DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ÇUKURCA'DA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesine taciz ateşi açan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) şehit oldu. Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Üzümlü bölgesinde bulunan Altıntepe Üs bölgesine saat 01.00 sıralarında PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ateşte, Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için de bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

"Hakkari Çukurca'da, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ÇUKURCA (Hakkari),

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2)HAKKARİ'DE ŞEHİT PİYADE ONBAŞI ÖNLEMEÇ İÇİN TÖREN

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için tören düzenlendi. Hakkari Dağ Komando Tugayı'ndaki törene; Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı. Şehit Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından şehit Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in cenazesi, Isparta'nın Yalvaç ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit Cenazesinin tören alanına getirilişi

-Yapılan tören ve okunan dualar

-Cenazenin omuzlarda taşınması ve uğurlanması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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3)REFÜJDEKİ BETON BLOĞA ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, refüjdeki beton bloğa çarparak devrildi. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Muş'tan Diyarbakır'a gelen Naim Aydın yönetimindeki 49 AJ 232 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bloğa çarptı. Devrilen minibüsün sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Aydın, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Polis, kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alırken, minibüs çekici ile otoparka kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen araç

- Beton blok

- Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

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4)BAŞKAN KILIÇ'TAN MOLOZ DÖKENLERE SUÇÜSTÜ

İZMİR'in Buca ilçesinde kırsal mahallelere yaptığı ziyaretten dönerken Kaynaklar Söğütlü mevkii girişinde iki kamyonun boş tarlaya moloz döktüğünü gören Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, çalışma arkadaşları ile birlikte suçüstü yaptı. Bölgeye zabıta görevlilerini, jandarma ve Büyükşehir yetkililerini çağırarak yasal işlem yapılmasını sağladı. Kamyon başına 10'ar bin liradan toplam 20 bin lira para cezası kesildi.

İzmir'in akciğerleri konumunda olan Buca'nın kırsal mahallelerinde bir yandan kaçak yapılara karşı mücadele sürürken, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, doğaya kaçak moloz döken kişilere yerinde müdahale etti. Kırsal mahalle programı kapsamında çalışmalarını sürdürürken Kaynaklar Söğütlü Mevkii üzerindeki boş tarlada iki kamyon gören Kılıç, aracının yönünü değiştirerek suçüstü yaptı. Söğütlü yolu girişinin yaklaşık 600 metre ilerisinde biri plakasız iki hafriyat kamyonunun boş araziye moloz döktüğünü gören Kılıç, bunu durdurdu. Yasa dışı moloz dökerek doğaya zarar vermeye çalışan kişilere işlem başlatılması için ilçe Jandarma ve Buca Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerine çağrıldı. Kamyon başına 10'ar bin liradan toplam 20 bin lira para cezası kesildi. Müdahale edilene kadar dökülen molozlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Daire Başkanlığı ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

'YAPTIRIMLARIN ARTMASI GEREKİYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'nın yeşili bizim özel hassasiyetimiz. Kaynaklar, Kırıklar bölgesi başta olmak üzere kaçak yapılaşmadan moloz dökümüne kadar her olayın yakın takipçisiyiz. Bu konuda yasal yaptırımların da artması gerekiyor. Kimsenin çıkarları uğruna çocuklarımızın geleceğini, İzmir'in akciğerlerini yok etmeye hakkı yok" dedi.

'BU SUÇA ORTAK OLMAYIN'

Bu alanda hizmet veren tüm şoförleri ve firmaları uyaran Kılıç, "Büyükşehir'in moloz dökümü için belirlediği Bornova Gökdere, Güzelbahçe Yelki ve Buca Kırıklar'daki hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama tesisleri var. Kimse bu suça ortak olmasın. Duyarlı vatandaşlarımız orman alanı, dere yatağı, yol kenarı gibi boş alanlara gelişigüzel döküm yapanları görürse araç bilgilerini alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 293 19 99 numaralı Alo Atık Hattı'nı veya belediyemiz çağrı merkezi 999 28 22 numaralı telefonu arayabilir" dedi

Görüntü Dökümü

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Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın moloz dökülen yere doğru yürümesi

Arazideki moloz kamyonundan görüntü

Jandarma ve diğer görevlilerin olay yerine gelip bilgi almaları ve işlem yapmaları

Haber-Kamera: İZMİR,

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5)İSLAHİYE'DE, KOYUNLAR DEREDE SERİNLETİLİYOR

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aşırı sıcaklarda koyunlar, dere ve sulama kanallarında serinletiliyor.

İslahiye'de, 40 derecelere ulaşan hava sıcaklığı, insanlar kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yeşilyurt Mahallesi'nde çobanlar, otlattıkları koyunlarını, sıcaktan korumak için sulama amaçlı kullanılan Dolan Deresi'nde serinletiyor. Koyunlarını bu şekilde sıcaktan koruduklarını söyleyen Mustafa Taşkın, "Hayvanlarımı sıcağa bağlı ortaya çıkan sarılık hastalığından korumak için 15 günde bir yıkıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Koyunların derede yıkanması

Mustafa Taşkın ile röp

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259 MB

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6)AĞAÇ KÖK VE PARÇALARINI SÜS EŞYASINA DÖNÜŞTÜRÜYOR

RİZELİ ahşap ustası Kemal Kesici (62) doğada bulduğu ağaç kök ve parçalarını işleyerek insan, hayvan ve süs eşyalarına dönüştürüyor. Kesici'nin yapıp sattığı süs eşyaları ilgi görüyor. Rize'de, 45 yıldır marangozluk yapan Kemal Kesici boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap oymacılığına başladı. İlk başlarda atölyeden arta kalan odun parçalarından değişik figürler yapan Kesici zamanla doğada bulduğu ağaç kök ve parçalarını insan, hayvan ve eşya figürlerine dönüştürmeye başladı. Ağaç köklerinden yılan, ejderha ve ördek figürleri ile de yapan Kesici'nin satışa çıkardığı süs eşyaları ilgi görüyor.

Küçük yaştan itibbaren marangozluk yaptığını anlatan Kemal Kesici, "Mobilya, sandalye, masa, dolap yaptım, şimdi ise ahşap ev yapıyorum. Bu işleri yaparken boş zamanlarımda önceleri artan odun parçalarına değişik figürler oymaya başladı. Sonraları karşıma çıkan ağaç kökleri bana büyük ilham kaynağı oldu. Ağaç köklerine, odun parçalarına sanatçı gözüyle baktığımda çok güzel şeyler buluyorum. Tabiki her kök kendi başına bir eser değildir ona can vermeli, ruh vermeli, onun içinde gizli olanı ortaya çıkarmalıyız. İşte bu da benim hobimö dedi.

"BENİM YAKILACAK AHŞABIM YOKTUR"

Kimsenin yapmadığı, düşünmediği, hayal edemediği şeyleri yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Kesici, "Çöpe atılacak malzemeden bir şeyler yapmak, üretmek ve herkesin buna hayranlıkla bakması çok güzel bir şey. Benim atölyemde atılacak, yakılacak ahşap olmaz, süs eşyasına dönüşür. Ağaç kökünden ise olmayacak hiçbir şey yoktur, Allah ona zaten bir güzellik vermiş, önemli olan o güzelliği görmek ve ortaya çıkarmakö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Atölyeden detaylar

-Kesic'inin işlediği figürler

-Tamir edilen ahşap kapılar

-Kemal Kesici atölyede çalışırken

-Kemal Kesici röportaj

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA