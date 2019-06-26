DHA YURT BÜLTENİ-6

1)YANAN OTOMOBİLDEKİ ENGELLİ GENCİ BÖYLE KURTARDILAR

ADANA'da park halindeyken yanan otomobilde ayakları koltuğa sabitlenmek için bağlı olarak beklediği iddia edilen engelli Mustafa Eker'in (24) kurtarılma anının yer aldığı cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi'nin engelli otoparkındaki 06 DL 5934 plakalı park halindeki otomobilin orta kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, hastanenin güvenlik görevlileri alev alan otomobile yaklaşınca, ayakları koltuğa bağlı halde yardım isteyen Mustafa Eker'i gördü. Güvenlik görevlileri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken diğer yandan kilitli kapıyı açmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Mustafa Eker de güvenlik görevlilerinin yardımıyla araçtan kurtarıldı. Bu sırada Eker'i kurtaran bir güvenlik görevlisinin de elinde yanıklar oluştu. Vücudunda önemli yanıklar oluşan Eker, Adana Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaralı güvenlik görevlisi olayın meydana geldiği hastanede tedavi altına alındı. Eker'in ismi açıklanmayan annesinin de bir hasta ziyareti için hastaneye geldiği, oğlunu ise park halindeki araçta bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tüm yaşananların hastanedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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Yanan araç

Güvenlik görevlilerinin yangına müdahale etmesi

Çocuğun yanan araçtan çıkarılması

Çocuğun yakınlarının feryadı

SÜRE: 05'16" BOYUT: 583 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

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2)SİNCİK'TE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Çamdere Köyü yakınında meydana geldi. Cevher Ardıç (55) yönetimindeki 02 KN 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kadir Bozkurt (42), Songül Bozkurt (40) ve Ramazan Bozkurt (5) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan sürücü Ardıç, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların ambulanslardan indirilmesi

Yaralıların acile götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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3)ABLASINI ZİYARETE GELDİ, KAYBOLDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ablasını ziyarete gelen Selçuk Uruk (33) rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Burada şizofreni teşhisi konulan Selçuk Uruk, dün sabaha karşı herkes uyurken evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları Uruk için kayıp başvurusunda bulundu. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ailesiyle oturan Selçuk Uruk, geçen cuma günü annesiyle Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde oturan ablasını ziyarete geldi. Cuma gecesi rahatsızlanan ve tutarsız davranışlar sergileyen Selçuk Uruk, sabaha karşı durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekibi ve eniştesi İbrahim Gündüz tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından sakinleştirici iğne yapılan ve ilaç verilen Selçuk Uruk'u, eniştesi pazartesi günü psikiyatriste götürdü. Şizofreni teşhisi konulan ve ilaç verilen Selçuk Uruk, dün sabaha karşı Ilıca'daki ablası ve eniştesinin evinden, herkes uyuduğu sırada ayrıldı. Selçuk Uruk'un hayatından endişe eden yakınları, otogar ve gidebileceği her yere bakmasına rağmen sonuç alamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

'ÇOK SIKINTILARIM VAR, YANIYORUM'

Enişte İbrahim Gündüz, kayınbiraderini cuma akşamı havalimanından alarak Ilıca'ya getirdiğini belirterek, "Döner dükkanım var. İbrahim yemek yedi ve dinlenmesi için eve gitti. 1 saat sonra iş yerine geldi ve 'Sosyal medyada fotoğraf paylaşmamız lazım, fotoğraf istiyorlar' dedi. Eli ayağı titrer vaziyette panik halde görünce biz de fotoğraf çektirdik. Bir süre sonra eve gittik. Sabah 4 civarı 'Çok sıkıntılarım var, yanıyorum, cehennemde yanıyorum' diyerek kendini evden dışarı attı" dedi.

'SİZİN KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİZİ DÜŞÜNEBİLİR'

Gece yaşadıkları sıkıntılar artınca jandarmayı çağırdığını ve kayınbiraderini jandarmayla birlikte hastaneye götürdüklerini anlatan İbrahim Gündüz, "Hastanede şizofreni başlangıcı teşhisi koydular. İğne yaptılar ve ilaç verildi. Pazartesi günü Manavgat'ta bir psikiyatriste götürdüm. Psikiyatrist de şizofreni teşhisini doğruladı. Bize, 'Bu, bir süre sonra kendisiyle çok fazla ilgilendiğiniz için, ilaçlarını verdiğiniz için size düşman olur. Sizin kendisini öldüreceğinizi düşünebilir. Bu nedenle evden kaçar, bakamayacaksanız, hastaneye yatıralım' dedi. Ben de 'Şimdilik bir sıkıntısı yok, olursa yatırırız' dedim. O gece saat 03.00 gibi uyudum. Biz uyuduktan sonra kimliğini ve bir miktar parayı alıp sabaha karşı evden ayrılmış. Gidebileceği her yere, otogara baktık. Gören olmamış. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu.

'ANNESİ VE BABASI DA RAHATSIZLIĞI FARK EDEMEMİŞ'

Kayınbiraderinin anne ve babasıyla yaşadığını, herhangi bir iş yapmadığını anlatan İbrahim Gündüz, şöyle dedi:

"Evde sürekli cep telefonu ve bilgisayardan sosyal medyada dolaşıyordu. Çalışmıyordu. Annesi ve babası da rahatsızlığını fark edememiş. Bir defa ablasına 'Beni Facebook'tan 2 kişi tehdit ediyor, öldürecekler' demiş. Bir defasında da babası otomobili muayeneye götürürken sürmesi için vermiş. 140- 150 kilometre hıza çıkınca şüphelenmişler ama herhangi bir şey yapmamışlar."

İbrahim Gündüz, kayınbiraderi Selçuk Uruk'u görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine bildirmesine istedi.

Görüntü Dökümü

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RÖP: İbrahim Gündüz

359 MB/// 03.15"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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(ÖZEL)

4)LİKİT MARAŞ BİBERİ ÜRETTİLER

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Gıda Mühendisliği Fakültesi'nden bu yıl mezun olan öğrencilerden Suriyeli Nur Hüda Hüseyin, Merve Söğütlük ve Sinan Baş, bir proje hazırlayarak 'likit Maraş biberi' üretti. Öğrenciler, projeyi bir adım ileriye taşıyarak oleojel yöntemiyle likit biberi yarı sıvı yarı katı hale getirip ketçap konseptinde bir ürün elde ettiklerini, oleojel tekniğinin kırmızı bibere uygulanmasının da dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencileri, bitirme tezi olarak kendilerine tescilli Maraş biberinin yapını çıkararak sıvılaştırmayı tercih etti. Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Levent İnanç'ın danışmanlığını yaptığı proje 1 yıl sürdü ve öğrenciler likit Maraş Biberi yaptı.

SERİ ÜRETİMİ YAPILABİLİR

Türkiye'de Maraş Biber'ini sıvılaştırarak bir ilke imza attıklarını belirten Merve Söğütlük, proje sonunda sıvı baharatlık biber ürettiklerini söyledi. Bunu 3 farklı yöntemle ürettiklerini ifade eden Söğütlük, "İlk olarak soğuk sıkım yöntemini kullandık. orada çekirdekleri belirli bir nem miktarına getirdikten sonra pres makinesine alıp presledik. Bez filtrelerde sıkarak yağ elde ettik. İkinci yöntemimiz ise ekstraksiyon yöntemi. Bu yöntemde de yüzde 50 meyve eti, yüzde 50 çekirdek kullanarak bir çözücü yardımıyla ekstrakte ettik. Salatalarda, çorbalarda, etlerin üzerine, acılığın ve kırmızılığın arandığı her yerde kullanabiliriz. Fermente sucuk ürünlerinde kullanabiliriz. Aynı zamanda destek verilirse eri üretimi yapılabilir. Maliyeti endüstriyel boyutta daha da azaltılabilir" diye konuştu.

OLEOJEL TEKNİĞİNİ BİBERERE UYGULAYARAK DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLŞTİRDİK

Üçüncü yöntem olarak da oleojel tekniğini kullandıklarını ve bunu yaparken de dünyada bir ilke imza attıklarını belirten Söğütlük, "İçerisinde yüzde yüz doğal balmumu kullanılıyor olması. Yani balmumu kullanarak bir katılaştırma tekniği uyguluyoruz. Katılaştırarak ketçap konseptinde bir ürün elde etmiş oluyoruz. Yani sıkılabilir, sürülebilir bir ürün elde etmiş oluyoruz. Ayrıca, dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Oleojel tekniğini kırmızı biber yağına uygulanmasını dünyada ilk defa biz yaptık" dedi.

10 KİLO ÇEKİRDEKTEN 1 KİLO YAĞ

Suriyeli Nur Hüda Hüseyin ise, ürettikleri likit Maraş biberinin çok yoğun ve konsantre bir ürün olduğunu söyledi. Bu nedenle de pul biberini kaşık kaşık kullanırken likit biberi damla damla kullanmanın yeterli olduğunu ifade eden Hüseyin, "10 kilo çekirdekten 1 kilo yağ elde ediyoruz. Yani daha yoğun bir tadı oluyor. 1 damla damlatmamız yeterli. Çok yoğun olduğu için içerisinde antioksidan maddeler de çok fazla oluyor. Bu da bu yapının değerini de yükseltmiş oluyor" dedi.

TADIM TESTLERİNDEN TAM NOT ALDI

Projenin bir diğer ortağı Sinan Baş ise, Likit Maraş Biberi için tadım testi yaptıklarını söyledi. Birçok kişiye soğuk sıkım, ekstraksiyon ve oleojel yöntemiyle elde ettikleri biberleri ayrı ayrı tattırdıklarını ve olumlu yanıtlar aldıklarını belirten Baş, "Likit biberi birçok kişiye tattırdık. Bu tadım testlerinden sonra herkes pul bibere göre sıvı biber yağının daha güzel olduğunu söyledi. Bunların içinde de en çok ekstraksiyon yöntemi beğenildi. İkinci sırada soğuk sıkım geliyor bu da farklı bir yöntem. Üçüncü sırada da oleojel yöntemi beğenildi" dedi.

YOĞUN TAT VE ACILIK İSTENEN BÜTÜN ÜRÜNLERDE KULLANILABİLİR

Öğretim Üyesi Ahmet Levent İnanç ise öğrencilerine başarılarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Toz ya da pul biberden farkını ifade etmek gerekirse daha yoğun, daha konsantre ve sıvı ürün elde etmek için biz bunu gerçekleştirdik. Toz ve pul biberleri nerede kullanıyorsak aynı şekilde likit Maraş Biberi'ni de kullanma imkanımız var. Ama yoğun tat, yoğun acılık, yoğun renk isteyen bütün ürünlerde bunu rahatlıkla kullanabiliriz."

Görüntü Dökümü

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Maraş Biberi ve likit biber

Pul biber ve biber çekirdeği

Biberlerden detay

Öğrencilerin Likit Maraş Biberi yapma çalışmaları

Merve Söğütlük ile röp.

Söğütlük'ün likit biberi dökmesi

Nur Hüda Hüseyin ile röp.

Hüseyin'in oleojel biberi dökmesi

Sinan Baş ile röp.

Ahmet Levent İnanç ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 998 MB

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5)YILDA 500 TON BAKIR İŞLENEREK ÜLKE VE KENT EKONOMİSİNE KAZANDIRILIYOR

GAZİANTEP'te 400 yıldır geleneksel el sanatları arasında yer alan Antep bakır el işlemeciliği ile her yıl yaklaşık 500 ton bakır, yöreye ve Türk kültürüne özel motiflerle işlenerek yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

Gaziantep'te coğrafi işaret tescilli geleneksel bakır el işlemeciliği ile ülke ve kent ekonomisine katkıda bulunuluyor. Kültür ve gastronomi turizmi için kente gelen yüzbinlerce turistin ilk durağı 400 yılı aşkın süre önce kurulan tarihi Bakırcılar Çarşısı oluyor. Bakırcılar Çarşısı'ndaki ustaların el emeği göz nuruyla, bin bir zahmetle ürettiği bakır işlemeler turistlerin beğenisini topluyor. Fiyatları boyut ve gördüğü işleme göre değişiklik gösteren bakır eşyalar turistlerle beraber dünyanın birçok yerine gidiyor. Yılda yaklaşık 500 ton bakır işlenen kentte eskiden 400 imalatçı varken şu anda yaklaşık 15 işyerinde imalat yapılıyor.

'YILLIK KAPASİTEYİ 5 BİN TONA ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, bakır işlemeciliği denince akla gelen ilk şehrin Gaziantep olduğunu ifade ederek şunları dedi: "Türkiye'nin birçok ilinde bakır işlemeciliği yapılıyor ama biz Gaziantep olarak bakır işlemeciliğinin patentini aldık. Bizim kentte 15 civarı imalatçımız kaldı. Bu insanlarımız da dünyaya ellerinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyorlar. Yıllık 500 tona yakın bakır işleniyor. Bizim bunun kapasitesini 5 bin tona çıkarmamız lazım. Önceden 400 imalatçımız vardı. Şu an 15 tane kaldı. Bizim kent olarak bu sayıyı çoğaltıp daha çok bakır işleyerek dünyaya duyurmamız lazım. Ürünlerin yüzde 90'ını yerli ve yabancı turistlere satıyoruz. Bugün dünyada devlet başkanlarının neredeyse yüzde 90'ının odasında bizim işlediğimiz ürünler başköşede duruyor. İşlediğimiz ürünlerin üzerinde Osmanlı, Selçuklu ve Hitit motifleri var. Biz hem tarihimizi canlandırıyoruz hem de bakırcılık yapıyoruz. Uzmanlarımız zaten bakırın sağlıklı olduğuna dair demeçler veriyorlar. Bizler de yıllarca zaten bunu savunduk."

Görüntü Dökümü

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Bakır işlenme atölyeleri

Bakır işleyen kadınlar

Bakır işleyen erkek ustalar

İşlenmiş satışa hazır bakırlar

Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: Kadir GÜNEŞ- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 653 MB

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6)CARETTA CARETTALAR İÇİN YAŞAM NÖBETİ

MERSİN'de Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan caretta caretta cinsi kaplumbağalar için yaşam nöbeti tutuyor. Viranşehir Mahallesi'nde 4 caretta carettanın sahile yumurta bırakmasını gören vatandaşlar durumu Mezitli Belediyesi'ne bildirdi. Zabıta Müdürlüğünce oluşturulan dört kişilik bir ekip vatandaşlarında yardımıyla kaplumbağaların yumurta bıraktıkları alanı şerit çekerek koruma altına aldı, uyarı levhaları astı. Zabıtalar, doğacak yavruların güvenliği için çevredeki site sakinleri ve esnafları bilgilendirip, uyarılarda bulundu. Deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denizle buluşuncaya kadar 7 gün 24 saat nöbet tutacak olan zabıtalar, caretta carettaların neslinin devam etmesi için çalışacak. Zabıta Mustafa Arslan ise, yumurtaları tespit edilen yuvadan çıkacak caretta caretta yavrularını, çevrede yaşayanların merakla beklediğini kaydederek, şunları söyledi: "Hem carettaların Viranşehir sahiline yuva yapması hem de vatandaşların ilgili ve duyarlı olması bizleri çok sevindirdi. Yuvaya bırakılan yumurtalardan iki ay içinde çıkıp, denizle buluşacak yavruların güvenliği için her türlü önlemimizi aldık."

Görüntü Dökümü

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-Sahile yumurta bırakan Caretta caretta

-Zabıta ekiplerinin kaplumbağaların yumurta bıraktıkları alanları koruma altına alıp şerit çekmeleri

-Çalışmaları izleyen vatandaşlar

-Koruma alanına şerit çekilip uyarı levhası konulması

-Çalışmaları izleyen kadınla röportaj

-Zabıtaların vatandaşları uyarması

-Genel ve detay görüntü

-Zabıta Yaşar Çaloğlu ve Mustafa Arslan ile röportaj

-Aybe Bedri ile röportaj

(BOYUT: 479,79 MB )(SÜRE: 4,16 DK )

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,

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