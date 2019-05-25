DHA YURT BÜLTENİ - 6

Yatak ve yorganların altında 81 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yatak ve yorganların altına gizlenmiş poşetler içerisinde 81 kilo 535 gram eroin, 1 glock marka ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, yatak ve yorganların altına gizlenmiş poşetler içerisinde 81 kilo 535 gram eroin, 1 glock marka tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Evde yapılan aramalar

-Eroinin bulunması

-Eroinin emniyette teşhir edilmesi

-Detaylar

VAN, -

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Özel hastanede yangın paniği

Bursa'da özel bir hastanenin zemin katındaki elektirik trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı hasta ve çalışanlar tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu üzerindeki özel bir hastanenin zemin katındaki elektrik trafosunda, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında binanın içine yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik yaşanan hastanede, hastalar ve çalışanlar, tahliye edildi. Dumandan etkilenmemeleri için vatandaşlara maske dağıtıldı.

Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bir süre hasta alımı yapılamadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Maskeli hastalardan görüntüler

-Detaylar

Süre: 00.49 Boyut: 92 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Yavru köpeği itfaiye kurtardı

Karaman'da kullanılmayan evin bodrum katına düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sümer Mahallesi 1268 Sokak'ta yaşayan Aşır Sepetçi, evinin karşısında bulunan ve kullanılmayan evden köpek sesleri geldiğini duydu. Sepetçi, eve gidip baktığında 4 yavru köpek olduğunu, bunlardan birinin ise bodrum katına düşmüş olduğunu gördü. Sepetçi'nin ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce köpeğin düştüğü deliği genişletti. Ardından yavru köpeği kurtardı.

Aşır Sepetçi, "Dünden bu yana yavru köpek sesi duyuyordum. Köpek sesinin nereden geldiğini ilk etapta anlamadım. Bugün bir köpeğin boş olan eve girip, çıktığını fark ettim. Köpeği takip ettiğimde üç yavru köpeğin evin içinde, bir yavru köpeğin de bodruma düşmüş olduğunu fark ettim. Durumu itfaiyeye bildirdim. Sağ olsunlar ekipler geldi ve yavru köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak diğerlerinin yanına bıraktıö dedi.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin çalışması

Köpeğin kurtarılması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Hakkari Valisi Akbıyık'ın hayvan sevgisi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, hayvanseverliğiyle takdir topluyor. Boş zamanlarını köpekleriyle geçirip stres atan Vali Akbıyık, tavuklarını da kendi elleriyle besliyor.

Türkiye'nin en zor coğrafyasında görev yapan Vali İdris Akbıyık, göreve atandığında beraberinde getirdiği 3 yaşındaki 'Lesi' ile 1 yaşındaki 'Boncuk' adını verdiği Golden cinsi köpekleriyle boş zamanlarını geçirip stres atıyor. Vali Akbıyık, 2 horozu ve 6 tavuğu ile de yakından ilgileniyor.

Hükümet konağının önündeki bahçede köpekler için barınak, tavuklar için kümes yaptıran Vali Akbıyık, yoğun iş yoğunluğu içerisinde köpeklere tımar yapıp, kendi elleriyle mamasını verdiğini söyledi. Vali Akbıyık, "Bu köpeklerimiz vali konağı bahçesinde bizlerle beraber yaşıyorlar. Ayrıca tavuklarımız var. Hem organik doğal yumurtalarımızı yiyiyoruz, hem de hayvan ve doğa sevgisini burada gidermiş oluyoruz. İş yoğunluğu içerisinde stresimizi bunlarla atmış oluyoruz. Köpeklerle de özel olarak ilgilenmeye çalışıyorum. Ülke olarak hayvan hakları evrensel beyannamesini kabul ettik. Yani hepsi can taşıyor. Bizim için insan ne kadar kıymetli ise, hayvan da o kadar kıymetli. Hepsi Allah'ın yarattıkları değerli varlıklardır" dedi.

Hakkari'deki huzur ortamına da değinen Vali Akbıyık, "İl merkezi ve ilçelerimizde en ufak bir olay olmuyor. Daha çok kırsal bölgelerimizde meydana gelen saldırılar var. Son zamanlarda şehitlerimiz oldu. Terör örgütü yurt içinde ciddi bir darbe aldı. Son terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali konağı bahçesinde beslenen Golden cinsi köpekler

-Vali İdris Akbıyık'ın köpekleri secip oynarken

-Vali Akbıyık, Lesi isimli köpeğine tımar yaparken

-Detaylar

-Akbıyık, Boncuk köpeğine mama vermesi

-Vali Akbıyık ile röportaj

-Vali Akbıyık'ın beslediği tavuklar

-Tavuklara kendi elleriyle yiyecek veren Vali Akbıyık

-Yiyecekleri yiyen tavuklar

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Mestanlı'da soydaşlara iftar

Tekirdağ Büyükşehir belediyesi, Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'nin Mestanlı ilçesinde yaklaşık 4 bin kişiyi iftar yemeği verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Mestanlı ilçesinde organize edilen iftar yemeğine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Hayrabolu Belediye başkanı Osman İnan, davetliler ve yaklaşık 4 bin soydaş katıldı.

Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür ederek, "Geçen yıl bu etkinliği Kırcaali'de yapmıştık. Bu yıl Mestanlı'da yapalım ve hep beraber olalım diye aramızda karar verdik. Katılımınızdan dolayı misafirlerimize, hemşerilerimize teşekkür ediyorumö dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, geçen yıl Kırcaali'de iftar programı düzenlediklerini belirterek, "Büyük bir katılım oldu. Soydaşlarımızın bize gösterdiği ilgiye mutlu olduk. Türklerin 2 tane vatanı vardır. Biri doğduğu yer, biri de anavatanı olan Türkiye. Ben Türkiye'den bütün Tekirdağ'dan Mestanlı'daki, Kırcaali'deki soydaşlarıma sevgilerini, selamlarını, saygılarını getirdim. Gösterdiğiniz konukseverlik ve ilgi alakanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan giderken de sizlerin selamlarınızı Tekirdağ'lılara götüreceğim. İnşallah bundan sonra daha bir araya geleceğiz, birbirimizi göreceğiz, özlem gidereceğiz. Sizleri de Tekirdağ'da görmek istiyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

Gecenin sonunda ise Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis tarafından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a tablo hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Albayrak'ın Mestanlı belediyesine ziyareti

-Mestanlı meydanında yapılan iftar yemeği

-Mestanlı belediye başkanı Sunay Hasan konuşma

-Tekirdağ BB Kadir Albayrak konuşma

-İftara katılanlardan görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/KIRCAALİ(Bulgaristan),

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Hayvanlar, Karasu Nehri'ni yüzerek meraya ulaşıyor

Muş'ta yaşayan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını meralara ulaştırmak için Karasu Nehri'nde yüzdürmek zorunda kalıyor.

Merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, her gün 170 büyükbaş hayvanını meraya göndermek için Karasu Nehri'ni kullanıyor. Zorlu yolculukta meralara çıkarılan hayvanlar, akşam aynı güzergahtan getirilerek hayvan sahiplerine teslim ediliyor. Mahalleden geçen Karasu Nehri'nden zorlu yolculukla hayvanları geçirdiğini söyleyen çoban Ekrem Yılmaz, "Meralarımız nehrin karşı tarafında olduğundan, sabah hayvanları otlamak için Karasu'dan geçiriyoruz. Nehir yatağı taşlı, zaman zaman hayvanların ayaklarının taşa değerek kırılmasına neden oluyor. Yapılan köprü uzak olduğu için nehirden geçiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Karasu nehrinden detaylar

-Hayvanlardan detaylar

-Hayvanların nehirden geçişlerinden detaylar

-Hayvanların meraya geçişi

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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TOSFED Baja Kupası start aldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 'TOSFED Baja Kupası' Körfez Yarış Pisti'nde start aldı.

TOSFED Baja Kupası, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez Yarış Pisti'nde start aldı. Pilotlar, 218.2 kilometresi özel etaptan oluşan toplam 384.2 kilometrelik parkuru koşacak. Bugün, Körfez Baja Yarışı'nda ilk gün, 41.50 kilometre uzunluğundaki 'Teksen' etabının 2 kez geçilmesinin ardından 'Körfez Rallikros' parkurunda koşulacak seyirci özel etabıyla tamamlanacak. Yarın ise 66.10 kilometre uzunluğundaki 'Belen' etabını 2 kez geçecek olan ekipler, Körfez Yarış Pisti'nde finiş podyumunda yarışı tamamlayacak. Kupanın 2'nci ayağı ise 29-30 Haziran tarihlerinde Denizli Offroad Kulübü (DENDOFF) tarafından Denizli'de düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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Pilotların start noktasından çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Erciş'te '9.İnci Kefali Festivali' renkli görüntülerle başladı

Van'da 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bu yıl ramazanın bereketini yaşarken, balıkların göçünü de izlemek bize ayrıca manevi bir haz veriyor" dedi.

24-26 Mayıs tarihlerinde, Van Gölü'nde yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefalinin üreme yolculuğuna dikkat çekmek için düzenlenen 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı. Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Erciş Balık Bendi'nde düzenlenen festivale, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival alanına gelenler ilk olarak tersine adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefali göçünü izledi. Daha sonra da Vali Bilmez ve beraberindekiler halk oyunları gösterisini izleyip, açılan stant ve fotoğraf sergisini gezdi.

'İNCİ KEFALİ KORUNMASI GEREKEN DOĞAL KAYNAĞIMIZ'

Vali Bilmez, tek kuruş para harcamadan 14 bin insana geçim kaynağı sunan inci kefalininin korunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "İnci kefali balığı, Türkiye'nin ve Vanımızın önemli değeri olan 600 bin yaşındaki Van Gölü'nün endemik bir türü. 600 bin yıldır inci kefalleri bu yıl olduğu gibi Van Gölü havzasındaki akarsulara üremek için göç ediyor. Bu kutsal ve zorlu göçte inci kefali, Van Gölü'ne dökülen akarsuların akış yönünün tersine uçarak muhteşem bir doğa olayı ve görsel bir şölen sunuyor. Bu yıl ramazanın bereketini yaşarken, balıkların göçünü de izlemek bize ayrıca manevi bir haz veriyor. Bu muhteşem göçü sergileyen inci kefali, yaklaşık 14 bin insanın geçim kaynağı. Tek kuruş para harcamadan 14 bin insanı istihdam etmek, ekonomimize de büyük katkı sağlıyor. Eğer bu balığı iyi koruyabilirsek istihdam sayımız daha da artacaktır. Bu nedenle inci kefali korunması gereken bir doğal kaynağımız. Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar, sınırsız olmayan sürdürülebilir kaynaklardır. Geçmişte dere yataklarında bilinçsizce avlanan balıklar adeta katlediliyordu. Biz balıkların neslinin korunması için yoğun çaba gösteriyoruz. Geldiğimiz noktada ise inci kefali balığı adına festivaller düzenleniyor. Başta güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumların tedbirleri olmak üzere, toplumun her kesiminde de inci kefalinin göç döneminde bir duyarlılık geliştiğini görmek ayrıca bizi mutlu ediyor."

İftar yemeği de yine festival alanında verildi. Kaymakamlık tarafından verilen iftara yaklaşak 2 bin kişi katıldı. İftarını açan vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar Yüzüncü Yıl Üniversitesi müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği şarkıları ve 'Grup Tillo'nun okuduğu ilahileri dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Bilmez'in Konuşması

-Stantların gezilmesi

-Halk oyunları gösterisi

-Yapılan röportajlar

-Verilen konserler

162 MB -3 Dakika 4 Saniye

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ(VAN), -

Kaynak: DHA