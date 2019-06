DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DİYARBAKIR'DA PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI

DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin bir araçta yaptığı kontrollerde, 'Çektar Amed' kod adlı PKK'lı terörist Ö.K., yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Lice ilçesinde bir PKK'lı teröristin bölgede araçla dolaştığı yönünde bilgiler elde edinildi. 4 Haziran 2019 Salı günü harekete geçen güvenlik güçleri, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Cumboğazı yolu üzerinde Akro Komu yol ayrımında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, saat 17.00 sıralarında şüpheli bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde, 'Çektar Amed' kod adlı PKK'lı terörist Ö.K. silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.

Jandarmadaki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen terörist Ö.K., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların artarak, azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Teröristin gözaltına alınması

Teröristin adliyeye götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

2)BAYRAM BİTTİ PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bayram tatilini geçiren yerli turistlerin dönüşe başlamasıyla sahiller de yabancı turistlere kaldı.Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ve nem oranının yüzde 65 olarak ölçüldüğü ilçede, sıcaktan bunalan yerli halk ve tatilciler de sahillere akın etti. İlçenin dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarını dolduran insanlar denizin keyfini çıkardı. Bayram tatilinin sonuna yaklaşılmasından dolayı yerli turistler dönüş yolculuğuna başladı. Bundan dolayı plajlar yerli halk ve yabancı turistlere kaldı. Plajlara akın eden turistlerin bazıları denizde serinlemeyi tercih ederken, bazıları kumsala uzanarak güneşlendi.

Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının hafta başına kadar aynı düzeyde seyredeceğini, pazartesiden itibaren ise yağış olabileceğini bildirdi.

Sahilden genel ve detay görüntüler

Yüzen ve güneşlenen turistlerden görüntüler

(Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

3)İSLAHİYE'DE HUBUBAT HASADI BAŞLADI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, buğday ve arpa hasadı başladı. İslahiye'de 145 bin dekar araziye ekili alanda buğday ile 10 bin dekarda ekili arpa hasadı başladı. Mevsimsel yağışların iyi gitmesine rağmen hasadın istenilen düzeyde olmaması çiftçiyi üzdü. Hasat mevsimiyle birlikte başlayan yangınlar ise çiftçinin korkulu rüyası oldu.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, sulu alanlarda dekar başına 500-600 kilo, susuz alanlarda 250-350 kilo, arpada ise dekar başına 400 ile 500 kilo ürün beklediklerini ifade etti.

Buğday tarlası

Hasad yapılırken

Genel ve detay görüntüler

4)LİBERYALI SEVGİLİSİYLE 3 YILDIR EVLENEMİYOR

ADANA'da, fiziksel engelli Fatih Öztürk (34), internetten tanıştığı Liberyalı sevgilisi Pinky M. Prosser (25) ile bürokratik sorunlar nedeniyle 3 yıldır evlenemiyor. Öztürk, "Birbirimize kavuşamıyoruz, resmi kurumlarla yazışmalarım var. Yardım bekliyoruz" dedi.

Adana'da oturan ve devlet hastanesinde bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli Fatih Öztürk, 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi, ancak Pinky M. Prosser vize alamadığı için Türkiye'ye gelemedi. Çift, sorunları çözmek için birçok kuruma başvurdu, ancak sonuç alamadı.

Yaklaşık 3 yıldır evlenmeyi beklediklerini belirten Fatih Öztürk, "Hayata tutunduğum en önemli şeylerinden biri Prosser ile tanışmam oldu. Bu benim için büyük bir mucize. İki ülkeye güven vereceğiz ve bu evliliğe sadık kalacağız. Güvenle 2 ülke arasında dostluk köprüsünün kurulmasını istiyoruz. Aramızda çok sıkı bir bağ oluştu. Biz evlilik kararı verdik fakat devletler arası vatandaşlık engeli olduğundan biz bir türlü birbirimize kavuşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımlarına ihtiyacımız var. 3 yıldır resmi kurumlarla yazışmalarım var. Herhangi bir netice alamadım" diye konuştu.

Engelli Fatih Öztürk'ün genel ve detay görüntüleri

Fatih Öztürk ile röp.

Pinky M. Prosser'n görüntüsü

4)PARKTA ÇOCUĞUN BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ GASBEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

VAN'da, parkta oyun oynayan E.Y. (5) adlı kız çocuğunun boynundaki altın kolyeyi gasbedip, kaçan Z.B., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Z.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 30 Mayıs'ta, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde meydana geldi. Z.B., sitenin önündeki parkta oynayan E.Y.'nin boynundaki altın kolyeyi çekip, aldıktan sonra kaçtı. 500 lira değerindeki kolyenin gasbedilmesinin bildirilmesiyle polis ekipleri harekete geçti. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, parkı gören güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden tespit edilen Z.B.'nin, 'gasp' ve 'taciz' suçlarından 12 yıl ceza infaz kurumunda tutuklu kaldığı, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlandığı belirlendi. Z.B.'yi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Parkta oyun oynayan çocuklar

-Şüphelinin parkta beklemesi

-Şüphelinin çocuğun boynundan kolyeyi gasp etmesi

-Şüphelinin olay yerinden ayrılması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.....

5)YÜRÜYEMEYEN 3 KARDEŞİN HAYALİ GERÇEK OLDU

VAN'ın Erciş ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Ezel (12), Enes (11) ve Ezgi Çelikdede (9) kardeşlerin akülü araç hayali gerçek oldu. İlçede oturan iş adamı Habib Caroz tarafından alınan akülü araçlara binen kardeşler, sahil yolunda tur attı.

Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan Elif Çelikdede, bir kas hastalığı olan DMD nedeniyle yürüyemeyen çocukları Ezel, Enes ve Ezgi için yardım talebinde bulundu. İnşaat işçisi olan eşi il dışında çalıştığı için çocuklarını her gün okula ve fizyoterapiste götürürken büyük zorluk çeken Çelikdede'nin akülü araç isteği, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanı Habib Caroz tarafından karşılandı. Her çocuk için bir akülü araç alan Caroz, bunları aileye teslim etti. Ezel, Enes ve Ezgi Çelikdede kardeşler, akülü araçlarına binip büyük bir keyifle sahil yolunda tur attı.

Çocuklarının bu mutluluğu karşısında baba Cengiz ve Elif Çelikdede, iş adamı Habib Caroz'a teşekkür etti. 4 çocuk babasıHabib Caroz ise annenin ve çocukların bu isteğine duyarsız kalamayacağını, il dışında çalışmak zorunda kalan babalarına da yardımcı olmaya calışacaklarını belirterek, "Fiziksel engelli kardeşlerimiz için hepimizin gönlümüzdeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Her birimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Biz, 3 kardeşimizin akülü araç isteğini yerine getirdik ve mutluluklarına ortak olduk" dedi.

-Akülü araç görüntüleri

-Çocukların araçları kullanması

-Çocukların şarkı söylemesi

-Röportajlar

-Detaylar

6)TARİHİ KALEYE RESTORASYON TALEBİ

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, virane görüntüsü tepkilere neden olan tarihi Sinap Kalesi'nin restore edilmesi isteniyor.

Sinap Kalesi, 10 ve 11'inci yüzyıllarda uygulanan Ermeni savunma sisteminin bir örneği olarak biliniyor. Ortaçağ şatosu görünümü ile dikkat çeken kale, günümüzde bakımsız bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bölge halkı, dış duvarları çöken, iç süslemeleri ise yok olan kalenin ilgi gösterilmemesi halinde yakın zamanda tamamen yıkılacağından endişe ediyor. Vatandaşlar, kalenin restore edilerek turizme kazandırılmasını talep ediyor. Tarihi yapıyı görmek için Adana'dan gelen İzzet Köken, "Kalenin hali çok perişan, çocuklar görmek istedi, getirdim ama her yeri yıkılmış. İçine girmeye korkuyorum. Çocukların üzerine taş düşer diye endişe ediyorum" dedi.

Kaleye ailesi ile birlikte gelen Süleyman Karabelen ise onarım çalışmalarının bir an önce başlatılmasını istedi.

-Tarihi kalenin görüntüsü

-Kaleye gidenler

-Kale çevresindeki araçların görüntüsü

-Kaleden genel ve detay

-Muhabirin kale ile ilgili anonsu

-Kalenin içinden genel ve detay

-Vatandaşlarla röportaj

-Kalenin bulunduğu alanın görüntüsü

