaralı kurtulan yolculardan Serhat Gökcan, kaza anında uyumak üzere olduğunu belirterek, "Konya'dan otobüse bindik. Tam uyumak üzereyken, gürültü ve çığlıklarla uyandım. Ardından otobüs devrildi. Arkadaşımın kolu sıkıştı. Onu ve diğer yaralıları çıkarmaya çalıştık" dedi.Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından ölenlerin cesetleri Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Görüntü Dökümü----------Kaza yerinden ve yaralılardan görüntüKazada yaralanan bir yolcunun konuşmasıYaralıların ambulansa alınmasıYaralı Serhat Gökcan'ın konuşmasıPolis ve itfaiye ekiplerinden görüntüCesetlerin kaldırılmasındanHaber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,===================='Ucuz ekmek' kavgasından burnu kırıldıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde ekmek fırını sahibi aile, ucuz ekmek sattığını ileri sürdükleri Bayram Tetik'i darp ederek burnunu kırdı. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.Ormanlı belde merkezinde önceki gün meydana gelen olayda, Bayram Tetik(43) aracına ekmekleri yüklediği sırada aynı beldede fırın işletmeciliği yapan Y.S., A.S. ve M.S. yanına geldi. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S., yumruk attığı Bayram Tetik'in burnunu kırdı. Kavgayı diğer esnaflar ayırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Bayram Tetik, 250 gram ekmeği 1 liradan sattığı için rakip fırın işletmecilerinin saldırısına uğradığını söyledi. Enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 liradan sattığını ve satmaya da devam edeceğini alatan Bayram Tetik, jandarmaya giderek kendisine saldıranlardan şikayetçi olduğunu söyledi.Y.S. ise jandarmada alınan ifadesinde ekmeği 1 liradan satması nedeniyle kendilerinin zor durumda kaldığını ve ekmeğin her yerde olduğu gibi 1.5 liradan satılmasını istediklerini bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Fırının güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çıkan tartışma ve yaşanan kavga anı görülüyor.Görüntü Dökümü-------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüsüSüre: (28 sn) Boyut: (3 MB)Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),=================Emekli polis, yol verme meselesi yüzünden otobüs şoförünü silahla yaraladıBursa'nın Osmangazi ilçesinde emekli polis memuru, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı otobüs şoförünü silahla vurarak yaraladı.Olay Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir fabrikadan otobüs şoförü olarak çalışan Aşur G. gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine dağıtırken, yol verme mevzusu yüzünden otomobil sürücüsü emekli polis olan O.E.(55) ile tartıştı. Ardından yoluna devam eden otobüs sürücüsünün önünü kesen O.E, otobüsün kapılarını açtırarak içeriye girdi. O.E., belinden çıkardığı tabanca ile otobüs şoförü Aşur G.'yi bacağından yaralayarak kaçtı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aşur G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli O.E., olay yerine yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.Görüntü Dökümü-------Yaralının hastaneye sevk edillmesiOlay yerinden görüntülerServisten görüntülerMermi kovanından görüntüDetaylarSüre: 01.07 Boyut: 128 MBHaber: Serkan AKKUŞ - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,======================Vatandaşları çifti gasbeden 2 Suriyeli tutuklandıHatay'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli çifti bıçaklayıp evdeki altınları gasp ettiği iddiasıyla yakalanan aynı ülke vatandaşı Ramadan İbrahim (25) ile olayı azmettirdiği öne sürülen Ahmet Cuma (36) tutuklandı.Olay, önceki gün Barbaros Mahallesi 137 Sokak'taki Dostlar Apartmanı'nda meydana geldi. Suriyeli H.M. ve kocası R.M.'nin evine akşam saatlerinde yine aynı apartmanda oturduğu belirtilen Ramadan İbrahim girdi. İbrahim, iddiaya göre H.M.'yi tehdit ederek bileziklerini ve yüzüğünü gasp etti. Çıkan arbedede H.M., bıçakla yaralandı. Bu sırada evine gelirken sokakta eşinin yardım çığlıklarını duyan R.M., içeri girerken altınlarla kaçmak isteyen Ramadan İbrahim ile karşılaştı. Çıkan kavgada, R.M. de bıçakla yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, Ramadan İbrahim ile olayı azmettirdiği ve gözcülük yaptığı öne sürülen Ahmet Cuma'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü------------İskenderun Adliyesi'nin görüntüsüSuriyeli zanlıların polis tarafından götürülmesiAraca bindirilmeleriSÜRE: 59 sn BOYUT: 49 MBHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),===================Kayseri'de minibüste 463 şişe kaçak içki ele geçirildiKayseri'de, ihbar üzerine durdurulan minibüste 463 şişe kaçak içki ele geçirildi, sürücü R.K. gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nda, R.K. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada çöp kovalarının içine gizlenmiş 463 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, sürücü R.K. gözaltına alındı.Görüntü Dökümü-----------Ele geçirilen kaçak içkilerden görüntü (polis kamerası)Diğer görüntülerSüre: 1,07 Boyut: 11,2 MBHaber-Kamera: KAYSERİ,====================İzmir'de meclis üyesinin 16 yaşındaki oğlu intihar ettiİzmir'in Gaziemir ilçesinde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Nevin M.'nin özel bir kolejde okuyan oğlu Tuna M. (16), evlerinin çatı katında kendini iple asarak yaşamına son verdi. Bilgisayar oyunlarına meraklı olan Tuna M.'nin, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynayıp, oynamadığı araştırılıyor.?Gaziemir ilçesinde yaşayan, son yerel seçimde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Nevin M. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Erol M.'nin özel bir kolejde okuyan oğlu Tuna M., evlerinin çatı katında ağabeyi A.M., tarafından iple asılı bulundu. A.M.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılan Tuna M. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Anne Nevin M. acı haberi, partililer ve Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda ile birlikte dün gece katıldığı kutlama yemeğindeyken alıp, eve geldi. Olayın şokunu yaşayan Nevin M., "Konuşabilecek durumda değilim, acımın tarifi yok" dedi.Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda ise, "Çok üzgünüz, acı haberi dün gece örgüt yemeğinde Nevin Hanım'a gelen telefonla öğrendik. Çocuğumuzun sorunu yoktu, mutlu bir hayatı vardı. Onu intihara sürükleyen neden neydi, bilmiyoruz" dedi.MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYIP, OYNAMADIĞI ARAŞTIRILIYORBilgisayar oyunlarına meraklı olduğu belirtilen Tuna M.'nin, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynayıp, oynamadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.Tuna M.'nin cenazesi, bugün ikinci namazının ardından Sarnıç'taki Çoban Camisi'nden kaldırılacak.Görüntü Dökümü------------Adli tıptan cenazenin alınmasıAilesinden detay görüntüAileye kameramanın 'Mavi balina oyunu nedeniyle mi intihar etti' diye sormasıAilenin 'Yok öyle bir şey' diyerek tepki göstermesiHaber: Mücahit BEKTAŞ, İZMİR,====================Alkollü sürücü, kazanın ardından arkadaşıyla yer değiştirmişBursa'da alkollü halde kaza yaptığı otomobilini beraberindeki arkadaşının kullandığını söyleyen sürücünün yalanını, mobese kameraları ortaya çıkardı. Şüphe üzerine mobese görüntülerini inceleyen polis, alkollü sürücünün kazanın ardından yolcu koltuğuna geçerek direksiyon başına arkadaşını oturttuğunu tespit etti. 1.44 promil alkollü olan sürücünün ehliyetine el konulup, para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı.Osmangazi ilçesi Odunluk Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olay şöyle meydana geldi; Uğur Y. alkollü halde kullandığı 16 RG 932 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından yolcu koltuğuna geçen Uğur Y. olay yerine gelen polis ekiplerine otomobili beraberinde bulunan ve alkol almayan arkadaşı İslam İ.'nin kullandığını söyledi. Ancak polis, 2 arkadaşın hareketlerinden şüphelendi ve gerçek sürücüyü tespit etmek için mobese merkezinden yardım istedi. Mobese kameralarında yapılan inceleme sonunda da kazanın ardından sürücülerin yer değiştirdiği ortaya çıktı.1.44 promil alkollü çıkan Uğur Y.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurak, 800 TL para cezası kesildi. Otomobil trafikten men edildi. Ayrıca Uğur Y. hakkında 'Memura yalan beyan vermek' suçundan adli işlem başlatıldı.Görüntü Dökümü:---------------Kaza yapan otomobilden görüntüler-Sürücünün alkolmetreyi üflemesinden görüntü-Detaylar-Polis ekipleriyle geçen diyalogSüre: 1.34 Boyut: 176 MBHaber: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,========================Çerçeve yaptığı resimlere özenip ressam olduAdıyaman'da 25 yıldır camcılık yapan Hakan Kamışlı (39), müşterilerinin çerçeveletmek için getirdiği tablolardan etkilenerek, resim yapmaya başladı.Adıyaman'da yaşayan ortaokul mezunu Hakan Kamışlı, 25 yıldır camcılık yaparak geçimini sağlıyor. Güzel sanatlara ilgisi olan Hakan Kamışlı, müşterilerinin çerçeveletmek için getirdiği tablolardan etkilenerek resim sanatına merak salınca işini başka bir boyuta taşıdı. Etkisinde kaldığı tabloların ardından Kamışlı, 10 yıl önce kendi resimlerini yapmaya başladı. Yağlı boya tablolar yapan ve çevresindekilerden beğeni toplayan Kamışlı, ortaya çıkan eserlerini de işyerinde sergiliyor. İsteyen müşterilerine tabloları satan Kamışlı, "Bu konuda en büyük desteği ailemden aldım. Boş zamanlarımı resimle geçirmeye başladım ve başarılı da oldum. Şimdi yaptığım eserleri işyerinde sergiliyorum, arkadaşlarıma hediye ediyorum ve isteyen müşterilerime de satıyorum" dedi.Görüntü Dökümü--------İşyerindeki tablolarBoyama yapmasıSergilediği tablolarHakan Kamışlı ile röp.Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 850 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)====================Öğretmenini bıçaklayan öğrenci tutuklandıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçaklayarak öldüren F.Ç.(17) tutuklandı.Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. okulun müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakladı. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Kuyucu, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan F.Ç.'nin geçen ocak ayında arkadaşlarıyla kavga ettiği bu nedenle Necmeddin Kuyucu'nun başkanlığını yaptığı disiplin kuruluna sevk edildiği ve 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı. Kuyucu'yu bu sebeple öldürdüğü ihtimali üzerinde durulan ve olayda kullandığı bıçağı çantasında taşıdığı belirlenen F.Ç., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Haber: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), -=======================Oy artış rekoru Antalyalı başkanlarda31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde birden fazla dönem aday olan belediye başkanlarının oy artış oranları değerlendirmesine, Antalyalı başkanlar damgasını vurdu. Türkiye genelinde nüfusu 100 binden fazla ilçelerin seçim sonuçları değerlendirmesine göre Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Yücel, 2014 yerel seçimlerine oranla yüzde 18.73'lük artışla ilk sırada, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, yüzde 18.35'lük artışla ikinci sırada yer aldı.31 Mart Yerel Seçimleri'nin, oy oranları da netleşmeye başladı. Antalya, seçime damgasını vuran iller arasında yer aldı. Türkiye genelinde nüfusu 100 binden fazla ve başkanları birden fazla dönem aday olan ilçelerin oy artış oranları sıralamasında, Antalya'dan 4 belediye başkanı ilk 10'a girdi. Nüfusu 100 binden fazla ve başkanları bir dönemden fazla aday olan 32 ilçe sıralamasında Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Yücel, 2014 seçimlerine oranla yüzde 18.73'lük artışla birinci, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal yüzde 18.35'lük artışla ikinci, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen 11.17'lik artışla dördüncü, Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü de 9.67'lik artışla yedinci sırada yer aldı.MHP'Lİ BAŞKAN BİRİNCİ SIRADAMHP'li Yücel, 2014 yılında yüzde 38,88 olan oy oranını, 31 Mart 2019 seçimlerinde, 18.73'lük artışla 57.61'e, CHP'li Uysal, 46.53 olan oy oranını yüzde 18.35'lik artışla yüzde 64.88'e çıkardı. Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Sözen, 2014'te 40.56 olan oy oranını yüzde 11.17'lik artışla 51.73'e, AK Partili Tütüncü ise 40.74 olan oy oranını yüzde 9.67'lik artışla 50.41'e çıkardı.Nüfusu 100 binden fazla ve başkanları bir dönemden fazla aday olan Türkiye genelindeki 73 ilçe seçim sonuçları değerlendirmesinde ilk 10 şöyle oluştu:1- Antalya-Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, yüzde 18.732- CHP'li Antalya-Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yüzde 18.353- Adana-Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, yüzde 14.984- Antalya-Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, yüzde 11.175- İzmir-Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu yüzde 11.166- Ankara-Etimesgut Belediye Başkanı MHP'li Enver Demirel, yüzde 9.727- Antalya-Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü, yüzde 9.678- Eskişehir-Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, yüzde 9.339- Eskişehir-Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, yüzde 8.4110- Süleymanpaşa-Tekirdağ Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ekrem Eşkinat, yüzde 7.45Haber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -