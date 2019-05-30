DHA YURT BÜLTENİ - 6

Kardeş cinayeti kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında babadan kalma şehir içi yolu otobüsü nedeniyle tartışma çıkan D.B.'nin (55) tabancayla kardeşi Mehmet Ali B.'yi (36) öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Firari ağabey ise halen aranıyor.

Alanya çevreyolu üzerinde 28 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, D.B. ile kardeşi Mehmet Ali B. arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından iddiaya göre D.B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Polis, firari D.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kamera görüntülerinde motosikletiyle seyir halindeki D.B.'nin yanına Mehmet Ali B.'nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran D.B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. D.B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B. aksayarak görüntüden çıkıyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber - Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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(Özel) - Kato Dağı'ndaki şelale kar suyuyla çağladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin rakımlı Kato Dağı'nda karların erimesiyle çağlayan şelale görsel şölen sunuyor. Belediye Başkanı AK Parti'li Habip Aşan, artık huzurun hakim olduğunu ilçenin doğal güzelliklerini görmeye gelenleri misafir etmeye hazır olduklarını söyledi.

Güvenlik güçlerince yürütülen kapsamlı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda ilkbahar tüm renkleriyle kendini hissettiriyor. Bölgenin en yüksek dağlarından Kato Dağı'ndaki doğal güzellikler, ilçe halkı tarafından uzun yıllardan sonra ziyaret edildi. 3 bin rakımlı Kato Dağı'ndaki karların erimesiyle çağlayan şelalenin Habur Çayı'na dökülmesi eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulanan şelalenin akıntısı yıllar sonra ilçe sakinlerince görüntülendi.

Beytüşşebap'ın doğal güzelliklerinin görülmesi için çağrıda bulunan AK Parti'li Belediye Başkanı Habip Aşan, "Beytüşşebap ilçemizde ilkbaharın gelişiyle her yer rengarenk çiçeklerle doldu. Şelaleler, ırmak, akarsuları görülmeye değer. Buraları hiç görmeyen artık rahatlıkla gelip gezebilir. İlçemizde huzur ortamı sağlanmış. Herkesi ilçemize bekliyoruz. Buraya gelenler, Beytüşşebap halkımızın misafirperverliğini, güleryüzlülüğünü, samimiyetini görmüş olacak. Bu baharın ülkemize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Görüntü Dükümü

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Şelalenin drone görüntüleri

Kato Dağı'nın drone görüntüleri

Habur Çayı

Belediye Başkanı Aşan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 186+7 MB

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),

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Göçmenlerden 'Yunan polisi darp etti' iddiası

Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçen Mısırlı Hasan Mahmut (18) Ahmet Samir (26) ve Iraklı İbrahim Hıdır (35), Yunan polisininin kendilerini 2 gün aç bırakıp, şok cihazı ve jopla darp edilip, plastik mermi ile vurularak, Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

İstanbul'dan anlaştıkları bir organizatöre para vererek Edirne'de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen Mısır uyruklu Hasan Mahmut, Ahmet Samir ve Iraklı Ahmet Samir, Yunanistan'ın Selanik kentine gitmek için Dimetoka'da otogara gitti. Burada Yunan polisine yakalanan göçmenler iddiaya göre,2 gün aç bırakılıp şok cihazı ve jopla dövülerek darp edilip Meriç Nehri kenarına getirildi. Burada plastik mermi ile vurulan göçmenler, zorla Türkiye'ye gönderildiler.

Türkiye tarafından askerler tarafından yakalanan göçmenler, hastaneye götürülüp, tedavileri yapıldı. Türkiye'de askerlerin kendilerine çok iyi davrandığı anlatan Iraklı İbrahim Hıdır, "Bizi yakaladıklarında konuşma fırsatı vermeden vurmaya başladılar. Daha sonra bize elektrik vererek işkence yaptılar. Ayaklarımıza plastik mermi sıktılar. Ellerimize ters kelepçe yaparak bizi dövdüler" dedi.

Mısırlı Hasan Mahmut, Yunan polisinin kendilerini ıssız bir yere götürüp işkence yaptığını iddia ederek, "Bizi ıssız bir yere götürdüler. Bir kamp yeri değildi. Kıyafetlerimizi üzerimizden aldılar. Üzerimizdeki tüm kıyafetleri çıkarıp elektrik jopl bizi dövdüler" dedi.

Görüntü Dökümü

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Göçmenlerden genel

Darp izlerini göstermeleri

İbrahim Hıdır ile röp.

Detay görüntü

Hasan Mahnut ileöp.

Farklı açıdan görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Maçoğlu'ndan '6 zabıta, vali tarafından gözaltına aldırıldı' iddiası

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 29 Mayıs günü bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıtanın Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını söyledi. Belediye Başkanı Maçoğlu, basın toplantısı düzenleyerek konu ile ilgili açıklama yaparken, Valilik de yazılı bir basın açıklaması yaptı. Valilik 6 değil 7 zabıtanın bilgilerinin alındığını ve bir zabıta hakkında FETÖ/PDY kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Kent merkezindeki Mameki Parkı'nda bulunan bir kafeteryanın fazla yer işgal ettiği ve çimlere zarar verdiği gerekçesiyle tebligat işlemleri yapıldığı sırada 6 zabıtanın gözaltına alınmasına tepki gösterirken zabıtaların Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını belirtti ve vali ile zabıtalar arasında yaşanan diyalogların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere dağıttı.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Maçoğlu, konu ile ilgili olarak belediyede bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

"Tunceli Belediye Encümeni'nin 8 Mayıs 2019 tarih ve 56 sayılı kararı ile ilimiz genelinde bulunan kaçak yapılaşmaların ve işgallerin ortadan kaldırılması kararı alınmış, gereği için Zabıta Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılmış ve birçok işyerindeki ihlal ve kaçak yapılaşmalar ortadan kaldırılmıştır. Encümen kararında geçen ve Mameki Parkı'nda bulunan Artukbey isimli işyerine 28 Mayıs 2019 tarihinde giden Zabıta elemanları gerekli bildirimi yapmış ve 1 gün sonra işyerinde tekrar denetim yapacaklarını ve park alanındaki işgalin sona erdirilmesi gerektiğini işyeri sahiplerine bildirmiştir. 29.05.2019 tarihinde Artukbey adlı işyerine tekrar giden Zabıta memurları, konu hakkında yasal işlemler yapmak amacıyla gerekli tutanak tutma işlemlerine başlamıştır. Bu arada işyeri sahipleri tarafından zabıta görevlilerine tehdit ve hakaretler yapılmış ve durum işyeri sahiplerince Tunceli Valisi'ne bildirilmiştir. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ekip ve korumaları ile birlikte Artukbey adlı işyerine gelmiş, zabıta görevlilerinin tuttuğu tutanaklara el koymuş ve tehdit ve hakaretler ile zabıta memurlarını işyeri dışına çıkarmıştır. Burada da zabıta memurlarına karşı saldırgan tavır ve tutumlarını devam ettirmiş ve memurların kamu görevini yapmalarını açık bir şekilde engellemiştir. Bu da yetmezmiş gibi tüm zabıta çalışanlarının telefon ve kimliklerine el koymak suretiyle gözaltına aldırmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zabıta elemanlarımız 1 çalışan hariç tamamı yaklaşık 2 saat sonra hiçbir ifade alınmadan serbest bırakılmıştır."

MAÇOĞLU: MEMURLAR HAKKINDA ŞİKAYET HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ

Zabıtaların kendilerine verilen resmi görevi yerine getirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Maçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zabıta personelimiz, Devlet memurları Kanunu, Belediye Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen resmi görevi yerine getirmektedir. Kaçak işyerleri ve işgal konusunda resmi görevini icra eden zabıta görevlilerinin uğradığı bu saldırı hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Kanunların verdiği yetki ve çizdiği sınırlar içerisinde kamu yararına Tunceli halkına hizmet etmesi gereken Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Artukbey adlı işyerinin kamuya ait park alanındaki işgali konusunda bu denli tavırlar sergilemesi, memurların görevini yapmasını engellemesi, memurları tehdit etmesi, akabinde gözaltına aldırması kısacası açık bir şekilde görevini kötüye kullanması anlaşılır bir durum değildir. Bu konuda kamera görüntüleri alınmış olup, olay tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarılmıştır. Yaşanan bu olay hakkında görevini kötüye kullanan, özel bir işyeri lehine rant sağlayan ve memurların görevini yapmasını engelleyen tüm görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tüm şikayet ve başvuru haklarımızı kullanacağız. Halen gözaltında bulunan 1 zabıta memurunun, FETÖ terör örgütünden kaynaklı arama kaydının olduğu söylenmiş ise de bu personelin atamasını yapan ve memuriyet asaletini tasdik eden yine 2017 yılında belediye başkan vekilliği görevini yürüten kayyumdur."

TUNCELİ VALİLİĞİ: ZABITALAR MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ EDECEK DAVRANIŞLARDA BULUNDU

TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından valilikçe yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, gözaltına alınan zabıtaların arasında bir kişinin FETÖ mensubu olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilerek şu sözlere yer verildi:

"Valimiz Sayın Tuncay Sonel'in Belediye Başkanlığı görevini de yürüttüğü dönemde, çöplük ve bataklık durumda olan alanlar, yeniden düzenlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda Munzur Nehri kıyısında 80 bin metrekarelik yeşil alana ve birçok sosyal donatıya sahip olan Mameki Parkı da bunlardan biridir. Mameki Parkı içerisinde bulunan 3 işletme hem belediyenin gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verilmiştir. Türkiye genelinde 55 şubesi bulunan özel bir işletme de (Artukbey Kahve) Tunceli'de yatırım yapıp, istihdam ve turizme katkı sağlamasına karşı, yeni seçilen belediye başkanı, zabıtalar marifetiyle bu işletmeye keyfi uygulamalar yapmaya başlamıştır. Son olarak işletme sahibinin daveti üzerine bugün Artukbey Kahve adlı işletmeye gidilmiş, içeride zabıtaların işletmedeki müşterileri rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmaları üzerine kendilerine dışarı çıkmaları ve keyfi uygulama yapmamaları söylenmiştir. Olay yerinde gelen 7 zabıtanın bilgileri alınmış ve bir zabıtanın FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Özellikle son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli'de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur. Tunceli, 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizde ilk kez düzenlenecek Rafting Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca beş gün sonra Ramazan Bayramı başlayacak olması da yöremize olan ilgiyi daha da artıracaktır. Tunceli artık huzur, turizm ve spor şehri olmuştur. Munzur Nehri Kıyısında yaptığımız düzenlemeler ve buralarda açılan 12 işletme ile hem istihdama katkı sağlanmış hem de vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirecekleri tesisler oluşturulmuştur. Yaklaşık 21 ay Belediye Başkanlığımız görevimiz süresince başta istihdam olmak üzere uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeler başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kısa sürede bitirilmiş ve adeta Tunceli'nin çehresi değişmiştir. Bu süre içerisinde yaptığımız onlarca parkın içinde ise hayırseverlerimizin desteği ile 5 büfe geçimleri sağlamaları amacıyla şehit babasına, engeli olan bir gencimize, gaziler derneğine, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan bir anneye, yine çocuklarının geçimini temin için uğraş veren bir babaya verilmesine rağmen belediyece bunların iptal edilmesi de düşündürücüdür."

Görüntü Dökümü

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Maçoğlu'nun açıklaması

Maçoğlu'nun paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik kamerasındaki vali ve zabıtaların görüşmeleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.5 GB

Haber -Kamera : TUNCELİ-

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Limonlar, Kapadokya'da kayadan oyma doğal depolarda korunuyor

Akdeniz bölgesinde yetişen limonlar, Kapadokya'da kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Nevşehir'in dünyaca ünlü turistik bölgesi Kapadokya'daki kayadan oyma doğal yapılar, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Bölgede çok sayıda bulunan doğal soğuk hava depolarında limon, patates, soğan gibi ürünler muhafaza ediliyor. Akdeniz bölgesinde yetişen limonlar da buradaki doğal soğuk hava depolarında bekletiliyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki soğuk hava depolarına kış aylarında getirilip depolanan limonlar, Mersin bölgesinden gelen işçiler tarafından ayıklanıyor. Sağlam seçilen limonlar kasalara konularak, ülkenin dört bir yanına gönderilirken, çürük olanlar ise kış aylarında sobada yakılıyor.

'BUZDOLABI GİBİ LİMONU SAĞLIKLI TUTUYOR'

'Limon ayıklamak için Mersin'in Silifke ilçesinden gelen işçilerden Fatma Kutük, "14 kişi geldik. Burada günde 500-600 kasa limon ayırıyoruz. Sağlam olarak ayırdığımız limonlar, Türkiye'nin her yerine gidiyor. Bu doğal hava depoları limonun çürümemesini sağlıyor. Burası buzdolabı gibi limonu sağlıklı tutuyor" diye konuştu.

Yine Mersin'den gelen Tuğba Yıldırım ise, "Burada narenciye işinde çalışıyoruz. Burada depolanan limonların çürüğünü, temizini ayırıyoruz. Sonrasında buradan şehirlere sevkiyat yapılıyor. Buradaki depolar doğal olma özelliğini taşıyor. Limonu hem nemli ortamda tutuyor hem de daha sağlıklı olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

Talip Kütük de yaklaşık 4,5 aydın bölgedeki soğuk hava depolarında çalıştığını anlatarak, "Burası doğal soğuk hava deposu oluyor. Limonun sağlıklı olması için hava sıcaklığının düşük olması gerekiyor. Burası yerin altında olduğu için yazın serin, kışın ılık oluyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Soğuk hava deposundan görüntü

-Fatma ve Talip Kutük ile röportaj

-Tuğba Yıldırım ile röportaj

-Limonların ayıklanma görüntüsü

-Genel detay

Süre: 5.14-631 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,DHA

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Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyor

Kayseri'de Murat Pektaş (45), 1994 yılından bu yana hurda klasik otomobilleri satın alıp, orijinaline uygun şekilde yenileyerek, satıyor.

Kayseri'de tarihi binaların restorasyon ve onarım işini gerçekleştiren Murat Pektaş, çocukluğundan bu yana klasik otomobillere olan tutkusu nedeniyle 25 yıl önce Orta Sanayi Bölgesi'nde tamirhane açtı. Pektaş, internette satışa sunulan hurda klasik otomobilleri satın alarak, burada onarıp, yeniden satmaya başladı. Klasik Otomobilciler Derneği üyesi olan Pektaş, bu süre zarfında yaklaşık 25 klasik otomobili onarıp, satışını gerçekleştirdi.

'İMKANSIZLIKLAR BİZİ USTA ETTİ'

Pektaş, klasik otomobillere çocukluğundan bu yana ilgisinin bulunduğunu, yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Son 5 yıldır iş yerinde tek başına çalıştığını belirten Pektaş, "Bir insanın bir işi olur. ya boyacıdır, ya kaportacı, ya da motor ustası. Ama bu işleri yapan ustalar kalmadı. O yüzden ben de otomobilin her işini yapmaya başladım. İmkansızlıklar, bizi usta etti. Motor ve elektrik aksamı hariç, bütün işleri ben yapıyorum" dedi.

'FABRİKADAN ÇIKTIĞI ZAMANKİ GİBİ OLACAK'

Pektaş, şu anda 1968 model 'Mercedes' marka klasik otomobil üzerinde çalıştığını belirterek, şöyle konuştu: "Yapacağım işlem sonucu bu otomobil, ilk fabrikadan çıktığı zamanki gibi olacak. Komple boyası, döşemesi, fabrikadan çıktığında ne varsa o şekilde yapacağız. Kısacası, 1968'de fabrikadan çıktığında nasılsa, 2019'da da o şekilde olacak. Bu otomobilde 6-7 aylık bir emek var. Kaportası tamamen yenilendi, üzerindeki boya tamamen kazındı ve sıfır saca inildi, motoru yenilendi. Şu anda boyasında son dokunuşları yapıyorum. Bundan sonra krom kaplamalar ve çıtalarını yapacağım. Yapılan iş, tamamen emek ve her şeyini ben yapıyorum. Tamamlandığında sanki 1968'de ilk fabrikadan çıktığı şekliyle bu otomobile binebileceğiz. Ön konsolu, yani göğsü kırılmış, 2 parça halindeydi ve üzeri tamamen yıpranmıştı. Onu da elden geçirdik ve aslına uygun onardık. Kaporta işi bittiğinde, döşeme ve diğer işlerini tamamlayacağım. Ondan sonra bu otomobili trafikte görebileceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Murat Pektaş ile röportaj

-Pektaş'ın otomobili tamir etmesi

-Genel detay

Süre: 4.58-584 MB

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,

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Çayda boğulan liseli Murat, toprağa verildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda cansız bedeni bulunan Murat Gündüç (17), dün akşam gözyaşları arasında toprağa verildi. Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, cumartesi günü öğle saatlerinde, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için Aşağı Kaymaz Mahallesi'nden geçen Zernek Çayı'na gitti. Burada Gündüç, dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Hem kıyıda, hem de suda yapılan aramalarda dün öğle saatlerinde Gündüç'ün cansız bedenine ulaşıldı.Suya düşüp kaybolduğu noktaya 3 kilometre mesafedeki Köprüler Mahallesi yakınlarında cansız bedeni bulunan Gündüç'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde ailesine teslim edildi. Gündüç'ün cenazesi ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Savacık Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber: Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), -

Kaynak: DHA