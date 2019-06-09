DHA YURT BÜLTENİ - 6

Otomobil, dere yatağına uçtu: Anne- baba öldü, kızları ağır yaralı

Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü korkuluklarına çarpıp, dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) öldü, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yozgat-Ankara karayolunun 17'nci kilometresinde Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana geldi. Bayram tatilini geçirdikleri Erzincan'dan Ankara'ya dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Demirci köprüsünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları parçalayan otomobil, yaklaşık 8 metre yükseklikten kuru dere yatağına uçtu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücüsü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) öldü, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Zeynep Asan, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan Oğuz ve Ayşe Asan çiftinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Otomobilden görüntü

-kırılan köprü korkulukları

-Cenazelerin taşınması

-Dere yatağından çıkartılan cenazelerin tabuta konulması

-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Genç kızlara laf atanları linç etmek istediler: 20 gözaltı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sokaktaki genç kızlara laf attıkları iddia edilen alkollü kişiler, mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Polis ekipleri, linç girişimine engel olurken, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün gece, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde bulunan sahil şeridinde meydana geldi. Genç kızlara laf attığı iddia edilen alkollü gruba, çevrede bulunan mahalle sakinleri tepki gösterdi. Bu kişiler ile mahalleli arasında kavga çıktı. Alkollü kişiler, mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polisler, linç girişimine engel olurken, kalabalığın dağılması için uyarı yapıp, biber gazı kullandı. Olayda 20 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Tarafların birbirine saldırması ve polisin müdahalesi(cep telefonu kamerası)

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Nemrut Krater Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 800 rakımlı Dünya'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü, Ramazan Bayramı tatilinde, yüzlerce yerli turist ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra çeşitli kuş türlerine de ev sahipli yapıyor. Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla turistlerin ilgi odağı olan Nemrut Krater Gölü, kendisine hayran bırakıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında, 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut'a, bayram tatilinde tur şirketleriyle gelen ziyaretçiler, seyrine doyumsuz doğayı fotoğraflama imkanı buldu. Ziyaretçiler, doğa harikası manzarada piknik yapmanın keyfini yaşadı.

GÖLE HAYRAN KALDILAR

Gaziantep'ten gelen Öğretmen Mehmet Ataşbaş, Nemrut Krater Gölü'ne hayran kaldıklarını belirterek, "Gezimize Şanlıurfa Halfeti'den başladık. Daha sonra Balıklıgöl ve Diyarbakır surlarını gezdik. Bölgede Nemrut Dağı'nı da es geçmeyelim dedik. Adıyaman Nemrut Dağı'nı görmüştüm, ancak Nemrut Krater Gölü bizim için bir özlemdi. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Bu fırsatı ailemle değerlendirip bölgeye geldik. Burada müthiş bir manzara ile karşılaştık. İnsanların önyargılarını parçalamak, atomu parçalamaktan daha zor. Bu bölgedeki tarihi güzellikleri insanlar gözlemleyerek ya da duyarak değil, yaşayarak öğrensin. Bölgeye önyargılar maalesef halen var. Bu önyargılar parçalamanın en güzel yolu da bölgeyi yaşayarak, havayı teneffüs ederek, doğanın güzelliklerini içinize çekmekle olur. Buraları gezmeden ölmeyin. Vatanın her tarafı kutsal. Onun için lütfen insanlar önyargılarını dağıtsınlar. Batıdaki tüm insanları bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

DÖRT MEVSİM BİR ARADA

Geziye katılan Eylem Ataşbaş ise, Nemrut Krater Gölü'nde dört mevsimin bir arada yaşandığını ifade ederek, "Tarihi güzellikler bakamından Mardin, Midyat ve Ahlat'ı çok beğendim. Doğa güzellikleri çok farklı. Burası dört mevsim bir arada. Kışın kar göremeyenler, yaz mevsiminde gelip burada kar görebilirler. Yüzmek isteyenler için güzel bir alternatif. Doğa yürüyüşü yapmak için harika yerler var. Herkesin buralara gelip görmesi gerekiyor. Buralar gizli kalmış cennet" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Nemrut Krater gölünden dronla çekilen görnütüler

-Buhar bacalarını ziyaret edenlerden detaylar

-Hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler

-Gaziantep'ten gelen Mehmet Atabaş ile röportaj

-Piknik yapanlardan detaylar

-Göl kenarında bulunan vatandaşlardan detaylar

-Yerli ve yabancı turistler

-Çanakkale'den gelen Erbil Önal ile röportaj

-Krater gölünden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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Tehditle cep telefonu gasbeden şüpheli tutuklandı

Adana'da, gece otomobille gezen 2 kişiyi durdurup, tehdit ederek, cep telefonu gasbeden Yunus Ş. (26), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Yunus Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Haziran gecesi, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Ozan B. (26) ve arkadaşı Murat K. (33), otomobille gezerken, Yunus Ş. önlerini kesti. Araçtaki ikiliyi tehdit eden Yunus Ş., Ozan B.'nin cep telefonu gasbetti. Kol saati gasbedilmek istenen Murat K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri, kayıplara karışan Yunus Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından Yunus Ş.'nin yerini tespit etti. Ekipler, evine baskın yaptığı Yunus Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve suçlamayı kabul etmeyen Yunus Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlının Adli Tıp Kurumu'na girişi ve çıkışı

SÜRE: 00' 50" BOYUT: 106 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK Kamera: ADANA,

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3 saniyede kapısını açtığı dükkandan 40 lira çaldı

Diyarbakır'da, cep telefonu mağazasının kilitli kapısını 3 saniyede açarak, içeri giren çocuk, kasada bulunan 40 lirayı çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, 3 Haziran'da, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Abdullah Cangir'in ATM'den para çekmek için mağazasının kapısını kilitleyip, dışarı çıkmasının ardından iş yerinin önüne 15 yaşında olduğu tahmin edilen çocuk geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, mağaza önüne gelen çocuk, içeride kimsenin olmadığını fark etti. Dükkanı bir süre gözetledikten sonra cebinden çıkardığı tornavidayla 3 saniyede kapıyı açan çocuk, kasaya yönelerek, içindeki 40 lirayı aldı.

BİLGİSAYARIN FİŞİNİ AĞZIYLA ÇIKARDI

Kasadaki parayı çalan çocuk, daha sonra masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı almak için hamle yaptı. Bilgisayarın prize bağlı olduğunu gören çocuğun, fişi ağzıyla çıkarması dikkat çekti. Bilgisayarı kontrol eden çocuk, bataryası olmadığını anlayınca almaktan vazgeçerek, mağazadan ayrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bir süre sonra mağazasına gelen Abdullah Cangir, kapının açık olduğunu görünce hırsızlık olayını fark etti. Mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Cangir, kasadan 40 lira çalındığını tespit etti. Cangir, hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunmayarak, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin işyeri önüne gelişi

Kapıyı tornavidayla açışı

Kasadaki parayı alması

Masadaki bilgisayarın fişini ağzıyla çıkarması

İşyerinden kaçışı

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Faytonlar yarın kaldırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçen haftalarda faytonların kaldırılacağını ve faytoncuların belediye tarafından işe alınacağını duyurdu. Faytonların faaliyetine ise yarın son verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım temalı basın toplantısında, Antalya'da, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki faytonlara yönelik önemli bir karar alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilme kararı aldıklarını açıkladı. Faytoncuların mağdur edilmeyeceğini anlatan Böcek, faytonculara belediyede iş istihdamı sağlayacaklarını ve atları hayvanat bahçesinde değerlendireceklerini söyledi. Faytonların faaliyetine ise yarın son verilecek.

FAYTONCULARDAN TEPKİ

Faytonculardan Ali Çarıklıoğlu (60), 47 yıldır faytonculuk yaptığını, kendini atlara adadığını söyledi. Faytonculuğun eski kültürel bir değer olduğunu anlatan Çarıklıoğlu, "Bize ikinci sınıf vatandaş gibi davranıyorlar. Anlımızın teriyle para kazanıyoruz, evimizi geçindiriyoruz. Bize yıllar önce bir dernek kurun, sizlere plaka verelim kolaylık sağlayalım tarzında öneride bulundular. Faytoncuları derneğimize kaydettik. Bir sıkıntımız, önerimiz veya isteğimiz olursa kendimizi ifade edelim dedik. Ama bizi adam yerine koymadılar" dedi.

Faytonlar hakkındaki kararın kendilerine sorulmadan alındığını ileri süren Çarıklıoğlu, "Bu karara diyebileceğimiz bir söz yok artık. Faytoncuların mağdur edilmeyeceği bildirildi. Ben 60 yaşındayım belediyede çalışsam ne yapabilirim. Ben bu işe gönül verdim. Bu karar hayvanseverler doğrultusunda alındı bunun da farkındayız. Kedi, köpek bakan hayvanseverler ata bakmanın çok kolay olduğunu düşünüyor. Geçen sene bir arkadaşımız atı öldü diye intihar etti. Bu atlara çocuğumuz gibi bakıyoruz. 10 Haziran'da sahada olup olmayacağımızı bilmiyorum. Diyelim ki olmadık sonraki günler ne olacak. Belediye bizi hemen işe alacak mı ya da bu iş sürekli olacak mı? Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saat kulesinin orada duran faytonlardan görüntü

Faytonlardan detay görüntü

Atlardan detay görüntüler

151 MB/// 01.22ö

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Mavi kapaklar umut olacak

Mersin'de Barbaros Ortaokulu öğrencilerinin geri dönüşebilen atıkların çöp olmadığına dikkat çekmek için 'Ne kadar çok kapak, o kadar engelsiz yaşam' sloganı ile hayata geçirdiği 'Mavi Kapak Projesi' tamamlandı. Öğrenciler, proje kapsamında topladıkları yaklaşık 85 bin mavi kapağı Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'ne bağışlayarak bir bedensel engelliyi akülü araç sahibi yapacak.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi kapsamında geri dönüşebilen atıkların çöp olmadığına dikkat çekmek için hayata geçirdiği proje son buldu. Mavi Kapak adı verilen proje kapsamında öğrenciler, 'Ne kadar çok kapak, o kadar engelsiz yaşam' sloganı ile kapak topladı. Toplanan kapaklar yine öğrenciler ve öğretmenler tarafından tasnif edilerek ayrıştırıldı. Yaklaşık 85 bin mavi kapak Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'ne bağışlanarak bir bedensel engelli akülü araç sahibi yapılacak.

Proje koordinatörü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ebru Timuçin, okul olarak sosyal bilgiler dersinde çevrenin önemine sürekli olarak dikkat çektiklerini belirterek, "5/B sınıf ile başlattığımız mavi kapak projemizde geri dönüştürülebilir ürünlerin çöp olmadığını onların tekrar hayata dönmesi gerektiğini vurgulamak istedik. Bu proje ile öğrencilerimiz büyük bir sorumluluk alarak, çevreye karşı duyarlı, vicdan sahibi bireyler olduklarını hepsi gösterdi. Onların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

85 binin üzerinde kapak toplandığını ifade eden Ebru Timuçin, "Öğrencilerimiz eldiven takarak bu kapakları lokantalardan, sahilden, hatta okulumuzun çöp bidonlarından topladı. Topladığımız ortalama 85 bin kapak için Türkiye Omurilik Felçliler Derneği ile irtibata geçtik. Onlara kargolayacağız. Mersin Barbaros Ortaokulu adına temin edilen akülü aracı ihtiyaç sahibi bedensel engelliye ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Okul Müdürü Memet Evran da çevreye katkı ve geri dönüşüme dikkat çekmek için projeyi hayata geçiren öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Proje ile önemli bir görev üstlenen öğrenciler de hem çevre için farkındalık yaratmak, hem de bir engelliye destek olmanın mutluluklarını yaşadıklarını dile getirerek, atılan her atığın çöp olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrenciler farklı kostümlerle toplandıkları kapaklarla okula gelirken

-Öğrenciler okula girerken

-Öğrenciler kapakları boşaltırken

-Toplanan kapakların görüntüsü

-Proje koordinatörü Ebru Timuçin ile röp

-Öğrencilerin konuşmaları

-Okul Müdürü Memet Evran ile röp

-Genel ve detay

SÜRE: 3'55" BOYUT: 605 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Çivilerden heykel yapıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesinde heykeltraş İsmail Sever (45), inşaat alanından topladığı çivilerden heykel yapıyor.

Avanos'ta yaşayan heykeltraş İsmail Sever, 15 yıl önce farklı bir çalışma gerçekleştirmek için çivilerden heykel yapmaya karar verdi. Sever, bunun için inşaat alanlarından çivi topladı. Çivileri kaynak yaparak heykel yapmaya başlayan Sever, aradan geçen zamanda çok sayıda heykel yaptı. Bir heykel üzerinde yaklaşık 4 ay çalışan Sever, yaptığı heykelleri yurt içi ve yurt dışında satıyor.

İsmail Sever, 15 yıldır çividen heykel yaptığını söyleyerek, "Heykellerimi hurda çivilerle çalışıyorum. Malzememi hurdalıktan temin ediyorum. Çalışacağım heykelin formuna göre yapıyorum. Şuan çivilerle çalışıyorum. Malzemeyi bir araya getirdikten sonra kompozisyonu oluşturuyorum. Kompozisyonu oluşturduktan sonra da yapacağım heykeli çalışmaya başlıyorum" dedi.

'YURT DIŞINDAN TALEP VAR'

Ürünlerine çok sayıda talebin olduğunu kaydeden Sever, "Yurt içi ve yurtdışından taleplerimiz var. Amerika'ya çalıştığım heykellerim var. Yurt içinde genellikle iç mimarlıklarla çalışıyorum. Bahçe heykellerine bir talep var ve bende elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İşime yarayacak bütün hurdayı kullanıyorum. Çivilerle yaptığım heykel üzerinde 4 ay çalıştım. Bu heykellerin yapımı tabi kolay olmuyor. Üzerinde uzun uğraş veriyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İsmail Sever çalışırken görüntü

-Çivilerden görüntü

-İsmail Sever ile röportaj

-Genel detay

Süre: 4.12-488 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,DHA





Kaynak: DHA