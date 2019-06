DHA YURT BÜLTENİ - 6

TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı yoğunluk

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolunun Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa yol açarken trafikte aksama yaşanmadı.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Akıcı yoğunluğun yaşandığı Bolu Dağı mevkiinde ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu yanında bulunan dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Geç kalan öğrenci, sınav salonuna koşarak yetişti

Trabzon'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Geç kalan bazı öğrenciler, sınav salonlarına koşarak son anda girebildi.

Trabzon'da, LGS sınavının ilk oturumu saat 09: 30'da başladı. Öğrenciler ve veliler de sabahın erken saatlerinde sınavların yapılacağı, sınav merkezlerinin önüne geldi. Veliler, sınav salonuna giren çocuklarının başarılı olması için dua ettiği görüldü. Sınav merkezlerine geç kalan bazı öğrenciler, sınav salonlarına koşarak son anda girebildi.

Edirne'de LGS heyecanı başladı

Edirne'de Liselere Giriş Sınavı, (LGS) 3 bin 400 öğrencinin katılımıyla saat 09.30'da başladı. Sınavda öğrenciler cep telefonu gibi teknolojik gereçlerle sınıflara girişleri arama ile değil uyarıyla yapıldı.

Edirne'de LGS'ye girecek 3 bin 400 öğrenci, belirlenen okullarda sınava girdi. Edirne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda sınav öncesi okul bahçesinde toplanan öğrenciler, isimleri ve sıra numaraları okunarak toplu halde içeri alımdı. Öğrenciler, polis nezareti içeri alınırken yanlarında cep telefonu gibi teknolojik aletlerle sınava girmelerinin yasak olduğu konusunda uyarıldı. Sınıf perdelerinin kapatıldığı sınav salonlarında kapıda bekleyen aileler ve cadde üzerinde seyir eden araçlar polis ekipleri tarafından sesiz olmaları konusunda uyarıldı.

Sınava geç kalan öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalışırken dışarıda bekleyen aileleri başarıları için dua ederek sınavın bitmesini bekledi. Sınava kimlik kartını almadan gelen İsmail Arslan, sınava girmek için ailesinin evden getirdiği kimlikle son dakikada koşarak yetişti.

Antalya'da LGS heyecanı

Antalya'da da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. Öğrenciler sınavda aileleri ise okul çevrelerinde ter döktü.

Antalya'da LGS'nin ilk oturumu için sabahın erken saatlerinde okullarda yerini alan öğrenciler saat 09.00 itibariyle sınava girecekleri dersliklere alınmaya başlandı. Kapıdaki görevliler, öğrencilerin sadece şeffaf şişede su ve peçeteyle içeri girişine izin verdi. Sınava 5 dakika kala okulun bahçelerindeki aileler dışarı çıkartıldı.

LGS'nin ilk oturumu 09.30'da başladı. Öğrenciler ilk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruya 75 dakikada yanıt verecek. Geç kalan öğrencilerin saat 09.45'e kadar girişine verildiği sınava, Antalya'daki Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilerin zamanında okulda yer aldığı görüldü.

LGS'nin ilk oturumu 75 dakika sürecek. Öğrenciler 10.45'te sınavdan çıkacak. 45 dakikalık arada dinlendikten sonra 11.30'da başlayacak olan ikinci oturum için tekrar salonlarda yerlerini alacak.

AİLELER DIŞARADA HEYECANLANDI

Öğrenciler içeride ter dökerken, aileler de okulun çevresinde çocuklarını bekledi. Heyecanlı olduğu gözlenen ailelerden bazıları Kuran okudu.

Gaziantep'te LGS heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci defa uygulanan ve isteğe bağlı olan Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS), Gaziantep'te binlerce öğrenci girdi.

Sınava girecekleri okullara aileleriyle beraber gelen öğrenciler, saat 09.30'da başlayan ilk oturuma kısa süre kala dersliklere alındı. Dışarıda heyecanla bekleyen velilerden bazıları yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim'i okuyarak, çocukları için dua etti.

İki ayrı oturumda yapılacak sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel bölümden 50 soru sorulacak. 75 dakikalık ilk oturumun bitmesiyle 45 dakikalık mola verilecek. Saat 11.30'da da ikinci oturum başlayacak. ikinci oturumda ise öğrenciler sayısal soruları yanıtlayacak.

Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, koyunlarını otlatmak için dün sabah çıktığı evine geri dönmeyen Ahmet Sağdıç'ın (59) cansız bedeni, bulundu. Sağdıç'ın köpeği Duman'ın ısrarla kenarında havladığı gölette arama yapan ekipler, boğularak öldüğü ortaya çıkan Sağdıç'ın cesedine ulaştı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Sağdıç, dün sabah koyunlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Sağdıç'ın ailesi, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, arama çalışması başlattı. Koyunları otlattığı bölgedeki göletin kenarında Sağdıç'ın şapkasını bulan jandarma, göletin içerisinde de ölmüş bir koyun olduğunu fark etti. Sağdıç'ın suya düşen koyunu kurtarmak için gölete girip, boğulmuş olma ihtimali üzerine yoğunlaşan jandarma, AFAD ve Deniz Polisi'ne haber verdi. Bölgeye gelen AFAD ekibi ve dalgıçlar, gölette arama çalışmaları başlattı.

CESEDİN YANINDAN AYRILMADI

Gece boyu süren arama çalışmaları, sabah saatlerinde de devam etti. Saatlerce gölet kenarında bekleyen Ahmet Sağdıç'ın 'Duman' adlı köpeği ise bir noktada ısrarla havladı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Mudanya'dan gelen Deniz Polisi'nin de destek verdiği aramada Ahmet Sağdıç'ın cansız bedeni bulundu.

Boğularak öldüğü belirlenen Sağdıç'ın sopasını elinde sıkıca tuttuğu görüldü. Cesedi kıyıya çıkarılan Sağdıç'ın başından köpeğinin ayrılmaması ise herkesi duygulandırdı.

Koruma altındaki Akdeniz foku görüntülendi

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz foku, Antalya'nın Demre ilçesinde görüldü. Bir anda ortaya çıkan Akdeniz foku kısa süreliğine görüntülendi. Karnının şiş olduğu görülen fokun, gebe olduğu ve yavrulamak için yer aradığı tahmin ediliyor.

Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi iskelesinde bağlı bulunan yatların arasından dün saat 16.00 sıralarında bir ses duyuldu. Sesin geldiği yöne bakanlar yaklaşık 1.60- 1.70 metre uzunluğunda, tahmini 250- 300 kilo ağırlığında Akdeniz fokuyla karşılaştı. Akdeniz foku yaklaşık yarım saat teknelerin arasında ürkek biçimde dolaştı. Akdeniz foku daha sonra suya dalarak kayboldu. Karnının çok büyüdüğü ve gebe olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunun yavrulamak için uygun bir yer aradığı tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşamını sürdüren Akdeniz fokunun, Akdeniz'de 100, dünyada ise 750 civarında olduğu tahmin ediliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki Akdeniz fokunu görenler, "Büyük ihtimalle gebeydi. Çünkü karnı çok şişti. Sancılı ve çok ürkek bir durumu vardı. Yaşamını da bu bölgede sürdürüyor. Çünkü foklar yavrulama döneminde yaşam alanlarından çok uzağa gitmez" dediler.

Bayram tatilcileri için melek ve şeytan oldular

Düzce'de amatör tiyatrocu olan iki genç, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte melek ve şeytan kılığına girerek sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı. Melek, 'Şeytana uyma gaza basma', şeytan ise, 'Bana kurban lazım bas gaza' yazılı dövizler taşıdı.

Düzce'de amatör tiyatrocu olan İsa Gülaçtı ve Şevvalnur Him, 9 günlük bayram tatili için yola çıkanların trafik kurallarına uyması için D-100 Karayolu üzerinde farkındalık çalışması yaptı. İki genç, sürücülerin trafik kurallarına uymaları için melek ve şeytan kılığında girdi. Melek kılığına giren Şevvalnur Him, 'Şeytana uyma gaza basma', şeytan kılığına giren İsa Gülaçtı ise, 'Bana kurban lazım bas gaza' yazılı dövizler taşıdı. D-100 Karayolu'nda kırmızı ışıkta duran araçların arasına giren tiyatrocu gençler, sürücülere dövizleri göstererek yavaş ve dikkatli gitmeleri için uyarıda bulundu.

Şeytan kılığında olan İsa Gülaçtı, trafik kurallarına dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, "Bayramda trafik kazalarının engellenmesi için dikkat çekmeye çalıştık. Bir çalışma yaptık, mübarek ayda hem melek hem şeytan olarak bir figür denedik. Umarım bu uyarılarımızı dikkate alırlar ve trafik kurallarına uyarlar. Sevdiklerine kavuşmak istiyorlarsa dikkatli olsunlar. Çünkü bayramlar senede 2 defa olan bir şey. O yüzden hayatımızın, geçen vaktimizin kıymetini bilmemiz lazım. Trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım yeter" dedi.

Melek kılığındaki Şevvalnur Him ise sürücülerin hızlı gitmeleri durumunda gidecekleri yere en fazla yarım saat farkla ulaşacaklarını vurgulayarak, "Bayram yaklaşıyor ve insanlar sevdiklerine çabucak kavuşmak için gaza basmak istiyorlar. Gaza basarlarsa en fazla yarım saat erken giderler. Gaza çok basmasınlar. İnsanları çok seviyorum.ö diye konuştu.

Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi

Eskişehir'de bir hafif ticari araçta yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, uyuşturucu ihbar üzerine savcılık talimatıyla plakası tespit edilen hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde paketler halinde 52 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

