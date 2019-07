DHA YURT BÜLTENİ - 6

Bursa'da minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı

Bursa'da, iki minibüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çekiç ve kaldırım taşlarıyla birbirlerine saldıran minibüs şoförlerini yolcular ayırdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Santral Garaj Ovaakça minibüs duraklarında yolcu bekleyen Ahmet A. (34) ve Hasan G. (36) arasındaki tartışmayı diğer sürücüler yatıştırdı. Duraktan ayrılan ikili arasında, servis güzergahı olan İstanbul Caddesi üzerinde tekrar tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine çekiç ve kaldırım taşlarıyla saldıran ikiliyi yolcular ve yol üzerinden geçen diğer servis şoförleri ayırdı. Kavga anını yol üzerinden geçen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İslahiye'de, milyonluk talihli merak konusu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Sayısal Loto oyununda 3 milyon 121 bin 408 lira 70 kuruşluk büyük ikramiye kazanan kişi merak konusu oldu.

Sayısal Loto'da İzmir'in Buca ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinden kuponlarını yatıran iki talihli arasında paylaşıldı. 3 milyon 121 bin 408 lira 70 kuruşluk büyük ikramiyenin İslahiye'ye çıkmasının ardından ilçede talihlinin kim olduğu konusu oldu. Sayısal Loto'nun oynandığı bayi Fikret Gültekin, daha önce büyük ikramiyenin bir kez daha kendilerinden oynandığını söyledi. Kendisinin de kuponu oynayan talihliyi merak ettiğini belirten Gültekin, isteğinin 3 milyonu aşkın ikramiyeye ulaşan kişinin İslahiye'ye yatırım yapması olduğunu kaydetti.

Akü hırsızları yakalandı

Gaziantep'te, 2 ayrı otomobilden akü çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Kolejtepe ve Akkent mahallelerinde park halindeki 2 otomobilin sahibi, araçlarının akülerinin çalındığını söyleyerek polise şikayetti bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası, araçla bölgeye gelerek akü çalan şüphelilerin M.E.İ. ve E.O. olduğu belirlendi. Polis, kimliğini belirlediği M.E.İ. ile E.O.'yu adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulama sonrası 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adanalıların kanyon sefası

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan kulüp üyeleri, kıyafetleriyle girdikleri Karageçit çayının serin sularında yürüdü. Çayın akış yönü tersine yapılan 8 kilometrelik yürüyüş 4 saat sürdü. Üyeler, tamamen su içerinde geçen yürüyüşte yer yer doğal havuz ve şelalelerde serinlerken, 1 metreye kadar daralan kanyonun ilginç görselin de bol bol anı fotoğrafları çekildi. Elbiseleriyle yüzmenin ve ıslak ıslak yürümenin keyfini çıkaran kulüp üyeleri, orman dokusu ve kanyon görüntüsüne de hayran kaldı. Adanalıların kanyon sefası kamp yerinde yaptıkları mangal keyfi ile sona erdi.

KANYONLAR DOĞA TUTKUNLARINI ÇAĞIRIYOR

PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Sıcakların artmasıyla birlikte yöremizin çok güzel kanyonlarında, dere içi sulu parkurlar ile şelalelerde doğa yürüyüşleri düzenleyerek sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Gönüllülere, arazide uygulamalı dağcılık eğitimi verildi

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, arazide uygulamalı dağcılık eğitimi verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Sertifikalı Dağcılık Temel Eğitimi Kursu'na 14-47 yaş arası gönüllüler katıldı. Karatepe Aslantaş Milli Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilen ve TDF 2. Kademe Dağcılık Antrenörü ve ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan tarafından verilen eğitimlerde, doğada hayatı idame ettirme, tırmanış, iniş ve taptap eğitimleri uygulamalı olarak gösteriliyor. Hafta sonları ve hafta içi dönemlerde ayrı ayrı olarak kamp faaliyetleri de düzenlediklerini vurgulayan TDF Yönetim Kurulu Üyesi ve Odak Başkanı Avukat Muhammet Doğan, 2019 yılında ikinci kez bu eğitimi açtıklarını söyledi. Doğan, ilki nisan ayında açılan kursa 24 kişinin katıldığını, 19 kursiyerin sınavı geçtiğini, bu eğitime ise 21 kursiyerin katıldığını ve sözlü ve yazılı sınav sonucunda başarılı olanların, kış döneminde yapılacak Dağcılık Kış Temel Eğitim sınavıyla TDF tarafından sertifika almaya hak kazanacaklarına belirtti.

Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşu, festivalle kutlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ilçe kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen 'Türk askerinin Kırıkhan'a girişinin 81. yıl dönümü ve Geleneksel 13. Kavun Festivali' coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı saat 19.00'da Demokrasi Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'nın önüne kadar mehteran takımı eşliğinde bayraklarla yürüyüş yapılarak başladı. Saygı duruşun ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Çınar'a Türk Bayrağı verdi. Daha sonra yerel sanatçılar konser verdi.

GELENEKSEL KAVUN FESTİVALİ

İlçe Tarım Müdürü Ali Temizkan, en iyi 3 kavun üreticisi Hatice Damlı, Güner Ceritoğlu ve Serdar Abalı'yı altınla ödüllendirdi. Başkanı Ayhan Yavuz, ilçede üretilen kavunun Kırıkhan'ın ekonomisine büyük katkı sağladığını, dünyada ekonomik açıdan kalkınma için en önemli faktörün üretim olduğunu ifade ettii. Yavuz, Kırıkhan kavununun aroması ve tadıyla Türkiye'nin en tanınan kavunu haline geldiğini söyledi. Festival, vatandaşlara kavun ikramıyla sona erdi.

Mersin'de Ebru Polat coşkusu

Mersin'de sahne alan pop müzik sanatçısı Ebru Polat, sahne performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Veran Hotel Beach Club'te sahne alan ünlü sanatçı, konserine 'Hazmedemeyenlere soda' şarkısıyla başladı. 'Hava çok sıcak', 'Madam' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Polat, sahnede sergilediği dansları ve şovlarıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ebru Polat'a hayranları sevgi gösterisinde bulundu. Polat, sahne performansı ile dinleyicilerinden tam not alırken, alanı dolduranlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Giydiği mini kıyafetiyle dikkat çeken Ebru Polat, "Altımda tayt var, sıkıntı yok eteğim uçabilir. Zaten önde de kızlar var hiç zarar gelmez. Yerim de rahat mis gibi. Eteğim kalksa ne olur uçsa ne olur. Ama altıma yemin ediyorum tayt giydim. Tahmin ediyordum tepede olacağımı" dedi.

Daha sonra sevenleriyle dertleşen Polat, sırtından bıçaklandığını söyleyerek, "Ben kime iyilik yaptıysam sırtımdan bıçaklandım. Bacağım kıpkırmızı, acıyor. At gibi kadın dediler, nazar değdi. Son videomda bir tane öküzü öptüm. Nerede öküz görsem dayanamıyorum öpüyorum. Alışkanlık oldu seviyorum" diye konuştu.

Konserin son bölümlerinde izleyenlerin kollarını havaya kaldırmasını isteyen şarkıcı, "Sağ kolunu kaldıran ve sevgilisi olanlara ömür boyu birlikte olmayı nasip et yarabbi. Sol kolunu kaldırana da tez vakitte bol para ver ya rabbim. Yolda yürürlerken kafalarına para düşsün o kadar şanslı olsunlar inşallah" şeklinde dua etti.

Konser sonunda sanatçıya çiçek veren işletme sahibi Fuat Demirhanoğlu, 'Yaza Merhaba' konserleri adı altında Hande Ünsal, Banu Parlak, Güven Yüreyi ile sosyal medya fenomenlerinden Murat Övüç'ü Mersinlilerle buluşturacaklarını söyledi.

