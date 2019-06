DHA YURT BÜLTENİ - 6

Simav'a şehit acısı düştü (2)

BABASIYLA SON KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan'ın babası 50 yaşındaki Mustafa Üçkan, oğluyla dün (salı) akşam üzeri telefonla görüştüğünü belirterek, "Görevdeyim baba' dedi. Ne zaman döneceksin dedim. 'Gece döneceğim baba' dedi. Bir daha görüşemedik" dedi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (2)

3 EYLÜL'DE DÜĞÜN YAPACAKTI

Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin, 2012 yılında Alanya'da turizmde çalışmaya başladığı, Rusya ile yaşanan krizinin ardından da sınavlara girerek yaklaşık 2 yıl önce uzman çavuş olduğu belirtildi. Her yaz izinlerinde Alanya'ya gelen Ökkeş Ede'nin, Osmaniye'de oturan annesini bu yıl 4 Şubat'ta kaybettiği ifade edildi. 12 Nisan'da nişanlısıyla nikah masasına oturan Ökkeş Ede'nin, bu yıl 3 Eylül için düğün hazırlıkları yaptığı bildirildi.

Alanya'da oturan turizmci arkadaşıyla düğünden sonra balayı rezervasyonu yaptırmak için görüşen Ökkeş Ede'nin son görüşmesinde, "Şimdi göreve çıkıyorum. Salı akşamı döneceğim. Haber edersin kanka kolay gelsin" dediği kaydedildi.

Annelerinin evde bıraktığı çocukları polis kurtardı

Düzce'de, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğun balkona çıktığını düşme tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis çocukları alarak emniyet müdürlüğüne götürürken, ailesine teslim etti.

Olay dün, Beyciler Mahallesi 1615 Sokak'ta meydana geldi. Anne M.S., çocukları H.S (10), K.S (5) ve M.S.'yi (3) eve kilitleyerek mobilya bakmak için evden çıktı. H.S. bir süre sonra kardeşlerini kontrol edemedi ve iki küçük çocuk 3 katlı binanın 3'üncü katındaki balkona çıkarak aşağı sarkmaya başladı. Çocukların düşme tehlikesi içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çocuklardan annelerinin evde olmadığını öğrendi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren polis, telefonla çocukların annesine ulaştı. Anne M.S. bir süre sonra geleceğini söyledi. Yaklaşık 1 saat boyunca annenin gelmesi beklenirken, anne gelmeyince çocuklar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çocuklar, emniyet müdürlüğüne gelen velilerine teslim edildi.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya'da işçi emeklisi Hüseyin Uludağ (79), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Denize girenler, açıkta su üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edilirken, vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin, işçi emeklisi Hüseyin Uludağ olduğu belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Uludağ'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Protokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavı

Erzurum protokolü bilim fuarında sanal gerçeklik gözlüğüyle yürümeye çalıştı. Gözlerine taktıkları gözlükle ekrana yansıtılan yüksek bir yerde tahta üzerinde yürümeye çalışan Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, ilginç bir deneyim yaşadı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Bilim Fuarı' düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışını Vali Okay Memiş, kurdeleyi robotun taşıdığı makasla yaptı. Erzurum'la birlikte Ağrı, Kars ve Gümüşhane'den 66 devlet, 7 özel okul ile 2 üniversite ve 11 sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda öğrenciler yaptıkları robotlar ve robotik kodlama ürünü makineleri görücüye çıkardı. Birbirinden ilginç kodlama ürününün yeraldığı fuarda en büyük ilgiyi konuşan robot gördü. Erzurum Teknik Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi(DAP) Bölge Kalkındırma İdaresi ortaklığında kurulan Mucit Park öğrencileri tarafından programlanan robotun sorulara cevap vermesi izleyenlerin ilgisini çekti.

PROTOKOL SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ TAKTI

Açılış töreni sonrası okulların standlarını gezerek bilgi alan Vali Okay Memiş, Mucit Park standında sanal gerçeklik gözlüğünü denedi. Gözlük ekranına yansıtılan yüksek bir yerde tahta üzerinde yürümeye çalışan Vali Okay Memiş'e görevli yardımcı oldu. "Ben burada yürüyemem" diyerek bir süre sonra gözlüğü çıkardı. Gerçek gibi aynı heyecanı yaşadığını söyleyen Vali Memiş, "Sanal gözlükle koşu testi yapılıyor ve bir ay sonra kas kütlesinde artış tespit ediliyor. Çünkü zihin müthiş bir şey Allah'ın bir mucizesi, bilim henüz zihni çözemedi. Bilimle Allah'ın mucizelerine şahit olmak için uğraşıyoruz. Kuran-ı Kerim Yüce Allah'ın mucizeleri ilke dolu. Bu müthiş bir şey, sanal gerçeklik ortamında gerçek gibi aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Teknolojiye hakim olmak, teknolojiye sahip olmak ve teknolojide yeni şeyler keşfetmeyi çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yeni nesillere böyle bir eğitim vermek istiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın sanal gözlük denemesinden sonra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, kısa bir yürüyüş yaptı. Gözlükle, yüksek bir apartmanın üzerinde kalasın üzerinde yürümeye çalıştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Adım atamadım. Yüksek bir apartmanın üzerinde kalasla yürüyeceksin. Muhteşem bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Kangal Köpeği Merkezinin standartları yükseltilecek

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanları ve Ortadoğu Kalkınma Ajansı yetkilileri 'Cazibe Destekleme Programı 'kapsamında İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni yerinde inceledi. Hazırlanacak proje ile üretim tesisinin kapasitesi artırılarak, standartları iyileştirilecek.

Sivas Valiliğince dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla hazırlanan proje ve Cazibe Destekleme Programı kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanları Ahmet Şimşek, Fatih Göktürk ve ORAN Kalkınma Ajansı yetkilileri kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni yerinde inceledi. Ziyarette Göktürk ve Şimşek, işletmeci Hüseyin Yıldız'dan Kangal köpekleri hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında alınan destek ile Kangal köpeklerinin her türlü ihtiyaçları düşünülerek daha modern hale getirilecek merkezin, Sivas'a gelen ziyaretçilerin sıklıkla ziyaret edeceği bir mekan haline getirilmesi hedefleniyor. Köpek üretim merkezi işletmecisi Hüseyin Yıldız, "Bakanlıktan gelen heyeti burada ağırladık. Ülkemizde doğal bir safkan ve gen kaynağı olan Kangal köpeğinin daha prestijli bir mekanda olması için bir çalışma başlatıldı. Bakanlığımızın bizi desteklemesini teşekkürle karşılıyoruz. Sivas bu konuda ciddi bir ivme kazandı. Şimdi burada teknik heyetin alacağı her türlü bilgi ile donatılarıyla Ankara'ya bu aktarılacak. Sonrasında da gerekli iyileştirmeler ile burası daha da güçlendirilecek" dedi.

