DHA YURT BÜLTENİ - 6

Gölette boğulan 3 çocuk birbirine sarılı halde bulunmuş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) adlı kuzenlerin ölümü ailelerini yasa boğdu. Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan çocukların gölette cansız bedenlerinin de birbirine sarılı halde bulunduğu ortaya çıktı. Çocukların boğulurken kurtulmak için birbirine sarıldıkları üzerinde duruluyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, sıcak havadan bunalarak gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİRBİRİNE SARILI HALDE BULUNDULAR

Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve yakın arkadaş olan Adem, Giray ve Turan Besler adlı kuzenlerin ölümü ailelerini yasa boğdu. Çocukların gölette cansız bedenlerinin birbirine sarılı halde bulunduğu ortaya çıktı. Çocukların boğulurken kurtulmak için birbirine sarıldıkları üzerinde duruluyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan cenazeler, defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Kenan Mutlucan, olayın olduğu derenin çocukluklarından itibaren serinlemek için girdikleri yer olduğunu belirterek "Ölen çocukların 3'üde zaten akrabaydı. Adem konuşma güçlüğü çekiyordu. Muhtemelen o kayınca diğerleri onu kurtarmak için peşine mi girdiler bilemiyoruz. Ekipler çocukların cesetlerinin birbirine sarılı vaziyette olduğunu söyledi. Başımız sağolsun. Çok üzgünüz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Drone ile olay yeri detayları

Göletten detaylar

Muhtar ile röp.

Cenaze evi detayları

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY SAMSUN-DHA

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PKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 ayrı noktada 1 milyon 288 bin 960 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı mağara ve gözetleme mevzileri kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice ile Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 29 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı saat 21.00'de 'Özel Birlik Operasyonları' başlatıldı. Özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyon, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 22.00'de sona erdirildi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağara ve 2 gözetleme mevzi bulunarak, kullanılamaz hale getirildi.

Narko-terör operasyonunda da 15 ayrı noktada toplam 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir ile keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 900 metre uzunluğunda su hortumu, su motoru, jeneratör ve akümülatör ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

Operasyon kapsamında Lice ilçesi Karahasan köyü kırsalında kenevir ekili tarlanın sulanması amacıyla evlerinin bahçesinden tarlaya su borusu döşeyen N.K. ve E.D. ile Hani ilçesinde üzerinde esrar bulunan B.İ. gözaltına alınd

Görüntü Dökümü

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Hint keneviri tarlası

Güvenlik güçlerinin keneviri imha anı

Tarlada ele geçirilen malzemeler

Malzemelerin yakılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (2) - Yeniden

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Suriye uyruklu Hatice El Neccar (14) ile Emine Hallaç (50) öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerin Elbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kilis'ten Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki tarım arazisine çalışmaya giden Suriyelilerin içinde bulunduğu Ahmet Haculi'nin kullandığı 27 AAT 823 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araç hurdaya dönerken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hatice El Neccar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 21 kişi ise Kilis ve Gaziantep'te ki hastanelere sevk edildi. Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Emine Hallaç ise doktorların tüm çabasına karşın hastanede yaşamını yitirdi. Tedavileri devam eden 20 yaralıdan 7'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Olay yerinde Ambulans ve jandarma alınan tedbir

Olay yerine gelen savcı inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Keşan'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ev, depo ve metruk binalarda, narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda ekipler, evlerin yanı sıra odunluk ve kömürlükler ile metruk binalarda narkotik dedektör köpekleri 'Zeus' ve 'Ilgar'ın da katılımıyla arama yaptı. Arama yapılan bazı evlerin bahçelerinde pitbull cinsi köpeklerin beslendiği görüldü.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken, uyuşturucu sattığı belirlenen 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin evlerde arama yapması

-Kiremidin altında uyuşturucu ele geçirilmesi

-Narkotik köpekleriyle arama yapılması

-Çatıda arama yapan polis

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Gözaltına alınanların araca bindirilmesi

-Bahçede bakılan pitbull köpek

-Depo ve kömürlükte yapılan aramalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, boynuna takılan kavanoz parçasıyla 10 gündür gezen ve yakalanamayan kediyi itfaiye kurtardı.

Şahin Tepesi mevkiinde 10 gün önce vatandaşlar tarafından boynuna takılan cam kavanoz parçasıyla görülen kedi, kendisine yardım etmek isteyen itfaiye erlerinden kaçıp bir türlü yakalanamadı. Kediyi sokakta besleyen ve KPSS nedeniyle şehir dışında bulunan Hatice Yetiş'in dönmesiyle kedi yakalandı. Mama vermek için çağırdığı kediyi önce sevip sakinleştiren Hatice Yetiş, üzerine sepet kapatarak hayvanı yakaladı. Yetiş'in durumu bildirmesi üzerine genç kızın evine itfaiye ekibi sevk edildi. Eldivenle kediyi tutan itfaiye erleri, boynuna takılan cam kavanoz parçasını çekiçle kırarak, hayvanı 10 günlük çilesinden kurtardı. Boynunda herhangi bir yaralanma olmayan kedi, daha sonra mahalle sakinlerinin alkışları arasında sokağa salındı. Fare ismini verdiği kediyi ve sokaktaki diğer kedileri beslediğini belirten Hatice Yetiş, sınav için şehir dışında olduğunu, kedinin bu halde olduğunu öğrendiğinde üzüldüğünü ama gelemediğini söyledi. Kedinin durumunu ilk sosyal medya hesabından duyurarak kedinin kurtarılması için öncülük yapan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara ise vatandaşların çöpe cam kavanoz atmamalarını istedi. Çöpe atılan bir kavanoz nedeniyle yaşanılan duruma dikkat çeken Kara, vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan kedinin itfaiye ekipleri tarfından battaniyeye sarılı halde getirilişi

-İtfaiye ekiplerinin kedinin boynundaki kırık kavanozu çekiç ile kırarak çıkartması

-Kurtarılan kedi dışarı çıkartılırken

-Mahalle sakinleri ve çocukların alkışları

-Kedinin doğaya bırakılması

-Kediyi besleyen Hatice Yetiş ile röp.

-Çevre Koruma Dernek Başkanı Nermin Yıldırım Kara ile röp

-Mahalle sakini ile röp

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Sözleşmeyi halay çekerek kutladılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ bünyesindeki 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede, 5 bin 80 personelin taban ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. İşçiler, sözleşmeyi davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kıdem tazminatı için "Bizim son kalemizdir, kırmızı çizgimizdir" dedi.

İZENERJİ'de örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube arasındaki 6'ncı dönem toplu iş sözleşmesi (TİS), Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel- İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve çok sayıda işçinin katıldığı törenle imzalandı. İşçiler, sözleşme töreninde 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'İnadına sendika inadına DİSK', 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı.

SOYER: DİP DALGASI GELİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, yaptığı konuşmada, "31 Mart'tan bu yana, 2 Haziran ve 23 Haziran'da devam ettiğini gördüğümüz bir dip dalgası geliyor. İlk defa siyaset yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarı dizayn ediliyor, planlanıyor. Yani aşağıdan gelen dip dalga, yukarıdaki siyasi aktörleri, siyasal partileri değiştirmeye başladı. Bu ne demek? Kibrin, küstahlığın geride kaldığı, ötekileştirmelerin geride kaldığı, kucaklayıcı, mütevazi, samimi haktan yana, demokrasiden yana, şeffaf, hesap verebilir yönetime katılma isteğini ortaya koyan bir ses bu" dedi.

'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRETİ BAŞARACAĞIZ'

Dip dalganın büyüyeceğini savunan Başkan Soyer, "Türkiye, yepyeni bir Türkiye olacak. Bambaşka bir Türkiye olacak. Bu değişim başladı ve bu değişimin öncülüğünü bizler yapacağız. Bu değişim İzmir'den başlayacak. Hepimiz İzmirli olmakla gurur duyuyoruz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Uzun bir müzakere sürecini tamamladık. Göreceksiniz önümüzdeki birkaç yıl içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eşit işe eşit ücreti başaracağız" diye konuştu.

'BUGÜNDEN İTİBAREN GERİYE DÖNMEK YOK'

Başkan Soyer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru olduğunu belirttiği 800 işçinin sözleşmedeki maddelerden yararlanabilmeleri için ağustosta yapacakları mecliste karar alacaklarını da duyurdu. Soyer, "Sizin yüzünüz gülmüyorsa bizim yüzümüz gülmez. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi önümüze bakma vakti. Bir dip dalgası geliyor, dedik ya ve göreceğiz hep birlikte. Türkiye hep birlikte Türkiye olacak. Emeğin, özgürlüğün, demokrasinin yeşerdiği Türkiye olacak. Aydınlık bir gelecek bizi bekliyor; ama şundan emin olun, bu bize altın tepsilerde sunulan bir şey olmayacak. Biz bunu alın terimizle emeğimizle bileğimizin hakkıyla söke söke alacağız. Onun için bugünden itibaren artık geriye dönmek yok. Arkaya bakmak yok. Bundan sonra önümüze bakacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜ OMUZLARINIZDA HİSSEDİN'

Tunç Soyer, işçilerden işlerini en iyi şekilde yapmalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Bugün elimizden ne geliyorsa yaptık ve sözleşmeyi imzaladık. Bugünden itibaren ne sizin ne bizim mazeretimiz yok. Olabilecek en iyi şeyi yapmaya çalıştık. Bundan sonra el birliği ile aydınlık ülkeyi kurmak için üzerimize düşeni yapmaya başlayacağız. Yani eğer süpürge yapıyorsa arkadaşımız, yerde tek bir izmarit bırakmayana kadar süpürecek. Eğer direksiyon sallıyorsa arkadaşım, kazasız belasız götürecek. Güzler yüzlü hizmet verecek. Her kim nerede ne iş yapıyorsa, en iyisini yapmaya çalışacak. İşçi arkadaşım en iyi işçi olacak. Başkan arkadaşım en iyi başkan olacak. Bizim mazeretimiz yok. Türkiye'nin yükünü omuzlarınızda hissedin. Bunu Türkiye'de bizden başka yapacak kimse yok. Bunu Malatya'dan, Kayseri'den, Ankara'dan, İstanbul'dan beklemeyin. O aydınlık ülkeyi kuracak olan İzmir'dir, biziz, sizsiniz."

ÇERKEZOĞLU: KIDEM TAZMİNATI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise en onurlu şeyin, emeğinin hakkını almak için yan yana gelmek ve mücadele etmek olduğunu söyledi. Kıdem tazminatına dair da açıklama yapan Çerkezoğlu, "İzmir'den DİSK olarak sesleniyoruz. Kıdem tazminatı bizim son kalemizdir. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimizdir. Eğer kıdem tazminatımızı gasbetmeye kalkarlarsa DİSK olarak bütün gücümüzle, sendikalı ve sendikasız işçilerle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. İş güvencemize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da işçi sınıfının önüne engellerin konulduğunu; ancak işçilerin o engelleri hep birlikte aştığını savundu. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile sendikaların önüne engeller çıkarıldığını savunan Çalışkan, "Emeğe düşman saldırılar devam etti, bundan sonra da devam edecek. İzmir'den güçlü bir ses verdiniz KHK'lara karşı durdunuz; ancak adaletsiz bir uygulama ile kadro düzenlemesi yapıldı. Kamu görevi yapan üyelerimizin de olduğu işçiler kadro düzenlemesinden mahrum edildi. Kadro anamızın ak sütü gibi haklıdır. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, önemli olanın 'kazandık' değil cebine konulanı koruyabilmek olduğunu belirterek, kıdem tazminatını yedirmeyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı. İşçiler, sözleşme sevincini davul- zurna eşliğinde halay çekerek, yaşadı. Remzi Çalışkan da halaya katıldı.

SÖZLEŞME SONRASI İŞÇİLERİN ALACAĞI ÜCRETLER

Sözleşmeye göre, A grubundaki işçinin ücreti yüzde 39,40 artışla 3135, B grubundaki işçinin ücreti yüzde 40,37 artış ile 3238, C grubundaki işçinin ücreti yüzde 42,61 artış ile 3341, D grubundaki işçinin ücreti ise yüzde 41,87 artışla 3403 TL oldu. Günlük yevmiyelere en düşük yüzde 37,77 ile en yüksek yüzde 39,75 oranında artış geldi. Yeni sözleşme ile birlikte şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim maaşlarında 18 günlük, aralık maaşında ise 22 günlük yevmiye göre hesaplanan ikramiye oranları da artmış oldu. Sözleşmeye göre işçilerin sosyal haklarında da önemli iyileşmeler yapıldı. İlkokulda çocuğu olanlar için öğrenim yardımı yüzde 115,36, ortaokulda yüzde 102,18, lisede yüzde 92,77, üniversitede 108,01, özürlü çocuk yardımı ise yüzde 12,78 oranında arttı.

İLK KEZ DÜĞÜN VE SÜNNET YARDIMI YAPILACAK

Sözleşmeye ilk defa sünnet ve düğün yardımı yapılmasına yönelik maddeler de eklendi. Buna göre, işçilerin sünnet olacak çocukları için 279,80 TL oranında yardım yapılacak. Yine evlenen işçilere bir cumhuriyet altını verilecek. İşçilerin evlenen çocuklarına ise 279,80 TL yardım yapılacak. Birleştirilmiş sosyal yardımlar adı altında ise 2 ayda bir eşit taksitlerle toplamda 1000 TL ödeme yapılacak. Sözleşmeye göre, işçinin ölen anne veya babası için 'ölüm yardımı' adı altında ödenen 471 TL, 902,35 TL'ye yükseltildi. İzin harçlığı da izne çıkılan gün başına 15 TL'den 21,89 TL'ye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun belaberindekilerle Belediye önündeki işçilerin yanına gelmeleri, işçileri selamlamaları

İşçilerden görüntü

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun konuşması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması

Tunç Soyer'in şarkı söyleyip zıplaması

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/İZMİR,

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'Yediveren çileği' çiftçinin yüzünü güldürüyor

Son yıllarda çilek üreticilerinin ilgisini üzerine çeken yediveren çileği, nisan ayından kasım ayına kadar meyve veriyor. Klasik çilek türünden daha büyük ve daha sert meyveler veren yediveren cinsinde hasat, kar yağana kadar devam ediyor.

Yaz mevsiminin en çok sevilen meyvelerinden biri olan halk arasında bilinen klasik çilek, hasadının 1 ay sürmesi sebebiyle pazar tezgahlarında çok kısa bir süre satılıyor. Son yıllarda uzun süre hasat vermesi sebebiyle çilek üreticilerinin ilgisini çeken yediveren çilek cinsi, neredeyse tüm yıl meyve veriyor. Klasik çilek türüne göre daha büyük olan yediveren çileği, Bursa'da kar yağana kadar toplanıyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki çiftçiler tarafından da oldukça yoğun ilgi gören yediveren çileği, gösterişli olması sebebiyle özellikle pasta imalatı yapan işletmeler tarafından tercih ediliyor. Tarladan çıkan çileğin kilosu ise 7 liradan alıcı buluyor.

'SON 3 YILDIR SATIŞLARDA YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR'

49 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Ali Seymen, "Bu çileğin özelliği uzun süre verim almamız. Biz kar yağana kadar bu çileği toplamaya devam ediyoruz. Ağırlık olarak ürünlerimizi iç piyasaya satıyoruz. Halk arasında bilinen klasik çilek sadece mayıs ve haziran ayları arasındaki 1 aylık süreçte olur ama yediveren çileği meyve vermeye devam ediyor. Ürünlerimizi satışımızda bir sıkıntımız yok. Topladığımız ürünleri pastanelere ve semt pazarlarındaki satıcılara veriyoruz. Son 3 yıldır yediveren çileği yüzümüzü güldürüyor" dedi.

Görüntü dökümü;

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-Çilekten detaylar

-Röportaj

Süre: 3.23 dakika, Boyut: 446 MB

Haber: Muammer İRTEM, Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,