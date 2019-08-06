DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DEAŞ VE EL KAİDE'YE ELEMAN TEMİN EDEN 22 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HATAY'da, jandarmanın, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin eden ve Suriye'ye gitmelerine aracılık yapan örgüt mensuplarına yönelik 23 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 4'ü Suriyeli olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman, kitap, bilgisayar ve örgütsel belgeler ele geçirilirdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detay görüntü

Süre: 00'48ö Boyut: 100 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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2)IRAKLI İŞ İNSANINI KADINLA TUZAĞA DÜŞÜRÜP, REHİN ALDILAR

MERSİN'de, H.S. isimli kadınla tuzağa düşürülüp, çıplak fotoğrafları çekilen ve rehin alınan Iraklı iş insanı, döviz bürosu çalışanının dikkati sayesinde kurtarıldı. Polis, düzenlediği operasyonla iş insanını kurtarıp, 1'i kadın 8 kişilik çeteyi çökertti. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Kent merkezinde yaşanan olayda iddiaya göre, Iraklı iş insanı M.J.O., 40 bin dolarını bir döviz bürosundaki hesabına yatırdı. Paradan haberdar olan Iraklı arkadaşı G.R.A. da iş adamı ile H.S. isimli kadın için bir kafeteryada randevu ayarlayıp, ikilinin tanışmasını sağladı.

M.O.J., buluşmanın ertesi günü kadının, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki evine gitti. İkilinin yakınlaştığı sırada içeri M.E. ve H.S. isimli 2 kişi girdi. Ellerinde pompalı tüfek olan ikili, iş insanını rehin alıp, çıplak fotoğraflarını çekti ve 40 bin dolar istedi.

Korkuya kapılan Iraklı iş nsanı, telefonla oğlunu arayarak, döviz bürosundaki parayı çekip, G.R.A. ve M.N.T.'ye teslim etmesini söyledi. Oğlu da parayı 25 bin dolar ve 80 bin TL olarak çekip, döviz bürosuna gelen şüphelilere teslim etti.

Durumdan şüphelenen döviz bürosu çalışanı, polisi aradı. Polis, hemen harekete geçerken, motosikletli yunus ekipleri, şüphelilerin kullandığı 06 plakalı otomobili belirleyip, takibe aldı. Otomobil, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. G.R.A. ve M.N.T. gözaltına alındı.

Polisteki sorgularında suçlarını itiraf eden G.R.A. ve M.N.T.'nin ifadeleri ile güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis, tespit edilen 15 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iş insanı M.J.O. kurtarılırken, H.S. adlı kadın ile M.E., M.Ş.K., N.Ö., H.Ö. ve H.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

Baskında iş insanını rehin almakta kullanılan pompalı tüfek ile 7 fişek de el geçirildi.

Sorgularının ardından sevk adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Döviz bürosundan çekilen para da Iraklı iş insanına iade edildi.

Görüntü Dökümü

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Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

Zanlıların emniyetten çıkarılması

Polis aracına bindirilmeleri

Polis aracının emniyetten ayrılması

SÜRE: 01'40" BOYUT: 180 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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3)5 ASIRLIK HAMAM, RESTORE EDİLMEYİ BEKLİYOR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 16'ncı yüzyılın başlarında inşa edilen 500 yıllık bir geçmişe sahip olan hamam restore edilmeyi bekliyor.

Keşan'da, Büyük Cami Mahallesi Kudret Sokak üzerinde bulunan, bölgede Osmanlı döneminden kalma tek eser olan ve büyük kısmı halen ayakta kalan hamamın restore edilmesi isteniyor. Ot ile ağaçların sardığı tarihi hamamı korumak amacıyla etrafına yaptırılan tel örgüler ise tahrip edilerek ve küflenerek işlevini yitirmiş durumda. Mülkiyeti Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan ve restore edilmesi daha öncede gündeme gelen tarihi hamamın bir an önce tadilata alınması bekleniyor.

'KORUNMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR YAPI'

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, tarihi yapının, Osmanlı hamam mimarisinin son örneklerinden olduğunu belirterek, "Bu hamamın korunması çok önemli. Orası vakıflara bağlı ancak bir girişimde bulunulmadı. Burası kent müzesi ya da kültür merkezi olarak değerlendirilebilir. Korunması gereken önemli bir yapı. Yerel yönetimle, vakıfların arasında bir uzlaşma sağlanması gerekiyor. Etrafını çitle çevirmekle olmuyor. Hamamın bir an önce restore edilerek, yeniden kazandırılması gerekiyor" dedi.

'BU KENT KONSEYİNİN ÖNÜNDE BİR GÖREV'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz de, yönetim kurulu kararı alarak tarihi hamamın restorasyonu için belediye meclisine öneri sunacaklarını ifade ederek, "Bu restorasyonları faaliyet raporu kapsamına alarak, belediye meclisinin gündemine taşıyacağız. Keşan'ın tarihi dokusu bu güne kadar ihmal edildi. Eminim ki bu tarihi hamamdan Keşanlılar'ın büyük çoğunluğunun haberi yoktur. Bu unutulmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş bir tarihi eser. Oysaki geçmişi olmayan bir toplumun, geleceği olmaz. Geçmişimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kent konseyinin önünde bir görev. Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Hamam otların, ağaçların arasında kaybolmuş. Çevresinde temizlik yaparak, görünür kılmalıyız. Ne olarak değerlendirilmesi gerektiğini ise halk belirlemelidir. Restore edilirse, bölgede yaz turizminin yanı sıra tarih turizmini de canlandırabiliriz" diye konuştu.

'GİRİŞİMLERİMİZ OLACAK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise tarihi hamamla ilgili projeleri olduğunu dile getirerek, "Ancak hamamın ayakta olmaması bizi sorumluluğa götürüyor. Bu konuda bir proje hazırlanması gerektiğini bilen bir yönetim anlayışımız var. Bu hamam projemizin hayata geçirileceğini daha önce ifade etmiştik. Bu güne kadar belediyede yapılan bir proje olmadığını gördük. Tarihi hamamın ayağa kaldırılması için projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili girişimlerimiz olacak" dedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise tarihi hamamın restorasyonun 2019 yılı yatırım programlarında olmadığını kaydetti.



Görüntü Dökümü

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-Tarihi hamam havadan drone ile çekilen görüntüleri

-Tarihi hamamın çevresi

-Tarihi hamamı saran ot ve ağaçlar

-Zarar gören ve küflenen tel örgüler

-Tarihi hamamın kubbeleri

-Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz röp.

-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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4)KAS HASTASI ENES'İN TEK İSTEĞİ KALDIRMA LİFTİ

ANTALYA'da kas hastası Hüseyin Enes Kızıl (13), yatağından tekerlekli sandalyesine rahatça geçebilmek için kaldırma lifti istiyor.

Antalya'da yaşayan Hüseyin Enes Kızıl, 9 yaşından bu yana yürüyemiyor. 5 yaşında yürümesinde gariplik başlayan, sık sık düşen Enes, bir tür kas hastalığı olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) tanısını aldıktan 4 yıl sonra artık hiç yürüyememeye başladı. Yatağa ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Enes, 65 kilo olması nedeniyle hem annesine zorluk yaşatıyor hem de kucakta taşınırken canı yanıyor.

'OĞLUM 65 KİLO, TAŞIMAKTA ZORLANIYORUM'

Oğlu Hüseyin Enes Kızıl'ın DMD tanısının 5 yaşında konulduğunu belirten Nergül Kızıl (43), o güne kadar hastalıkla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Enes'in 5 yaşındayken yürümesinde bir gariplik olduğunu, sürekli düştüğünü ve yaşıtları bisiklete rahatça binerken onun binmekte zorlandığını kaydeden anne Kızıl, hastalığı ilk duyduğunda şoke olduğunu belirtti. Kanser hastalığının bile erken tanı ve uygun ilaçlarla tedavi edilebildiğini vurgulayan Kızıl, oğlunun hastalığına ise henüz bir çare bulunamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

DMD'li çocukların ailelerinin manevi zorlukların yanı sıra maddi zorluklar yaşadığına dikkat çeken Nergül Kızıl, oğlunu en rahat ve konforlu şekilde yaşatabilmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Enes'in 9 yaşında yürümeyi tamamen bıraktığını, 5 yıldır da tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu anlatan Kızıl, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler DMD'li çocukların aileleri olarak evlatlarımızı en iyi şartlarda yaşatmak için mücadele ediyoruz ama zorluklar da yaşıyoruz. Oğlum 65 kilo. Kucağıma alıp sandalyesine oturtmak çok zor. Benim zarar görmemden çok oğlumun canı yanıyor. Kucağıma aldığımda vücudunun bazı yerlerinin ağrıdığını söylüyor. Kucağıma alıp tekerlekli sandalyesine oturturken hem hızlı şekilde hareket etmeliyim hem de sıkı olarak sarmalıyım ki düşmesin. Böyle olunca ister istemez canı yanıyor. Sıkıca sarıldığımda nefes almakta da zorlanıyor. Bu şartlar altında o da ben de çok zorlanıyoruz. Oysa ki bir kaldırma lifti olsa ikimiz de rahat edeceğiz. Kaldırma liftinin değeri 9 bin lira. Bizim bunu alacak gücümüz yok."

Enes'in ayrıca banyo sandalyesine ihtiyacı olduğunu belirten Kızıl, "Bu da oğlumun banyo yaparken düşmemesi için gerekli" dedi. Bu cihazların SGK tarafından karşılanmadığını ifade eden anne, "Zor şartlar altındayız. Maddi gücümüzü aştığı gibi bazen manevi gücümüzü de aşıyor yaşadığımız zorluklar" diye konuştu.

HAYALİ POLİS OLMAK

Enes ise kucağa alınıp tekerlekli sandalyeye oturtulurken canının yandığını, en çok bacaklarının acıdığını belirterek, tek isteğinin bir kaldırma lifti olduğunu söyledi. Hüseyin Enes Kızıl, en büyük hayalinin ise polislik olduğunu belirtti.

ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜREMEYEN AİLELER VAR

DMD Aileleri Derneği yönetim kurulu üyesi Dilek Günel, Antalya'da 100'ün üzerinde DMD'li çocuk olduğunu belirtirken, "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kayıtlı çocuk sayımız bu. Kas hastalığı merkezi sadece Antalya ve İzmir'de var. Biz Antalya olarak çok şanslıyız ama Batman, Trabzon gibi değişik illerden gelen hasta çocuklar var. Bir DMD'li çocuğun bu yolculuğu kaldırması imkansız. Bu merkezlerin sayısının artması gerekiyor" dedi.

DMD hastalarının medikal malzeme konusunda da sıkıntı yaşadıklarına dikkat çeken Günel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cihazlara zam gelmesine rağmen devletin verdiği ödenek aynı rakam olunca sıkıntı yaşanıyor. Aileler zor durumda kalıyor. Cihazları alamıyorlar. Çözmeye çalışıyorum ama zaman kısıtlı olunca durum zorlaşıyor. Ventilatör, aspirasyon makineleri DMD'li çocukların kullanması gereken cihazlar. Öksürme makinesi mesela, değeri 35 bin TL. Devlet bu cihazın 1 TL'sini bile karşılamıyor. Oysa hayati önem taşıyan bir cihaz. Ayrıca DMD'li çocuklar evde fizik tedavi hizmeti alabiliyordu, o da kaldırıldı. Artık fizik tedavi merkezlerine gidiliyor. Yatalak çocuklarımızı aileleri merkezlere götürmekte zorlanıyor. Bu nedenle çocuğunu hastaneye götüremeyen ailelerimiz var."

Görüntü Dökümü

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-Enes'in yatakta görüntüleri

-Enes yatağın üzerinde tavanda asılı kas geliştirme aleti çalışırken

-Enes'in annesi Nergül Kızıl ile röportaj

-Enes'in hasta kaldırma lifti istediğini söylemesi

-Enes ile röportaj, polis olmak istediğini söylemesi

-DMD Aileleri Derneği yönetiminden Dilek Günel ile röportaj

-Enes'in yatağından annesi tarafından kucaklanarak tekerlekli sandalyeye oturtulması

-Enes'in annesi ile birlikte evin bahçesine çıkmaları

-Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)v

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5)KAPKAÇÇIYI BEYAZ MOTOSİKLETİ VE AYAKKABILARI YAKALATTI

KONYA'da 1'i yabancı uyruklu 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Muhammet Celalettin A. (22), beyaz motosikleti ve ayakkabılarından yola çıkılarak bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Haziran ve Temmuz aylarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak ve Kosova Mahallelerinde meydana gelen 4 kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinde şüphelinin beyaz motosikleti olduğunu, beyaz ayakkabı giydiğini ve yüzünü de kaşkolla gizlediğini söylemesi üzerine polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin aynı bölgede sürekli olarak gezdiğini tespit etti.

4 SAAT PUSUDA BEKLEDİLER

Olayların meydana geldiği bölgede dün devriye görevi yapan polis, güvenlik kamera görüntülerindeki motosikleti bir alışveriş merkezinin otoparkında buldu. Motosikletin bulunduğu yerde 4 saat pusuda bekleyen polis, motosikletin yanına gelen eşkale uygun ve beyaz ayakkabılı Muhammet Celallettin A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Muhammet Celelettin A., "Param yoktu. Parasız kaldığım için yaptım" dediği öğrenildi. Muhammet Celalettin A., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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6)TIR EVE ÇARPTI, YATAKLARINDA UYUYAN 2 KARDEŞ YARALANDI

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan canlı tavuk yüklü TIR, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Duvarı yıkılan evde uyunan 3 ve 5 yaşlarındaki 2 kardeş yaralandı.

Kozan'ın Hacıbeyli mahallesi Taşlıhöyük mevkiinde sürücü Enes Ö. yönetimindeki 34 BUC 864 plakalı canlı tavuk yüklü TIR, saat 05.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkınca yol kenarındaki Remzi Özkur'a ait eve girdi. Evin duvarı yıkılırken odada uyuyan Özkur'un çocukları 3 yaşındaki Erkan ile 5 yaşındaki Mustafa Özkur enkazın altında kaldı. Yaralanan çocuklar götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

2 kardeşin hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kasalardaki tavuklar

Yerdeki telef olan tavuklar

Duvara çarpan TIR'ın görüntüsü

SÜRE: 01'01" BOYUT: 112 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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7)50 KURUŞ VE 1 LİRA TOPLAYARAK ENGELLİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE ALDILAR

İSTANBUL'un Silivri ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, engellilere destek olmak için aralarında 50'şer kuruş, 1'er lira toplayarak aldıkları 5 tekerlekli sandalyeyi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sakatlar Derneği'ne bağışladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Pınar Ağırman(38), rahatsızlanan bir yakınını götürdüğü hastanede görevlilerin tekerlekli sandalye ile taşınmasından etkilenerek, sandalyesi olmayan engellilere yardım etme kararı aldı. Ağırman, Silivri'de çalıştığı tekstil fabrikasında bu arzusunu arkadaşlarıyla paylaşıp 1 tekerlekli sandalye almak istediğini dile getirdi. Arkadaşları, kendilerinin de destek verebileceğini ve daha fazla tekerlekli sandalye alabileceklerini bildirmesi üzerine fabrikada işçileri arasında para toplanmaya başladı. İşçiler, kendi imkanları ölçüsünde 50'şer kuruş, 1'er lira vererek bin 750 lira topladı. Toplanan paralarla da 5 adet tekerlekli sandalye alındı.

Pınar Ağırman, aldıkları sandalyeleri Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi'ne getirerek, görevlilere teslim etti. Engellilere destek verdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Pınar Ağırman, "Bir tane sandalye ile yola çıktık. Buna 50 kuruş veren oldu, 1 lira veren oldu, 10 lira veren oldu, 50 lira veren oldu. Bin kişinin çalıştığı fabrikamızda herkes tamamıyla kendi imkanları ile destek verdiler. Bu destek sayesinde bir sandalye oldu 5 sandalye. Katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sandalyelerimizi teslim etmek için yine arkadaşlarımızla beraber burada bulunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman yanınızda, her zaman arkanızdayız. Desteğimiz devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Canan Yurdseven, fabrika işçilerine teşekkür ederek, "Topladıkları yardımlarla 5 tane sandalye bağışını bugün derneğimize teslim ettiler. Bu duyarlı davranışları için kendilerine ve bütün arkadaşlarına, dernek olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Dernek tabelası

-Sandalyelerden görüntü

-Sandalyelerin teslim edilmesi

-Pınar Ağırman'ın konuşması

-Canan Yurtdseven'in konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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8)TATİLCİLER YAT TURLARINA AKIN EDİYORR

DOĞU Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli noktalarından birisi olan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi, günübirlik yat turlarının düzenlendiği merkez haline geldi.

Sabah saatlerinde Taşucu Limanı'ndan hareket eden yatlarda mavi tura çıkan tatilciler, kentin en bakir koyları arasında yer alan Tisan, Liman Kalesi, Dana Adası ve Boğsak'ta mavi serinliğin tadını çıkarıyor. Gün boyu yüzme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler, dönüş yolunda ise müzikler eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çekiyor. Turların en dikat çekici eğlence etkinliği ise köpük partisi oluşturuyor. Birbirinden hareketli parçalarla köpüğün içinde dans edenler, gönüllerince eğlenip unutulmaz bir gün geçiriyor. Çocuklara yönelik animasyon gösterilerinin de yer aldığı yat turlarına farklı firmalara ait tekneler ile günde ortalama 500 kişi katılıyor.

Bölgede yatçılık yapan Volkan Eren, günübirlik yat turlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine ve tarihin büyüsüne tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip, stres atıyorlar. Biz de işletmeciler olarak misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yatçılık sektörünün gelişerek daha da büyüyeceğine inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Denizde seyreden yatların görüntüsü

Tatilcilerin dans etmesi

Köpük partisinden görüntüler

Bayraklar eşliğinde 10'uncu Yıl Marşı'nın söylenmesi

Tatilcilerin yattan ayrılması

SÜRE: 02'03" BOYUT: 224 MB

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

