DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen 22 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5'i kadın 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adliyeye getirilmesi

Adliye girişinden görüntü

SÜRE: 02'07" BOYUT: 234 MB

Haber-Kamera: KOZAN,(Adana),

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2)ŞANLIURFA'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA'da, sürücünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Şanlıurfa- Suruç karayolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Ercan Çakar yönetimindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra refüjdeki bariyere çarptı. Kazada, sürücü Çakar ile yanındaki Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Çakar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Çakar'ın cenazesi, otopisi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tedavileri süren Fadıl Baydan ve Orhan Kılıçaslan'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp kurumu

Cenaze aracın gelmesi

Yakınlarının bahçede beklemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MB

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3)İŞ YERİ SAHİBİ NAMAZ KILARKEN 30 BİN LİRALIK ALTINI ÇALDI

BİNGÖL'de, kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibi namaz kılarken yaklaşık 20 saniyede 30 bin liralık küpeleri alarak kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kültür Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Mehmet Karakulak, iş yerinde namaz kılarken, içeriye henüz kimliği belirsiz bir kişi gidi. Vitrinde bulunan 20 çift küpeyi alan şüpheli, kaçtı. Namazı bitiren Mehmet Karakulak, vitrindeki küpelerin eksik olduğunu fark etti. Namaz kılarken kapıya sırtı dönük olduğu için şüpheliyi göremeyen Karakulak, hemen güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 20 saniyede yaklaşık 30 bin lira değerindeki küpeleri alarak kaçtığını gören Mehmet Karakulak polis haber verdi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Hırsızın iş yerine girmesi

Hırsızın vitrindeki altını alması

Kuyumcunun namaz kılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB





Kaynak: DHA