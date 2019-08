DHA YURT BÜLTENİ - 6

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine, zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırındaki askeri birliklere, zırhlı araç ve asker sevkiyatı sürdürülüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen zırhlı araçlar ve askerler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. 10 araçlık askeri konvoy, gece saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na getirildi. Konvoydaki araç ve askerlerin sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa)

Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor

Antalya'da, vegan beslendiği için bağırsak florası zengin olan iş insanı Ali Bıdı (70), özel kliniğe düzenli bağışladığı dışkısıyla bağırsak hastalarının derdine çare oluyor. Karşılığında para almayan Bıdı'nın isteği üzerine, özel klinik tarafından üniversite öğrencilerine burs sağlandı.

Antalya'da iş insanı Ali Bıdı, çocuk yaşta geçirdiği verem hastalığı nedeniyle doğal yollarla beslenerek, iyileşince beslenme düzeninin yaşam koşullarına etkisi üzerine inceleme yapma kararı aldı. Askerden geldikten sonra gittiği Almanya'da, 16 yıl boyunca beslenme yöntemleri ve sağlıklı yaşam üzerine çeşitli araştırmalar yapan Bıdı, Türkiye'ye dönünce vegan oldu. Hayvansal ürünler tüketmeyen, sebze ve meyveye dayalı beslenme düzeni olan, veganlığa kısa sürede uyum sağlayan Bıdı, sağlıklı yaşamak için kendisini spora da başladı.

Her sabah koşu yapıp, denize giren ve bisiklet süren Ali Bıdı, bu üç spor branşının profesyonel olarak kullanıldığı spor dalı olan triatlon ile 2016 yılında ilgilenmeye başladı. Kısa sürede tüm yarışlarda kendi yaş kategorisinde rakiplerini geride bırakan Bıdı, 'demir adam' olarak anılmaya başlandı. Kahvaltıda dahi meyve ve sebze tüketen Bıdı, toplantıda tanıştığı iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Dr. Didem Karavelioğlu'nun muayene talebini geri çevirmedi. Dışkı örneği alınan Bıdı'nın bağırsak florasının, yararlı bakteri açısından zengin olduğu tespit edildi.

KLİNİĞE DIŞKI BAĞIŞI

Dr. Didem Karavelioğlu, Ali Bıdı'ya dışkısını kliniğe bağışlamasını teklif ederek, bağırsak problemi yaşayan, kronik kabızlık şikayeti olan hastaları dışkı nakliyle iyileştirebileceğini anlattı. Teklifi kabul eden Bıdı, düzenli aralıklarla kliniğe gelerek, dışkı bağışında bulundu. Bağışlanan dışkıyı bir dizi işlemden geçiren Dr. Karavelioğlu ise özel kliniğinde hastalarına naklederek, dertlerine çözüm oldu. Dışkısını bağışlamasına karşılık maddi beklentisi olmayan Ali Bıdı ise Dr. Karavelioğlu'ndan ricada bulunarak, üniversite öğrencisine burs verilmesini istedi. Teklifi kabul eden Dr. Karavelioğlu, her ay bir öğrenciye burs imkanı sağladı.

'DIŞKISI BİLE PARA EDİYOR' ESPRİSİ

Arkadaşları başta olmak üzere yakın çevresinde kendisi için 'Dışkısı bile para ediyor' esprileri yapıldığını anlatan Ali Bıdı, insan vücudunun ikinci beyni olan bağırsaklarının sağlam ve sağlıklı olduğunu söyledi. Dışkı bağışıyla ilgili yurt dışından kendisine teklif geldiğini; ancak ihtiyaç duymadığını belirten Bıdı, "Paraya ihtiyacım yok. Dışkımı bağışlayarak, öğrencilere burs veriyorum. İnsanlar buna nasıl bakar, bilmiyorum ama beni başarı ve böyle şeyler mutlu ediyor. Parayı cebime koymadan öğrencilere yardım ediyorum" dedi.

'DIŞKI BANKASI KURULMASI LAZIM'

Bu metodun son yıllarda gündeme gelen tedavi yöntemi olduğunu anlatan Dr. Didem Karavelioğlu ise endoskopi, lavman gibi çeşitli yollarla naklin gerçekleştirildiğini söyledi. Yoğun antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak florasının bozulduğuna dikkat çeken Dr. Karavelioğlu, M.Ö. 500 yılında da kullanılan yöntem olduğunu söyledi. Dünyada dışkı bankaları kurulduğunu kaydeden Karavelioğlu, "Yeme içme alışkanlarımız bağırsaklarımızı bozuyor. Sağlıklı kişi bulmak çok zor. Bugün hemen herkeste bağırsak sorunu var. Sağlıklı mikrobiyataları bir süre sonra bulamayacağız. Dışkı bankaları var diğer ülkelerde ve bunları donörlerden alıp saklıyorlar. Bu bankalardan Türkiye'ye de kurulması lazım" diye konuştu.

Tunceli'de doğal kır balının sağımı başladı

Türkiye'nin en kaliteli ve organik bal üretiminin yapıldığı yerlerden olan Tunceli'de doğal kır balının sağımına başlandı.

Tunceli'nin Hozat, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde yükseklikleri 2 bin metreyi bulan ve yüzlerce çeşit çiçeğin bulunduğu dağlık alanlarda, bal üreticileri hasada başladı. Sağımı bir hafta sürecek balın satışı, aylar önce alınan siparişlerle yapılıyor.

Nazimiye ilçesine bağlı Ayranlı köyünde 2 bin rakımlı Tahkin Dağı'nda arıcılık yapan Özgür Bulut, balın birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Bu bölgeler tamamen doğal bir ortam. Arıların organik bal üretmesi için gerekli bütün şartlar mevcut. Yaptığımız araştırmalar ve Tunceli Arıcılar Birliği'nin yaptığı çalışmalarda bölgede binden fazla bitki türü var. Yani arıların özellikle bal üretimi için daha fazla yararlandığı bitki türlerinin çoğu bu bölgede mevcut. Buralarda kesinlikle çevre kirliliği yok, araç trafiği yok, araç egzoz dumanı yok. Yani arılar tamamen doğal bir ortamda organik bal üretiyorlar. Arıların ürettiği organik balları bu günlerde sağım yaparak paketleyip, müşterilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Tamamen organik olan balın fiyatının 400 TL'den başladığını, şu ana kadar ürettiği balın büyük bir bölümünü sattığını kaydeden Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Buralarda arıları ek olarak beslemeye gerek duyulmuyor zaten. Bölgenin bitki florası oldukça zengin. Binden fazla bitki türü ve çiçek var. Arıların bal üretimi için en çok ihtiyaç duyduğu bitkiler olan geven, kekik, zembul, sevkan otu, devedikeni, horoz otu, karabaş otu gibi onlarca bitki var. İsmini saydığım bu çiçekli bitkiler bal üretimi sırasında arıların en çok konduğu ve öz aldığı bitki ve çiçek türleridir. Bu bitkiler burada oldukça fazla. Bunun için burada asla katkı maddesine ihtiyaç duyulmuyor. Tamamen organik olan ballarımız önceden siparişi alınarak, kilosu 400-500 TL'den satılıyor. Diğer organik ballar ise şu an kilosu 100 TL'den satılıyor. Ballarımızın tamamına yakını şu an satılmış durumda."

- Sokakta uluslararası festivale hazırlandılar

Mardin'de, Türkiye'nin ilk ve tek sosyal sirk okulu olarak kurulan ve daha sonra 'Her Yerde Sanat Derneği' adını alıp kurumsallaşan sosyal sorumluluk projesi olan Sirkhane, hem Mardinli çocuklarla hem de Suriye ve Irak'tan gelen mülteci çocuklarla birlikte Uluslarası Sirk Festivali'ne hazırlanıyor. 'Her Yerde Sanat Derneği'nce düzenlenen bu etkinliklerle, çocuklara, en temel hakkı olan ancak savaş ve zor koşullar nedeniyle ellerinden alınan oyun oynama yeniden kazandırılmaya çalışılıyor.

Mardin'de 2012 yılından bu yana faaliyet yürüten ve 100 binin üzerinde çocuğa ulaşan 'Her Yerde Sanat Derneği' düzenlediği etkinliklerle savaştan kaçan çocukları yeniden hayata döndürmeyi amaçlıyor. Derneğin en önemli projelerinden biri olan 'Sirkhane' Türkiye'nin ilk sosyal sirk okulu olarak biliniyor. 5 yıldan bu yana Mardin'de savaştan kaçan çocukların karşılaştığı travmaları atlatmalarına yardımcı olmak için kurulan atölyelerde, çocuklara sirk gösterisinin yanı sıra, dernek bünyesinde açılan atölyelerde çoğunluğu yaşları 3- 18 arasında değişen yüzün üzerinde Suriyeli çocuk eğitim görüyor. Ellerindeki toplarla ve uzun tahta bacaklarıyla dans eden çocuklar, aynı zamanda perküsyon ve ritim eğitimi ile Türkçe dersleri de alıyor.

'SURİYELİ VE MARDİNLİ ÇOCUKLAR ÇOK İYİ ARKADAŞLIKLAR KURUYOR'

Her Yerde Sanat Derneği Başkanı Serdal Adam, eğitime çocukların ailelerinin de dahil olduğunu, derneğin etkinliğine katılan çocukların iyi arkadaşlık ilişkileri kurduklarını söyleyerek, "Savaştan kaçan çocuklar ile ülkesine yeni yabancılar gelen çocuklar birbirlerine karşı önyargı besliyorlar, bu önyargıyı yıkmak ve mağdur çocukları hayata yeniden kazandırmak için çalışıyoruz. Sirkhanede Suriyeli ve Mardinli çocuklar çok iyi arkadaşlıklar kuruyor. Aileleri de arkadaş oluyor. Sirk gösterileri sayesinde sadece çocuklar değil ailelerde sürece dahil oluyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN OLDUĞU HER YER BİZİM İÇİN DOĞAL ATÖLYE'

Gelecek hafta, 12 farklı ülkeden 45 sanatçının bir araya gelerek Mardin ve ilçeleriyle tarihi mekanlarda çeşitli gösteriler yapacağını anlatan Proje sorumlusu Pınar Demiral, Her Yerde Sanat Derneği'nin atölye çalışmalarını sokaklar başta olmak üzere imkanların güç olduğu her yerde yaptıklarını söyledi. Çocukların olduğu her yerin kendileri için birer doğal atölye olduğunu anlatan Demirel, "Bu yüzden sokakta, meydanlarda, alanlarda çocukların oyun oynadıkları her yerde eğitimlerimizi veriyoruz. Aslında biz yerle mekanla çok da sabit kalmak istemiyoruz. Sirkhane, çocuklarının aslında çocukluk dönemlerini en güzel şekilde yaşayabilmeleri için kuruldu ve bunu da hayat boyunca yaşayabilecekler, yaşadıkları, ortak dostları, sosyalleştikleri, arkadaş edindikleri farklı alanlarda eğitim aldıkları üretim yaptıkları ve bunları festivalde sergiledikleri bir alan. Burası çocuklara ait bir alan. 2012 yılında kurduğumuz dernek bünyesinde gönüllü olarak çalıştık. Mardin ve ilçelerde düzenlediğimiz atölye ve festival etkinlikleriyle yıl boyunca yaptığımız hizmetlerle 500 bin çocuğa ulaştık. Aylık olarak her merkezimizde 150 çocuğumuz düzenli olarak eğitim görüyor. Şimdi Uçan Halı Çocuk Festivali'miz başlıyor. Festivalimiz bir hafta sürecek aslında ve çocuklar için düzenlenen bir festival farklı 12 ülkeden 45 sanatçımız Mardin'e geldi. Hem çocuklarımıza eğitim veriyorlar hem de birlikte hazırladıkları gösterileri önümüzdeki hafta sergilemeye hazırlanıyorlar" dedi.

'TRAMVALARI ATLATMALARINA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Eğitim koordinatörlerden Ebu Halid Kasım ise Şam'dan Mardin'e geldiğini belirterek, "Suriye'de de eğitimciydim. Burada çocukların yaşadıkları o travmaları atlatmalarına yardımcı olmak için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmenin yanında, onlara güzel bir ahlak ve kendi çevrelerine saygılı bir nesil olarak yaşamalarına öncelik veriyoruz" diye konuştu.

'BURADA ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Şam'dan savaştan kaçarak ailesiyle Mardin'e geldiğini anlatan çocuklardan Ziyat el Makid (14), Suriye'de yaşadığı acıları bir nebze olsa sirk sayesinde unuttuklarını ve burada çok eğlendiklerini söyledi. Mikat sirkhane sayesinde hem İstanbul, Ankara gibi şehirleri gezdiğini hem de Suriye'de yaşadığı acıları unuttuklarını ifade ederek, "Burada tahtabacak, dans, müzik, akrobasi eğitimleri alıyoruz. İnşallah ülkemde savaş biter, bizler de ülkemize dönüp orada yaşamımızı devam ederiz. Burada çok mutlu oluyorum. Burada keyifle çalışıyoruz" dedi.

Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yer alan, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde, bomba yüklü otomobilin infilak etti. Saldırıyı düzenleyen kişi ile YPG'li 2 terörist öldü, 1 kişi de yaralandı.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilerin olduğu noktada, bu sabah bomba yüklü otomobil infilak etti. Patlatamada, YPG'li 2 terörist ile bombalı araçta bulunan kişi öldü, 1 kişi de yalandı. Patlamanın ardından Nusaybin'den yoğun silah sesleri duyuldu.

Haber: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)

4 milyon 395 bin Euro çalan zanlı yakalandı

Adana'da bankalar arası uluslararası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin Euro çaldığı iddia edilen Mehmet Emin G., polisin yaptığı operasyon sonrası İstanbul'da yakalandı.

Olay, 25 Haziran günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarında bulunan bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı şirkette 2013 yılından itibaren güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran günü şirketin para transferi yaptığı sırada yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye transfer edilecek paranın içinden 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Ekinci daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapmaya başlayan Ekinci, 25 Haziran Salı günü başka bir para transferi sırasında 9 milyon Euro döviz sevkıyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim" deyip içinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alıp, kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı.

Polisin yaptığı çalışma sonucu olay sonrası yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci'yle birlikte toplam 8 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis şuana kadar 73 bin Euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.

Diğer şüpheliler Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmaları devam ettiren polis, zanlılardan Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını saptadı. Yapılan takipte zanlının Mahmut Ç. ismine sahte kimlik düzenlediğini de belirledi. Polis yapılan bu takip ve tespitlerin ardından zanlının kaldığı eve baskın düzenledi. Yapılan baskında zanlı yakalandı. Zanlının bugün polis tarafından Adana'ya getirilmesi bekleniyor.

Haber: ADANA

