DHA YURT BÜLTENİ - 6

Çukurca'daki çatışmada şehit olan 2 asker, memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde düzenlenen 'Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34' operasyonunda dün akşam jandarma ekipleri bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada, Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin Çukurca Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, şehit olan Adana Seyhan nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Sanca ve Şırnak İdil nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Barış için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı İsmail Demirci, askeri erkan ve polisler katıldı. Şehitler Ercan Sanca ve Mehmet Sait Barış'ın Türk bayrağına sarılı tabutlarının tören alanına getirilmesinin ardından, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, sonra özgeçmişleri okundu. Daha sonra şehitlerin cenazeleri silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın cenazeleri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da uçakla memleketleri Adana ve Şırnak'a uğurlandı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki komutanlar da Hakkari'deki törenin ardından şehit cenazeleri ile birlikte Yüksekova'ya gitti.

Görüntü Dökümü

------------

-Şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması

-Törene katılan protokol üyeleri ve askerler

-Şehit naaşlarının tören alınana getirilişi

-Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu

-Özgeçmişlerinin okunması

-Duaların yapılması

-Detaylar

-Şehit naaşlarınn omuzlarda helikoptere taşınması

-Helikopterin kalkışı

BOYUT: 431 MB

SÜRE: 3 DK 51 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Eser PAZARBAŞI/ HAKKARİ,

===================

Adana'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın (30) acı haberi Adana'daki ailesine verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Aslan Kapanı bölgesinde 1 Haziran'da bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca, tedavi gördüğü Çukurca Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. 10 kardeşten 6'ncısı olduğu öğrenilen şehit Sanca'nın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Adana'nın Seyhan ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan babası Muharrem ile annesi Makbule Sanca'ya verildi. Şehidin baba evi ile evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin naaşının Çukurca'da yapılacak törenin ardından memleketi Adana'ya getirileceği, ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------

Şehidin taziye evinden detay

SÜRE: 00'37" BOYUT: 68,5 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/(ADANA),

===================

Baklavacıların yoğun bayram mesaisi

Adana'da Ramazan Bayramı'na hazırlık yapan baklava üreticileri, siparişlerin yüzde 70 artması nedeniyle her gün 18 saat çalışarak günde ortalama 1,5 - 2 ton baklava üretiyor.

Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı nedeniyle baklavaya yoğun talep olduğunu kaydetti. Siparişlerin yüzde 70 arttığını kaydeden Mehmet Tekin, "Bayram nedeniyle gece 24.00'te başladığımız mesaimizi akşam 19: 00'a kadar sürdürüyoruz. Biraz dinlenip tekrar üretime başlıyoruz. Günde yaklaşık 1.5-2 ton üretimimiz varö dedi.

YEMEDEN ÖNCE KOKLAYACAĞIZ

Kaliteli baklavanın ortalama 70 TL'den başladığını kaydeden Tekin, "Baklavanın fiyatını fıstık ve kaliteli yağ belirliyor. Fıstığın kaliteli olup olmadığını renginden anlayabilirsiniz. Kullandığımız yağ da, sade yağ. Tereyağından ayrıltılmış bir yağdır. 1 kilodan 300 gram çıkar. Sade yağın kilosu da 70 TL'den satılır, çok özel bir yağdır. Kesinlikle baklavayı yemeden önce koklayacağız, fıstığın parlamasını göreceğiz. Taze baklava altı parlak şekilde olur. Ses de her zaman önemlidir. Çatalı, bıçağı değdirdiğiniz an gelen çıtırtı önemlidirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

Baklava hazırlanırken detaylar

Fıstık içi hazırlanırken detay

Baklava hamurundan detay

Mehmet Tekin ile röp

Baklava fırında pişerken detay

Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA,

===================

Sinop'ta çeltik ekimi başladı

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta, çeltik ekimine başlandı. Çiftçiler, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kentteki çiftçilerin önemli gelir kaynağı olan çeltikte, ekim dönemi başladı. Çiftçiler, çeltik ekim alanlarının hazırlanmasının ardından, bu alanlara su veriyor. Daha sonra ekime başlayan çiftçiler çeltik tohumlarını, dar alanlarda el ve sırt motoru, geniş arazilerde ise traktörlerle toprakla buluşturuyor. Türkiye'de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan çeltikte yeni dönemin verimli geçmesini bekledikleri belirten çiftçi Eşref Göksu, "Ekime başladık. Satış fiyatını tüccarlar belirliyor, bizim etkimiz olmuyor. Bazen oluyor 2,5 lira, bu sene 3 lira oldu mesela. Piyasa durumuna göre değişiyor. Gübre, tarım ilacı ve yakıt fiyatı arttı. Umarız bereketli bir sezon olur. Herkesin yüzü güler" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Çeltik ekimi

-Araziden drone görüntüsü

-Çiftçi konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: ESRA AKSU/SİNOP,

===================

Bisikletli Polis Timi 'Martılar' göreve başladı

Antalya'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan Bisikletli Polis Timi 'Martılar' göreve başladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde kurulan Bisikletli Polis Timi Martılar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde görev altı. 10 polis memurundan oluşan tim, sahilde can ve mal güvenliğini sağlayacak. Martılar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın yoğun olduğu alanlarda görev yapacak. Sabah erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelen vatandaşların da dikkatini çekti. Martı timi, gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra olası suçla mücadele edecek. Bisikletli tim, 6 kilometrelik Konyaaltı sahilinin yanı sıra Atatürk Parkı, Cam Piramit, Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı'nda da görev alacak.

Timdeki polislerden 6'sı Konyaaltı Sahili'nde, 4'ü ise Lara Sahili'nde görev yapacak.

Görüntü Dökümü:

--------------

Martı polislerin hazırlık yapması

Amirleri ile bilgi alışverişinde bulunması

Martı polislerin kasklarını takması

Tur için bir araya gelmeleri ve çıkmaları

Vatandaşın arasında tur atmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

===================

İslahiye'de 150 yıllık kömbe geleneği yaşatılıyor

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, sadece Ramazan ayında rağbet gören 150 yıllık geleneği olan 'Ramazan Bayram Kömbesi' telaşı, fırın önlerinde yaşanıyor.

Ramazan Bayramının olmazsa olmaz lezzeti kömbe telaşı, bayrama sayılı günler kala tüm fırınlarda, pastenelerde ve evlerde yaşanıyor. Bayram boyunca gelen misafirlere çayın yanında ikram edilen kömbenin en önemli özelliği, uzun süre bozulmaması ve bayatlamaması.

Yeni Mahalle'de oturan ve kömbe telaşı yaşayan Ayşe Kayatürk, öBen kendimi bildim bileli her bayram kömbe yapılır. 150 yıllık geleneğe sahip olan bayram kömbesini evimize gelen misafirlerimize çayın yanında ikram ediyoruzö dedi.

Son 10 gündür, 24 saat sürekli kömbe pişirdiklerini belirten 40 yıllık fırıncı Ökkeş Karakuş, öBölgemizin geleneği olan bayram kömbesi telaşı 15 gün önce başladı. Aileler yardımlaşma ile fırınımızın önünde hamurunu getirip hazırlar. Bu telaş sabah başlar, sahur vaktine kadar devam ederö diye konuştu.

Kömbenin yapma zahmetine katlanmak istemeyen aileler ise pastanelerden kilosunu 15 liradan satın alıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Yeni Mahalle'de pide fırını

Fırın önünde kömbe telaşı

Kömbe yapan kadınlar

Ayşe Kayatürk ile röp

Fırıncı Ökkeş Karakuş ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

===================

Kaynak: DHA