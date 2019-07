DHA YURT BÜLTENİ-6

ORDU'DA AKINTIYA KAPILAN 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU, DİĞER KURTARILDI

Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Yunus Emre Aktaş'ı kurtarmak isteyen arkadaşı Deniz Taş (36) kayboldu. Vatandaşların drone ile denizde yerini tespit ederek, tekne ile kıyıya çıkardığı Taş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyıya çıkarılan Yunus Emre Aktaş'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Yason Burnu Mevkii'nde meydana geldi. Yunus Emre Aktaş ve Deniz Taş serinlemek için denize girdi. Dalgalı denizde akıntıya kapılan Yunus Emre Aktaş'ı kurtarmak isteyen Deniz Taş denizde kayboldu. Vatandaşlar, Yunus Emre Aktaş'ı kıyıya çıkardı. Bir vatandaşın drone ile havadan taradığı deniz yüzeyinde fark edilen Deniz Taş, tekneye alınarak kıyıya alındı. İlk müdahalesi yapılan Taş, gelen sağlık ekiplerince Perşembe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Taş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Yunus Emre Aktaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- ECE'NİN HAYALİ EVLERİNE ELEKTRİK ÇEKİLMESİ

Diyarbakır'da 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen Fatma Aslan (32), 2 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Borçları nedeniyle elektrikleri kesik olan evde, komşularından çekilen kablo ile açabildikleri televizyonun ışığında yaşayan aile, yetkililerden yardım istedi. Fatma Aslan'ın kızı 10 yaşındaki Ece Dilek, "Evimizde bir ışık olsun, bize yeter. Hiçbir şey istemiyorum" dedi.

Bağlar ilçesinde 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen Fatma Aslan, 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle faturaları ödeyemeyen ailenin 8 ay önce elektriği kesildi. 5 ve 10 yaşlarındaki kızlarıyla yaşam mücadelesi veren Fatma Aslan, evin elektrik ihtiyacını komşularından uzatılan kablo ile kısmen karşılıyor. Ailenin elektrik borcunun yanı sıra yüklü miktarda su borcu bulunduğu belirtildi.

'7 AY TELEVİZYON IŞIĞINDA DERS ÇALIŞTIM'

Fatma Aslan'ın bu yıl ortaokula başlayacak olan 10 yaşındaki kızı Ece Dilek Aslan, okul döneminde 7 ay boyunca televizyon ışığında ders çalıştığını belirtti. Ece Dilek Aslan, "Hedefim büyük bir avukat olup haklının hakkını savunmak. Ben aslında büyük bir şey istemiyorum. Ben sadece okumak istiyorum. 7 ay boyunca televizyon ışığıyla ders çalıştım. Evimizde bir ışık olsun, bize yeter. Hiçbir şey istemiyorum. Ben annemin bize bakıp ağlamasını değil, gülmesini istiyorum" dedi.

'KOCAM BİZİ 3 YIL ÖNCE TERK ETTİ'

11 yıllık evli olduğunu ve eşinin kendilerini 3 yıl önce terk edip, başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığını anlatan Fatma Aslan, yardım için birçok yere başvurmasına rağmen destek alamadıklarını söyledi. Aslan, "8 aydır elektriğimiz yok. Her yere başvuru yaptık. Kimseden ses çıkmadı. Çocuklarımı okutmak istiyorum. Küçük kızım bir gün televizyon için çok kötü ağladı. Komşuma sesi gitmiş. Kapıyı çalıp neden ağladığını sordu. Televizyon için olduğunu öğrenince evinden fiş çekti. Sekiz aydır televizyon ışığıyla oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz. İşimizi yapıyoruz. Sekiz aydır hep karanlıktayız. Hiçbir yerden yardım almıyoruz. Sadece 2 ayda bir yeşil kartlı olduğumuz için çocukların parasını alıyoruz. Onun dışında herhangi bir yardım alamıyoruz. Sadece çocuklarıma bir yardım eli uzatsınlar. Elektrik ve su borcumuz 22 bin TL civarındaydı. 5 bin TL'sini ödeyebildik. 17 bin TL'ye yakın bir miktar kaldı. Çocuklarım artık evin içerisinde karanlıkta değil, ışıkta oynasın istiyorum. Ben onlara yansıtmak istemiyorum üzülmesinler diye, ama çok üzülüyorum. Bir yardım eli uzatılmasını istiyorum" diye konuştu.

KINIK ARPADERE YAYLASI'NDA ELEKTRİK SEVİNCİ

İzmir'in Kınık ilçesinin kırsal Arpadere Mahallesi yaylasına 5.5 kilometrelik enerji nakil hattı döşenerek, törenle elektrik verildi. Uzun yıllardır beklediği elektriğe kavuşan Arpadere Yaylası'nda yaşayan 100 aile, büyük sevinç yaşadı.

AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 8 Mart 2017 tarihinde Kınık'ı ziyaret eden dönemin başbakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a ilçeye 18 kilometre mesafedeki 450 nüfuslu kırsal Arpadere Mahallesi'nin yaylasında yaşayan 100 ailenin uzun yıllardır elektrik olmadan zor şartlarda yaşamlarını sürdüğünü iletti. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Gediz Elektrik şirketi tarafından Arpadere Yaylası'na 3 adet 100 kilovatlık trafo konulup, 270 alçak gerilim direği dikilerek 5.5 kilometrelik enerji nakil hattı döşendi. Toplam 2 milyon liraya mal olan proje ile Arpadere Yaylası elektriğe kavuşturuldu.

Yaylaya elektrik virelmesi nedeniyle dün akşam tören düzenlendi. Törene, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ali Semih Babaoğlu, Arpadere Mahallesi Muhtarı Bahri Duman, Gediz Elektrik ve projeyi üreten elektrik firmasının yetkilileri ile köylüler katıldı. Yapılan duanın ardından Kaymakam Mustafa Ergün ve Belediye Başkanı Sadık Doğruer şalteri kaldırırak Yayla'ya elektrik verdi. Uzun yıllardır beklediği elektriğe kavuşan Arpadere Yaylası'nda yaşayan, geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan köylüler büyük sevinç yaşadı.

Arpadere Mahallesi Muhtarı Bahri Duman, yıllar sonra elektriğe kavuştuklarını belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti. Yayla sakinlerinden Fatma İnce de "Yıllar sonra aydınlığa kavuştuk. Artık, teknolojik aletleri kullanarak, bazı işlerimizi çok daha rahat halledebileceğiz. Bizleri karanlıktan kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi. Bir başka Yayla sakieni Burcu Yıldız da, "Elektrik olmadığı için soğuk su içip, soğuk karpuz yemeye hasret kalmıştık. Çamaşırlarımızı elde yıkamak zorunda kalıyorduk. Yemeklerimiz buzdolabı olmadığı için çabucak bozuluyordu. 9 ay boyunca yaylada zor şartlarda yaşıyorduk. Gece, elektrik olmadığı için akraba ve komşularımıza ziyarete gidemiyorduk. Artık, bu sıkıntalarımızın hepsi geride kalacak" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yıldız da elindeki gaz lambasını yere atıp, kırdıktan sonra, "Elektriğe kavuştuk artık buna gerek kalmadı" dedi.

ŞOFÖRÜ GECİKİNCE YOLCU OTOBÜSÜNÜ BELEDİYE BAŞKANI KULLANDI

ELAZIĞ'ın Mollakendi Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip, aracı kullandı. Merkeze bağlı Mollakendi beldesinden Elazığ'a yolcu götürecek belediye otobüsünü kullanacak şoförün gelmediğini duyan Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, durağa gitti. Sürücüsünün seferine geciktiği ve başka şoförün olmadığı iletilen Başkan Doğan, otobüsün direksiyonuna geçti. Yolcuların mağdur olmaması için aracı kullanan Başkan Doğan'ı direksiyonda görenler şaşırdı. Otobüsteki yolculuk ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Başkan Mehmet Enis Doğan, yolcuları bekletmemek için direksiyona geçtiğini belirterek, "Şoför, seferine geç kaldı. Yolcuları bekletmek olmazdı. Sefer yapan otobüsün başka şoförü olmadığı bilgisi bana iletildi. Ben de oraya giderek otobüsü kullandım. Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız" dedi.

BİR GÜNDE 5 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

ADANA'da bağırsağındaki kitlenin alınması için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ameliyat masasına yatan çiftçi Kadir Sarıboğa (60), operasyon öncesinde 5 kez kalp krizi geçirdi. Kalp damarlarının açılmasından bir hafta sonra ameliyatla bağırsağındaki kitle alınan Sarıboğa, kısa süre içerisinde taburcu edildi.

Adanalı 2 çocuk babası çiftçi Kadir Sarıboğa, 2 ay önce karnında sancı şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu bağırsağında kitle bulunduğu anlaşılan Sarıboğa'nın karaciğerinde de yayılım şüphesi görüldü. Kitlenin temizlenmesi için ameliyat masasına yatmaya hazırlanan Sarıboğa, operasyon öncesinde tam 5 kez kalp krizi geçirdi.

DOKTORLAR SEFERBER OLDU

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akçam, Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları, Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Sarıtaş ile kardiyoloji servisi hekimleri seferber olarak Sarıboğa'nın tıkalı kalp damarları anjiyo ile açıldı. Anjiyodan bir hafta sonra ameliyatla bağırsağındaki kitle alınan Sarıboğa, kısa süre sonra taburcu edildi.

YÜKSEK ÖLÜM RİSKİ VARDI

Operasyonlar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tolga Akçam, kalp krizlerinin yüksek ölüm riski taşıdığına dikkat çekerek, sağlığına kavuşan Kadir Sarıboğa'nın poliklinik muayenesinde herhangi bir problemin görülmediğini kaydetti. Doç. Dr. Akçam, bu tip hastaları başarıyla tedavi ettiklerine değinerek, "Adana dışında Çukurova bölgesi genelinde bu tür hastaların ameliyatlarını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapmaktayız. Hastanemiz de zaten her zaman marka olmuştur. Hastamızın anjiyoyla kalp damarındaki pıhtıyı aldık. İlaç tedavisiyle o pıhtının erimesini sağladık. Kan sulandırıcısıyla ameliyata girdik. Kapalı şekilde çok küçük deliklerden ameliyatını gerçekleştirdik. Bunlar başarılı olmamızda büyük etkenö dedi.

Sağlığına kavuşan Kadir Sarıboğa ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Karnımda sancıyla hastaneye gitmiştim ancak bağırsağım tıkalı çıktı. Ameliyata karar vermişken titreme geldiğini hatırlıyorum. Sonra beni makineye başlamışlar. Kalbim durmuş. Ne kadar bu şekilde kaldığımın süresini bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda rahat değildim. Ameliyattan sonra rahat bir nefes aldım. Şu an rahatça yürüyorum, geziyorum. Eskiden her şeyi yiyemiyordum, sancıdan duramıyordum. Şimdi her şeyi yiyebiliyorum."

İTHAL EDİLEN 2 MİLYON LİRALIK MALZEMEYİ 900 BİN LİRAYA HURDACIYI SATMIŞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Bulgaristan'dan bir firmanın ithal ettiği 2 milyon lira değerindeki 50 ton ham bakır levhayı çalarak, 900 bin lira karşılığında hurdacıya satan TIR şoförü Serdal Kuş (37), tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kablo alanında faaliyet gösteren bir firma, Bulgaristan'dan 2 milyon lira değerinde işlenmemiş 50 ton ham bakır levhası ithal etti. Malzemeler demiryolu ile Çerkezköy ilçesine getirilerek, indirildi. Ancak aradan günler geçmesi rağmen ithalatı gerçekleştiren firma ürünlerin fabrikaya ulaşmaması üzerine, durumu gümrük işlemlerini gerçekleştiren firmaya bilirdi. Gümrük işlemlerini takip eden firma ise yaptığı araştırmada malzemelerin taşınacağı 34 ZFM 74 plakalı TIR'ın takip cihazının söküldüğünü tespit etti. TIR'ı arayan ancak ulaşamayan firma yetkilileri, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, şikayette bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili özel bir ekip kurarak, çalışma başlattı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmada bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Çalışmada, kayıp TIR'ın 24 Temmuz gecesine ait takograf ve HGS kayıtlarından İstanbul'a gittiği saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden TIR'ı nakliye firmasında 8 ay önce işe başlayan Serdal Kuş'un kullandığı belirlendi. Araştırmayı derinleştiren polis, sürücü Kuş'un 2 ayrı dorsede yüklü bulunan ham bakır levhaları, TIR'la iki ayrı seferde İstanbul'a götürdüğünü ve TIR'ı da getirdiği Çerkezköy'ün Narin Mahallesi'nde üzerinde kontak anahtarını da bırakıp İstanbul'a kaçtığını belirlendi.

Çerkezköy polisi, TIR'ın malzemeleri götürdüğü İstanbul'da 6 ayrı adres tespit ederek, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda TIR sürücüsü Serdal Kuş, İ. Ö., K Ö., C. B., A. B. ve O. B., gözaltına alınarak, Çerkezköy'e getirdi.

2 MİLYONLUK MALZEMEYİ 900 BİN LİRAYA SATMIŞ

TIR sürücüsü Serdal Kuş, ifadesinde malzemeleri almaya geldiğinde bakır levhaları satabileceğinin aklına geldiğini ve internet üzerinden araştırma yaparak İsmail. Ö.'ye ulaştığını ve yaptığı görüşmede 900 bin lira karşılığında satma konusunda anlaştığını anlattı. Kuş, İsmail Ö.'nün İstanbul'da bildirdiği adrese iki seferde malzemeleri götürüp, indirdiğini ve ilk seferde 10 bin lira aldığını belirterek, "Kalan kısmını da 2 gün içinde verecekti. Bana malzemelerin hırsızlık malı olup olmadığını da sormadı. Benim İsmail Ö.'ye verdiğim malzemelerin akıbetini bilmiyorumö dedi.

Şüphelilerden İsmail Ö. ise Serdal Kuş'un getirdiği malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini iddia ederek, 2 ton saf bakır levha aldığını ve karşılığında 32 bin TL verdiğini söyledi. İkinci kez gelen Kuş ile fiyatta anlaşamadıkları için alım yapmadığını söyleyen İsmail Ö., diğer malzemelerin nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, TIR sürücüsü Serdal Kuş, İ. Ö., K.Ö., C. B., A. B. ve O. B. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkeme gönderilen şüphelilerden sürücü Serdal Kuş tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Çerkezköy polisi, çalınıp hurdacılara satılan ürünleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEŞME'YE 1 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

İZMİR'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de sezondaki yoğunluk, Kurban Bayramı tatili nedeniyle daha da artacak. Hafta sonları doluluk oranının yüzde 90'lara çıktığı ilçenin, bayram tatilinde 1 milyon kişiyi ağırlayacağı belirtildi. Bayramda tatilini Çeşme'de geçirmek isteyenler, mağdur olmamaları için rezervasyonlarını bir an önce yapmaları konusunda uyarıldı.

Kurban Bayramı tatili arife günü olan 10 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba günü son bulacak. Turizm sektörünün, 15-16 Ağustos tarihlerinin de idari izin verilerek, hafta sonu ile bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılması talebi, henüz Hükümet kanadından yanıt bulmadı. Kurban Bayramı öncesinde Ege'deki tatil yörelerine milyonlarca tatilcinin akın etmesi bekleniyor. Bu merkezlerin önde gelenlerinden Çeşme'de otellerdeki doluluk oranları yaz tatilinde hafta arası yüzde 60- 70 civarında olurken, bu oran hafta sonları ise yüzde 90'lara çıkıyor. Bu nedenle sektör temsilcileri, bayram tatilini Çeşme'de geçirmek isteyenleri ellerini çabuk tutup, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonu aşkın tatilcinin Çeşme'ye gelmesini beklediklerini söyledi. Demir, "Bayram tatilinin başlamasına yaklaşık 2 hafta var, ancak ilgi çok büyük. Bir haftayı bulmaz, doluluk oranı yüzde 100'e ulaşır. Talep çok büyük. Onun için konaklamayı düşünenler sakın rezervasyonsuz gelmesin" dedi.

ÇEŞME'NİN POTANSİYELİ İZMİR MERKEZİNE DE YANSIDI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer ise başta Çeşme olmak üzere İzmir çevresindeki tatil beldelerinde otellerin dolmak üzere olduğunu, bu nedenle İzmir kent merkezindeki otellerin de doluluk oranlarında yüzde 30'a yakın artış olduğuna dikkat çekti. Gencer, Çeşme ve yöresinde yer bulamayanların İzmir merkezinden otellere rezervasyonlarını kaydırdığını ifade etti. Tatilcilerin mağduriyet yaşamaması için rezervasyon konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Gencer, "Rezervasyon için bağlantı kurduğunuz şirket ve işletmelerin TÜRSAB belgesini sorun, rezervasyon yapılan otellerden doğrulama alın. Çünkü TÜRSAB, tatilinizin huzuru için yeterli" dedi.

Kurban Bayramı tatili için Çeşme Belediyesi de alarma geçti. Bayram tatili süresince kendisi dahil, tüm belediye çalışanlarının izinlerini kaldırdıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tatilcilerin rahatı için 24 saat esasına göre çalışacaklarını kaydetti.

