DHA YURT BÜLTENİ - 6

TEKİRDAĞ'DA TATİLCİLER FERİBOT KUYRUĞU OLUŞTURDU

Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara gitmek için tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve çevre illerden gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa, Karabiga ve Marmara Adaları'na gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Kuyrukta aşırı sıcak havada beklemek zorunda kalan tatilciler, buldukları ağaçların altında serinlemeye çalıştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.

Tatilcilerden Berkan Bertan, "İstanbul'dan geliyoruz. Tam 2 buçuk saattir bekliyoruz. Daha baya bekleriz burada" dedi. Sıra bekleyenlerden Hasan Aydoğdu ise İstanbul'dan saat 06.30'da yola çıktığını belirterek, "Saatlerce bekledik, sıramız az kaldı. Umarım en kısa sürede feribota binebiliriz" dedi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

- Araç kuyruklarından detaylar

-Sırada bekleyen vatandaşlar

-Feribot iskelesinden detaylar

-Tatilcilerle röp.

-Kuyruktan detaylar

-Feribotlardan detaylar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

========================

ROMA DÖNEMİNE AİT ALTIN YAZMALI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da, Roma dönemine ait ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 17 yapraktan oluşan kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan bir kişinin, Roma dönemine ait altın yazmalı kitabı satmak için alıcı aradığı bilgisini edindi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelinin 9 Ağustos Cuma günü alıcılarla buluşacağını tespit etti. Bunun üzerine Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki buluşma noktasında önlem alındı. Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda şüpheli, tarihi eseri almaya gelen 3 kişiyle birlikte suçüstü yakalandı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan kitaba el konuldu.

Kitap muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ele geçirilen kitap

-Kitabın sayfalarından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

===================

HAYVANLARININ KIŞLIK YEM İHTİYACI İÇİN KAVURUCU SICAKTA TIRPAN ÇEKİYORLAR

Van'ın Başkale ilçesindeki çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için 31 derece sıcakta tırpan çekerek ot biçiyor.

İlçeye bağlı Sallıdere Mahallesi'nde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçiler, 31 dereceyi bulan sıcak havaya aldırış etmeden ot biçerek mesai yapıyor. Kavurucu güneşin altında tırpan çeken çiftçilerden Aydın Kaya, 250 küçükbaş hayvanının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Kaya, "Bu yıl beklenen verimi alamadık. İşlerimiz oldukça zor. Her yıl yaklaşık 4 bin bağ ot biçiyorduk. Bu yıl daha az verim aldık. Arazi şartları nedeniyle teknolojinin giremediği alanlarda tırpan çekerek ot biçiyoruz. Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Kavurucu sıcakta tırpan çekerek hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Zor olsa da bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tırpan çeken çiftçiler

-Ot biçerlerken genel ve detaylar

-Köplülerle röportajlar

-Detaylar

HABER: Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van),

======================

BAYRAMDA CENNET KOYLARDA ÇADIR KEYFİ YAPACAKLAR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa ile iç içe bayram geçirmek isteyen tatilciler, çadırlarını kurdu. Adaağzı Mevkisi, Albatros Mevkisi ve İçmeler Mahallesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı alanlar, tatilciler tarafından adeta 'çadır kente' dönüştürülürken, yaklaşık 150 çadır kuruldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otellerin tamamının dolu olmasından dolayı yer bulamayanlar ve daha ekonomik bir bayram tatili yamak isteyenler, çareyi çadır kurmak da buldu. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, tatilciler şehre yakın olan Adaağzı ve Albatros mevkileri ile İçmeler Mahallesi ve diğer kırsal mahallelerdeki çam ağaçları ile kaplı cennet koylarını tercih etmek zorunda kaldı. Koylarda tatilciler tarafından yaklaşık 150 çadır kuruldu.

Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu çadır tatilcileri, anın keyfini çıkardı. Çadırları önünde mangal sefası yapıp, odun ateşinde demledikleri çaylarını yudumlayan çadır kentin sakinleri, eşsiz deniz manzarası eşliğinde kitaplarını okudu. İstanbul'dan gelip, bayram tatilini Marmaris'te kurduğu çadırda geçirecek olan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmet Atay, "Bayram tatilinin başlamasına 2 gün kala Marmaris'e gelip, çadırımı kurdum. Bayram tatilini arkamda oksijen deposu orman ve önümde eşsiz deniz manzarası ile kutlayacağım. Mutluyum, huzurluyum, herkese tavsiye ederim" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Hakim bir tepeden İçmeler Mahallesi sahil görüntüsü

-Çadır kuranların görüntüsü

-İstanbul'dan gelen 26 yaşındaki Üniversite öğrencisi Ahmet Atay röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

=======================

SAAT KULESİ'NİN KUBBESİ GERİ GELİYOR

Antalya'nın en önemli sembollerinden biri olan ve Bizans dönemine ait burçlar üzerinde 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi'nin tepesinde, 1940'lı yıllara kadar kubbe olduğu ortaya çıktı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, üzerine sonradan yapılan taşları kaldırarak, Saat Kulesi'ne kubbe yapacak. Ayrıca kulenin toprak altında kaldığı düşünülen kapısı da kazıyla ortaya çıkarılacak.

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı'nda 2'nci yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerinde, 1900'lü yılların başında Saat Kulesi yapıldı. Yapılan incelemede, Saat Kulesi'nin tepesinde, 1940'lı yıllara kadar kubbe olduğu ortaya çıkarıldı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Saat Kulesi'nin restorasyonu için proje hazırladı. Projede hem kulenin yer altında kalan kısmı açığa çıkartılacak, hem de içi temizlenip, merdivenleri yenilenerek, üzerine de 1900'lü yılların başında yapıldığı belirtilen orijinaline uygun kubbe eklenecek. Bugünkü yüksekliği 20,3 metre olan kule, kubbe ve alemle birlikte 22.9 metreye yükselecek. Yer altında kapı varsa, yükseklik 2-3 metre daha artabilecek.

ÜST KISMI İMİTASYON

Uzun yıllardır kaderine terk edilen Saat Kulesi'nde 1940'lı yıllarda yapılan restorasyonda kubbesinin yok edildiği ve üst kısmına sahne dekorunda da kullanılan imitasyon taşlardan ekleme yapıldığı belirlendi. Tarihi taşlar üzerindeki imitasyon ekleme uzun yıllar geçmesine rağmen kulenin tepesinde beyaz rengiyle dikkat çekiyor. Kulenin içinin de 8 metre atık ve toprakla dolduğu belirlendi. Yine kulenin içindeki demir merdivenlerin çok çirkin görüntü oluşturduğu, toprak dolgu nedeniyle kule dışına bir merdiven monte edildiği kaydedildi. Kulenin duvarına bitişik boyacı ve taksi durağı yapıları da restorasyonla kaldırılacak.

1901 YA DA 1921'DE YAPILDI

Proje hakkında bilgi veren Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Saat Kulesi'nin yıkılan dış sur duvarlarının kuzeye bakan kısmında, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen burcun üzerinde 20'nci yüzyılın ilk yarısında kurgulandığını belirterek, "1901 veya 1921'de yapıldığı yönünde iki farklı görüş var. Ama şundan eminiz 1940'a kadar buranın mimarisi belli. Yanında bulunan Tekeli Mehmet Paşa Camii'ne de baktığımızda eteklerindeki kubbelere gayet uygun, kubbeli şekilde elimizde fotoğrafları da var" dedi.

İMİTASYON TAŞLAR KALDIRILACAK

Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca Saat Kulesi rölöve, restitüsyon, restorasyon ve aydınlatma projelerinin onaylandığını açıklayan Coşar, restorasyonun özgün mimariye göre yapılacağını söyleyerek, "Özgününde kubbeli ve biz orijinaline sadık kalarak restorasyonu yapacağız. Bütün restorasyon uzmanlarının söyleyeceği bu, çünkü 1945'lerde imitasyon taşlarla oraya mazgal görünümlü bir yapı yapılmış. Bu yapının da restorasyonla kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

TOPRAK ALTINDA BİR KAPI OLABİLİR

Restorasyon projesinin ödenek durumuna göre önümüzdeki aylarda ihaleye çıkartılacağını açıklayan Coşar, kulede imitasyon taşlar dışında çimentolu harç kullanıldığını ve onun da kaldırılacağını ifade ederek, "Derzlerde boşluklar var, özgününe uygun yapacağız. İçindeki demir merdiveni kaldırıp çelik merdiven yapacağız. Kubbesi de özgününe uygun kurşundan yapılacak. Tam özgününü görmek için kazı da yapmamız lazım, çünkü kotun üstünde kalmış ciddi bir toprak tabaka var. İçinde neredeyse 8 metre dolgu var. Bu dolgunun altında ne olduğunu bilmiyoruz. Önce ciddi bir kazı yapılması lazım, çünkü diğer burçlara baktığımızda kapı var ve burada da büyük ihtimalle toprak altında bir kapı olabilir" diye konuştu.

KULE ZİYARETE AÇILACAK MÜJDESİ

Kazı çalışmalarının turizm sezonu bittikten sonra başlatılacağını belirten Hüseyin Coşar, kazıdan çıkacak sonuçlara göre hareket edileceğini söyledi. Vakıflar Bölge Müdürü Coşar, kazı ve arkasından gerçekleştirilecek restorasyon sonrasında özgününe uygun haline dönüştürülecek Saat Kulesi'nin, halkın ziyaretine açılacağını da kaydederek, "Antalyalılara müjdemiz de olsun, burayı yaşayan bir yer yapmak istiyoruz. Bütün Antalyalılar ve turistler gezip görebilecek, Saat Kulesi'ne çıkabilecek, pencerelerinden Yivli Minare, Tekeli Mehmet Paşa Camii ve Kaleiçi'ni seyredebilecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Saat kulesinden görüntü

-Vakıflar bölge müdürünün görüntüsü

-Eski resimlerden saat kulesinin görüntüsü

-RÖP: Hüseyin Coşar ( Antalya Vakıflar Bölge Müdürü )

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===================

JANDARMA, KANDIRA SAHİLLERİNDE ATLARLA GÖREV YAPIYOR

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri, araçların giremediği sahil şeridinde atlarla devriye görevi yaparak güvenliği sağlıyor.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan turizm merkezi Kandıra'nın sahillerinde jandarma, atlı birliklerle görev yapıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan getirilen 'Candaş', 'Oğuzhan' ve 'Şimşek' isimli 3 at ile jandarmalar göreve başladı. Yaz dönemi boyunca bu bölgelerde görev yapacak olan atlı birlikler, güvenliği sağlamasının yanı sıra tatilcilerin de ilgi odağı oldu.

Kerpe Jandarma Karakol Komutanlığı Geçici At Eğitim Merkezi'nde bulunan atlar, özel eğitimli astsubaylarla beraber göreve başlamasının ardından ilçede kapkaç, hırsızlık gibi olaylarda gözle görülür bir azalma olduğunu söyleyen esnaf, bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Sahil şeridinde yaklaşık 10 yıldır esnaflık yapan Ramazan Nergiz, jandarmanın atlı birliklerinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Araçların giremediği yerlerde çok daha iyi güvenlik sağlıyorlar. Halkımızın güvenliği için sabah akşam görev yapıyorlar, bu durum bizi mutlu ediyor. Jandarmanın atlarla bu sahilde devriye görevi yapması biz esnaflara da faydalı oluyor. Vatandaşların atlara sempatisi oluyor, atların etrafında kalabalık gruplar olduğu için bundan esnaflar da faydalanıyor. Jandarmanın atlarla burada devriye yaptıklarını görenler kendilerini huzurda ve güvende hissediyor, en azından jandarmanın var olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bu uygulamadan son derece memnunuz" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Atlı birliklerin göreve hazırlanması

-Atlı birliklerin devriye görevine çıkması

-Drone görüntüsü

-Sahil şeridinde görev yapan ekipler

-Esnafla röportaj

-Detaylar

HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

====================

OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ELLERİNE FIRÇA ALARAK OKULU BOYADI

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Zafer İlkokulu Müdürü Faruk Özaydın (51) ile Müdür Yardımcısı Hüdaver Soylu (46), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ellerine fırçaları alarak okullarını boyadı. Öğrencilerinin yeni eğitim yılına temiz bir okulda girmelerini istedikleri için okulu boyadıklarını ifade eden öğretmenler, "Amacımız bulunduğumuz ortamı çocuklar için en iyi hale getirmek" dedi.

Kandıra Aydınlık Mahallesi'nde bulunan Zafer İlkokulu binası, öğrenciler için yetersiz kalmaya başlayınca, okul binasının yıkılıp yeniden inşa edilmesine karar verildi. Yeni binanın inşa edileceği süre zarfında Zafer İlkokulu öğrencileri, yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Akdurak Mahallesi'ndeki boş durumda bulunan eski bir meslek lisesi binasına taşındı. Bunun üzerine okul müdürü 30 yıllık eğitimci Faruk Özaydın ve 22 yıllık eğitimci Müdür Yardımcısı Hüdaver Soylu, yaz tatili döneminde ellerine fırçaları alarak okul duvarlarını boyamaya başladı. 13 sınıfı ve 200 öğrencisi bulunan okulu, yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve güzel bir hale getirmeyi hedeflediğini söyleyen öğretmenler, öğrencilere binanın yeni haliyle eğitim verecekleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Zafer İlkokulu Müdürü Faruk Özaydın, taşındıkları binanın uzun bir süre kullanılmamasından dolayı atıl durumda olduğunu ifade ederek, "Daha önce burası meslek lisesi olarak kullanılmış ve uzun zamandır boş olduğundan dolayı bir takım eksiklikleri vardı. Geldiğimiz zaman burası dökük bir binaydı, ona rağmen bir sene burada bu şekilde eğitim yaptık. Yeni okulumuzun yapımı da uzadığı için müdür yardımcımızla beraber bulunduğumuz ortamı öğrencilerimiz için en güzel şekilde nasıl yapabilir diye düşündük ve tadilat yapmaya karar verdik. Zaten ilkokul çocuğu oldukları için, okulun duvarları cıvıl cıvıl farklı renklerde olsun istedik. Çocuklar, okula girdikleri zaman üzerlerindeki yorgunluğu atsınlar istedik. Bizim de zaten tek derdimiz bulunduğumuz ortamı ve çocukları en iyi şekilde hazırlamak" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Okulun dıştan görüntüsü

-Okul duvarlarını boyayan öğretmenler

-Okul Müdürü Faruk Özaydın ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),

=========================================

ZÜLFÜ LİVANELİ DATÇA'DA KONSER VERDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde sanatçı Zülfü Livaneli verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda, ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ve üç opera sanatçısı Zeynep Halvaşi, Tevfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve 48 kişilik filarmoni orkestrası ile sahne alan Livaneli, 3 saat boyunca şarkılarını seslendirdi. Sahneye çıkışında tiyatroyu dolduran binlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlanan Livaneli, Datça'ya ilk kez geldiğini söyledi. Yıllardır konserlere çıkmadığını ifade eden Livaneli, "Kitap yazıyor, kitaplarımla ilgili seyahatler yapıyorum. Tevfik Rodos bir gün geldi beni ikna etti. Rengim Gökmen Hoca'nın olacağını da söyledi. Rengim Hoca deyince akan sular duruyor. Türkiye'nin ve dünyanın büyük orkestra şeflerinden biridir kendisi. Onun oluşturduğu muhteşem müzisyenler ve solistler ile yıllar sonra yeniden karşınızdayım. Benim eserlerim dünyanın birçok ülkesinde, Berlin Filarmoni, Londra ve Moskova Senfoni gibi orkestralarda çalındı ama en çok keyfi ben, bu arkadaşlarım çaldığı zaman alıyordum. Çünkü hem teknik olarak çok üstünler hem de gönül telleri bizden" diye konuştu.

'YOLUMUZ ATATÜRK'ÜN YOLUDUR'

Türkiye'de benzeri birçok senfoni ve filarmoni orkestralarının bulunduğunu belirten Livaneli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu orkestraların oluşması kolay değil. Türkiye'de filarmoni orkestralarımız, bestecilerimiz, sayıları binlerle ifade edilecek muhteşem müzisyenlerimiz ve muhteşem eserlerimiz var. Bütün bunları bir kişiye borçluyuz. Çünkü bugün buradaki müzisyenlerin yetişmesi için hepsini topladığınız zaman en az toplam 500- 600 yılık bir eğitim var. Diğerlerini de düşünün. Bütün bunları yaratan büyük dehasıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her zaman minnet duyuyoruz, minnet duymak zorundayız. Yolumuz, ışığımız onun gösterdiği yoldur. Yalnız bizim için değil, dünya için de onun gösterdiği yol, dünyayı da kurtaracak olan yoldur."

Livaneli, 'Merhaba' isimli şarkısıyla başladığı konserinde, zaman zaman mikrofonu opera sanatçılarını bıraktı. Şarkı aralarında ise anılarını anlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Konser öncesi, Datça Açık Hava tiyatrosu girişinde oluşan uzun kuyruklardan görüntü

-Zülfü Livaneli'nin sahneye çıkışı ve 'Güneş Topla Benim İçin' şarkısını yorumlaması

-Zülfü Livaneli'nin sahnedeki konuşmaları

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

=====================================